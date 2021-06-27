У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу
Новий максимум добової смертності пацієнтів з COVID-19 зафіксовано в Москві - померло 114 осіб.
Про це повідомляє оперативний штаб з контролю ситуації з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
За його даними, в російській столиці за добу виявили 6 723 випадки COVID-19. Напередодні зафіксували 8 457 нових випадків інфікування.
Також раніше була зафіксована рекордна смертність від коронавірусу в Санкт-Петербурзі: до ранку суботи за добу в місті померло 107 пацієнтів. Це було максимальним показником за час пандемії як для самого міста, так і серед регіонів в цілому.
Померло за добу в Москві 114 пацієнтів з коронавірусом. Це п'ятий максимум добової смертності в місті за весь час пандемії, зафіксований в червні. Попередній зареєстрували 25 червня, тоді за добу загинули 98 городян, хворих COVID-19. Загальна кількість загиблих від інфекції в столиці Росії досягла 22 086 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
#Крым Вакцинация спутником.
Случай из соцсети.
А сколько их еще? Жуть!!!
і чим більше загине кацапських лікарів-тим більший "профіт" Україні.
Більше потенційних солдатів окупанта не буде врятовано.
Це назвається "мультиплікатор".
НІЧОГО ОСОБИСТОГО.
Багатьом українцям не вистачає розуміння, що Росії немає.
Українці, як і європейці та американці, звикли сприймати цю імперію крізь вікно Москви та Санкт-Петербурга. Мовляв є велика мононаціональна імперія - Росія.
Припиніть говорити "Росія"! Це - Російська Федерація. А Російська Федерація - це переформатований Радянський Союз. А чи позбавилася Російська Федерація причин розпаду Радянського Союзу? Відповідь: ні. При тому, що Радянський Союз був міцнішим через Варшавський договір й існування "залізної завіси".
Так невже ви думаєте, що треба чекати 300 років, щоб перестала існувати ця деградуюча імперія? І Україна має виконати свою історичну місію. - https://censor.net/ru/r3273519
так оно одно и то же - московия, совок, говно, болото - ну и что?
УЄФА, негайно перенось чвертьфінальний матч в нейтральну країну!
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1407645801086607362 23 июн.
"ЄвроСолідарність" вимагає від Зеленського рішучих дій і закриття кордону з РФ.
Цілком слушна вимога, але, на жаль, Зеленському начхати на здоров'я українців і що за парєбріком вірує Ковід.
У Зеленського бізнес з агресорами, а у ЗЕкоманди більше родичів на РФ, ніж бліх на собаці.
https://twitter.com/novaya_gazeta Новая Газета
В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску в здании МФЦ. На видео из соцсетей женщина сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Ее все равно тащат на улицу. Снимающая происходящее замечает, что задержанная упала в обморок.
https://twitter.com/i/status/1408818414081224708
одевайте маски, с..уки !!!!!!
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але за спеціальною процедурою...
зокрема шприци (звичайно відкриті,щоб був доступ до "святої води")мають осв"ячуватись служителем РПЦ з 7 до 7.30 у сані не нижче архімандрита...
Цієї процедури часто не дотримуються...
на пять? на десять?
Може вам калькулятор подарувати?
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
Жопа зараз Британія,Рашка ,Португалія..
і чомусь Ізраїль-засильно напевне "розслабився"
Мне вообще нас……ть на то что твориться за паребриком.
Пусть хоть друг друга жрут живьём, мне пофиг.
Скільки мільйонів мешкає у масквабаді? Не пам'ятаю, але дуже багато. Вони все одно всі не передохнуть від корони, їх треба буде ще дустом, дустом.
Усі фінські вболівальникі повернулись з раські федераські хворими на корону.
Це все що треба знати про рівень медицини там
Желающим после вакцинации "Спутником 5" сократить карантин нужно провакцинироваться еще "Новичком"