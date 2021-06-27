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блискавка (27) Черкащина (802)

У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні

У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні

Близько шостої години вечора 27 червня до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкаській області надійшов виклик, що в селі Софіївка Черкаського району за школою блискавка влучила в дерево, під яким перебували три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку медустанови.

З'ясувалося, що всі троє відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза, сховалися під дерево.

"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55 років. Ще одну 46-річну жінку медики "екстренки" після надання невідкладної допомоги госпіталізували в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка притомна", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС

У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні 01
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Топ коментарі
+10
Зеля миллиард деревьев насадил,теперь где ни встань везде дерево.
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28.06.2021 01:03
+9
Дорослі люди , а не знали про те , що під час грози ховатися під деревом не можна !
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27.06.2021 23:22
+6
Брг давно ничего не решает со времён Адама и Евы.Бред сектантов надо слушать меньше.
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27.06.2021 23:48
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Дорослі люди , а не знали про те , що під час грози ховатися під деревом не можна !
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27.06.2021 23:22 Відповісти
Мобилка включена была?
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27.06.2021 23:23 Відповісти
Нет, но были одеты нательные крестики.
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27.06.2021 23:50 Відповісти
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28.06.2021 01:02 Відповісти
У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні - Цензор.НЕТ 3354
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27.06.2021 23:33 Відповісти
Кучно лягли, хоча б не забились ))
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27.06.2021 23:43 Відповісти
Ідіот
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28.06.2021 07:10 Відповісти
А не пішов би ти нах, дятел?
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28.06.2021 23:58 Відповісти
Як можна піти туди, де ти сидиш від народження
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29.06.2021 06:51 Відповісти
Мудило, тобі треба вказувати де твоє місце? ПНХ ДЛБ
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29.06.2021 13:13 Відповісти
З дзеркалом розмовляєш певно теж від народження
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29.06.2021 16:19 Відповісти
Ти чё, Гамадріл, ********* шлангом дзеркалом прикидатись? )))
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29.06.2021 23:34 Відповісти
Та давно зрозуміло, що ти з племені гамадрилів. Головне щоб не забився, коли з дерева будеш падать...
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03.07.2021 16:56 Відповісти
Слухай, їбанько. Я ж тебе відразу послав у вірному напрямку. Ти даремно й досі не дослухався до моєї поради.
Зроби над собою зусилля, виправся...
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04.07.2021 02:21 Відповісти
Та й багато в тебе імен. Але як не називайся, лайном залишишся. Не забися.
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04.07.2021 06:19 Відповісти
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04.07.2021 11:34 Відповісти
У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні - Цензор.НЕТ 4334
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28.06.2021 08:56 Відповісти
Только Бог решает кто должен жить, а кто нет.
Грешить надо меньше.
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27.06.2021 23:43 Відповісти
Брг давно ничего не решает со времён Адама и Евы.Бред сектантов надо слушать меньше.
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27.06.2021 23:48 Відповісти
Спасибо. А то я не знал что вера в Христа это секта в которой несколько млрд. человек.
Зразу видно что вы очень образован.
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28.06.2021 12:12 Відповісти
Ты сказал. Что вера в Христа секта, я не говорил.
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28.06.2021 12:16 Відповісти
.Бред сектантов надо слушать меньше.
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28.06.2021 12:19 Відповісти
Не слушай.
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28.06.2021 12:53 Відповісти
Каких сектантов не слушать?
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28.06.2021 12:55 Відповісти
Какаяразніца?
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28.06.2021 14:58 Відповісти
Мне показалось что ты серьёзный, а ты оказался идиотом (людина, що живе у відриві від суспільного життя).
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28.06.2021 15:02 Відповісти
Де ти бачив суспльство?Його нема ще за часів Київської Русі. Один кабанчика ріже і троє на нього донос пишуть.
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28.06.2021 15:42 Відповісти
Может забанить тебя?
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28.06.2021 15:45 Відповісти
Тьху на вас ещё раз.
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28.06.2021 16:32 Відповісти
Интересно, а когда к вам в https://censor.net/ru/user/461790 интернет подключили?
И много таких там у вас?
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29.06.2021 21:42 Відповісти
Человек предполагает, а Бог располагает.
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27.06.2021 23:50 Відповісти
Хочешь рассмешить Бога,
расскажи ему о своих планах.
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28.06.2021 12:13 Відповісти
«Все свои беспокойства возложите на него, потому что он заботится о вас» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0/5/#v60005007 1 Петра 5:7 ).
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30.06.2021 00:25 Відповісти
Воля Бога состоит в том, чтобы вы хорошо узнали его, приблизились к нему, полюбили его всем сердцем и служили ему от всей души (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/22/#v40022037-v40022038 Матфея 22:37, 38; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/4/#v59004008 Иакова 4:8 ). Жизнь и учения Иисуса раскрывают нам, что значит исполнять волю Бога (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/7/#v43007016-v43007017 Иоанна 7:16, 17 ). Иисус не просто говорил о воле Бога, он жил ею. Он даже сказал, что смысл его жизни заключается в том, чтобы «исполнять не свою волю, а волю пославшего» его (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/5/#v43005030 Иоанна 5:30 ).

Бог наделил нас свободой воли, то есть возможностью самим принимать решения. Он не предопределяет, что́ мы должны делать, и не оставляет это на волю судьбы. Обратите внимание, чему учит Библия.
Бог создал людей по своему образу (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/1/#v1001026 Бытие 1:26 ). В отличие от животных, которыми движут в основном инстинкты, мы, подобно нашему Творцу, способны проявлять такие качества, как любовь и справедливость. И так же, как наш Творец, обладаем свободой воли.
Наше будущее в значительной мере зависит от нас самих. Библия призывает нас: «Выбери жизнь... слушаясь... [Божьего] голоса», то есть исполняя его заповеди (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5/30/#v5030019-v5030020 Второзаконие 30:19, 20 ). Поощрять к этому было бы бессмысленно, даже жестоко, если бы у нас не было свободы воли. Бог не заставляет нас подчиняться, но с теплотой побуждает: «О, если бы ты был внимателен к моим заповедям! Тогда твой мир стал бы как река» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/48/#v23048018 Исаия 48:18 ).
Наши достижения или неудачи не определяются судьбой. Если мы хотим достичь в чем-то успеха, нужно упорно трудиться. «Все, что может делать твоя рука,- сказано в Библии,- делай, прилагая все силы» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82/9/#v21009010 Экклезиаст 9:10 ). В ней также говорится: «Планы прилежного приводят к успеху» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/21/#v20021005 Притчи 21:5 ).
Свобода воли - ценный дар Бога, потому что благодаря ей мы можем любить его «всем сердцем», то есть добровольно (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/22/#v40022037 Матфея 22:37 ).https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502013208&srcid=share
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28.06.2021 00:31 Відповісти
Полностью согласен. НО!
Вы не упоминали о суде Божьем.
Напишите. Спасибо.
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28.06.2021 12:06 Відповісти
Это очень интересная тема! Когда я впервые узнал что на самом деле говорит Библия о судном дне, у меня исчезли последние сомнения что это истинно и справедливо.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=102012322&srcid=share Судный день: манящий и пугающий

У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні - Цензор.НЕТ 3068
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29.06.2021 03:49 Відповісти
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=102012324&srcid=share Судный день - не такой, как думают многие

У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні - Цензор.НЕТ 5949
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29.06.2021 03:50 Відповісти
Свидетели Иеговы !

Вопросов больше нет, ваше право в это верить.
У меня несколько другое видение этого вопроса.
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29.06.2021 21:40 Відповісти
Это отлично! Главное чтобы видение было не "отсебятиной", а основаное на Библии.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015241&srcid=share Что такое пришествие Христа?

У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні - Цензор.НЕТ 5952
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30.06.2021 00:19 Відповісти
Сколько можно упоротым повторять, что под деревьями нельзя стоять во время грозы!
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27.06.2021 23:44 Відповісти
Сколько пишут о гибели, хоть бы раз написали статью, что нвдо делать при грозе. Я вот не знаю.
Например еду по полю на велике. И тут начинается. Под велик прятаться? Или плашмя ложиться?
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28.06.2021 01:02 Відповісти
спастись от молнии в таком случае --- найти абсолютно сухое место, но не под деревом.Мне как-то попался навес, сделаный для хранения корма овечкам.Интересно было оттуда наблюдать на озеро метрах в 100 оттуда, куда лупашили молнии.
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28.06.2021 07:06 Відповісти
Почти правильно. Если в чистом поле, то велик подальше от себя, а сам в травку ложись.
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28.06.2021 07:33 Відповісти
Нужно осмотреться где самые высокие деревья и уйти как можно дальше. Если вокруг вообще ничего нет, только поле, то вы будете в очень серьезной опасности. Молния бьет по пути наименьшего сопротивления, но по земле после удара идет ток. Поэтому лежа даже в киллометре от разряда вас может ударить тоже.
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29.06.2021 04:01 Відповісти
Зеля миллиард деревьев насадил,теперь где ни встань везде дерево.
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28.06.2021 01:03 Відповісти
Тупой у тебя юмор.
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28.06.2021 09:46 Відповісти
Любитель "юмора" 95 шоблы? "Палала хата" для тебя не тупого лучше заходит?
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28.06.2021 11:02 Відповісти
. Тупой юмор он и есть тупой и не важно из чьих уст он исходит. Я 95-й лет 10 уже не смотрю,а ты похоже тащишься от их "юмора".
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03.07.2021 04:33 Відповісти
ну юморни как ты можешь,посмотрю какой он острый юмор
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03.07.2021 20:41 Відповісти
Враждебная молния. Тварь!
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28.06.2021 08:55 Відповісти
 
 