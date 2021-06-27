Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим
Міністерство культури та інформаційної політики України вилучило російського виконавця Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, у відповідь на відповідне звернення Служби безпеки України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Мінкультури в неділю.
"Відповідно до нового листа Служби безпеки України з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова до попереднього переліку осіб, які загрожуть національній безпеці України, МКІП виключає Кіркорова з цього списку", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року №5/1/1-7000 Мінкультури визнає свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність.
"Обидва укази, як про включення (Кіркорова у список осіб, які загрожують нацбезпеці України. - Ред.), так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони згідно ст. 15 закону "Про кінематографію" передбачають безумовність дій МКІП про включення або виключення громадян іноземних держав із переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - підкреслюють у відомстві.
Там додають, що включаючи або виключаючи тих чи інших осіб із переліку, "міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у цьому випадку СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їхнього включення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці ".
"Водночас як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає", - резюмують у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Йой, здається скоро щось буде... Таке враження що влада вважає себе безсмертною і провокує навмисне
Я взагалі ніколи не розумів, як можна слухати цю пошлятину...
А зараз... На#уя тут потрібні ці фєдєрастові залапані, засмальцовані звьозди???
Лише тому, що їх більше ніде не знають та знати не бажають???
******* це, зеленоплісняве...
лізе в Україну усякий непотріб
Хай їде у Конча-Заспу та там з поцЗедентом відсмоктують "на-бруденшафт"
СБУ сообщает, что незаконно посещавший Крым киркоров не имеет права въезжать в Украину , но имеет право в Украину въезжать , как незаконно посещавший Крым , что вполне законно согласно присланного вместо отзванного письма , присланного ранее , а после отозванного СБУ, которое не въезжает и не выехжает: что законно, что незаконно, пока сосед по подъезду не объяснит что то, что незаконно для законников - законно для беспредельшиков .
Ну, а если серьёзно - выяснилось, что киркоров тоже умеет играть хером на рояле и в честь 30 летия они с зелей будут делать порноактрисе двойное проникновение.
Просто квінтесенція державницької думки..
Клоун (этим поступком) чистосердечно признался в том, что было и так очевидно и понятно с первых секунд.
Но радоваться нечему, и причина этому одна - ОН НЕ ОШИБАЛСЯ! Это не сдуру он ублажил ****** Филю и рускамирско-малороское стадо свинособак. Это свинособачий "народ" поставил во главе страны предателя-чужака ЗЕлупу, который никогда не скрывал своей враждебности и брезгливости к Украине и даже публично и неоднократно бравировал этим.
Його уже Пугачова - опустила/відпустила
И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.
Да, и если вы вдруг подумали, что возвращение Киркорову права на въезд в Украину и изъятие из списка «угроз нацбезопасности» связано исключительно с дружбой Владимира Зебердымухамедовича и Фили - скорее всего, вы ошибаетесь.
Такое мнение https://www.facebook.com/dubinskyi высказал сегодня в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Официально: по просьбе СБУ Киркорова убрали из черного списка. Версия причины: он - друг Зеленского
«Дело в том, что статус «лица, угрожающего нацбезопасности», означает также и запрет на демонстрацию Киркорова в сценках «Вечернего Квартала» и фильмах, продюсированных студией Квартал-95.
Так что угроза - угрозой, а денежек с авторских прав жаль)))», - пояснил Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80.html Липецкая фабрика Зеленского: как «Квартал 95» зарабатывает в России в обход санкций
Ранее сегодня он опубликовал по данному скандалу еще такой комментарий:
«Оперативное исключение Киркорова из списка угроз нацбезопасности - личная заслуга Владимира Зебердымухамедовича, который, очевидно, позвонил Баканову «за этого черта», и его в ручном режиме мгновенно исключили из списка.
И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.
Правда, звонит не за тарифы, пенсии, медицину и образование, а за всякий мусор, начиная от Киркорова с Тищенко, и заканчивая многочисленными подозреваемыми в убийствах.
Видимо, потому что только с ними чувствует себя комфортно и наравне.
А разве может на ровню Его президентского Величества распространяться какой-то там закон?)»
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tZE inform
@tZEinform
Подстилка Коломойского Ткаченко, даже после предупреждения СБУ, дал разрешение на въезд в Украину Киркорова. сумма сделки не разглашается. Есть один вопрос - Почему нарушивший санкции СНБО минисрт до сих пор на свободе? Мы внимательно слушаем зеленых санкцюнов ...
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tZE inform
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Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (Баста) рассказал на тусовке что "добро на въезд сверху" обошлось ему в "тридцать тонн зелени". Вова, или Ткаченко давал добро?
@n_biletska
· 12 ч
Огидно, що Литва заборонила у себе Кіркорова за гастролі в Криму ще у січні, ми ж тільки червні спромоглися включити його в чорний список і тут же обісратися. У мене риторичне питання, чому у Литви є принципова позиція щодо українського Криму, а в України - ні?
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Это про политику дзень-дЗеленского.