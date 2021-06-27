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земля (1647) Денис Шмигаль (4398)

Мін'юст і Мінагрополітики видадуть роз'яснення для українців щодо запуску ринку землі, - Шмигаль

Мін'юст і Мінагрополітики видадуть роз'яснення для українців щодо запуску ринку землі, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики і продовольства та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже наступного тижня в Україні запрацює ринок землі. З 1 липня українці зможуть реалізувати своє законне право і самостійно розпоряджатися земельними ділянками. У зв'язку з цим цього тижня доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству юстиції та Державній податковій службі видати роз'яснення щодо запуску ринку землі, роботи нотаріусів та максимально сприяти у вирішенні питань, які можуть виникнути в українців", - зазначив Шмигаль.

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Він також додав, що уряд вніс зміни в порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно, які дозволять забезпечити коректну процедуру продажу і правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.
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Топ коментарі
+4
Предлагаю чувакам из зекоманды распродать землю крыма заочно всем желающим, тем самым пополним бюджет
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27.06.2021 17:41
+4
Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
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27.06.2021 17:45
+3
https://censor.net/ru/user/466188 всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
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27.06.2021 18:13
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Предлагаю чувакам из зекоманды распродать землю крыма заочно всем желающим, тем самым пополним бюджет
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27.06.2021 17:41 Відповісти
ну ага, щас мужики прогонят русню со словами - А ось тут цибульку посадимо, коло Зели))
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27.06.2021 17:43 Відповісти
ну крым когдато деокупируют. А сейчас по бросовым ценам я бы купил с десяток соток возле моря например за штуку баксов. И шоб это было официально задокументировано и после деокупации это было МАЙО. Деньги в бюджет так сказать. Это как землю на Луне продавал мужик. И главное покупали
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27.06.2021 17:47 Відповісти
Тихо в ОП-е
тока не спит Ермак...(носвость не такая шоп продолжить стих)
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27.06.2021 17:42 Відповісти
Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
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27.06.2021 17:45 Відповісти
в мире только большие или обледенённые в кооперативы хозяйства - дают товарные позиции по продовольствию - это статистика
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27.06.2021 17:47 Відповісти
А кто-то разве говорил, что олигархи, скупив у лохов паи по дешёвке, начнут там что-то выращивать? Они просто будут ждать повышения цены, чтобы выгодно продать. В лучшем случае те же лохи там на них и батрачить будут.
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28.06.2021 10:18 Відповісти
а шо базы НАТО у нас то же землю покупать будут - или?
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27.06.2021 17:45 Відповісти
оттрускавеченые бровистки для тупых украинцев выдадут разьяснения?
мама, роди меня обратно.....
де деревья, слуговня? - та хер с теми миллионами - 100 де?
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27.06.2021 17:46 Відповісти
Посмотрим моей семьи земли украли уверен что это органы импотентной недовласти и.к. защищают преступников - акты и ничего другого
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27.06.2021 17:47 Відповісти
вам, самим не стыдно, Украинцы?
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27.06.2021 17:48 Відповісти
а мы еще на беларусов киваем - типа лохи они...
а таких лохов как у нас - поискать еще нужно....
просрать все и очень быстро? - ето к нам..
ярош занят..... все чистит кулемет и шо та мне подсказывает в самый нужный момент етот зеркально начищеный кулемет откажет.....
стрелять будут чищеные в меру.... слава богу они есть.
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27.06.2021 17:57 Відповісти
Є і будуть і дуже скоро. І жоден 🤡 цього разу до паРаші не втече
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27.06.2021 20:16 Відповісти
он вам врал тогда, врет сейчас и врать будет всегда...
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27.06.2021 20:27 Відповісти
Українці терплячий народ і коліївщину ще ніхто не відміняв
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27.06.2021 20:33 Відповісти
как привели скота к власти так и уберите...
ничего при нем не будет
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27.06.2021 20:56 Відповісти
Поменяется власть , в суде обьяснять будете и возмещать убытки.
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27.06.2021 18:01 Відповісти
никакого желания нет ехать в зеленую Украину, aлеж могили звуть, то треба...
с любыми пересадками - Львов и автобусами -т ока без Киева - вы там подурили ...
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27.06.2021 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/466188 всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
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27.06.2021 18:13 Відповісти
Какие преимущества? Это воровство достояния украинского народа, а не реформа. У этих инвалидов делать реформы ещё в носу не кругл0.
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27.06.2021 19:27 Відповісти
пару дней назад слуги распинались, как и по каким серьезным вопросам будут проходить ни одна тварь не обьяснила, почему не было рефендума по обороту земли. потому заявляю, что для этих ...идарасов, земля Украины не серьезный и даже не второстепенный вопрос а так себе. сравнимо с носками, трусами, тапочками и селедкой на базаре.

вот что выбрали 73% убогих мечтателей
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27.06.2021 19:48 Відповісти
це вже повинно було відбутись місяці зо три назад, якщо не пів року.
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27.06.2021 19:56 Відповісти
Где земля для каждого украинца?
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28.06.2021 00:40 Відповісти
 
 