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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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пенсіонери (877) пенсія (1563) Донбас (22348) Лазебна Марина (167)

Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна

Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна

Міністерство соціальної політики України стежить за тим, щоб 626 тис. пенсіонерів із тимчасово окупованих Росією територій України отримували пенсії вчасно.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла голова відомства Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно стежимо за тим, щоб ті 626 тисяч пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, як ми їх називаємо, отримували вчасно пенсії. І вони отримують. Всі ці пенсіонери отримують пенсії на картки в "Ощадбанку", там немає жодної виплати через пошту. Тому ми дивилися, де ці люди, вони знімають ці кошти чи не знімають. Знімають. Користуються, виплати отримують", - сказала вона.

Але, як зазначила міністр, проблема не в цьому.

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"Проблема в тому, що ми знали іншу кількість людей, яка в період з 2014 року навіть прийшла на територію підконтрольну Україні, яка заявила про себе і навіть була зареєстрована, облікована. Але залишилися отримувати постійно тільки 626 тисяч. Тобто всі інші припинили приїжджати. Потрібні були ці довідки. Зараз вже ці довідки навіть карантинний закон це припинив. Тому питання є і питання треба вирішувати", - пояснила вона.

За словами Лазебної, цим питанням сьогодні займається уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Інформації про кількість громадян, які раніше отримували пенсію, а через карантинні обмеження припинили, також немає.
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Топ коментарі
+37
молодцы, у нас нашему пенсионеру, что носки вязал для армии на свою последнюю копейку урезали субсидию, у кого вообще отняли, главное, чтобы там люди были счастливы, две пенсии получали, дешёвую комуналку имели
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27.06.2021 22:03
+15
А Союз выплачивал пенсии в оккупированых фОшистами Белорусии и Украине?
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27.06.2021 22:05
+13
Уркаїна не забов'язана цього робити. Утримання окупованих територій - це проблеми окупанта. Занадто дорого нам обходиться загравання влади з проросійським електоратом.
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27.06.2021 22:16
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молодцы, у нас нашему пенсионеру, что носки вязал для армии на свою последнюю копейку урезали субсидию, у кого вообще отняли, главное, чтобы там люди были счастливы, две пенсии получали, дешёвую комуналку имели
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27.06.2021 22:03 Відповісти
Носки вязал, за зе голосовал😀
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28.06.2021 01:24 Відповісти
якщо українську пенсію отримують українські громадяни з рашистськими паспортами,тоді чому українська влада ,не добивається виплати рашистами пенсій для громадян України,котрі мають доказаний (в трудових книжках) стаж роботи в бувшому срср ,правонаступницею котрого є рабсея?
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27.06.2021 22:05 Відповісти
А Союз выплачивал пенсии в оккупированых фОшистами Белорусии и Украине?
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27.06.2021 22:05 Відповісти
ага)) пошта ссср доставляла) на вєласіпєдах)
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27.06.2021 22:07 Відповісти
Ну, тогда этой же почтой и воду в Крымнаш можно доставлять.
Хотя пока там и так воды по колено в домах ))
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27.06.2021 22:10 Відповісти
Вы очень сказочного мнения о совке. Задайтесь вопросом, многие ли получали пенсии во время войны на неокуппированных территориях. Спойлер - пенсионная система была принята в 1956 году.
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27.06.2021 22:38 Відповісти
Влада в союзі нічим не відрізнялась від влади гітлера, а в деяких випадках навіть була жорстокіша. Так шо приклад невдалий. Згоден, дуже багато ватників серед пенсіонерів окупованих територій це правда, але ми хочемо повернути наші території чи ні? Куди подіти цих людей? Не всі ж вони перекривали дороги нашій армії і не всі тримали дулю в кармані для України. А деяким вже похрену яка влада, їм би тільки дожити свого віку не голодними і не холодними. А коли вже старий і хворий та немає сили заробити собі на кусок хліба то це жах.
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27.06.2021 22:54 Відповісти
Як ці території може Україна повернути? Ніякими дипломатичними шляхами не виходить.Це чорна діра.
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27.06.2021 23:15 Відповісти
