Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна

Міністерство соціальної політики України стежить за тим, щоб 626 тис. пенсіонерів із тимчасово окупованих Росією територій України отримували пенсії вчасно.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла голова відомства Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно стежимо за тим, щоб ті 626 тисяч пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, як ми їх називаємо, отримували вчасно пенсії. І вони отримують. Всі ці пенсіонери отримують пенсії на картки в "Ощадбанку", там немає жодної виплати через пошту. Тому ми дивилися, де ці люди, вони знімають ці кошти чи не знімають. Знімають. Користуються, виплати отримують", - сказала вона.

Але, як зазначила міністр, проблема не в цьому.

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"Проблема в тому, що ми знали іншу кількість людей, яка в період з 2014 року навіть прийшла на територію підконтрольну Україні, яка заявила про себе і навіть була зареєстрована, облікована. Але залишилися отримувати постійно тільки 626 тисяч. Тобто всі інші припинили приїжджати. Потрібні були ці довідки. Зараз вже ці довідки навіть карантинний закон це припинив. Тому питання є і питання треба вирішувати", - пояснила вона.

За словами Лазебної, цим питанням сьогодні займається уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Інформації про кількість громадян, які раніше отримували пенсію, а через карантинні обмеження припинили, також немає.