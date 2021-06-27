Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим

Міністерство культури та інформаційної політики України вилучило російського виконавця Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, у відповідь на відповідне звернення Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Мінкультури в неділю.

"Відповідно до нового листа Служби безпеки України з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова до попереднього переліку осіб, які загрожуть національній безпеці України, МКІП виключає Кіркорова з цього списку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року №5/1/1-7000 Мінкультури визнає свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність.

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"Обидва укази, як про включення (Кіркорова у список осіб, які загрожують нацбезпеці України. - Ред.), так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони згідно ст. 15 закону "Про кінематографію" передбачають безумовність дій МКІП про включення або виключення громадян іноземних держав із переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - підкреслюють у відомстві.

Там додають, що включаючи або виключаючи тих чи інших осіб із переліку, "міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у цьому випадку СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їхнього включення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці ".

"Водночас як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає", - резюмують у відомстві.

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