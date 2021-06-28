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Новини
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вибори (6593) Помаранчева революція (18) США (21024) Ющенко (3948) Янукович (10771) Трамп (4308)

Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут

Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати президентських виборів у 2020 році "були підтасовані", як в Україні в 2004 році. Тоді нібито переміг Віктор Янукович.

Про це Трамп сказав, виступаючи на своєму першому мітингу відтоді як пішов з Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він знову заявив, що доведе "фальсифікацію" виборів.

"Подібні речі, кажуть, трапилися в Україні у 2004 році. Тепер більшою мірою вони трапилися тут. Ми це доведемо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А вот когда я второй раз сидел...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний

За словами Трампа, у Філадельфії, наприклад, "голосів підрахували більше, ніж там було виборців".

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдену в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з посади в день інавгурації Байдена.

Після чого Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024 році. Але прямо про це не заявив.

31 жовтня 2004 року відбувся перший тур президентських виборів. У західних і центральних областях перевага була на боці Віктора Ющенка, у південних і східних - відповідно Віктора Януковича. Перед другим туром Ющенко очолив коаліцію, до якої увійшли кандидати з першого туру - Юлія Тимошенко, Олександр Мороз і Анатолій Кінах. Янукович же зробив ставку на максимальну явку свого потенційного електорату в східних областях і не без застосування адмінресурсу. Чинний президент Леонід Кучма не підтримав кандидатуру прем'єр-міністра, і за два дні до другого туру визнав передвиборчу кампанію брудною. Другий тур виборів відбувся 21 листопада 2004 року. Віктор Янукович для перемоги використав весь можливий адміністративний ресурс, у результаті чого сфальсифікована явка на Донбасі зросла до 89,5% в Луганській та до 96,7% у Донецькій областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може повторити помилки Помаранчевої революції, - Atlantic Council

Ще 21 листопада прихильники партії Ющенка "Наша Україна" почали облаштовувати на площі Незалежності в Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників сягала 100 тисяч осіб.

24 листопада Центральна виборча комісія затвердила офіційний протокол другого туру виборів - Янукович отримав 49,42%, а Ющенко - 46,69% ​​голосів виборців. Результати суттєво відрізнялися від даних Національного екзитполу.

27 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати висловили недовіру Центральній виборчій комісії. Остаточний вердикт очікувався від Верховного Суду України. Той постановив провести повторне голосування.

8 грудня у результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. А 26 грудня в результаті перевиборів новим президентом було обрано Віктора Ющенка.

