РФ важко сприйняла звинувачення в етноциді, злочинець завжди боїться світла та публічності, - інязор народу ерзя Боляєнь
Російську Федерацію дуже зачепив виступ верховного старійшини (інязора) народу ерзя Сиреся Боляєня в ООН, в якому він назвав етноцидом нинішній стан корінних народів у Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Надану йому можливість виступити в ООН він назвав важливою і сильною:
"Це слабке місце РФ, оскільки злочинець завжди боїться світла та публічності. Асоціація фінно-угорських народів Росії навіть відмовилася брати участь у Всесвітньому конгресі фінно-угорських народів. Члени цієї асоціації - звичайні російські чиновники, які роз'їжджають світом і займаються показухою. Мовляв, як добре різні народи живуть у складі РФ. Є інформація, яка свідчить про те, що їхня відмова є наслідком того виступу.
Секретаріат інязора підготував виступ, який, згідно з регламентом, у хвилину вклав квінтесенцію всього, що відбувається з ерзянами в Російській Федерації. І було очевидно, що на конгресі про це говоритимуть, а відповідати на це росіянам нічого. Тому вони відмовилися від участі в конгресі, але це не означає, що ми туди не поїдемо".
Боляєнь зазначив, що відчуває підтримку в Україні.
"В Україні відчувалася велика підтримка, і я вдячний Україні за це! Ми отримуємо дуже серйозну підтримку від українських націоналістів, які прекрасно розуміють ситуацію. Що стосується Російської Федерації, то звідти маємо мовчання і відмову від участі у Всесвітньому конгресі фінно-угорських народів. У приватному порядку мені переказували обговорення, яке відбулося в парламенті Татарстану. Мовляв, як я міг так зневажливо відгукнутися про їхнє благополуччя. Ба більше, мені дорікають, що оскільки я не живу в Російській Федерації, то і не маю права про це говорити. Однак моя відповідь проста: я служу ерзянському народу і моя батьківщина - це Ерзянь Мастор, а не РФ", - додав він.
Повне інтерв'ю із Сиресем Боляєнем читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Всемерная поддержка мокшан, эрзян и вообще финоугров особенно ярко прослеживается на местном форуме.
а Крым ? Чтоб уже наверняка
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007883837/
Надо отделять Россию и малые народности оккупированные Московскими Улусами Золотой орды. Те же фино-угры в 1939м году хорошо навалили кистюлей СССР и теперь прекрасно живут.
цю жінку б'ють і тягнуть як лантух, бо вона неслов'янської зовнішності
https://twitter.com/IlyaYashin
https://twitter.com/IlyaYashin Илья Яшин https://twitter.com/IlyaYashin @IlyaYashin https://twitter.com/IlyaYashin/status/1408819907991674882 26 июн.
Женщине стало плохо в МФЦ, и она сняла маску.
Сотрудники полиции выломали ей руки и примели силу так, что она потеряла сознание. Потом, как мешок, отволокли тело в машину.
У нас гестаповцев что ли в МВД набирают? Реально ж садисты, просто посмотрите (відео)
Ма-ма!!!!! Во время WWII США производили по одному авианосцу в неделю, а "сверхдержава" первый раз взлетела с авианосца в 1989-м годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
До речі більщість етнічних росіян які пробились до влади у Московії/Расії це народність Меря і Мокша, більше Меря. А Ханти, Манти, Корели, Іжорці на правах чукч серед мерян які вважають себе етнічно вищими серед всіх фіноугрів Московії/ Росії. А сам путін має етнічне походження від фіно угорського народу Вепси, хоча відкрещується від цього руками і ногами, але будова черепа, колір очей та інщі признаки відають в ньому угрофіна Вепса.
СВОБОДУ НАРОДАМ РОСІЇ - ВОНИ НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ
Смешнее некуда. КОГО ВЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ?
НЕЧТО из ПАРАШИ?
Админы, шо вы суки курите?
бутусовцы, не станьте инязорами народа))))
В отдельных ситуациях вы абсолютные лохи, как **********, мусорня и бомжи))))
Мокші окупували ерзю. І доять грошики зі всіх них, продаючи за природні запаси викрадену в нас історичну спадщину.
Як доказ - дивись "Асобєннасті русскай ахоти". Там етнічний фін розмовляв з етнічними мокшами і вони друг друга розуміли!
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык запоребрика
Я уже многим его показывал, не поленюсь еще раз. И тролльчатня лахтинская пусть почитает и привыкает помаленьку к мысли, что щебечет на диалекте украинского.
Кажуть, московія до 16 століття мусульманство сповідувала.
Чи не в таки же самих тюрбанах ?!
