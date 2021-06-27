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У межах програми "Здорова Україна" щодва роки українці можуть пройти безкоштовний медогляд, - радник глави ОП Говорова

У межах програми

Безкоштовні медичні обстеження щодва роки зможуть пройти всі українці завдяки президентській програмі "Здорова Україна".

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомила радниця керівника Офісу президента України з питань спорту Олена Говорова, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна важлива деталь нашої програми - це медичні обстеження щодва роки, які може будь-який житель України пройти безкоштовно в медичних установах. Це теж дуже важливо, адже здоров'я - це не лікування хвороб, а профілактика здоров'я. Це дуже важливий аспект", - наголосила вона.

Говорова уточнила, що ці обстеження відбуватимуться у формі первинного медичного огляду.

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"Він, звичайно, безкоштовний, від держави. Держава дуже багато робить для того, щоб наші громадяни дійсно займалися профілактикою здоров'я. Коли ми регулярно проходимо медичні обстеження, ми можемо запобігти на ранніх стадіях певним захворюванням. А профілактика - це завжди простіше, ніж лікування", - пояснила вона.

Такі обстеження не будуть обов'язковими, українці проходитимуть їх за бажанням, добровільно.

"Наше завдання - донести українцям культуру: культуру обстеження, культуру здоров'я, культуру фізичної активності. З цього і складається здоровий спосіб життя. З цього і складається програма "Здорова Україна", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

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Топ коментарі
+20
як вже остогидли ці популізм і брехня від зеленої влади.
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27.06.2021 22:39
+18
Скільки під цей "медогляд" буде списано грошей?
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27.06.2021 22:41
+16
Вакцини накупили, "ковід" побороли. Прийшов час "охренітельних" історій про боротьбу за здоров'я нації, головне не уточнювати якої саме.
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27.06.2021 22:45
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Акція від зелені - пройди "безкоштовний" медогляд зі знижкою 1000 грн.
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27.06.2021 22:35 Відповісти
ага, будут базу донноров органов создавать, авакян уже и вертолёты прикупил, на органы лохов разбирать возить, бизнес ...
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27.06.2021 22:56 Відповісти
якщо ви спритаєте в гугла що таке "первинний медичний огляд", то знайдете лише це:

"Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду...."
https://6pol.city.kharkov.ua/

преЗЕк использует собственній опыт ?
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28.06.2021 00:08 Відповісти
раз в пол года
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27.06.2021 22:37 Відповісти
сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова

медик-советник преЗЕку лишний ?

обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.

т.е. проходите, раздевайтесь, дышите-не дышите, можете одеваться, давление вам померяют тоже бесплатно, в ближайшей аптеке..... Следующий.!

Клоуны!
Цирк!
Шапито!
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27.06.2021 23:45 Відповісти
як вже остогидли ці популізм і брехня від зеленої влади.
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27.06.2021 22:39 Відповісти
Чергова брехня. Сир в мишоловці.
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27.06.2021 22:41 Відповісти
Вакцини накупили, "ковід" побороли. Прийшов час "охренітельних" історій про боротьбу за здоров'я нації, головне не уточнювати якої саме.
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27.06.2021 22:45 Відповісти
і ще...ямки під мільярд дерев вже почали копати? бо час пішов...)))
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27.06.2021 23:07 Відповісти
"Миллиард, миллиард, миллиард ДЕРЕВОВ,
Из окна, из окна, из окна видит ОН..... "
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27.06.2021 23:46 Відповісти
Скільки під цей "медогляд" буде списано грошей?
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27.06.2021 22:41 Відповісти
Сколько под эти медосмотры будет выписано рецептов на "правильные" лекарства...
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27.06.2021 22:45 Відповісти
годі брехати!
брехня більше не пройде!
геть у відставку!
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27.06.2021 22:46 Відповісти
Ага ... смерят температуру и давление ... и то попросят пару копеек на канцелярку ...
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27.06.2021 22:54 Відповісти
сейчас каждый год надо около 1000 кашлять, чтобы "пройти"
ублюдочный медосмотр,
теперь его ещё раз в два года надо проходить ?
не &]÷ё*; ли вы, мрази,
это типа лохам от зеленского вместо газа в два раза ?
зеленский полный клоун ?
ему, суке мусорской, надо самому пройти псыхохвiзычнэ выпробування,
вместе со шмарой Верещукъ
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27.06.2021 22:55 Відповісти
Одна брехня нашаровується на іншу. Вже всі забули про 4 тищі долярів, про виплату дітям за користування надрами, про університет ім.Бубачки, про мільярд дерев, про вакцинацію більшості населення до дня Незалежності. Тепер безкоштовний медогляд. Харашо ідьом.
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27.06.2021 22:56 Відповісти
Ви їх записуєте, чи що, оті обіцянки-цяцянки?
Я так не те щоб забув, але ж не всі памятаю, бо

