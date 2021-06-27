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Проросійське видання "Страна" піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін. ФОТО

Колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін зазначив, що останнім часом українське видання "Страна" активно піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "З радістю вам повідомляю, що, відповідно до моїх прогнозів, одне українське псевдомедіа десь із другої половини цього квітня стало піар-агентством глави російської зовнішньої розвідки ... Мабуть, бюджет погодили?!"

Проросійське видання Страна піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін 01
Проросійське видання Страна піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін 02
Проросійське видання Страна піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін 03
Проросійське видання Страна піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін 04
Проросійське видання Страна піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін 05
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Топ коментарі
+31
Украинское издание "Страна" пиарит руководителя российской внешней разведки Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 6534
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27.06.2021 15:41
+21
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 4198
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27.06.2021 15:53
+17
С дуба рухнул?
Оно такое же украинское, как украинская правда.
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27.06.2021 15:42
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ну мля кацаба отмстил за зелёнку
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27.06.2021 15:40 Відповісти
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 4198
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27.06.2021 15:53 Відповісти
Летальний.
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27.06.2021 16:01 Відповісти
пізно пити Боржомі - першим номером у списку єдиноросів ***** поставив Шойгу - так шо Наришкіну вже нічого не світить
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27.06.2021 16:35 Відповісти
Лол, украинское, главная шваль оттуда из Горловки
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27.06.2021 15:40 Відповісти
Украинское издание "Страна" пиарит руководителя российской внешней разведки Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 6534
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27.06.2021 15:41 Відповісти
Срана!
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27.06.2021 15:48 Відповісти
С дуба рухнул?
Оно такое же украинское, как украинская правда.
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27.06.2021 15:42 Відповісти
две "украинки" - мусаева УП и крюкова Срана.ua
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 9482
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27.06.2021 15:48 Відповісти
Нєтрадіціонниє шо лі?
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27.06.2021 15:55 Відповісти
традиционноокружные...!
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27.06.2021 16:01 Відповісти
Сранные.
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27.06.2021 16:22 Відповісти
то мужики~трансы)
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27.06.2021 16:40 Відповісти
Треба додати Томаша Фіалу: https://hromadske.ua/posts/v-************-pravdi-novij-vlasnik-gendirektor-investkompaniyi-dragon-capital-tomash-fiala В «Української правди» новий власник - Томаш Фіала (Dragon Capital)

Проросійське видання "Страна" піарить керівника зовнішньої розвідки РФ Наришкіна, - Золотухін - Цензор.НЕТ 7716
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27.06.2021 17:45 Відповісти
"красави" з "глубинного государства". Мокшанські німфи.
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27.06.2021 17:51 Відповісти
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 8924"
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27.06.2021 15:43 Відповісти
Ой как убого.
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27.06.2021 15:44 Відповісти
русские училки в Германии и на то не способньі - только из книжки, что мацква в зубьі дала.
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27.06.2021 16:25 Відповісти
Кремлю вдалося підсунути нам Клоуна з Єрмаком то чому б його не попіарити.
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27.06.2021 15:43 Відповісти
А могли б рекламувати:
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3271319-lvivanka-ta-molodiznij-simfonicnij-orkestr-ukraini-peremogli-na-world-orchestra-festival.html Молодіжний симфонічний оркестр України переміг на World Orchestra Festival
На World Orchestra Festival, який напередодні, 26 червня, пройшов у Відні, Молодіжний симфонічний оркестр України здобув "золото" серед більш ніж 140 оркестрів із 33 країн світу, а українка Оксана Линів отримала відзнаку в категорії "Видатна диригентка".
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27.06.2021 15:44 Відповісти
В країні, де очільник спецслужб бакланОФ - не дивно.. а ще потрібно запитати Президенту України, кандидату в кацлери ФРН, чому Украинское издание "Страна" пиарит руководителя российской внешней разведки Нарышкина
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27.06.2021 15:45 Відповісти
Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина

так как тот является куратором поцЗедента
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27.06.2021 15:45 Відповісти
Да уж…уже бы любая другая страна,пострадавшая от агрессии мочила бы таких ублюдков не то что у себя дома а по всему миру,но Украина другая,либеральная,демократическая и договаривая…
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27.06.2021 15:47 Відповісти
Та не читайте ту мерзоту - і всіх справ. Я навіть не знаю, яке воно.
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27.06.2021 16:03 Відповісти
Почему им еще домен не разделегировали?
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27.06.2021 16:03 Відповісти
Ого какая драка.
Ищут замену "Путину". Пока кандидатов двое: Шойгу и Нарышкин.
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27.06.2021 16:04 Відповісти
Две "башни Кремля" делят шкуру пока живого Пукина...
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27.06.2021 16:07 Відповісти
Koторого именно ?

https://i.obozrevatel.com/gallery/2019/10/6/screenshot9.webp screenshot9.webp (920×641) (obozrevatel.com)
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28.06.2021 01:20 Відповісти
Именно так. Но Шлангу сразу не проходит, т.к. ему двойников не слепишь. Был ещё "удмурт" Золотов, но он тупой шибко. Пока у них реально один Нарышкин "в корзине".
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27.06.2021 17:50 Відповісти
Якби не Цензор, взагалі не знав би, про що та мерзота пише.
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27.06.2021 16:15 Відповісти
++++++Пророссийское издание "Страна" пиарит руководителя внешней разведки РФ Нарышкина, - Золотухин - Цензор.НЕТ 2221
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27.06.2021 16:27 Відповісти
Помойное издание ....
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27.06.2021 16:15 Відповісти
Ще Булгаков попереджав не читати советскьіх газєт)))
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27.06.2021 16:25 Відповісти
Ще Булгаков попереджав

