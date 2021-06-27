У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні

Близько шостої години вечора 27 червня до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкаській області надійшов виклик, що в селі Софіївка Черкаського району за школою блискавка влучила в дерево, під яким перебували три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку медустанови.

З'ясувалося, що всі троє відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза, сховалися під дерево.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55 років. Ще одну 46-річну жінку медики "екстренки" після надання невідкладної допомоги госпіталізували в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка притомна", - наголошується в повідомленні.

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