"Один дурень може дати стільки обіцянок, що їх не запамятают і сто розумних"
східна мудрість
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27.06.2021 23:51 Відповісти
Записую в Блокноті на окремому файлику "Зеліни обіцянки".
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28.06.2021 00:00 Відповісти
котрий блокнот вже списали, починаючи з "епохи бідності" ?
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28.06.2021 00:10 Відповісти
там ще було економічне зростання на 40% , космодром , запуск українського супутника, зниження тарифів на газ...і ще одна велика провалена обіцянка - добровільно піти у відставку в разі порушення закону...
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28.06.2021 00:00 Відповісти
О !!!!!
я їх теж вже підзабув !
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28.06.2021 00:11 Відповісти
Дякую за підказку. Запишу.
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28.06.2021 07:35 Відповісти
а что в себя включает "медосмотр" ?
несколько врачей ?...или несколько диагностических исследований (УЗИ, МРТ, мамограф для женщин, кардиограмму, гастроскопию...) ? несколько биохимических исследований (ну кроме общего анализа крови и пардон кала) ?
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27.06.2021 23:05 Відповісти
Сейчас в моде мерять сатурацию и пульс...😁
Одели на палец прищепку...и готово...
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27.06.2021 23:37 Відповісти
Паркан сечі здамо, як це зробив Янелох до виборів, та й на цьому фсьо.
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28.06.2021 10:35 Відповісти
та да ))) до виборів хочаб номінально сдавав)))) а тепер зебобам по очам кожен день неросою)))
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28.06.2021 11:32 Відповісти
Сразу в озникает два вопроса:
1) А как несчёт бесплатной медицины гарантированной Конституцией?
2) Каковы доходы самой Говоровой?
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27.06.2021 23:14 Відповісти
презедентськая программа "Великий медосмотр" включает:
- великую баночку анализов пальчевского (собиратель земочи);
- великую клизму радуцкого (автор лечебного анального массажа);
- великую брехню от мелкого мерзавца зе.
73 дупоголовых обслуживаются вне очереди.
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27.06.2021 23:21 Відповісти
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28.06.2021 00:12 Відповісти
20 год был объявлен годом математики. В результате в 21 зно по математике не сдали 31%. Я реально боюсь Новую программу президента!
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27.06.2021 23:24 Відповісти
У межах програми "Здорова Україна" щодва роки українці можуть пройти безкоштовний медогляд, - радник глави ОП Говорова - Цензор.НЕТ 9463
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27.06.2021 23:34 Відповісти
Бред. Кто то может мне назвать что в этой жизни можно получить БЕСПЛАТНО?!
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27.06.2021 23:39 Відповісти
Звиздюлину от жизни.
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27.06.2021 23:45 Відповісти
Вы уверены что она бесплатна?
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27.06.2021 23:46 Відповісти
Так в Україні і так безплатна медицина, тільки про це не знає зЄлох і медики
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27.06.2021 23:41 Відповісти
А в какой больнице? Обследование в районной поликлиннике...и в феофании это разные обсоедования...
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27.06.2021 23:47 Відповісти
При гарантированной Конституцией Украины бесплатной медицине аж целый раз в два года бесплатный медосмотр по программе ЗеленскАгО это точно зе-перемога...мудрый нарід явно " в васторге"....
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27.06.2021 23:49 Відповісти
Это полный маразм от Зели.
Ибо в Украине на сегодня 1180 мед. учреждений.
Население - около 40 млн.
это выходит по 34 тысячи человек на одно медучереждение
Поделим на два года (откинув выходные) то это где то выходит 60 человек в день.
60 человек в день должны проходить медосмотр в поликлинике или больнице...
И это надо обойти многих врачей за день.
Это дополнительная нагрузка на поликлиники и больницы, где уже есть больные или пришли больные на приём.
В реальности за один день не пройдёшь качественный медосмотр.
Поэтому нужно два а то и три дня ходить по врачам.
В реальности, представьте тогда получается ,что минимум сотня человек будет каждый день бегать по врачам в поликлинике на медосмотр, и это в дполнение к тем, кто ранее записался и пришёл на приём к врачу.
Нереально, чисто физически всех граждан обеспечить медосмотром...
да и кому они нафиг нужны эти медосмотры, ни людям ни врачам не нужны.
Если что то заболит то и без всякого медосмотра человек пойдёт к врачу.
А если ничего не беспокоит, то какого чёрта бегать по врачам?
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27.06.2021 23:53 Відповісти
Зеленскому главное побрехать, а лохи подтянутся
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28.06.2021 00:44 Відповісти
АФИГЕННАЯ программа здоровья - ОДИН раз за ДВА года пройти медосмотр тем, кто останется в живых после подорожания цен на продукты первой необходимости и коммунальные услуги. Типа, проверить процент выживания.
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27.06.2021 23:59 Відповісти
"Бесплатный медосмотр раз в два года... Это тоже очень важно, потому что здоровье - это не лечение болезней, а профилактика здоровья. Это очень важный аспект" - администрация Зеленского.

