До вибухів у Врбетіце причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем'єр Чехії Бабіш
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш переконаний у тому, що до вибухів боєприпасів на складах у Врбетіце причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влади Чехії не розглядає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив Андрій Бабіш в ефірі CNN Prima News.
За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетіце причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинять погано.
"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.
Він також зазначив, що має намір у понеділок обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетіце.
Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.
Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
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тут не нужно быть пинкертоном.
шо именно вы посчитаете за нападение на вас? - обстрелы я так понимаю вы схаваете - де та граница, когда уже начнет действовать 5я статья ?
а так если танками то вроде все хорошо?
пошепчитесь там в нате и дайте нам знать засылать вам придурка или смысла нет....
сам себе имя придумай
забыли суки танки в Праге? кто забывают свою историю обречен ее повторить
первый в воздух?