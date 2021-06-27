Мін'юст і Мінагрополітики видадуть роз'яснення для українців щодо запуску ринку землі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики і продовольства та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже наступного тижня в Україні запрацює ринок землі. З 1 липня українці зможуть реалізувати своє законне право і самостійно розпоряджатися земельними ділянками. У зв'язку з цим цього тижня доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству юстиції та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, роботи нотаріусів та максимально сприяти у вирішенні питань, які можуть виникнути в українців", - зазначив Шмигаль.

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Він також додав, що уряд вніс зміни в порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно, які дозволять забезпечити коректну процедуру продажу і правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.