"Приватбанк" заявляє про повне відновлення стабільної роботи та повернення помилково знятих коштів

У "Приватбанку" заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці банку.

У повідомленні зазначається: "Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали, не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялося таких ситуацій. Просимо вибачення за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння і підтримку всім!"

Водночас деякі клієнти банку в коментарях на сторінці банку у фейсбуці заявляють, що списані кошти їм так і не повернули.

Читайте також: Збій у роботі "ПриватБанку": з карт деяких клієнтів повторно списувалися кошти