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Топ коментарі
+11
Не вірю в те , що в США на виборах були фальсифікаціі , це повний бред Трампа !
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28.06.2021 01:09
+9
Можно как угодно относиться к Трампу, но система выборов в Америке совершенно устарела и отстаёт от Европейской на десятилетия. Подтасовать результаты не сложнее, чем в России.
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28.06.2021 02:15
+8
Помалкивал бы - за умного сошел... Шлепер по-американски.
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28.06.2021 01:05
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єдиний позитив - у трампушків є підстава дізнатися про Україну "якій вдалося"
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28.06.2021 01:04 Відповісти
Яеій вдалося що? Вибрати малороса і просто конченого дибіла президентом?
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28.06.2021 05:58 Відповісти
В 2004-му і другому турі тільки на нашому в/о нами було виявлено ~2000 т.зв. "вафлів" (фальшивих відкріпних посвідчень), і це на 160+тисяч виборців, які проголосували... Так що були сташнючі фальсифікації...
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28.06.2021 01:04 Відповісти
100%. И Заранее паспорта . И мертвые души... Бджоляр все просрал... и обеспечение получил от Януковича. И чучму не тронул....
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28.06.2021 02:10 Відповісти
Помалкивал бы - за умного сошел... Шлепер по-американски.
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28.06.2021 01:05 Відповісти
Не вірю в те , що в США на виборах були фальсифікаціі , це повний бред Трампа !
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28.06.2021 01:09 Відповісти
Так их небыло))))) там все законно ... Проголосовал по почте - потом в другом шате на участке....
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28.06.2021 02:08 Відповісти
Были колоссальные, ввиду "дыры" в законе: при регистрации не требовалось доказательства наличия гражданства.
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28.06.2021 02:10 Відповісти
Це не питання вірю чи не вірю - було таке відчуття що відбулись масштабні заплановані махінації. І на жаль суди відмовились брати на себе відповідальність за приймання та розгдяд доказів. Але як кажуть - усе, проїхали. Побачимо зо трапиться у 2022 з прийняттям кількома штатами законів обмежуючих можливість виборчих махінацій.
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28.06.2021 06:32 Відповісти
"Це не питання вірю чи не вірю - було таке відчуття"
_Ясно: это не вопрос веры. Это вопрос чувства.
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28.06.2021 08:49 Відповісти
Даю бесплатный урок державної мови. Відчуття это сенсорный процесс отображения мира в нашем сознании то есть физическое ощущение, когнитивная функция восприятия. А чувство это будет почуття. Смотрите не перепутайте 😬
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28.06.2021 14:06 Відповісти
Аудит в Аризоне говорит о том, что ты зря не веришь. Дальше будет еще больше проверок.
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28.06.2021 14:38 Відповісти
У Трампа був весь ресурс щоб ці фальсифікації зупинити. В його руках була армія, за нього була озброєна більшість американського народа. Те що він нічого не зробив говорить лише про одне: він і не збирався цьому протидіяти. Це був спектакль, а Трамп - частина системи.
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28.06.2021 01:18 Відповісти
не все так просто это ж не кацапо-система Х#йла. Клинтона вон за бабу заимпичили. а так Трамп вроде действовал в лучших традициях, в смысле, четко в рамках закона во время кризисной ситуации (коронавируса). это же давно известно - победителей не судят, т.е. если знаешь, что делаешь, можешь преступить закон и если все получится - то молодец, если нет - расплачивайся свободой. если не знаешь, что делать - поступай по закону. и это вполне рабочая штука в странах с четкими и независимыми ветвями власти.
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28.06.2021 03:42 Відповісти
Повний ідіотизм. POTUS має 0 впливу на вибори. Вибори є суверенною прерогативою саме штатів, і відхилення SCOTUS позову Техасу до Мічігану і ко - тому ще одне підтвердження.
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28.06.2021 06:23 Відповісти
Янык 4 был много должен денег Трампу, а когда слинял в рашу то Трамп остался с носом
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28.06.2021 01:22 Відповісти
ця руда сволота повністю є під пятою путіна, згадав про Україну їздить по мітингах і всім втрирає - я докажу, мене обманули, вкрали голоси і т.д. Його відвідали бредові ідеї. так само як і кореша Моніку і не хочуть залишати.
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28.06.2021 01:22 Відповісти
про аудит бюллетеней в Аризоне слыхал, раб дебиловизора?
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28.06.2021 14:39 Відповісти
трамп забрехался или совсем из ума выжил!
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28.06.2021 01:23 Відповісти
Трамп наполягатиме на третьому турі, чи просто розраховує на "повторний другий"?

