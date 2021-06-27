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Вірменія (735) Пашинян Нікол (134)

У новому парламенті Вірменії у партії Пашиняна буде 71 мандат, у решти - 36, - ЦВК

У новому парламенті Вірменії у партії Пашиняна буде 71 мандат, у решти - 36, - ЦВК

Центральна виборча комісія Вірменії представила остаточні результати позачергових виборів до Національних зборів, які відбулись 20 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

Перемогла очолювана Ніколом Пашиняном партія "Громадянський договір", яка набрала 53,91% голосів.

На другому місці перебуває блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном із 21,09%, на третьому місці - блок "Честь маю" (головний кандидат - Артур Ванецян) із 5,22%. Блок не подолав поріг у 7%, але потрапляє до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.

Читайте також: Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів

За словами голови ЦВК Тиграна Мукучяна, з 2 595 515 виборців, що мають право голосу, проголосували 1 281 997 або 49,39%.

Загалом у позачергових виборах брали участь 25 політичних сил.

Також, за даними видання, Центрвиборчком Вірменії відхилив заяви трьох політичних сил, зокрема блоку "Айастан" експрезидента Роберта Кочаряна і блоку "Честь маю", про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.

Крім того, ЦВК затвердила кількість мандатів, які матимуть політичні сили, що потрапили до парламенту. Як повідомив Тигран Мукучян, у новому парламенті Вірменії у партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна буде 71 мандат, у блоку "Айастан" - 29, у блоку "Честь маю" - 7.

Читайте також: Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром

Нагадаємо, 25 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку.

До цього він оголосив дострокові вибори. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра.

Вибори відбулись 20 червня. Підрахунок голосів показав перемогу партії Пашиняна.

Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Читайте також: Демонстранти увірвалися до будівлі вірменського урядового комплексу в Єревані з вимогою відставки Пашиняна
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Топ коментарі
+5
И его Зорян Шкирян
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27.06.2021 19:59
+4
***** в очередной раз отсосал у чужого для мокселя народа , который не хочет навязанных мокшами марионеток .
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27.06.2021 20:34
+3
самый хитрый из армян это Паша Пашинян
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27.06.2021 19:48
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самый хитрый из армян это Паша Пашинян
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27.06.2021 19:48 Відповісти
Нет, Арсенчик Авакян.
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27.06.2021 19:54 Відповісти
И его Зорян Шкирян
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27.06.2021 19:59 Відповісти
Это Юлия Григян.
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27.06.2021 20:31 Відповісти
Значит Алиеву во главе своей Армии придётся дойти до Еревана. Аллах в помощь.
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27.06.2021 19:54 Відповісти
Алла Я в Бар
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27.06.2021 19:59 Відповісти
Ему путин карабах подарил
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27.06.2021 19:59 Відповісти
Пашанян миролюбивий як Зєля. А оппазиція бойова як ЄС чи НацКорпус.
От армяшки миролюбиві.Такий і результат.
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27.06.2021 20:01 Відповісти
Оппозиция у них боевая? Это которая прокацапская? Ха-ха-ха!
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27.06.2021 21:55 Відповісти
а че..армени москва взял! сочи взял!..живи себе теперь припеваючи и в ус не дуй!))
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27.06.2021 20:06 Відповісти
***** в очередной раз отсосал у чужого для мокселя народа , который не хочет навязанных мокшами марионеток .
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27.06.2021 20:34 Відповісти
У вірмен взагалі ніколи не було логіки у відносинах з расеєю))) але вони і далі як і білорасєя будуть з расієй...)))))))
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28.06.2021 01:20 Відповісти
У Пашиняна всё получится, но не в военной сфере.
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27.06.2021 21:51 Відповісти
І що це змінює у вірменії?))) Пашинян буде більш стриманим у наданні послуг путєну...?)))
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28.06.2021 01:18 Відповісти
Пашинян излучает верность *****, который спас его от виселицы, а Армению от азербайджанского разгрома. Алиев с восточной лестью рассыпается в благодарностях ***** за его государственную мудрость. Кацапия в дополнение к военной базе в армянском Гюмри получила военную базу в Карабахе, который, как известно, Азербайджан. ***** и Эрдоган ударили по рукам в своих интересах на Кавказе. Макрон, который в первый день войны заявил что Франция окажет Армении всю необходимую помощь, получил щелчок по носу и с тех пор уже один раз выразил озабоченность.
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28.06.2021 12:45 Відповісти
Да пох на крымнашистов.
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28.06.2021 14:31 Відповісти
 
 