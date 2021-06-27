УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини
5 614 310
акциз (414) енергетика (2484)

Україна віддаляється від ЄС і США через фінансовий тиск на "зелену" енергетику, - Міжнародний інвестиційний центр

Україна віддаляється від ЄС і США через фінансовий тиск на

Україна віддаляється від можливості ефективної співпраці з Європейським Союзом та США через свою політику фінансового тиску на галузь зеленої енергетики та іноземних інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив директор Міжнародного податкового та інвестиційного центру Аріель Коен, коментуючи накопичені борги перед підприємствами відновлюваної енергетики та плани ввести акцизний збір на виробництво чистої енергії.

"Мільярди доларів, які заборговані інвесторам у сектор відновлюваних джерел в Україні, є справжньою проблемою. Оскільки Європа рухається вперед в історичній трансформації до відновлюваних джерел, а також США, особливо завдяки адміністрації Байдена, відмовляються від енергетичного домінування Трампа та політики енергетичної незалежності", - сказав Коен.

За його словами, поки ЄС та США надзвичайно швидкими темпами здійснюють перехід від застарілої та неекологічної енергетики, тоді як Україна повністю зупинила цей процес з невідомих причин. "Ми чітко бачимо прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії. Україні потрібно йти разом, щоб не відставати від Європи та США", - зазначив Коен.

Також читайте: США і Німеччина обговорюють варіанти компенсації Україні можливих втрат через запуск "Північного потоку-2", - Bloomberg

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
а давайте будем выполнять требования МВФ и к зеленой энергетике
оплата только по рыночным ценам
почему то как газ для населения так требуют рыночные цены а как трутням от зеленой энергетики то платите по искусственным самыми высокими в Мире тарифам
показати весь коментар
27.06.2021 14:09
+8
Зеленая энергетика это хорошо, но почему за нее должны платить все остальные потребители электричества?
показати весь коментар
27.06.2021 14:16
+7
Украина отдаляется от ЕС и США из-за финансового давления на "зеленую" энергетику, - Международный инвестиционный центр - Цензор.НЕТ 8313
показати весь коментар
27.06.2021 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
паровозов./ По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский "Воркута-Ленинград",Мы бежали с тобой , ожидая тревоги Ожидая погони и криков солдат .
показати весь коментар
27.06.2021 17:05 Відповісти
Choo, choo, train, сhuggin down the track
Gotta travel on, ain't never comin' back
Ooh, ooh, got a one way ticket to the blues
Bye, bye, love, my baby's leavin' me
Now lonely teardrops are all that I can see
Ooh, hoo, got a one way ticket to the blues
показати весь коментар
27.06.2021 17:11 Відповісти
Паровозик **** крутой...
Україна віддаляється від ЄС і США через фінансовий тиск на "зелену" енергетику, - Міжнародний інвестиційний центр - Цензор.НЕТ 3646
показати весь коментар
27.06.2021 20:24 Відповісти
ух сколько ботов топят за очередной тезис идеологического отдела
показати весь коментар
27.06.2021 18:09 Відповісти
я противник мони и яника но за тарифы на зеленую энергетику зажал бы яйца пороха в тески.
показати весь коментар
27.06.2021 20:17 Відповісти
Да тут даже коменты почитаешь... Какая Европа... Совок совком))))
показати весь коментар
27.06.2021 20:22 Відповісти
Поинтересуйтесь кто финансировал зеленую энергетику
Там идет тупо грабеж
показати весь коментар
27.06.2021 20:24 Відповісти
Кто?
показати весь коментар
27.06.2021 20:25 Відповісти
А я ж предупреждал, что это банальное кидалово инвесторов зедебильными бандитами будет иметь последствия, и не только финансовые.
Сейчас эффективные Зе-менеджеры намутят долгов за зеленую энергию на свои схемы выводя в карманы миллиарды, а новая власть и мудрый нарид будут расплачиваться.
Ну и пусть, зедебилы должны страдать. А у меня только выручка увеличится, когда зедебилы будут под 3 грн, платить свет.
показати весь коментар
27.06.2021 20:30 Відповісти
Всё это целевая политика Зели на отход от ЕС и НАТО и наш приход в родную говень. У нас слишком мало Зелёной энергетики чтобы вызывать такой кризис. Кризис этот искусственный. Чтобы страну приняли в ЕС нужно не меньше 15% зелёной энергетики. У нас её 3%.
показати весь коментар
27.06.2021 21:43 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 