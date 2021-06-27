До вибухів у Врбетіце причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем'єр Чехії Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш переконаний у тому, що до вибухів боєприпасів на складах у Врбетіце причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влади Чехії не розглядає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив Андрій Бабіш в ефірі CNN Prima News.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетіце причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинять погано.

"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.

Він також зазначив, що має намір у понеділок обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетіце.

Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.

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Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце у 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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