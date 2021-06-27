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"Приватбанк" заявляє про повне відновлення стабільної роботи та повернення помилково знятих коштів

У "Приватбанку" заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці банку.

У повідомленні зазначається: "Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали, не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялося таких ситуацій. Просимо вибачення за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння і підтримку всім!"

Водночас деякі клієнти банку в коментарях на сторінці банку у фейсбуці заявляють, що списані кошти їм так і не повернули.

Читайте також: Збій у роботі "ПриватБанку": з карт деяких клієнтів повторно списувалися кошти

Приватбанк заявляє про повне відновлення стабільної роботи та повернення помилково знятих коштів 01
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Топ коментарі
+8
Сколько штрафов и пени должен заплатить банку клиент при просрочке платежа хотя бы на 1 час? Или погашении кредита ранее положенного? А в этой ситуации Приват должен возместить клиентам средства плюс штраф , плюс пеню, плюс моральный ущерб и т.д.
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27.06.2021 19:03
+4
и это после того как банки подписались под снятием денег со счетов за долги ? кто же там деньги держать будет ? только упоротые лохи
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27.06.2021 18:51
+3
Яким був Приват шахраєм ще при Бібіпкі в 90-х, таким і залишився.
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27.06.2021 18:48
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Яким був Приват шахраєм ще при Бібіпкі в 90-х, таким і залишився.
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27.06.2021 18:48 Відповісти
В 90-х він був Бібіпки. Там крали купюри з пачок.
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28.06.2021 11:40 Відповісти
и это после того как банки подписались под снятием денег со счетов за долги ? кто же там деньги держать будет ? только упоротые лохи
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27.06.2021 18:51 Відповісти
По поводу работы приватбанка. Ранее с карточки начал кто-то списывать деньги, за два раза списали около 6 тысяч гривен, позвонили в службу безопасности банка, те заблокировали карточку и просили на следующий день прийти в банк написать заяву. На следующий день оформили документально несанкционированое списание средств и обещали вернуть, если они не ушли за границу - 50 на 50, что всё удасться. Через месяца 4 удалось, всё вернули. Респект им.
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27.06.2021 18:53 Відповісти
Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: "ПриватБанк" заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств
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27.06.2021 18:54 Відповісти
https://mobile.twitter.com/sardaukary
https://mobile.twitter.com/sardaukary
https://mobile.twitter.com/sardaukary я ж казав https://mobile.twitter.com/sardaukary @sardaukary

Приват рейдернули.
Зараз йдуть масові скорочення, об'єднання філій і розпродаж.
Працівники от петицію запустили: https://petition.president.gov.ua/petition/117952
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27.06.2021 18:57 Відповісти
Філії позакривались, відділень хрін знайдеш. А невдовзі картку міняти... Банк вмирає, треба міняти, тільки на що?
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27.06.2021 19:42 Відповісти
Эту "петицию" запустил некто Наконечный - прямой подчиненый Максима Шевченко - тот самый - глава фейкового профсоюза сотрудн Привата ,который через суд пытался заблокировать конкурс на нового главу ППБ
Короче - это Бенина шестерка за немножко денежек запустила петицию
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28.06.2021 06:42 Відповісти
Цікаво, а іфаркти, серцеві напади у вкладників банку після такої новини були... ? Я наприклад маю не дуже міцне серце і скажи, що всі твої заощадження - зникли... мабудь на 9й день - пиріжки їли...
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27.06.2021 18:58 Відповісти
Жизнь - боль.
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27.06.2021 19:50 Відповісти
хранить все свои сбережения в одном месте - это же верх безумства.
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27.06.2021 22:24 Відповісти
Сколько штрафов и пени должен заплатить банку клиент при просрочке платежа хотя бы на 1 час? Или погашении кредита ранее положенного? А в этой ситуации Приват должен возместить клиентам средства плюс штраф , плюс пеню, плюс моральный ущерб и т.д.
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27.06.2021 19:03 Відповісти
и скоринг у привата так себе, и кредитные истории устаревшие. да и вообще, сейчас успешные компании обслуживаются исключительно в банках с 100% ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ (ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА)
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27.06.2021 21:30 Відповісти
это какие же ?
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27.06.2021 22:27 Відповісти
Всегда говорил, что пользоваться услугами этого банка могут только полные лохи.
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27.06.2021 19:07 Відповісти
Банк как банк.
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27.06.2021 19:53 Відповісти
Мені повернули тільки втіхаря, хоа обіцяли проінформувати. Замітив коли сьогодні пішов до магазину їжу купляти. Після розрахунку бачу, що шось знято меньше ніж на касовому чеку з каси. Потім зрозумів шо якраз менше на ту суму шо вчора зп***ив ПБ
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27.06.2021 19:16 Відповісти
Всегда есть непростой выбор - взять криворукого програмера на пару с рукож"пым тестером за небольшие деньги или все же потратиться на специалистов и не иметь проблем на задницу. Но судя по косякам в работе Приват выбрал первый вариант.
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27.06.2021 20:03 Відповісти
надо же джуниорам где-то тренироваться
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27.06.2021 20:26 Відповісти
Ну вот тебя криворукого и взяли за еду кодить
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27.06.2021 23:26 Відповісти
Обиделся за рукож"пого, задело за живое?
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28.06.2021 00:21 Відповісти
Вот поэтому я свои основные збережения храню в стеклянной банке в земле.
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27.06.2021 22:25 Відповісти
А можно поподробнее, с координатами и привязкой к местности и ориентирами?
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27.06.2021 23:08 Відповісти
Не говорите ему, это развод! Мне напишите в личку ))))
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28.06.2021 10:50 Відповісти
Банк грабитель
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28.06.2021 00:52 Відповісти
не истери
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28.06.2021 06:43 Відповісти
 
 