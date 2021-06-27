Допомогу при народженні дитини піднімуть до 50 тис. грн та індексуватимуть щорічно, - Лазебна
До Верховної Ради подано законопроєкт, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини з нинішніх понад 41 тисячі гривень до 50 тисяч.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ми внесли законопроєкт перед 1 червня. Несправедливість обурює. І хоч трошечки треба допомагати людям. Ще в 2014-му чи у 2015 році зафіксували допомогу при народженні дитини в 41 тисячу гривень, трішечки більше. Вона не індексується, не переглядається. Вона теж знецінюється. Все в країні треба індексувати. Бо це дохід людини", - сказала вона.
"Тому ми ухвалили таке рішення, що, перше, вона вже має бути 50 тисяч гривень при народженні дитини. 25% видається відразу, а все інше - частинами. Але індексується щороку", – сказала Лазебна.
За її словами, якщо парламент прийме цей закон, збільшена допомога буде виплачуватися із січня 2022 року.
Нині допомога при народженні і на дітей до 3-річного віку становить 41 280 гривень: спочатку виплачується одноразово 10 тисяч 320 гривень, а решта ділиться по 860 гривень на наступні 36 місяців, до 3-річного віку.
Будь ласка, зачекайте...
Рассказывать, чего стОит выбить помощь при рождении ребенка .........поубивала бы
Страна в смартфоне? Страна в дерьме!!!
Все остальные "обещалки" для зебобиков!
не в состоянии воспитать ребенка - пользуйтесь контрацептивами
А з порадою про контрацептиви, це запоребрик. І для світу спокійніше.
как раз ваша логика чисто комуняцкая, а ее адепты, как известно, за поребриком и обретается.
"У Франції всі майбутні мами отримують одноразову допомогу, яка їм нараховується на сьомому місяці вагітності, воно складає 923,07 євро на дитину. Якщо майбутня мама чекає народження двох і більше малюків, відповідно вона отримає таку допомогу на кожну дитину, для цього необхідно надати відповідну медичну довідку."
Бісер перед ...
Нулевочка, тебя не спросили о моей культуре
Побеспокойся о своей
Хотя, а зачем это тебе? Это слово и ты? Рядом?
Оксюморон
Почитай, ты ж не знаешь
У тебя и так с мозгами дефицит. ))))
пенсионеры в большинстве строили танчики, так пусть и кушают "суповые наборчики"
не, ну нету у бюджета денег на то шоп бабушки на лавочках были со смарт-девайсами. перетерпля*
никто не хочет шоп(кроме политиков) бабушке ставало лучше и лучше, а гроб был с дуба и инкрустирован янтарем
Мой дед всю жизнь с 18-ти работал строителем. Под снегом и дождём.
Строил не танчики, а жильё.
Получил максимальную пензию, которая превратилась сейчас в милостыню.
Ты мне предлагаешь ему про бутылки рассказать?! Какие в ж&пу смартфоны, когда жрать нечего?
Считай, я оценил твой сарказм.
у мну деда выслали совки с бабой,. но после того как деда забрали при наступлении орды обратно. типо кулачок, а чо - разграбить все - желающие... да вроде и местные нашлись то. у солдата то, ""распределили" по пролетарски
немцы бабке говорили - отступайте вместе с Вермахтом, ибо херово будет - не поверила = Сибирь земля наша, хорошо шо не Параша. че мы спорим то?
и да, чет он ничего про войну не говорил. даже и под сто грамм не помню шоб шото сказал.
че там - просто один из тыщи случаев - комбат посылает совков на позиции немецких военнослужащих - раз, два, тут уже тысячи нету, а не мямление - "так мы тут щас по яру обойдем и захватим точку" = не положено.
так и "воевали"
Ненавидит совок и дебилов.
Так может, тебе самому лучше в кедах походить? Заодно, и зелёнки попить?
А теперь внимание, вопрос: у кого из "ненужных" министерств заберут пару миллиардов?
Ставлю на Минобороны!
Теперь я еще больше буду тратить своих налогов на содержание детей цыган.
так же нельзя отказать цыганам=унтерменьш не поймут евротолерасты