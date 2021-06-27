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вибух (4367) Чехія (1561) Бабіш (39)

До вибухів у Врбетіце причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем'єр Чехії Бабіш

До вибухів у Врбетіце причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем'єр Чехії Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш переконаний у тому, що до вибухів боєприпасів на складах у Врбетіце причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влади Чехії не розглядає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив Андрій Бабіш в ефірі CNN Prima News.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетіце причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинять погано.

"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.

Він також зазначив, що має намір у понеділок обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетіце.

Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.

Читайте також: Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Читайте також: Бабіш не відкидає, що Чехія вимагатиме від РФ компенсацію за збитки від вибуху у Врбетіце
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Топ коментарі
+13
у меня один неудобный вопрос к странам членам НАТО.
шо именно вы посчитаете за нападение на вас? - обстрелы я так понимаю вы схаваете - де та граница, когда уже начнет действовать 5я статья ?
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27.06.2021 18:27
+10
Русофобию затевают? Ой как нехорошо, может всё-таки поговорить с Путиным, устроить саммит😁😁😁😁
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27.06.2021 18:24
+7
потрібно спитати в Верещук та того хлопця із Сухумі, вони два роки шукають сліди на підірваних складах
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27.06.2021 18:09
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потрібно спитати в Верещук та того хлопця із Сухумі, вони два роки шукають сліди на підірваних складах
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27.06.2021 18:09 Відповісти
взрыв? - кацапы.
тут не нужно быть пинкертоном.
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27.06.2021 18:17 Відповісти
Русофобию затевают? Ой как нехорошо, может всё-таки поговорить с Путиным, устроить саммит😁😁😁😁
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27.06.2021 18:24 Відповісти
у меня один неудобный вопрос к странам членам НАТО.
шо именно вы посчитаете за нападение на вас? - обстрелы я так понимаю вы схаваете - де та граница, когда уже начнет действовать 5я статья ?
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27.06.2021 18:27 Відповісти
ядерный удар?
а так если танками то вроде все хорошо?
пошепчитесь там в нате и дайте нам знать засылать вам придурка или смысла нет....
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27.06.2021 18:56 Відповісти
_Знаешь, путлер их уже проверил на вшывость в 2010 годе нападением на Польшу. И обнаружел запущенный педикульоз!
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27.06.2021 19:03 Відповісти
_Хорошо. Действительно такому враждебному уроду писать не стоит. Только по импалу, разве что.
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27.06.2021 19:16 Відповісти
так это шо получаеться - клоун нам всем (всей стране) - врал безбожно - вот же гад какой))
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27.06.2021 18:34 Відповісти
а вы повелися.....
сам себе имя придумай
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27.06.2021 19:21 Відповісти
виии это меня с зебилами не путайте
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27.06.2021 19:29 Відповісти
нет конечно - слишком много вас читал...
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27.06.2021 19:34 Відповісти
Так это просто терроризм
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27.06.2021 18:39 Відповісти
все сильно озабоченный. удачи вам, хорошего настроения и здоровья.
забыли суки танки в Праге? кто забывают свою историю обречен ее повторить
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27.06.2021 18:54 Відповісти
Там пролітав український винищувач, підтверджує диспечер Італії - Берлузконте
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27.06.2021 19:04 Відповісти
Мабуть таки Україні доведеться ставати наддержавою...інакше - з'їдять.
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27.06.2021 19:06 Відповісти
Закликаєш вислати усю вату в Росію?
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27.06.2021 19:49 Відповісти
З ватою буде те ж саме, що й з савєцкім народом. Зник безслідно і ніхто не шукає.
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27.06.2021 20:17 Відповісти
нужен пастор!
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27.06.2021 19:18 Відповісти
кормите давайте как надо, бо если завтра кацапня попрет - наш вонючий буденовец со своей ермачней - первый сдрыснет,, а родину они будут защищать...
первый в воздух?
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27.06.2021 20:13 Відповісти
 
 