Требо трохи не забувати , що десь до 16-17 століття саме Китай був центром значної більшості найбільш просунутих технологій . Й центром мрій усіх мандрівників , в тому числі й з Європи . Й перша т.з. "порохова імперія" -- знов таки Китай .
Особливо в технологіях розробки різних тканин й фарб . Не дивно , що певні тенденції модного одягу йщли від Китая до арабів , від арабів до тюрків й від тюрків до Мокселя .
Не все так просто як ви тут розповідаєте. Справа в тому, що за дивними обставинами в кацапів немає нічого національного. У всіє є, а в них нема. То ми багато чого з історії не знаємо. І віри їхньої теж.
Бо по релігії усе ретельно задокументованно десь до часів захоплення Константинополя османами . Але й після захоплення де взалась Зоя Палеолог й нахера її привезли до Московії ? Вона теж зповідувала іслам ?
А Флорентийська унія як на її рішення міг впливати якись там імам Московії , якщо б Московія не була метрополією Константинополя по ортодоксальньому християнству .
Усе було набагато складніше й религійні , політично-феодальні , особисті інтереси тісно зплетелися й також тісно конроверсували . Може Елізабет Перша англійська дуже привабливо виглядала на фоні дегенерата й садиста Івана Четвертого . Але ж її рідну сестру прозвали саме Bloody Merry . Їх рідний батько Хенрі Єйт (8) відрубав голови двом жінкам , одна , з яких (Гана Болейн) була рідної мамкою великої Елізабет . Інша - Кетрін Говард - він стратив усю родину разом з жінкої : батька , двох братів , дядька . А до цього стратив великого філософа-гуманіста й письменника свого канцлера Томаса Мора . Тільки софкоїди атеісти забули нагадати , що крім гуманізма Томас Мор був йше затятим католиком й не погоджувався на розлучення короля з католичкою Кетрін Арагонською (матіррю Кровавої Мері) заради шлюбу з Ганою Болейн .
Часи тоді були дикунськи й король Англії Генрі Осьмий відрізнявся від Івана четвертого хіба що Іван не писав музику і вірші заради похиті до Ганни Болейн й йому не приписують шедевр : "Green leaves" . Але садизмов обидва скоріше були рідними братами . Як й Олівер Кромвель .
Софкоїдна освіта дуже викхваляла "революціонера Олівера" й казала про "реаціонерів" , що організували в Варфаломіївську ніч вбивства 18 тисяч гугенотів , включаючи висшу аристократію . До речі в часи того ж Грозного . Але Олівер вже через 70 років після тієї різанини при окупації Ірландії знищим третину тутошнього населення , тобто пурітанин знищив десь так пів мілійона католиків .
Світ таки змінюється на краще!
І ось в такому середовищі зростають нові покоління, а їх максимум в школі вчать українською, а який авторитет має вчитель в ******** український школі надіюсь не треба розповідати. Вони бачать це лицемірство і пристосовуються до цього, виростаючи в нові й нові генерації совків та малоросів.
1) Ерзя і мокша у боротьбі за незалежність в Росії - Павло Подобєд / Ідель-Урал • Мордовія
https://www.youtube.com/watch?v=w1PEqV9nDVY
2) Розпад Росії: з кого почнеться ➡ Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Мордовія, Башкірія - Павло Подобєд
https://www.youtube.com/watch?v=Kmy7jMcQp6A&t=2831s
Не ми говоримо мовою окупанта, а він говорить на діалекті нашої. Наші князі їм впарили свого часу, коли до ладу той свинарник приводили.
Що то за дурачка нам тут пропагують?
А ось ти якого хєра топиш тут за мордор?
Думаю, що справа у тому, що на расіє взагалі нема ніякої республіки для ерзі, мокши та інших народів.
Українці на расіє треті за чисельністю - де там не те шо республіка а хоча б школа, бібліотека або церква?
Москва захобила Булгарів-татар , в яких держава була раніше за Володимир й Суздаль .
Москва захопила й знищила північну (Новгородсько-Псковську) гілку древньої Русі , яка майже 500 років про ніяку Москвію чути не хотіла й схилялась скоріше до з"єднання з Літвою-Русю , ніж з московитами .
Географія це доля - коли в тебе навколо тисячи кілометрів зі всіх сторін загарбники , то шансу мало . Єдина перевага Мокселя завжди була теріторія , в якої нема межи й до якої нема жодного інтересу більш південних й західних сусідів . Поки на сході було Казанське царство , а півночі Новгород , то Моксель була дрібної крапкою на мапі . А з Півдня заходили кримці , бачили , що крім царя й купки бояр усі по Мокселю бігають голодні й босі ... брали данину , спалювали Москву й поверталися в теплі края й на родючі землі .