Трамп о выборах-2020 в США: Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году, теперь они случились здесь - Цензор.НЕТ 9247
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28.06.2021 01:33 Відповісти
Законодавство США дозволяє відмінити результат фальшивих виборів.
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29.06.2021 14:47 Відповісти
То він результат наступних виборів відмінити збирається, папєрєдніх, чи ще пєрєдпапєрєдніх?
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29.06.2021 16:47 Відповісти
Попередніх
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30.06.2021 13:05 Відповісти
На поміч Borjomi розраховує?
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30.06.2021 14:05 Відповісти
Можно как угодно относиться к Трампу, но система выборов в Америке совершенно устарела и отстаёт от Европейской на десятилетия. Подтасовать результаты не сложнее, чем в России.
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28.06.2021 02:15 Відповісти
А, адептов эстонского голосования в смартфоне подвалило. Как вам Джо Байден, подписавший петицию ПУ, не муляє?
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28.06.2021 05:56 Відповісти
Когда можно по почте назначить президента и вскрывать конверты еще неделю по окончании выборов...О чем говорить? Потому и прилипло к Байдену "почтовый президент", потому что без почты выборы он с треском просрал. Так что не стоит восторженных "АХ!" относительно совершенства американской избирательной системы. Она допотопная в сравнении с европейской
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28.06.2021 03:07 Відповісти
У вора и мысли воровские а у честного справедливые!
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28.06.2021 08:02 Відповісти
В такі роки треба не за вибори думати, а за час, коли понесуть ногами вперед.
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28.06.2021 03:26 Відповісти
У 2024 йому буде рівно стільки, скільки зараз "святому козаку байді".
Причому "животворящий" всія України сказав, що буде йти на 2-й термін.
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28.06.2021 08:16 Відповісти
Будь який президент збирається йти на другий термін, хоча б декларативно. Лише ЗеКлоун розповідав Зелохторату що йде на один термін, а після року перебування на посаді передумав
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28.06.2021 12:06 Відповісти
всё верно заявил.
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28.06.2021 03:28 Відповісти
Овоч був ділетантом у порівнянні з демократичною Чікагською Машиною. Всі аеликі міста - майже ні чим ге відрізняються.
https://blockclubchicago.org/2018/10/24/chicago-and-rigged-elections-the-history-is-even-crazier-than-youve-heard/
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28.06.2021 03:35 Відповісти
Ще про найчесніших чікагських демократів.
https://www.chicagotribune.com/opinion/editorials/ct-edit-illinois-corruption-ethics-madigan-gonzales-20210310-cvipslhnafbbtljebivpmrbwxm-story.html
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28.06.2021 03:39 Відповісти
Цк вже одні деми навалюють на інших.
https://www.salon.com/2016/02/14/election_fraud_chicago_style_illinois_decades_old_notoriety_for_election_corruption_is_legendary/
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28.06.2021 03:41 Відповісти
Це- задовго до Трампа, 2008
https://www.heritage.org/election-integrity/report/where-theres-smoke-theres-fire-100000-stolen-votes-chicago
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28.06.2021 03:42 Відповісти
Об 11 вечора Трамп (за якого я не голосував) був попереду ~70/30. А вже о 6й ранку 50/50. Я заробляю на життя математикою і не вірю в Діда Мороза.
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28.06.2021 03:50 Відповісти
Похоже, дядя, лахтинской блевотиной ты на жизнь зарабатываешь. Гуляй.
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28.06.2021 09:30 Відповісти
Лайкарям-трампістам своїм передавай большой і тьоплий прівєт!
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28.06.2021 10:22 Відповісти
Давно трамповского воя не было. В комментах возбудились адепты секты свидетелей фальсификаций,воняющие козлятиной.
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28.06.2021 04:25 Відповісти
про аудит бюллетеней в Аризоне слыхал, раб дебиловизора?
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28.06.2021 14:40 Відповісти
Ты ещё что за фуфел? Пшел отсюда.
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28.06.2021 14:47 Відповісти
Правда в глаза колет?) Готовь глаза и все отверстия в своей пустой черепушке для еще большей правды
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29.06.2021 14:53 Відповісти
О,очнулось от алкоугара. Пшел вон тебе сказано,чепуха. Всю ветку завонял,петух)
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29.06.2021 15:23 Відповісти
твое мнение, педофил, никому не интересно)
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30.06.2021 13:04 Відповісти
Ну так чего же ты тогда прилез сюда узнать моё мнение,набутылочник? Жалкое отродье)
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30.06.2021 13:15 Відповісти
Дональд Даниліч Трамп
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28.06.2021 05:17 Відповісти
Ну он прав, байдобилы будут конечно оспаривать.
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28.06.2021 06:12 Відповісти
З таким же "успіхом" і із таких "мотивів" і Порошенко міг би говорити про "фальситфікацію" вибрів в 2019 році. незважаючи на 73%. Схоже, що і Трамп заразився від )(уйла "болячкою", про яку говорив Нємцов. Це як своєрідний КОВІД для перших осіб держави.
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28.06.2021 06:42 Відповісти
Шариковы тянутся к швондерам, охлос идет за еврейскими масс-медиа. Главная технология власти - подмена понятий, когда охлократию называют демократией. Во времена древнегреческой демократии охлос к выборам не допускался и никакого всеобщего избирательного права не было.
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28.06.2021 07:21 Відповісти
Ну так начни бороться против охлократии - перестань ходить на вьіборьі
