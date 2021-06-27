"Приватбанк" заявляє про повне відновлення стабільної роботи та повернення помилково знятих коштів
У "Приватбанку" заявили, що повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці банку.
У повідомленні зазначається: "Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали, не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялося таких ситуацій. Просимо вибачення за тимчасові незручності, дякуємо за надзвичайне терпіння і підтримку всім!"
Водночас деякі клієнти банку в коментарях на сторінці банку у фейсбуці заявляють, що списані кошти їм так і не повернули.
Топ коментарі
+8 Александр Александр 66da010f
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+4 Deodar Revolution
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показати весь коментар27.06.2021 18:48
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Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/sardaukary
https://mobile.twitter.com/sardaukary я ж казав https://mobile.twitter.com/sardaukary @sardaukary
Приват рейдернули.
Зараз йдуть масові скорочення, об'єднання філій і розпродаж.
Працівники от петицію запустили: https://petition.president.gov.ua/petition/117952
Короче - это Бенина шестерка за немножко денежек запустила петицию