В чём тут враньё?
А в том, что профилактика здоровья и само здоровье человек никак не зависит от медосмотра! Вообще никак!
Но вот, что напрямую касается здоровья человека это уровень жизни, уровень зарплат, пенсий, итд... в стране.
Чем выше уровень жизни в стране, чем больше зарплата в стране, тем человек больше себе может позволить. Он лучше питается, он отдыхает чаще на курортах, итд...
А у нас, что позволяют себе обычные граждане?
Питаются круглогодично деликатесами, продуктами богатыми морскими элементов, фруктами, мясом из красной рыбы, икрой, итд?
Ездят отдыхать все поголовно, летом на теплые моря на Мальорку, Адриатику, Багамы, а зимой на горные курорты в Альпы или даже в Карпаты (особенно в Буковель, где за номер с питанием за один день нужно отдать месячную зарплату).
Всякие немцы или французы, выйдя на пенсию начинают путешествовать, ездить в туры по разным странам, итд...
У нас же пенсионеры могут поехать только на дачу и там умирать в пахоте на огороде.
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28.06.2021 00:15 Відповісти
А раз в год - бесплатно умереть! Подонки...
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28.06.2021 00:32 Відповісти
Не бывает здоровых людей. Бавают недообследованные. (мед.)
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28.06.2021 04:10 Відповісти
Та вже достатньо "безкоштовно" налікувалися від КОВІДу. Та і 73% "віруючих нелохів" суттєво зменшилося.
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28.06.2021 07:01 Відповісти
неловкий момент, когда согласно Конституции Украины, медицина в стране - формально бесплатная, а зеЛох парит данную опцию как свою большую победу. а все потому, что зеленое ничтожество работает исключительно как популист среди тупоголового населения!
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28.06.2021 08:46 Відповісти
БЛА--БЛА-БЛА !!!! СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ -ПРЕДОСТАВТЕ а потом делайте себе рекламу !!!
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28.06.2021 09:37 Відповісти
В рамках программы "Здоровая Украина" раз в два года украинцы могут пройти бесплатный медосмотр, ,,, после которого украинцы ,прошедшие безплатный медосмотр ,начнут платить немалые деньги ,что бы излечиватся от болячек и болезней ,которые обязательно найдет ,безплатный медосмотр
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28.06.2021 09:37 Відповісти
Звичайно, що обов'язково знайде і вам доведеться їх лікувати, бо жити ж хочеться. Це як ходити два рази на рік до стоматолога на осмотр. Він обов'язково щось знайде, якщо не карієс, то якусь стару пломбу, яка нібито потемніла. Але гроші з вас він все одно здере.
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28.06.2021 10:46 Відповісти
А у нас медицина уже платной стала или как? 2 раза можно бесплатно, а третий раз уже плати?
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28.06.2021 10:05 Відповісти
Достатньо здавати раз на рік аналіз крові, щоб знати які проблеми зі здоров'ям почалися, а вже потім бігати по лікарям та платити гроші за обстеження та лікування. Хоча для людей з синдромом Мюнхгаузена та іпохондриків ця програма буде черговим розважальним заходом у житті.
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28.06.2021 10:39 Відповісти
 
 