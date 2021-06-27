Українського воїна поранено унаслідок обстрілу наших позицій біля Старогнатівки, - штаб ООС
Упродовж поточної доби, 27 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів.
Поблизу Старогнатівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав осколкового поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний.
На Приазов'ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу "Орлан-10") із перетином лінії розмежування. БПЛА противника було своєчасно пригнічено засобами РЕБ.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".
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Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым
Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая.
По данным издания, осенью 2018, после выпуска из уже переименованного оккупантами Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Владислав появляется в Одессе, устроившись на работу в одно из самых посещаемых и любимых одесситами и гостями города мест: "Дельфинарий НЕМО".
При этом он, не скрываясь, активно посещал оккупированный Крым, выезжал за границу, активно постил свои фотографии с друзьями из специальных подразделений разведки Черноморского флота, ФСБ.Источник: https://censor.net/ru/n3273732
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.