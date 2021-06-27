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Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим

Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим

Міністерство культури та інформаційної політики України вилучило російського виконавця Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, у відповідь на відповідне звернення Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Мінкультури в неділю.

"Відповідно до нового листа Служби безпеки України з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова до попереднього переліку осіб, які загрожуть національній безпеці України, МКІП виключає Кіркорова з цього списку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року №5/1/1-7000 Мінкультури визнає свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність.

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"Обидва укази, як про включення (Кіркорова у список осіб, які загрожують нацбезпеці України. - Ред.), так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони згідно ст. 15 закону "Про кінематографію" передбачають безумовність дій МКІП про включення або виключення громадян іноземних держав із переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - підкреслюють у відомстві.

Там додають, що включаючи або виключаючи тих чи інших осіб із переліку, "міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у цьому випадку СБУ) щодо кваліфікування  дій іноземних громадян, які призводять до їхнього включення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці ".

"Водночас як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає", - резюмують у відомстві.

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Топ коментарі
+91
І чому ми не в НАТО?
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27.06.2021 16:42
+80
Скорей это такое извинение Зели перед своим старым кацапским другом. Плевать на Украину и украинцев с их каким-то чувством собственного достоинства, тут Филя лично на Зелю обиделся, за то, что его в Украину пускать перестали. И плевать, что Филя ***** расхваливает и крымнаш поддержал. Для нашего ублюдочного скомороха личные отношения, даже с врагами, гораздо важнее страны президентом которой он является.
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27.06.2021 16:52
+66
Несмешной цирк отжигает. Этот кацапский фрик не просто посещал оккупированный Крым, он еще и жопу плешивому карлику публично вылизывал и https://youtu.be/aR3mTVAvNRA?t=70 крымнаш поддерживал .
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27.06.2021 16:45
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А напрасно, главный террорист.
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27.06.2021 18:45 Відповісти
Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 7975
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27.06.2021 18:46 Відповісти
Слишком много гнид на всех уровнях власти...
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27.06.2021 18:46 Відповісти
ОДНА ВЕЛИКА Зе ГНИДА
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27.06.2021 18:47 Відповісти
Свято на вулиці совкодрочерів ...
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27.06.2021 18:48 Відповісти
какой ЕС, какая НАТО? это все в прошлом, при Порохе было, а сейчас в таежный союз. украинцы, это уже решено.
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27.06.2021 18:52 Відповісти
Не бажаючи голосувати за баригу, вибрали президентом ватного українофоба, який вдає з себе патріота. Тому-то всі ці татарови кіркорови, вагнерівці, ... - суцільний треш.
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27.06.2021 18:52 Відповісти
Во первых, у нас нет сбу, а во вторых для Вовчика закон уже не писан, он сам закон, рпз он вякн×л, к ермаку 0 вопросов, это закон, и ему все сходит с рук, правда, здпсь на ветке, все порохоботы угрожсют, сидя на жопе, посадить шлему, ждем...
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27.06.2021 18:54 Відповісти
Тоді і )(уйлу можна приїздити до України. Чи ні?
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27.06.2021 18:55 Відповісти
Що ви хочете в Пилипа..Він таке саме *****# як і наш президент...Тільки наш ЗЕ*****, а той просто ....
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27.06.2021 18:58 Відповісти
Вот паскуды!
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27.06.2021 19:01 Відповісти
А це тому, що революції зеленками та смітєвими баками не завершують. Революції потрібно завершувати ешофотами та стінками. А в нас це лайно на цій грішній землі вже 1000 років як мінімум. Люди які ж ви примітивні. Матриця. Ментальна інвалідність.
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27.06.2021 19:19 Відповісти
Ура. Слава Украине. Слава великому Украинскому Нариду. Слава сбу. Слава Презеденту Украины. Короче, Слава Всей Ху..не. Прости меня Господи - И Тебе Шалом.
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27.06.2021 19:20 Відповісти
Опять понять и простить?!
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27.06.2021 19:38 Відповісти
вони абарзєлі
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27.06.2021 19:39 Відповісти
И сколько тон зелени занесли другу Зеленского ? Сдача суверенитета и идентичности происходит мелкими крупицами. баста, кирковров и весь остальтной зброд имперцев из-за поребрика
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27.06.2021 19:40 Відповісти
чьо лять? хто і кому, на твою думку, мав заносити? малоросів обрали - малоросами і живіть!
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27.06.2021 23:42 Відповісти
три отборных ватникаМінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 9542
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27.06.2021 19:44 Відповісти
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ, йому "какая разніца "