Як повернути? Тільки дипломатичним та економічним шляхом. Коли матеріальна та правова частина життя простих людей в Україні буде значно вища ніж у кацапів то вони самі повернуться. Як було свого часу з гдр. Люди самі ламали мур та тікали в ФРН. Тоді кацапам не буде чого протипоставити. Так же буде і з Кримом. А поки наші можновладці задовольняють тільки свій шкурний інтерес, а економіка країни в кращому випадку топчеться на місті війна буде тривати дуже довго...
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28.06.2021 01:19 Відповісти
Вы абсолютно правы - человек в праве искать лучших условий для своей жизни....именно так и поступали, и поступают евреи, которые собирают свои чемоданы и переезжают в Израиль из всех уголков земного шара.... И они не зовут Израильскую армию в свои страны, и они не способствуют захвату Израилем своих стран.... Но, кацапня из другого теста....Они гадят везде, где живут....И не стремятся на паРашу, в руцкий мир, а зовут кровавого кремлёвского карлика к себе,чтобы устроить мокшанскую помойку и диктатуру....
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28.06.2021 05:45 Відповісти
Ні.Кацапи тут кацапи не відпустять.І самі ватники хочуть буди з кацапами.Там дуже мало проукраїнських мешканців.Це втрачені території.Як би не було прикро і болісно визнавати.
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29.06.2021 21:47 Відповісти
а от интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий... кормильцы оплачивают))))
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27.06.2021 22:12 Відповісти
с них нельзя они особенные. их дети и внуки не служат в ВСУ только в дыре на оккупированной территории
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27.06.2021 22:25 Відповісти
а жаль )))
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27.06.2021 22:58 Відповісти
Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2453 https://censor.net/ru/user/371210
а от интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий... кормильцы оплачивают))))
Василий, а от мне интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий не кормильцы оплачивают?
Т.е с не работающего пенсионера, жителя Черкасс, военный сбор удерживают?
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28.06.2021 00:52 Відповісти
с больших пенсий (больше 8 или 10 тыс) оплачивают
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28.06.2021 10:51 Відповісти
Перелік тварин, що отримали кацапські паспорти, - є в СБУ.
Потрібна лише воля, щоб заборонити бидлу "доїти" Україну!
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27.06.2021 22:16 Відповісти
сбу продался на пользу оккупанту.
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27.06.2021 22:26 Відповісти
Уркаїна не забов'язана цього робити. Утримання окупованих територій - це проблеми окупанта. Занадто дорого нам обходиться загравання влади з проросійським електоратом.
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27.06.2021 22:16 Відповісти
Навіть і не мрій. Слухай мудру людину: "Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми - українці, ми - "Європейська Солідарність" - наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною та окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - наголосив Порошенко.
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27.06.2021 22:27 Відповісти
Они числятся как перемещенные ((( И к сожалению никто не запрещает им ездить за российской на окупированную территорию...
Хотя каждая особь должна находится на изолированной территории и ударным трудом доказать свою преданность Украине...выход только после комплексной проверки СБУ и по увольнительной записке в светлое время суток
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27.06.2021 22:43 Відповісти
Звідки їх там стільки залишилось???
Ну не вірю я в ці дані. Треба негайно перетрясти пенсійний фонд та перевести виплату пенсій в цифру щоб стали видні всі аномалії.
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27.06.2021 22:18 Відповісти
..краще перевести щоб отримували через Укрпошту..от тоді і подивимось скільки іх..тих пенсіонерів!!!!
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27.06.2021 22:42 Відповісти
2014 год. Пенсионеры Донецка встречают "освободителей" от украинских мизерных пенсий ... Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2894
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27.06.2021 22:19 Відповісти
этот не люди это мрази, которых нужно было давить в самом начале.
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27.06.2021 22:27 Відповісти
вы не представляете с какой ненавистью они тогда кричали "Сынки - убейте бандеровцев!"...
а когда их мужья помогали - убивать украинских добровольцев и бойцов ВСУ в ДАПе, эти лицемерные мрази с такой же ненавистью, но молча - ездили в близлежащие области переоформлять и получать свою и их сраные пенсии ...
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27.06.2021 22:42 Відповісти
я их ненавижу они мне противны и всегда буду ненавидеть.
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27.06.2021 22:49 Відповісти
Дякую, я з Вами солідарний!