«...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут».
https://lurkmore.to/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Прикол в том, что сам писатель постоянно просил «тех, кто сильнее». Он писал письма Надежде Константиновне Крупской на предмет получения комнаты (и, кстати - получил). Затем писал Иосифу Виссарионовичу Сталину по вопросу получения квартиры (и тоже не без пользы). Писал в разные театральные, литературные и иные учреждения - с переменным успехом.

Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: "Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу"… Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссёром в театрах СССР Булгаков - Сталину
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27.06.2021 16:39 Відповісти
міф, що Булгакова переслідували -висмоктаний ще в 30 роки. Тоді правили два клоуни -Авербах і Киршон, два нахлібники та родичі Ягоди. Завидували. Вдова Булгакова з часів Сталіна до самої смерті отримувала авторські. А цих клоунів та інших прихлебателей Булгаков описав в "Мастері"
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27.06.2021 17:58 Відповісти
Потому что начальство сайта - страна.ua - это спецслужбы России! Этот сайт угрожает безопасности Украины и он должен быть немедленно закрыт, а работников всех должны незамедлительно арестовать!
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27.06.2021 16:30 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3608095.html Розкрита чергова брехня ЗЕбілів про "Порошенко жив у готелі за 200 000 грн"

ЗЕботва натхненно перепощувала повідомлення "Страни.юа" про те, що Порошенко в Анталії жив в готелі за 200 тис. грн. Розрахунок новини простий - це така собі гра на люмпенських настроях мас. М'яко і ненав'язливо посполитим нагадують, що Порошенко - мільйонер.
Дивіться, мовляв - він зупиняється в готелі за 200К, а вам про таке геть і не мріяти! Він собі може таке дозволити, а ви - ні! І далі за списком, з конкретною метою, аби в очах посполитих запалала ярість шляхетна штибу "бий буржуя!" та "куркуляку на гілляку!"
Потім всі ці люди підуть річницю Голодомору шанувати. Одне з другим, в них поєднується аж бігом.
Але ситуація набувала нових подробиць, і за якийсь час стало відомо, що міністр іноземних справ Дмитро Кулеба жив у тому самому готелі.
І отут уже виникло питання.
Порошенко цілком міг викласти вартість номера з власної кишені - бо він мільйонер офіційний, його активи зареєстровані, і з них прозоро платяться податки.
А хто розколовся на номер Кулебі? Невже він державу от так просто розколов на 200 000 грн на рівному місці? Чи може (страшно подумати навіть про таке) номер Кулебі оплатив теж Порошенко?
А насправді, все було примітивно просто.
Ані Порошенко, ані Кулеба самі свої номери не оплачували.
Їх оплатила приймаюча сторона, тобто уряд Туреччини.
І Кулеба, і Порошенко на форум в Анталію були ЗАПРОШЕНІ, і тому номери в недешевому готелі їм надали турки. І не з розрахунку ₴200'000 за день, а за тиждень...

Дмитро Калинчук (Вовнянко), блогер
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27.06.2021 16:32 Відповісти
мляя,морда у нарышкина,как у Гебельса видно реинкарнировался
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27.06.2021 16:38 Відповісти
Ну така боротьба з внутрішнім ворогом України.
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27.06.2021 16:41 Відповісти
Ніякої таємниці. Ларчик відкривається просто. Обкуреного коня спихають в Госдуму в пятірці. Наришкін єдиний кандидат на МИД. (не засвічений,не під санкціями і член кооператива Озеро).
Бізнес партнер Єрмака та його батька є радником Наришкіна по османському напрямку. Після такого призначення в очах гнусавого різко зростуть акції самого Єрмака (дядю Миколу Платоновича не піарять, бо смутний шлейф іде за ним). А такий піар потрібен саме Єрмаку то він це і робить.
Напевне після цього буде вимагати і собі пост МІД на додачу до завгоспа, бо в якості останнього його сприймають як шпигуна Москви і шептуна
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27.06.2021 18:06 Відповісти
Щось я не зауважив,що "Страна" взагалі писала про якогось Наришкіна...Можливо,пропустив...А взагалі цікаве видання,об"єктивне і -головне! - розумне...Матеріали глибокі,завжди докопується до суті,сильна експертна база...І запам"ятайте,тільки дебіли ділять мас медіа на наших і проросійських,тут нема і не буде чіткого розподілу,надто багато факторів і відтінків,починаючи від настрою власника і кінчаючи стувою баксів,які легко можна запхати в кишеню майже будь кому з представників незалежної преси...
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27.06.2021 18:16 Відповісти
Плєбс параші просить сраліна. А таким може стати тільки джигіт з Кавказу, емір кадирка.
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27.06.2021 18:34 Відповісти
Они им и станет.
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27.06.2021 19:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/488201 - це зажопсраний. мертвечуковець. ************ - давай, нехай шастать!
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27.06.2021 19:26 Відповісти
 
 