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27.06.2021 19:46 Відповісти
В отличии от Зе-команды, в Литве Киркорову https://censor.net/ru/n3242746 за оправдание оккупации Крыма. Но Зевеличайшему все равно не понятно "почему мы не в НАТО?".
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28.06.2021 00:41 Відповісти
Значит этому подонку в Украине закон не писан? Зелю геть!!!
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27.06.2021 20:07 Відповісти
ЗЕЛЯ ПРЕДАТЕЛЬ !!!
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27.06.2021 20:15 Відповісти
А можна було б не пускати до України гнилого Кіркорова без пояснень. Років із 20
Йой, здається скоро щось буде... Таке враження що влада вважає себе безсмертною і провокує навмисне
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27.06.2021 20:38 Відповісти
На кой он здесь надо.
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27.06.2021 20:57 Відповісти
Криворогульський сором...
Я взагалі ніколи не розумів, як можна слухати цю пошлятину...
А зараз... На#уя тут потрібні ці фєдєрастові залапані, засмальцовані звьозди???
Лише тому, що їх більше ніде не знають та знати не бажають???
******* це, зеленоплісняве...
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27.06.2021 21:02 Відповісти
з цим поцЗедентом
лізе в Україну усякий непотріб
Хай їде у Конча-Заспу та там з поцЗедентом відсмоктують "на-бруденшафт"
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27.06.2021 21:03 Відповісти
Простая по-звоночная порешалка в стране, обиженной, что её в Европу не пускают...
СБУ сообщает, что незаконно посещавший Крым киркоров не имеет права въезжать в Украину , но имеет право в Украину въезжать , как незаконно посещавший Крым , что вполне законно согласно присланного вместо отзванного письма , присланного ранее , а после отозванного СБУ, которое не въезжает и не выехжает: что законно, что незаконно, пока сосед по подъезду не объяснит что то, что незаконно для законников - законно для беспредельшиков .
Ну, а если серьёзно - выяснилось, что киркоров тоже умеет играть хером на рояле и в честь 30 летия они с зелей будут делать порноактрисе двойное проникновение.
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27.06.2021 21:10 Відповісти
Нічо нічо... Малороси сходили на концерт тої басти, сходять і на концерт цього чучела, якщо воно в Україну приїде
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27.06.2021 21:16 Відповісти
Помните "найвэлычнишого" - "Какая разница на какой улице, Геббельса или Сталина жить, если улица освещена?" Так и здесь,-"Какая разница Украина или Малороссия? Я и сам малорос, и шо?"
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27.06.2021 21:16 Відповісти
Ждем очередей конченых дебилов на концерты кацапской дылды.Срут на могилы павших Воинов.
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27.06.2021 21:18 Відповісти
Может быстрее от ковида передохнут после кацапских песен
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27.06.2021 22:50 Відповісти
Надо ему такой прием , устроить , если он приедет , что бы это Говно навсегда в Украину дорогу забыло
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27.06.2021 21:21 Відповісти
Хорошо бы взять его в плен и обменять на наших.
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27.06.2021 21:31 Відповісти
Его надо расфасовать по пакетам и закопать в разных районах Киева.
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28.06.2021 00:02 Відповісти
Надеюсь, что если этот хрен явиться в Украину, то его забросают тухлыми помидорами.
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27.06.2021 21:29 Відповісти
это зрада или нет? не понятно...
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27.06.2021 21:49 Відповісти
кончене міністерство малоросійської культури
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27.06.2021 22:02 Відповісти
Киркоров теперь насеет тут разумного доброго вечного ....
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27.06.2021 23:17 Відповісти
Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (Баста) рассказал на тусовке что "добро на въезд сверху" обошлось ему в "тридцать тонн зелени". Вова, или Ткаченко давал добро?
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27.06.2021 22:02 Відповісти
Ось він рівень і масштаб державницького підходу.
Просто квінтесенція державницької думки..
Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 1558
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27.06.2021 22:31 Відповісти
Це зелепукін зробив для свого сексуального партнера
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27.06.2021 22:42 Відповісти
ЗЕлёная кремлёвская крыса ведёт спланированную целенаправленую политику на возврат Украины к кацапское болото.. а хохло малоросский скот радостно повизгивает.. Чувствую что рихвирендум за дружбы с мышебратьями уже не за горами
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27.06.2021 23:26 Відповісти
Филя показал "филькину грамоту", и его немедля пустили в Украину. Только, спрашивается, на хрена этот совок здесь нужен. Такому же совку Зеленскому?
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28.06.2021 00:30 Відповісти
КОЗЛИ ГАНЬБА
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28.06.2021 06:07 Відповісти
Ну а шо ви хотіли від квартального припіздєнта? Перетворив країну в шапіто…ще й рот свій хрипатий відкриває з питанням про НАТО….забудьте поки при владі такі ушльопки
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28.06.2021 06:35 Відповісти
https://www.facebook.com/george.tikhonski?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQyNDY2NjE1Nzg5MTUwXzQwNDI4MzExNjU3NTI2OTU%3D&__cft__[0]=AZU2WpOZVGF4BBjzCW5Pv20Q8DoIY5DRQSymveiWjtPAafpqobQskMhZ6TcHrsb1RbjajGAFBmwpQv67o2eA6T4oBOJ1r5s7mosKnSGlCnGhzTNr_giSnrbEgs_xUIg9eUE&__tn__=R]-R George Tikhonski - sane