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27.06.2021 23:16 Відповісти
а когда их мужья помогали - убивать украинских добровольцев и бойцов ВСУ в ДАПе, эти лицемерные мрази.... ездили в близлежащие области переоформлять и получать свою и их сраные пенсии ...
Т.е ДАП штурмовали пенсионеры?
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28.06.2021 00:59 Відповісти
приедь в этот прокацапленный абезьянник и спроси кто бежал помогать боевикам из паРаши и кадыровцам заряжать Грады, которые стреляли по ДАПу, после того как возвращался на маршрутке, к вечеру, съездив в близлежащую область для переоформления пенсии или для её получения...
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28.06.2021 09:55 Відповісти
БМ 21-е снаряжались в том числе и на "Буране", (бывшие ЦММ), ну вы знаете, на 30-й шахте.
Уверяю вас, там не был проходной двор, хто хочет ходит. Режимный объект. Его пытались накрыть в 15-ом, но, не получилось. Уверяю вас, пенсы, тем более сразу с маршрутки, там не ходили.
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28.06.2021 13:37 Відповісти
расскажи это моей покойной бабушке...
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28.06.2021 18:28 Відповісти
А хіба щось змінилось?
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28.06.2021 15:26 Відповісти
Да там весь возрастной срез. Пенсионеров число по объективным причинам уменьшилось и будет сокращаться далее. А вот те тетки-хабалки и их мужья-ватники, это неискоренимо.
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27.06.2021 22:31 Відповісти
Ці ватні ідіоти теж отримують ненависну укропську пенсію?Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна - Цензор.НЕТ 132
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27.06.2021 22:24 Відповісти
Наше государство не для честных и порядочных граждан, а , скорее, для предателей, коллаборантов, агентов паРаши, мародёров. коррупционеров и клоунов - марионеток.... В тюрьмах - патриоты и защитники Украины....Во властных кабинетах - агенты кремля, ворьё, олигархические марионетки....
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27.06.2021 22:26 Відповісти
100%!
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27.06.2021 22:37 Відповісти
И состоит оно из таких, как вы.😟
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28.06.2021 01:26 Відповісти
Раздача пенсий и вкусный плюшек коллаборантам - это преступление нынешней власти.
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27.06.2021 22:40 Відповісти
а хіба це не почалося ще у 2014 ..?
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27.06.2021 22:41 Відповісти
626 тыс. пенсионеров с временно оккупированных Россией территорий Украины, получали пенсии вовремя...."Мы постоянно следим за тем, чтобы те 626 тысяч пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, как мы их называем,Источник: https://censor.net/ru/n3273778
- якщо вони проживають в ОРДО - чому вони "внутрішньо переміщених особи" ..?
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27.06.2021 22:43 Відповісти
Ребята, все стабильно, власть прекрасно себя чухает, и думает о втором сроке. Что там тех пенсий, бюджет намного жирнее, а территории пусть внуки возвращают, или правнуки, после нас хоть потоп...
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27.06.2021 23:20 Відповісти
а умерших как проверить, может мертвецам уже несколько лет платят пенсию на карточку
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28.06.2021 00:21 Відповісти
На патроны террористам, а чё, нормально...)
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28.06.2021 00:43 Відповісти
Точно, пенсії отримують не пенсіонери, а жителі ордло, бо пенсіонерів багато повмирало, позаяк ідентифікація не проводиться більше року
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28.06.2021 05:10 Відповісти
Предлагаю печатать для предателей лугандонских отличные от украинских банкнот деньги....Они же не хотят иметь ничего общего с Украиной, вот пусть и получают свои пособия и пенсии купюрами, не имеющими обращения в Украине... - они же "отдельное государство"....
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28.06.2021 06:01 Відповісти
Запретите переводить деньги с их карт на другие карты и вы увидите реальное количество переселенцев.

В Лугандонии этим занимаются сотни контор, даже просто на улице.
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28.06.2021 07:44 Відповісти
Браво! повесить на шеи украинский налогоплательщиков 600 тыс дармоедов - гениальная идея зекоманды. спасибо зе, эта война будет вечной!
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28.06.2021 10:02 Відповісти
Это явная поддержка сепоратистского движения правительсвом Украины
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28.06.2021 11:37 Відповісти
Чем быстрее они там В ОРДЛО передохнут тем лучше!!Воздух будет чище ! И Россией не будет вонять !! Стена , так стена !!И чем быстрее тем лучше для всех!!
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28.06.2021 14:08 Відповісти
 
 