У Черкаській області дві людини загинули унаслідок удару блискавки, ще одна жінка - в лікарні
Близько шостої години вечора 27 червня до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкаській області надійшов виклик, що в селі Софіївка Черкаського району за школою блискавка влучила в дерево, під яким перебували три людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку медустанови.
З'ясувалося, що всі троє відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза, сховалися під дерево.
"На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55 років. Ще одну 46-річну жінку медики "екстренки" після надання невідкладної допомоги госпіталізували в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка притомна", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
шлангомдзеркалом прикидатись? )))
Зроби над собою зусилля, виправся...
Грешить надо меньше.
Зразу видно что вы очень образован.
И много таких там у вас?
расскажи ему о своих планах.
Бог наделил нас свободой воли, то есть возможностью самим принимать решения. Он не предопределяет, что́ мы должны делать, и не оставляет это на волю судьбы. Обратите внимание, чему учит Библия.
Бог создал людей по своему образу (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/1/#v1001026 Бытие 1:26 ). В отличие от животных, которыми движут в основном инстинкты, мы, подобно нашему Творцу, способны проявлять такие качества, как любовь и справедливость. И так же, как наш Творец, обладаем свободой воли.
Наше будущее в значительной мере зависит от нас самих. Библия призывает нас: «Выбери жизнь... слушаясь... [Божьего] голоса», то есть исполняя его заповеди (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5/30/#v5030019-v5030020 Второзаконие 30:19, 20 ). Поощрять к этому было бы бессмысленно, даже жестоко, если бы у нас не было свободы воли. Бог не заставляет нас подчиняться, но с теплотой побуждает: «О, если бы ты был внимателен к моим заповедям! Тогда твой мир стал бы как река» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/48/#v23048018 Исаия 48:18 ).
Наши достижения или неудачи не определяются судьбой. Если мы хотим достичь в чем-то успеха, нужно упорно трудиться. «Все, что может делать твоя рука,- сказано в Библии,- делай, прилагая все силы» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82/9/#v21009010 Экклезиаст 9:10 ). В ней также говорится: «Планы прилежного приводят к успеху» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/21/#v20021005 Притчи 21:5 ).
Свобода воли - ценный дар Бога, потому что благодаря ей мы можем любить его «всем сердцем», то есть добровольно (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/22/#v40022037 Матфея 22:37 ).https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502013208&srcid=share
Вы не упоминали о суде Божьем.
Напишите. Спасибо.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=102012322&srcid=share Судный день: манящий и пугающий
Вопросов больше нет, ваше право в это верить.
У меня несколько другое видение этого вопроса.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015241&srcid=share Что такое пришествие Христа?
Например еду по полю на велике. И тут начинается. Под велик прятаться? Или плашмя ложиться?