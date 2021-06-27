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Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC. ФОТО

Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC. ФОТО

У Великій Британії, в графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінця Defender і британські збройні сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Документи були знайдені в купі сміття за автобусною зупинкою рано-вранці у вівторок. Виявивши папери, представник громадськості, який побажав залишатися невідомим, зв'язався з виданням, зрозумівши чутливий характер їхнього змісту.

Підкреслюється, що в одному із знайдених наборів документів обговорювалася можлива реакція РФ на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля узбережжя окупованого Криму.

Інші документи деталізують плани можливого військової присутності Великої Британії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Також читайте: Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі

Уряд країни заявив, що початок розслідування за цим фактом. У британському Міністерстві оборони заявили, що їх співробітник повідомив про втрату конфіденційних документів і додали: "Недоречно буде коментувати далі".

Видання вважає, що документи, що включають електронні листи і презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника Міністерства оборони (МО).

Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC 01
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC 02
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC 03
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC 04

Виявлені документи, які стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender, свідчать про те, що місія, описана Міністерством оборони як "безневинний прохід через українські територіальні води" проводилася в очікуванні, що РФ може відреагувати агресивно.

Також читайте: "Цього просто не було", - прессекретар Пентагону Кірбі щодо заяви РФ про "обстріл" британського есмінця

Розглядався альтернативний шлях, який міг би тримати HMS Defender далеко від "спірних вод". Однак на презентації зазначено, що це дозволило б уникнути конфронтації, але Росія могла б розцінити цей факт як свідчення того, що "Велика Британія лякається/тікає", що дозволить Росії заявити, що Велика Британія з запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.

"Після суперечок, викликаних місією HMS Defender, документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження через TSS було продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики", - зазначає видання.

Публікацію даної інформації прокоментував на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук експредставник президента в АРК Борис Бабін.

"Пікнік біля зупинки автобусу по-англійські. Британська BBC три години тому розмістила статтю щодо "винайдених" документів Міноборони Її Величності про прохід корабля Defender біля Севастополя. Кажуть, знайшли ще в четвер цей конверт на 50 сторінок у купі сміття на автобусній зупинці в Кенті. Із документів випливає, що британські військові ретельно готувалися до цієї операції Op Ditroite.

Зокрема величезну увагу, як випливає з документів, було приділене тому, щоб довести невизнання Великою Британією замаху на анексію Криму.

Адже саме це зумовило обрання Міноборони Великої Британії маршруту мирного проходу саме біля Криму та призвело до спеціальної попередної оцінки варіантів дій корабля Defender під час проходження таким чином, щоб РФ потім не змогла заявити, що нібито вона "залякала" чи "змусила змінити намір" британців.

Навіщо ж кореспонденти BBC мали копирсатися у сирому смітті дощовим ранком?

Влада Великої Британї наразі хоче продемонструвати, що все не лише під її повним контролем, але й весь час було під її повним контролем. Крім того, як відомо прем'єр Джонсон прямо та публічно підтримав у цій операції дії саме військових, а не окремих нібито обережних дипломатів.

То пересічний британський виборець має бути упевненим, що "у Королеви усього достатньо", як кажуть на Royal Navy.

Але просто надавати у медіа позицію Міноборони щодо всіляких "складних питань" через таких собі умовних арештовичей на Альбіоні не прийнято. Для такого у цивілізованих країнах існують сміттєві купи біля зупинок.

Я це пишу насамперед, щоб якісь наші корисні ідіоти не лякалися рівнем збереження таємниць Флотом Її Величності. Там із цим нібито все гаразд. Але Одесу на майбутнє рятівникам цивілізованого світу все ж варто писати через одну s. Трохи часу виправитися ще є", - зазначає він.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем
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Топ коментарі
+60
Вот они - один потерял, второй нашёл
Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC - Цензор.НЕТ 448
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27.06.2021 14:16
+49
Молодці Брити !
Пройшли есмінцем в територіальних водах України в Криму.
А щоб ніхто не сумнівався в зазлегідь підготовленій озброєній "провокації" "забули" документи на автобусній зупинці !!!!
Карл, на автобусній зупинці ! Британський офіцер не має машини !!!!!!!
Мі-: не відмовищ в почутті гумору при знущанні над кацапами !
Організували провокацію із продовженням
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27.06.2021 14:52
+37
Да это все развод, просто показали что Британия как решила так и сделала и срала она на вой с болот...
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27.06.2021 14:17
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And to drive home the point:

https://www.rbc.ua/rus/news/korabli-rf-provedut-strelby-vblizi-britanskogo-1624722032.html

