Українського воїна поранено унаслідок обстрілу наших позицій біля Старогнатівки, - штаб ООС

Упродовж поточної доби, 27 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Поблизу Старогнатівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав осколкового поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний.

На Приазов'ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу "Орлан-10") із перетином лінії розмежування. БПЛА противника було своєчасно пригнічено засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".

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