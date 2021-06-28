РФ важко сприйняла звинувачення в етноциді, злочинець завжди боїться світла та публічності, - інязор народу ерзя Боляєнь

Російську Федерацію дуже зачепив виступ верховного старійшини (інязора) народу ерзя Сиреся Боляєня в ООН, в якому він назвав етноцидом нинішній стан корінних народів у Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Надану йому можливість виступити в ООН він назвав важливою і сильною:

"Це слабке місце РФ, оскільки злочинець завжди боїться світла та публічності. Асоціація фінно-угорських народів Росії навіть відмовилася брати участь у Всесвітньому конгресі фінно-угорських народів. Члени цієї асоціації - звичайні російські чиновники, які роз'їжджають світом і займаються показухою. Мовляв, як добре різні народи живуть у складі РФ. Є інформація, яка свідчить про те, що їхня відмова є наслідком того виступу.

Секретаріат інязора підготував виступ, який, згідно з регламентом, у хвилину вклав квінтесенцію всього, що відбувається з ерзянами в Російській Федерації. І було очевидно, що на конгресі про це говоритимуть, а відповідати на це росіянам нічого. Тому вони відмовилися від участі в конгресі, але це не означає, що ми туди не поїдемо".

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Боляєнь зазначив, що відчуває підтримку в Україні.

"В Україні відчувалася велика підтримка, і я вдячний Україні за це! Ми отримуємо дуже серйозну підтримку від українських націоналістів, які прекрасно розуміють ситуацію. Що стосується Російської Федерації, то звідти маємо мовчання і відмову від участі у Всесвітньому конгресі фінно-угорських народів. У приватному порядку мені переказували обговорення, яке відбулося в парламенті Татарстану. Мовляв, як я міг так зневажливо відгукнутися про їхнє благополуччя. Ба більше, мені дорікають, що оскільки я не живу в Російській Федерації, то і не маю права про це говорити. Однак моя відповідь проста: я служу ерзянському народу і моя батьківщина - це Ерзянь Мастор, а не РФ", - додав він.

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