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здоров'я (440) програма (132)

Програма "Здорова Україна" об'єднує медицину, спорт та освіту, показник її успішності - зростання тривалості життя, - радниця глави ОП Говорова

Програма

Програма "Здорова Україна" - це українська новація, в якій враховано найкращий досвід інших країн.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповіла радниця керівника Офісу президента України з питань спорту Олена Говорова, передає Цензор.НЕТ.

"Головну мету програми президента "Здорова Україна" можна сформулювати одним реченням: "Українці мають жити довго". Ось така амбітна мета стоїть у цієї програми... Мотивувати людей займатися спортом - це важливо. Бо 80% смертей в Україні - від неінфекційних захворювань, переважно це серцево-судинна система", - сказала вона.

Говорова повідомила, що "Здорова Україна" - це українська розробка, заснована на найкращих світових практиках.

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"Це наше українське ноу-хау, яке побудоване на передовому досвіді інших країн. Ми об'єднали в цій програмі і медицину, і спорт, і школу, щоб із самого дитинства і до самої старості держава супроводжувала, мотивувала, піклувалася про своїх громадян.

Все, що є передове у інших країн, ми постаралися впровадити в програму "Здорова Україна", зазначила вона.

Оскільки програма поєднує у собі медицину, спорт і освіту, то основні її куратори - три профільні міністерства: Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я. Фінансування також здійснюватиметься через ці відомства, додала Говорова.

Радниця керівника Офісу президента зазначила, що показовим маркером успішності реалізації програми "для нас із вами стануть наші якість і рівень життя, і наша тривалість життя".

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На думку Говорової, через кілька років успішної реалізації програми кожен українець помітить зміни навколо, у своїх містах - у парках і на вулицях.

"Ми маємо побачити там щасливих людей, які дуже активні, які енергетично дуже сильні, які займаються спортом, які просто радіють життю і розуміють, що життя прекрасне. Я хочу побачити в кожному парку активних здорових українців, це дуже важливо, бо потрібно відроджувати нашу націю, нам потрібно дивитися вперед. Нам потрібно розуміти, що якщо ми сьогодні не задумаємося про стан нашого здоров'я, то через 50 років нас просто може не бути", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".
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Топ коментарі
+12
идиоты, вы про зарплату забыли.
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27.06.2021 20:28
+11
Стесняюсь спросить...
Это произойдёт после зарплаты учителям по$4000?
Или - до?
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27.06.2021 20:32
+8
пистаболить вы научились...как ваш зеленый брехун.....
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27.06.2021 20:31
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идиоты, вы про зарплату забыли.
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27.06.2021 20:28 Відповісти
Себе? Врядли!))
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27.06.2021 20:38 Відповісти
сначала законы не давайте подписывать зелоху, которые позволят красть всему окружению зеленых
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27.06.2021 20:29 Відповісти
пистаболить вы научились...как ваш зеленый брехун.....
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27.06.2021 20:31 Відповісти
Стесняюсь спросить...
Это произойдёт после зарплаты учителям по$4000?
Или - до?
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27.06.2021 20:32 Відповісти
Програма Велике здоровництво!
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27.06.2021 20:33 Відповісти
Ця програма дозволяє збільшити безконтрольний розпили державних коштів. Фсьо. Все інше- зелена брехня і маніпуляції. "Перемога" ковід, тому свідок.
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27.06.2021 20:36 Відповісти
В какой реальности живут эти ... существа?!
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27.06.2021 20:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qJQMyrXP_tU
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27.06.2021 20:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qJQMyrXP_tU Офіс Президента і хто така ДУСя?
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27.06.2021 20:44 Відповісти
в прошлом году абонемент в спортлайф стоил 7,5 а в этом 15
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27.06.2021 20:44 Відповісти
раз -два!
построились - бухать в подлесок, ну и шо шо вырубили, мы покажем шо мона и совместить!

в принципе совок был лучше по здоровью то
- тупо подготавлмвал шо молчелу говорили - ті, говно(если пехота), у тя 5 минут в бою по разнарядке, а если повезло рулить консервной банкой, то жизнь дает еще минут 10.
И вот я х.з. как могут служившие любить совок то?
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27.06.2021 20:46 Відповісти
Высокий уровень жизни=качественное питание, чистая вода, чистый воздух. Понабирали по объявлению...в ОПУ.)))))
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27.06.2021 20:49 Відповісти
Просто Зеле жаль выкидывать видосики, где он на велике на работу едет, вот он с кварталовцами и придумал, как их по второму разу лохам впарить...
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27.06.2021 20:51 Відповісти
ы должны увидеть там счастливых людей, которые очень активны, которые энергетически очень сильны, которые занимаются спортом, которые просто радуются жизни и понимают, что жизнь прекрасна. Я хочу увидеть в каждом парке активных здоровых украинцев, это очень важно, потому что нужно возрождать нашу нацию, нам нужно смотреть вперед. Нам нужно понимать, что если мы сегодня не задумаемся о состоянии нашего здоровья, то через 50 лет нас просто может не быть", - резюмировала она. Источник: https://censor.net/ru/n3273775\\\\\\\\\\\

шоб они тя бачили каждое утро, вместе. оп... а чо нет? В Лексусе комфортней заниматься перекидіваньем стакана кофе? даже Кива и тот бы так не балаболил
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27.06.2021 20:52 Відповісти
А весёлый порошок всем бесплатно выдавать будут?)
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27.06.2021 20:52 Відповісти
болтовня
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27.06.2021 20:53 Відповісти
Чехия победила Голландию 2:0 ...во дела
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27.06.2021 20:59 Відповісти
Врахований досвід клоуна-гандосіка - спортивні танці без трусів з роялем і урінотерапія.
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27.06.2021 21:02 Відповісти
Да вы правы,большое Пузо требует жертв,быр РАБом желудка этоо круто ,собенно тем,кто терроризирует холодильник ночью...,меньше жрешь,крепче спишь...
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27.06.2021 21:02 Відповісти
Возле каждого учебного заведения по кабаку, пивнухи стоят прямо во дворах многоэтажек, во главе государства наркоман с раздвоением личности - вот и вся Здоровая Украина
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27.06.2021 21:02 Відповісти
Поздно всрались .
Медицину угробили , спорт это не физкультура , а источник инвалидности , а вся верхушка нынешней власти просто необразованна .
Что там с вакцинацией , власть ?
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27.06.2021 21:06 Відповісти
73 % чуваков просят ввести новый налог для Зелемойских...,каждому жителю 100 кислорода,нгадышался при беге на марафонскую дистанцию,плати втройне,спринтерам скидка 5 %,прпобежал 100 метров и упал...а жалко,..../В.Высоцкий/...хороший человек был...
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27.06.2021 21:06 Відповісти
"построено на передовом опыте других стран. Мы объединили в этой программе и медицину, и спорт, и школу" Источник: https://censor.net/ru/n3273775

Яких інших країн? Германія, Великобританія, США, Японія? А яка різниця в цих країнах між зарплатнею керівників країни та пересічних громадян?
Сцянина в очі нескінченна... Та й сором від цієї плісняви, допоки воно при владі, нескінченний...
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27.06.2021 21:07 Відповісти
Во Львове сегодня на Марафоне умер 23 летний бегун....
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27.06.2021 21:10 Відповісти
Полагаю, тотальное оздоровление будет происходить среди миллиарда посаженых деревьев?
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27.06.2021 21:11 Відповісти
Передайте в ОПУ, что смертность от неинфекционных болезней НЕ преобладает только в беднейших африканских странах.
Но возможно, наши зеленые технократы хотят дореформировать украинскую медицину до уровня, например, Зимбабве и Сомали.
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27.06.2021 21:18 Відповісти
бесполезная для украинцев программа, на которой приближённые к телу найвэлычнишой могут неплохо прибарахлится, и они уже осваивают бюджет..
бестолковую рекламу для зелохов, где задействованы все свои, уже крутят..
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27.06.2021 21:21 Відповісти
Здорова УКРАЇНА - без зеленіх та москалів.
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27.06.2021 21:28 Відповісти
Все хана стране, ЗЕбобики за здоровье украинцев взялись. Уже все завалили, теперь население Украины добьют. Бедоносцы.
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27.06.2021 21:51 Відповісти
Програма "Здорова Україна" об'єднує медицину, спорт та освіту, показник її успішності - зростання тривалості життя, - радниця глави ОП Говорова - Цензор.НЕТ 2553
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27.06.2021 21:53 Відповісти
Щось вони про екологію забули.
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27.06.2021 22:12 Відповісти
Яка нафіг здорова Україна? З України люди виїжджають і за декілька десятиліть буде мільйонів 25.
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27.06.2021 23:19 Відповісти
Эта шмара похоже стебётся с 73%, ....
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28.06.2021 00:48 Відповісти
 
 