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ООН (3273) найманці рф (2026) Центральноафриканська Республіка (9)

ООН оприлюднить докази воєнних злочинів російських найманців у ЦАР, - New York Times

ООН оприлюднить докази воєнних злочинів російських найманців у ЦАР, - New York Times

Організація Об'єднаних Націй підготувала доповідь із доказами воєнних злочинів російських найманців у Центральноафриканській республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

ООН провела розслідування і дійшла висновку, що росіяни та урядові війська ЦАР здійснювали воєнні злочини - грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів, зокрема в мечеті, де переховувалися повстанці.

За даними ООН, російські найманці, які діяли під виглядом неозброєних військових радників, вели урядові війська. У країні діяло 2,1 тис. "військових інструкторів" з Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування

За інформацією видання, доповідь буде опубліковано найближчим часом. Вона заснований на фотоматеріалах, свідченнях очевидців та інформації місцевих чиновників.

У доповіді йдеться про події січня-лютого 2021 року. У цей період урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах. За даними NYT, російські бойовики зайняли позиції в найбільших гірничодобувних центрах ЦАР з великими запасами алмазів.

Російська влада стверджувала, що в ЦАР колись було не більш ніж 550 інструкторів.

Також читайте: "Вагнерівці" причетні до катувань, викрадень і масових страт у Центральній Африці, - ООН

Автор: 
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Топ коментарі
+20
хм.. Только в ЦАР !? ..видать плохо ООН доказательства ищет против русни... они мрази косорылые наследили своими копытами уже ВЕЗДЕ !!!
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28.06.2021 00:32
+10
кацапы уже во всем мира натворили звертв!
это фашисты и подонки 21 века!
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28.06.2021 00:53
+9
Ниче,Немцы с Французами отмажут кацапье.Уже не первый раз...
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28.06.2021 00:45
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хм.. Только в ЦАР !? ..видать плохо ООН доказательства ищет против русни... они мрази косорылые наследили своими копытами уже ВЕЗДЕ !!!
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28.06.2021 00:32 Відповісти
Ниче,Немцы с Французами отмажут кацапье.Уже не первый раз...
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28.06.2021 00:45 Відповісти
оно конечно можно...
но все доказательства слил поцЗедент
Теперь не докажите
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28.06.2021 00:52 Відповісти
"все доказательства слил поцЗедент"
Зелена моль навіть не уявляє собі, який його чекає рояль з кришкою після ..... булави.
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28.06.2021 01:01 Відповісти
у вас во всех грехах виноват зеленский? вы больные люди
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28.06.2021 14:47 Відповісти
кацапы уже во всем мира натворили звертв!
это фашисты и подонки 21 века!
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28.06.2021 00:53 Відповісти
Это как пальнуть начинающему охотнику в камыши по возм.уткам, услышав там какое-то шуршание и не думая, что там может оказаться своя собака или даже напарник-собутыльник.
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28.06.2021 02:15 Відповісти
Очередной громкий выхлоп для понтов, как у наших байкеров в столице по ночам особенно резонансный для всего спального р-на.
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28.06.2021 03:06 Відповісти
И что с того? Кто им запрещает?
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28.06.2021 06:01 Відповісти
Та выскажут с высокой трибуны охренительную "озабоченность"!
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28.06.2021 06:32 Відповісти
Ух ты-ы,а действия мокшан в Украине ООН почему-то упорно не замечает.
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28.06.2021 07:46 Відповісти
Озабоченность будет или нет?
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28.06.2021 12:09 Відповісти
двукратная
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28.06.2021 14:48 Відповісти
текст через гугл переводчик переводили?
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28.06.2021 12:19 Відповісти
А геноцид в Серебренице, который не устает упоминать плешивый, они не хотят расследовать. Там материалов побольше будет.
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29.10.2021 09:01 Відповісти
 
 