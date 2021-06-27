Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський

З липня "Укрзалізниця" додасть додатково п'ять поїздів на літні морські напрямки - Бердянськ, Генічеськ, Херсон.

Про це заявив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Маємо вже цього тижня дуже ажіотажний попит на Львів, бо джазовий фестиваль. Розпродано квитки, ми додаємо вагони до нічних потягів, щоб всі могли і до Львова, і зі Львова поїхати. З липня додатково буде 5 потягів на літні морські напрямки – Бердянськ, Генічеськ, Херсон. Загалом у нас сьогодні попит повернувся до 60% від того, який був у 2019 році. Це гарні цифри, бо в березні-квітні попит був на рівні 30%. Пасажири повертаються на залізницю, відтак ми додаємо вагони. У нас вже сьогодні десь 80% парку повернуто, який працював на залізниці в докарантинний 2019 рік", - розповів він.

Перцовський зазначив, що серед напрямків користується популярністю не тільки море.

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"Чернівці були розпродані на ці вихідні, ми робимо потяг на Чернівці щоденним. А далі напрямки на Генічеськ, Бердянськ, Херсон – традиційно влітку користуються популярністю. Підсилюємо і напрямок Одеси", - повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці".