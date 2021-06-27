Мін'юст і Мінагрополітики видадуть роз'яснення для українців щодо запуску ринку землі, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики і продовольства та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже наступного тижня в Україні запрацює ринок землі. З 1 липня українці зможуть реалізувати своє законне право і самостійно розпоряджатися земельними ділянками. У зв'язку з цим цього тижня доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству юстиції та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, роботи нотаріусів та максимально сприяти у вирішенні питань, які можуть виникнути в українців", - зазначив Шмигаль.
Він також додав, що уряд вніс зміни в порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно, які дозволять забезпечити коректну процедуру продажу і правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.
Будь ласка, зачекайте...
тока не спит Ермак...(носвость не такая шоп продолжить стих)
мама, роди меня обратно.....
де деревья, слуговня? - та хер с теми миллионами - 100 де?
а таких лохов как у нас - поискать еще нужно....
просрать все и очень быстро? - ето к нам..
ярош занят..... все чистит кулемет и шо та мне подсказывает в самый нужный момент етот зеркально начищеный кулемет откажет.....
стрелять будут чищеные в меру.... слава богу они есть.
ничего при нем не будет
с любыми пересадками - Львов и автобусами -т ока без Киева - вы там подурили ...
вот что выбрали 73% убогих мечтателей