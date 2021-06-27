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земля (1647) Мінагрополітики (1514) Висоцький Тарас (87)

У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики

У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики

Законодавство передбачає захист від спроб придбати українську землю представниками країни-агресора і терористичних організацій і право конфіскувати її в разі виявлення таких випадків.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" на телеканалі "Дім" заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У законі є обмежувачі - є заборона на купівлю земель із боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформлятимуть угоди через українців, ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - сказав Висоцький.

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Законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець, підкреслив він.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, є український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль: звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдено, то держава має право конфіскувати ці землі", - повідомив заступник міністра.

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Висоцький зазначив, що спроби незаконного придбання землі передбачаються, але відкриті реєстри допоможуть відстежувати такі факти не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

"Це передбачається. Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися", - повідомив заступник міністра.
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Топ коментарі
+16
кто будет конфисковать? Опять надежда на порохоботов чтоли?
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27.06.2021 17:50
+9
Ниче, - закон про "двойное гражданство" им поможет...
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27.06.2021 18:01
+7
Не смешите, зе своим (путинским) друзьям не откажет.
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27.06.2021 17:58
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кто будет конфисковать? Опять надежда на порохоботов чтоли?
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27.06.2021 17:50 Відповісти
🎹это сделает писюнист !
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27.06.2021 18:02 Відповісти
Єврейських росіян конфіскація не стосується.
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27.06.2021 18:39 Відповісти
И расстреливать
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27.06.2021 17:50 Відповісти
только хотел написать))) лександр - фашистам то жене пяди Украинской земли ))
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27.06.2021 17:53 Відповісти
Я знаю на сегодня только одних фашистов, и они за перебриком )))
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27.06.2021 18:21 Відповісти
это так - кто бы спорил - а шло сейчас немцы стали другими? - Deutschland vor allem)))
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27.06.2021 18:29 Відповісти
У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 5126У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 3745
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27.06.2021 18:36 Відповісти
А почему вы считаете что Украине кто то что то должен, это ошибочное мнение.
Да, Германия у них тут превыше всего, и нужно по учится у них.
У нас какой год уж война, а толпы уставших на конвертики ходят к ублюдкам поддерживающих аннексию Крыма, и президент не отстаёт, передаёт секретную информацию другу президента страны агрессора .
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27.06.2021 19:03 Відповісти
Если это не зелины друзья…
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27.06.2021 17:51 Відповісти
зєлєні дружбани з паспортами ізраїля землю куплять.І кацапи з паспортами ізраїля теж.
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27.06.2021 18:05 Відповісти
А якщо не в обхід закону?
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27.06.2021 17:52 Відповісти
я таки понимаю - шо люгику у нас не учат в школе - но как бы ...)))
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27.06.2021 17:53 Відповісти
Аби що ляпнуть? Чи можеш щось більш розумне написати.
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27.06.2021 18:51 Відповісти
Якась гнила в тебе нвчінка, вова.
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27.06.2021 18:30 Відповісти
Сиди в дупі, глист винторогий.
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27.06.2021 18:53 Відповісти
Не смешите, зе своим (путинским) друзьям не откажет.
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27.06.2021 17:58 Відповісти
В обход закона? а кто вообще разрешает иностранцам продавать украинскую землю? странно как то власть продаёт иностранцам землю и рядом с землёй водиться дешёвая украинская рабсила, это только украинская еврейская община может так умно придумать
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27.06.2021 18:00 Відповісти
Ниче, - закон про "двойное гражданство" им поможет...
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27.06.2021 18:01 Відповісти
Так они ее будут на манкрутов зебилов с украинскими паспортами оформлять...как вы ее конфискуете?? Очередной пустой треп от зелкного стада...
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27.06.2021 18:03 Відповісти
Час фіктивних шлюбів і відкатів за отримання громадянства?
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27.06.2021 18:03 Відповісти
Створюється прецендент...Може забиратись власність,і поки що земля і поки що у росіян..."Слуги" настільки тупі,що пішли по комуняцькому шляху,шляху експропріяціі еккспропріяторів і не розуміють,що цей шлях неминуче приведе до них самих...
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27.06.2021 18:03 Відповісти
"слуга народа" = "вкп(б)"
на дворе 92й год... 29 лет коту под хвост
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27.06.2021 18:05 Відповісти
Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии почему, У россиян, купивших украинскую землю в обход закона, будут ее конфисковывать.. ?
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27.06.2021 18:05 Відповісти
купивших украинскую землю в обход закона/ Какой ешё закон. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле кодлану Коломойского- $85 млрд , Шмыгаль. Да за такие деньги кодлан не то что землю- бенину матерь чёрту продаст.
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27.06.2021 18:07 Відповісти
враньё
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27.06.2021 18:09 Відповісти
чєсслово!
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27.06.2021 18:28 Відповісти
А если купил землю а потом сменил гражданство?
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27.06.2021 18:33 Відповісти
Як що Медвечук придбає землю для свого )(уйла,то ні які суди (тим більш ******* українські) ні чого не зроблють.
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27.06.2021 18:52 Відповісти
Це той ''Дом'' що Мендель ним рулить!?
Тоді зрозуміло, жидобільшовики уже відбирали і потім між ''бідними'' ділили і убили терором і колективізацією 30 мільйонів своїх же громадян!
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27.06.2021 19:10 Відповісти
чергове сцяння яким змиває країну. ніхто нічого не конфісковуватиме.