How do you like them apples?
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27.06.2021 16:37 Відповісти
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC - Цензор.НЕТ 2407
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27.06.2021 16:41 Відповісти
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC - Цензор.НЕТ 3929
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27.06.2021 16:57 Відповісти
Шото ті документики паРашою воняють!
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27.06.2021 14:38 Відповісти
навпаки ))) Це тонкий британський гумор )))
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28.06.2021 10:40 Відповісти
документи за підписом скабєєвой ..
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27.06.2021 14:38 Відповісти
Как неожиданно! Вот так удача!
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27.06.2021 14:39 Відповісти
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27.06.2021 15:10 Відповісти
Слышал,говорят в тех документах на остановке была визитка Яроша....
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27.06.2021 14:40 Відповісти
знатный троллинг=)
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27.06.2021 14:41 Відповісти
"This Message Will Self Destruct In Five Seconds. Good Luck Ethan" (c)
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27.06.2021 14:56 Відповісти
Яка чухня.
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27.06.2021 15:01 Відповісти
Бриты тролят кацапов с соблюдением всех тонкостей английского юмора !!! Макнули в очередной раз московскую орду мордой в свои документы, где черным по белому сказано - проход эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма не случайно, а спланировано заранее, а кацапы на все это всего-лишь устроили фейковое "бомбометание" своими пердаками
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27.06.2021 15:05 Відповісти
Документы нашли утром 22, событие у Крыма произошло 23. Получается, россияне заранее знали, что и зачем затевается, но британцы на тот момент тоже знали о сливе, понимали, что россияне, вероятно, в курсе, но не стали ничего менять.
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27.06.2021 15:08 Відповісти
А вы только первую часть статьи прочли?)
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28.06.2021 00:18 Відповісти
так нагло и издевательски для рашки "забыть" секретные документы на автобусной остановке может только британская разведка !!!!

"англичанка гадит" - русским не привыкать !

«Англичанка гадит» - устойчивое словосочетание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC фразеологизм ) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании . Возникло в XIX веке в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 обострением русско-британских отношений и используется в современном российском обществе и средствах массовой информации.
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27.06.2021 15:09 Відповісти
Было понятно, что бриты успешно показали свою силу, пройдя в опасной близости от вольера с медведем. В этот раз медведь зарычал, но не решился напасть. Что будет с следующий раз - с британским или с другим НАТОвским кораблем? Рискнет ли запоребрик бросать бомбы даже вблизи военного судна НАТО, и, если рискнет, какая может быть реакция оттуда?
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27.06.2021 15:31 Відповісти
А что за город такой Sevastapol?
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27.06.2021 15:35 Відповісти
а это там кацапы видали в 1855 м гурков вот водка что с ватанами делает
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27.06.2021 15:39 Відповісти
это будущая база ВМФ Ее Величества
на ближайшие 100 лет
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27.06.2021 16:02 Відповісти
Вірно писати "Vato-stopol"
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28.06.2021 08:59 Відповісти
Вову путина отимели
Письков и лавров дают дрыщя
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27.06.2021 15:39 Відповісти
Правительство страны заявило, что начало расследование по данному факту. В британском Министерстве обороны заявили, что подозревают и.о президента Украины при Ермаке.

У него уже есть опыт слива секретной информации
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27.06.2021 15:44 Відповісти
Усе понятно, знайшли у суботу...
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27.06.2021 15:46 Відповісти
в куче мусора за остановкой? такое бывает? В Лондоне?
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27.06.2021 15:50 Відповісти
не, документы "выбросили" в Кенте
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27.06.2021 18:37 Відповісти
ну разве что в Кенте
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27.06.2021 20:14 Відповісти
В 21 сторіччі , голуб ніс в клюві паперові документи . Захлинаючись від нестатку повітря , ненароком випустив їх , прямо на лавочку зупинки . Ось якось ТАК !
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27.06.2021 15:50 Відповісти
Я скоріше повірив би, що подібні українські документи знайшлися б в смітті біля офісу президента Зеленського ніж в Англії.
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27.06.2021 15:57 Відповісти
Знатный троллинг.
Кенты графства Кент своё дело знают.
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27.06.2021 15:59 Відповісти
Теперь на московии начнут находить пачки документов, случайно упавших в выгребную яму.
С описанием стрельбы и бомбёжки "Дефендера" (но без видео)
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27.06.2021 16:02 Відповісти
"Утєчка", влаштована британцями. З однієї сторони, вона позитивна, бо де хотіли пройти кораблем, там і пройшли, хоч знали про загрозу і готувались до неї. З другої, вона викликає питання, бо окуповані території названо "спірними". Хоча, можливо, це нікчемний переклад, тому завжди шукаю першоджерело, оригінал, а не істеричні перебрехи "журналістів".
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27.06.2021 16:10 Відповісти
нуууусюка и тут шпилли-вилли успели.... а вы говорите....
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27.06.2021 16:17 Відповісти
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC - Цензор.НЕТ 9725 Это просто на голову не налазит... Эти еврохоббиты совершенно мышей не ловят, мыши уже просто сели им на голову и сверху мочатся в глаза! С одной стороны живущие в своём воображаемом - сказочном - мирке еврохоббиты, среди которых полно кротов, а с другой - серийный убийца, маньяк и людоед. Хоббиты только в фентези побеждают зло...
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27.06.2021 16:18 Відповісти
Сторожевые корабли проекта 22460, атаковавшие Дефендер

