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Укрзалізниця (6685) пасажиропотік (574)

Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський

Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський

З липня "Укрзалізниця" додасть додатково п'ять поїздів на літні морські напрямки - Бердянськ, Генічеськ, Херсон.

Про це заявив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Маємо вже цього тижня дуже ажіотажний попит на Львів, бо джазовий фестиваль. Розпродано квитки, ми додаємо вагони до нічних потягів, щоб всі могли і до Львова, і зі Львова поїхати. З липня додатково буде 5 потягів на літні морські напрямки – Бердянськ, Генічеськ, Херсон. Загалом у нас сьогодні попит повернувся до 60% від того, який був у 2019 році. Це гарні цифри, бо в березні-квітні попит був на рівні 30%. Пасажири повертаються на залізницю, відтак ми додаємо вагони. У нас вже сьогодні десь 80% парку повернуто, який працював на залізниці в докарантинний 2019 рік", - розповів він.

Перцовський зазначив, що серед напрямків користується популярністю не тільки море.

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"Чернівці були розпродані на ці вихідні, ми робимо потяг на Чернівці щоденним. А далі напрямки на Генічеськ, Бердянськ, Херсон – традиційно влітку користуються популярністю. Підсилюємо і напрямок Одеси", - повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці".
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Я настолько привык к блаблакару, что больше никогда не сяду в вонючий УЗ. И по цене дешевле получается
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28.06.2021 00:06 Відповісти
Пешочком ходить надо будет, как наши предки в дальние края - и дешевле, и для здоровья плюс.
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28.06.2021 00:08 Відповісти
Самое время открывать маршруты на Болгарию, Бургас.
Все равно скотская "компания" SkyUp не способна выполнять рейсы согласно расписания.
Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський - Цензор.НЕТ 3054
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28.06.2021 01:10 Відповісти
Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський - Цензор.НЕТ 6432
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28.06.2021 01:12 Відповісти
Это как-нить связано с уровнем вакцинацмм населения или только с перспективными показателями роста заболеваемости?
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28.06.2021 01:23 Відповісти
 
 