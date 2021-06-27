У межах програми "Здорова Україна" щодва роки українці можуть пройти безкоштовний медогляд, - радник глави ОП Говорова
Безкоштовні медичні обстеження щодва роки зможуть пройти всі українці завдяки президентській програмі "Здорова Україна".
Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомила радниця керівника Офісу президента України з питань спорту Олена Говорова, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна важлива деталь нашої програми - це медичні обстеження щодва роки, які може будь-який житель України пройти безкоштовно в медичних установах. Це теж дуже важливо, адже здоров'я - це не лікування хвороб, а профілактика здоров'я. Це дуже важливий аспект", - наголосила вона.
Говорова уточнила, що ці обстеження відбуватимуться у формі первинного медичного огляду.
"Він, звичайно, безкоштовний, від держави. Держава дуже багато робить для того, щоб наші громадяни дійсно займалися профілактикою здоров'я. Коли ми регулярно проходимо медичні обстеження, ми можемо запобігти на ранніх стадіях певним захворюванням. А профілактика - це завжди простіше, ніж лікування", - пояснила вона.
Такі обстеження не будуть обов'язковими, українці проходитимуть їх за бажанням, добровільно.
"Наше завдання - донести українцям культуру: культуру обстеження, культуру здоров'я, культуру фізичної активності. З цього і складається здоровий спосіб життя. З цього і складається програма "Здорова Україна", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".
Будь ласка, зачекайте...
"Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду...."
https://6pol.city.kharkov.ua/
преЗЕк использует собственній опыт ?
медик-советник преЗЕку лишний ?
обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.
т.е. проходите, раздевайтесь, дышите-не дышите, можете одеваться, давление вам померяют тоже бесплатно, в ближайшей аптеке..... Следующий.!
Клоуны!
Цирк!
Шапито!
Из окна, из окна, из окна видит ОН..... "
брехня більше не пройде!
геть у відставку!
ублюдочный медосмотр,
теперь его ещё раз в два года надо проходить ?
не &]÷ё*; ли вы, мрази,
это типа лохам от зеленского вместо газа в два раза ?
зеленский полный клоун ?
ему, суке мусорской, надо самому пройти псыхохвiзычнэ выпробування,
вместе со шмарой Верещукъ
Я так не те щоб забув, але ж не всі памятаю, бо
"Один дурень може дати стільки обіцянок, що їх не запамятают і сто розумних"
східна мудрість
я їх теж вже підзабув !
несколько врачей ?...или несколько диагностических исследований (УЗИ, МРТ, мамограф для женщин, кардиограмму, гастроскопию...) ? несколько биохимических исследований (ну кроме общего анализа крови и пардон кала) ?
Одели на палец прищепку...и готово...
1) А как несчёт бесплатной медицины гарантированной Конституцией?
2) Каковы доходы самой Говоровой?
- великую баночку анализов пальчевского (собиратель земочи);
- великую клизму радуцкого (автор лечебного анального массажа);
- великую брехню от мелкого мерзавца зе.
73 дупоголовых обслуживаются вне очереди.
Ибо в Украине на сегодня 1180 мед. учреждений.
Население - около 40 млн.
это выходит по 34 тысячи человек на одно медучереждение
Поделим на два года (откинув выходные) то это где то выходит 60 человек в день.
60 человек в день должны проходить медосмотр в поликлинике или больнице...
И это надо обойти многих врачей за день.
Это дополнительная нагрузка на поликлиники и больницы, где уже есть больные или пришли больные на приём.
В реальности за один день не пройдёшь качественный медосмотр.
Поэтому нужно два а то и три дня ходить по врачам.
В реальности, представьте тогда получается ,что минимум сотня человек будет каждый день бегать по врачам в поликлинике на медосмотр, и это в дполнение к тем, кто ранее записался и пришёл на приём к врачу.
Нереально, чисто физически всех граждан обеспечить медосмотром...
да и кому они нафиг нужны эти медосмотры, ни людям ни врачам не нужны.
Если что то заболит то и без всякого медосмотра человек пойдёт к врачу.
А если ничего не беспокоит, то какого чёрта бегать по врачам?
В чём тут враньё?
А в том, что профилактика здоровья и само здоровье человек никак не зависит от медосмотра! Вообще никак!
Но вот, что напрямую касается здоровья человека это уровень жизни, уровень зарплат, пенсий, итд... в стране.
Чем выше уровень жизни в стране, чем больше зарплата в стране, тем человек больше себе может позволить. Он лучше питается, он отдыхает чаще на курортах, итд...
А у нас, что позволяют себе обычные граждане?
Питаются круглогодично деликатесами, продуктами богатыми морскими элементов, фруктами, мясом из красной рыбы, икрой, итд?
Ездят отдыхать все поголовно, летом на теплые моря на Мальорку, Адриатику, Багамы, а зимой на горные курорты в Альпы или даже в Карпаты (особенно в Буковель, где за номер с питанием за один день нужно отдать месячную зарплату).
Всякие немцы или французы, выйдя на пенсию начинают путешествовать, ездить в туры по разным странам, итд...
У нас же пенсионеры могут поехать только на дачу и там умирать в пахоте на огороде.