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Артиллерия 2 × МТПУ 14,5 мм (!!!!!!!)
2 × 1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82) 12,7 мм Корд ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 Зенитная артиллерия 1 × 6 × 30 мм АУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-630 АК-630 ;
8 × ПЗРК «Игла»,«Верба»;
http://bastion-opk.ru/VVT/22460_GAMZATOV_GIBKA_210608_01.jpg 1 × 4 ПУ КУВ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0 «Гибка» (только на ПСКР «Расул Гамзатов»)

стрельбу из крупнокалиберных пулеметов на расстоянии нескольких морских миль англичане просто не заметили !

МТПУ 14,5 мм морская тумбовая пулеметная установка
https://www.zid.ru/produktsiya/strelkovo-pushechnoe-vooruzhenie/4095/
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27.06.2021 16:23 Відповісти
так відео стрільби вже є - стріляли не по курсу, а ззаду (бо не могли наздогнати) - а снаряди падали ближче до носа сторожовика ніж до корми есмінця
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27.06.2021 18:44 Відповісти
Ну так то вони так салютували рішучості та впевненості британців
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28.06.2021 10:46 Відповісти
Простой лондонский житель от скуки, на остановке начал из любопытства рыться в муссорке и шестым чувством почувствовал важность найденных документов. Готовый сценарий очередной серии "агент 007". Тонкий юмор.
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27.06.2021 16:34 Відповісти
Більш правдоподібно було б, якби бомжі знайшли на сміттярці ракету від комплексу Patriot.
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27.06.2021 16:53 Відповісти
А как еще желтому таблоиду поднять тираж? Благо ,что сегодняшняя техника позволяет деньги печатать....
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27.06.2021 16:55 Відповісти
как еще солидному британскому изданию макнуть в ..ерьмо касабов с изысканым английским юмором ?
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27.06.2021 17:11 Відповісти
гибридная война - она такая..
вот бы ещё эти документы были найдены в холодных руках петрова-боширова, с проломаными в конкурентной борьбе головами..
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27.06.2021 17:12 Відповісти
РЕБЯТА-А-А!!... Не будьте НАИВНЫМИ. В подобную "УТЕРЮ" может поверить только ИМБИЦИЛ. Проанализируйте все события связанные с Defender и Вам станет ясно как в Божий День кому выгодна эта УТЕЧКА, а главное ДЛЯ ЧЕГО! Запомните, ВБРОС в общество ПОСРЕДСТВОМ СМИ самое распространённое действо СПЕЦСЛУЖБ, как английских, так и российских. У простых смертных ТАКОЙ "ПРОВОКАЦИОННЫЙ" ВЫПАД как заход в "чужие воды" называется до коликов просто - ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ. И нужно отдать должное ОНА, эта проверка УДАЛАСЬ на все 100%!... Путиноиды палили в ВОЗДУХ и не рискнули нарушить "покой" корабля НАТО, что позволяет говорить о СЛАБОСТИ кремлёвских ублюдков и хаотичности любой стратегии на такие инциденты.
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27.06.2021 17:14 Відповісти
Путиноиды палили в ВОЗДУХ... из пулеметов в нескольких милях позади эсминца
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27.06.2021 17:41 Відповісти
а где был в это время флагман ЧФ "убийца авианосцев" ракетный крейсер "Москва" ?