після сцяння про оман, після сцяння про вагнерівців, після концертів басти, після сцяння про кіркорова, про боротьбу з зростанням цін на пальне, яке продовжує дорожчати, після "чемпіонівпоборотьбіз..." до проваленої вакцинації, після мільйонних закупівель повз тендерні процедури...
зеленське сцяння затопило країну, але зеленські совки та малороси у захваті.
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27.06.2021 19:22 Відповісти
нет рынку земли! Это антиконституционный и преступный закон !
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27.06.2021 19:31 Відповісти
Всіх хто землю продає,в цю ж землю і закопати!(додаток до закону про продаж землі) Пропоную винести на всенародний референдум
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27.06.2021 19:59 Відповісти
Эти басни Минагрополиики по приказу шмаркли народу рассказывает.
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27.06.2021 19:31 Відповісти
Дуже слушна думка...треба будь що продати росіянину і наступної миті, поки він не отямився, конфіскувати...
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27.06.2021 19:40 Відповісти
а что вы, черти за землю крыма рассказиваете, если землю материковой Уккраины скоро выкупят хрен знает кто по вашему незаконному решению
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27.06.2021 19:53 Відповісти
а еще предлагаю. если хоть один га материковой земли попадет в руки иностранца, моню с семьей и теми кто их родил расстрелять на майдане.
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27.06.2021 19:55 Відповісти
И прецедент есть . В СССР детишкам на уроках истории рассказывали что семью царскую Романовых расстреляли хорошо и правильно.
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27.06.2021 23:11 Відповісти
"...Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - сказал Высоцкий..."

Ржу як кінь.
http://www.radikal.ru У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 8170
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27.06.2021 20:01 Відповісти
та нет проблем - россиянин берет британское гражданство или Мальты(за бабки) и скуповывает всю землю.
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27.06.2021 20:53 Відповісти
а массово скуповывать землю как раз только российские олигархи и смогут.
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27.06.2021 20:54 Відповісти
а квартир коли росіян позбавляти почнете?
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27.06.2021 21:02 Відповісти
росіяни та донбасівці, а також наші місцеві олігархи скупляють нерухомість в Україні, піднімають захмарно ціни і здають Українцям... які від безнадії кидають все і тікають за кордон...
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27.06.2021 21:04 Відповісти
А по какому закону она вообще куплена,если в стране мораторий на продажу.?Конфисковать надо у всех.Замки у воды конфисковать,либо снести.
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27.06.2021 21:18 Відповісти
В какой еще стране Европы можно купить за копейки чернозем? Вы посмотрите цены на землю в Европе и те копейки, за которые планируется "распродажа" украинской земли... Арабы, Египет, Израиль и многие другие уже в очередь выстроились за земелькой ... недаром наш "сцарь" стебался с "дурных хохлов",и аж 15 млн.дол набил на роялэ, высмеивая украинцев и Украину... и он был прав...какой народ - такой и "сцарь"..
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27.06.2021 21:42 Відповісти
Так само як є із російськими зірками що під санкціями? Наприклад як із Кіркоровим?

Ідея то правильно реалізація боюсь буде у Зе стандартна.
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27.06.2021 22:21 Відповісти
Зелохи, где референдумы по выжным вопросам, который Гундосый обещал?
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28.06.2021 00:38 Відповісти
У россиян, купивших украинскую землю в обход закона...

О как, значит иностранцы всё-таки могут покупать землю при чём вполне законно.
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28.06.2021 06:17 Відповісти
 
 