Клоун (этим поступком) чистосердечно признался в том, что было и так очевидно и понятно с первых секунд.
Но радоваться нечему, и причина этому одна - ОН НЕ ОШИБАЛСЯ! Это не сдуру он ублажил ****** Филю и рускамирско-малороское стадо свинособак. Это свинособачий "народ" поставил во главе страны предателя-чужака ЗЕлупу, который никогда не скрывал своей враждебности и брезгливости к Украине и даже публично и неоднократно бравировал этим.
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28.06.2021 08:19 Відповісти
Впервые сюда зашел. Почитал коменты и появился только один вопрос: Вы нормальные? Вы у врачей не наблюдаетесь?
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28.06.2021 08:41 Відповісти
Это же цензор, привыкай.
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28.06.2021 09:32 Відповісти
Я думав шо гірше за мацкаля вже не може бути нічого, в ні-помилився, по тепер бачу шо гірше може бути хіба що зелена мразота !!!
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28.06.2021 08:52 Відповісти
в зелен-ого жи да є тільки один плюс в порівнянні з поперднім жи дом порошком: зелен-ий прямо, відкрито і не приховуючи БРЕШЕ, МАНІПУЛЮЄ І РОЗВАЛЮЄ УКРАЇНУ!!!
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28.06.2021 09:12 Відповісти
Кіркоров - така цінність . щоби про нього говорити
Його уже Пугачова - опустила/відпустила
Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 6258
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28.06.2021 09:28 Відповісти
Если бы Киркоров оставался в этом списке, пришлось бы запретить к показу фильмы Квартала, где тот принимал участие, тут дважды два сложить и всё понятно.
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28.06.2021 09:32 Відповісти
За решением по Киркорову стоит не только дружба с Зеленским, но и денежный интерес последнего 27 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c.html#comments Комментарии: 3

И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.

Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 467

Да, и если вы вдруг подумали, что возвращение Киркорову права на въезд в Украину и изъятие из списка «угроз нацбезопасности» связано исключительно с дружбой Владимира Зебердымухамедовича и Фили - скорее всего, вы ошибаетесь.
Такое мнение https://www.facebook.com/dubinskyi высказал сегодня в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Официально: по просьбе СБУ Киркорова убрали из черного списка. Версия причины: он - друг Зеленского
«Дело в том, что статус «лица, угрожающего нацбезопасности», означает также и запрет на демонстрацию Киркорова в сценках «Вечернего Квартала» и фильмах, продюсированных студией Квартал-95.
Так что угроза - угрозой, а денежек с авторских прав жаль)))», - пояснил Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80.html Липецкая фабрика Зеленского: как «Квартал 95» зарабатывает в России в обход санкций
Ранее сегодня он опубликовал по данному скандалу еще такой комментарий:
«Оперативное исключение Киркорова из списка угроз нацбезопасности - личная заслуга Владимира Зебердымухамедовича, который, очевидно, позвонил Баканову «за этого черта», и его в ручном режиме мгновенно исключили из списка.
И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.
Правда, звонит не за тарифы, пенсии, медицину и образование, а за всякий мусор, начиная от Киркорова с Тищенко, и заканчивая многочисленными подозреваемыми в убийствах.
Видимо, потому что только с ними чувствует себя комфортно и наравне.
А разве может на ровню Его президентского Величества распространяться какой-то там закон?)»
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28.06.2021 10:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Подстилка Коломойского Ткаченко, даже после предупреждения СБУ, дал разрешение на въезд в Украину Киркорова. сумма сделки не разглашается. Есть один вопрос - Почему нарушивший санкции СНБО минисрт до сих пор на свободе? Мы внимательно слушаем зеленых санкцюнов ...

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (Баста) рассказал на тусовке что "добро на въезд сверху" обошлось ему в "тридцать тонн зелени". Вова, или Ткаченко давал добро?
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28.06.2021 10:25 Відповісти
Наталя

@n_biletska

· 12 ч

Огидно, що Литва заборонила у себе Кіркорова за гастролі в Криму ще у січні, ми ж тільки червні спромоглися включити його в чорний список і тут же обісратися. У мене риторичне питання, чому у Литви є принципова позиція щодо українського Криму, а в України - ні?
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28.06.2021 10:41 Відповісти
Влада скурвилась... головне, щоб ми з вами залишились ДОСТОЙНИМИ !!! Ігноруємо все це кремлівське ЛАЙНО !!! Слава Україні !!! Героям Слава !!!
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28.06.2021 10:42 Відповісти
Всі країни партнери до сих пір в шоці,як у країні яка воює з росією можна було вибрати президентом малороса.Причому що одного такого ледь позбудися через революцію і кров.Він дбає лише виключно про свої інтереси та інтереси своїх партнерів.Україна йому як "Великий Театр",місце де можна поживитись.
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28.06.2021 10:53 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Это про политику дзень-дЗеленского.
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28.06.2021 14:15 Відповісти
Что??Младший лейтенант БАКАНОВ засцал перед каким то недоделанным , полуграмотным Киркоровым??
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28.06.2021 14:21 Відповісти
Да все просто: если Филю держать в этом списке, то на территории Украины придется запрещать прокат всех проектов, в которых он снимался. не переживайте, тут only buisiness
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28.06.2021 16:08 Відповісти
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