Старый Крейсер робко прячет тело ржавое в утесах… Севастопольской бухты

Только гордый Англичанин реет смело и свободно над седым от пены морем!
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27.06.2021 17:39 Відповісти
Он в районе Кипра был. И сейчас вроде там.
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27.06.2021 20:25 Відповісти
на учениях. Отрабатывали любимую команду всех моряков военно-морского флота России "Временно встать с бутылок! Открыть кингстоны!"
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27.06.2021 22:17 Відповісти
як написав Алекс - на озброєнні цієї посудини є тільки кулемети і 30 мм гармата. І він супроводжував "противника" а з чого і чим стріляли моряки-дзержинці, так і залишилось невідомим.
З наказу НКО СРСР в 1941 році, підписаного тодішнім 1замгенштабу Ватутіним, убачається, що для боротьби з танками наказувалось заготовляти грязь-глину і закидувати ними оглядові прилади танків.
А ця істерика з цієї ж опери. Так само бились в конвульсіях, коли в сирії самі зашибли свого єдиного АВАКСА, кого тільки не винуватили. Навіть Цахал "злякався" такої істерики. А потім пояснили, що збили його недоумки сірійці (?) і збили його через 20 хвилин, як відлетіли літаки. Завжди брешуть і Жироновський їх навчив, що всяка брехня повинна переходити в істерику, тоді віриться легше.
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27.06.2021 17:42 Відповісти
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27.06.2021 18:39 Відповісти
могу себе представить, как подступало между ног коцабчегов. Система целеуказания данного ракетного корабля держит на сопровождении более ста целей и при необходимости открывает огонь одновременно по 18 из них. На пролетающие мимо куски дерьма типа СУ-24 и ракеты жалко тратить, Фаланксы бы десятком выстрелов справились
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27.06.2021 22:24 Відповісти
ага, ага ...))) на остановке...возле кремля... понятно откуда уши растут...
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27.06.2021 17:55 Відповісти
Журналистов используют, как сливной бачок, а они и радуются. "Секретные документы"..... как же... не иначе... )))))
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27.06.2021 18:18 Відповісти
давно говорю - не пускайте к себе кацапов !
они мажут новичком двери, в которые заходят, а когда уходят - мажут стулья на которых потом сидят ...
ваши дети !
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27.06.2021 18:53 Відповісти
Ждем прохода кильватерным строем кораблей НАТО по томуже маршруту,после завершения учений.
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27.06.2021 19:36 Відповісти
грубая гэбэшная стряпня !
на лубянке такие карты -
пачками рисуют
и по электронке
согласовывают
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27.06.2021 19:50 Відповісти
Контрольований злив. Самі британці підкинули
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27.06.2021 21:15 Відповісти
Так их видно после первого произнесённого с диким акцентом слова, брошенного окурка, рефлекторного русского мата, плевка на тротуар и попытки помочиться в кустах парка.
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27.06.2021 22:10 Відповісти
Учения Си Бриз стартуют в Черном море завтра,30 стран НАТО + присоединились Пакистан,Бразилия и даже.... Путлер со СТЕРХолетом в 28 Махов в секунду...
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27.06.2021 21:51 Відповісти
Единственный авианосец РАБссии адмирал Кузнецов срочно вылетел в Севастополь,город вечного рюсскага ПОЗОРА...
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27.06.2021 21:54 Відповісти
респект Великобританії за підтримку України.
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27.06.2021 21:58 Відповісти
Британия инвестирует в Украину 1 ярд фунтов стерлингов в развитие морского военного потенциала,это не только базы НАТО в Очакове и Бердянске....,Султан Эрдоган уже вложил в подобный проект только в летающие дроны.... На РАБссии истерика...
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27.06.2021 22:01 Відповісти
И что это за идиотизм?
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27.06.2021 22:53 Відповісти
пара десятков дронов - камикадзе
и флота в Севасе - нет !
главное, чтобы он -кучно базировался !
вы держитесь там, крысы ,
ждите и попадёте в рай...
да и -
власовский флаг вам в дупу
для настраения, абязательно харошего
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27.06.2021 23:25 Відповісти
Совпадение????....
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28.06.2021 00:15 Відповісти
британский юмор это нечто)) теперь Раша просто обязана в качестве мести послать Адмирала Кузю (если он еще жив) пройти через Ла-Манш, закоптив все британское побережье. Ну и конечно при проходе русская матросня должна показывать бриттам свои копченые жопы
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28.06.2021 01:09 Відповісти
Как один британский эсминец отымел весь флот РФ ЦЕНЗОРУ НЕТ

.....

Расклад вырисовывается следующей: семь лет путинский режим усиленно милитаризировал Крым, превращая его в неприступную крепость. И всего один британский эсминец, беспрепятственно прошедший в «закрытой» акватории спровоцировал Москву на демонстрацию своей беспомощности и безответно отвесил смеходержаве оскорбительную оплеуху.
«Закрывать будете свою акваторию, а не украинскую!» - ухмыльнулся в русые усы командир корабля, капитан 2-го ранга королевского флота Винсент Оуэн и взял курс на Батуми, где он сейчас кушает хинкали, пьет ркацители и весело смеется над убогой пропагандистской истерикой в берлоге посрамленного русского медведя.
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28.06.2021 04:46 Відповісти
Кацапы со своими тупыми гебистскими замутами ))
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28.06.2021 06:44 Відповісти
Вот он тонкий Британский юмор
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28.06.2021 10:33 Відповісти
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