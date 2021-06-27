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Кіркоров (34) СБУ (12513)

Кіркорова вилучили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці, через наявність "судових прецедентів", - СБУ

Кіркорова вилучили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці, через наявність

СБУ рекомендувала вилучити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, через наявність судових прецедентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби СБУ для "УП"

"У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання цього питання", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 червня Мінкультури  повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.
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Топ коментарі
+77
"сослуживец" зебила по детскому садику обосрался...
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27.06.2021 19:04
+59
А как давно в Украине появилось прецедентное право??? И почему оно так избирательно дейсивует в пользу ушлепков из паРаши типа фили??
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27.06.2021 19:09
+45
Это Баканов из 95 квартала распорядился?
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27.06.2021 19:04
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"Дебіли,***...!" Це була цитата пєчальної лошаді лаврова.
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28.06.2021 14:11 Відповісти
Кіркоров відомий плагіатор. Крав музичні композиції з усього світу - нічого власного не створив за все життя. Впевнений що є всі підстави перевірити покидька на предмет плагіату в українських авторів. А далі вже судові позови і довічна заборона покидьку перетинати кордон України... А той мудак що дав йому звання "народного" України просто зобовязаний публічно покаятись...
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28.06.2021 14:34 Відповісти
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