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28.06.2021 12:43 Відповісти
На сей раз кацапам удалось назначить своего человека.
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28.06.2021 07:35 Відповісти
А не американские ли консультанты создали в Украине такую технологию выборов?Что посеешь то и пожнешь.
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28.06.2021 07:48 Відповісти
Про Манафорта как-то дружно все забыли. А ведь эта тварь жива и наверняка продолжает гадить. И последователи у него найдуться, равно как и заказчики их услуг.
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28.06.2021 09:32 Відповісти
То была трагедия, а, это - фарс.
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28.06.2021 07:52 Відповісти
Это ему ***** нашептало?
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28.06.2021 08:01 Відповісти
про аудит бюллетеней в Аризоне слыхал, раб дебиловизора?
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28.06.2021 14:40 Відповісти
Удивительное рядом....Если фальсификации и могут быть, то обычно только со стороны власти, т.к.именно власть держит в руках все инструменты фальсификации...
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28.06.2021 08:16 Відповісти
Ви праві. У відносній більшості штатів Америки влада була і є в руках демократів. І саме влада кожного штату організовує, контролює і підбиває підсумки виборів.
Так що все ви правильно сказали. Без участі влади масштабні фальсифікації неможливі.
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28.06.2021 09:35 Відповісти
У Джорджії також влада була у демократів???
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28.06.2021 12:45 Відповісти
А що, у Джорджії були фальсифікації?
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28.06.2021 14:09 Відповісти
аудит покаже, як в Аризоні вже показав
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28.06.2021 14:41 Відповісти
Якщо вірити трампу і його прихильникам, то так, були
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29.06.2021 11:39 Відповісти
Я би сказав у олігархів,це вони як скажуть так ЦВК порахує,а влада тупо мовчить бо вони тех сидять на посадах по поїменій згоді олігархів.
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28.06.2021 16:26 Відповісти
Количество мест в психушках нужно увеличить до 73%. Шутка для 95 квартала !
А если серьезно,то избиратель если хочет стать таковым должен сдать хоть какой-то тест на адекватность на умение выявлять причинно-следственные связи в экономике и политике на умение выявлять пропоганду и фейки. А у нас и у них получаеться что тупизна правит балл! Садись за штурвал самолёта или корабля в процессе научишься-философия водителя гужевого транспорта. О каком прогрессе может идти речь если кухарки правят государством. Вспомните последние годы в школе или институте сколько человек действительно учились и любили учиться Что их было 73%? Большевизм это мировое зло! Нас больше и мы выбираем! Это как средняя температура по больнице!
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28.06.2021 08:35 Відповісти
Насчет шутки для квартала это ты зря. Теперь шутка будет, но про 25%. Ты забыл, чья это шарашка и на каком телеанале она пригрелась?
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28.06.2021 09:35 Відповісти
тільки в Україні масові фальсифікації на користь янукОвоча були доведені в суді, а в Америці тримп взагалі НІЧОГО не зміг знайти і просрав абсолютно всі суди і перерахунки!
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28.06.2021 09:20 Відповісти
Как-то штурм Капитолия забылся сам собой. И команды на русском при штурме тоже забылись. И штурм редакции Шарли Эбдо под русские команды забылся слишком быстро. И Желтые жилеты громили парижские магазины под русские команды. И рейд кацапского спецназа по британскому городу с сотнями избитых - типа футбольные фанаты порезвились.
Думаете, на кой хрен самолеты МИД Московии тоннами кокс в Европу таскают? Травят европейцев, заодно поднимают нереальное баблище на содержание экстремистских групп и партий в Европе. Оттуда и миллионы для скупки оптом и в розницу еврошлюх, журналистов, политиков, топ-менеджеров. И майор Трампов такая же купленная ****** кукла. Шантажом ли, бабками - пофиг как, но ***** давно держало в кармане Трампушку. Не даром же они в Маацкве шампанское лупашили, когда это чмо выборы выиграло. И не даром Лахта воем выла, когда Байден вдул этому под*****внику по самое не могу.
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28.06.2021 09:46 Відповісти
_А ещё Каталония. А ешё попытка госпереворота в Черногории. Предпринятая попытка переворота в США (эт ты упомянул). Ещё нападение на страну ЕС и НАТО и убийство высшего политического и военного руководства - массовое, единомоментное. И демонстративное. А ещё атаки на критическую инфраструктуру США и вообще Запада. А ещё ддос атака Европы беженцами. Теракты, ессно. И это точно далеко не полный список...
_Байден, правда, оказался полезным идиотом и пустозвоном вполне под стать обаме, "миротворцу" всратому.
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28.06.2021 10:49 Відповісти
Невозможно перечислить все. Список велик и, думаю, не закончится на этом. Очень надеюсь, что госаппарат США сейчас находится в стадии анализа ситуации и выработки контрмер. По крайней мере во время предвыборной компании Байден говорил много о деструктивной деятельности рф и ее союзников.
Есть, разумеется, еще и Китай, и масса вопросов с ЕС, где чуть не треть политикума хорошо прикормлена *********** деньгами.
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28.06.2021 10:56 Відповісти
"По крайней мере во время предвыборной компании Байден говорил много..."
_Именно. Говорил. Но это и всё, а дела - прямо противоположны. Так что на слова - плевать.
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28.06.2021 11:00 Відповісти
Плевать, конечно. Но Посол США в рф Салливан, прибыв в Москву, первым делом закрыл выдачу виз кацапам. Что-то происходит, но мы очень мало получаем информации об этом. Разумеется, нам хочется, чтобы кацапов вдули сразу так, чтобы они как минимум свалили с Донбасса и Крыма. Только, похоже, наши хотелки не все решают. Да еще и вот такие вещи, как слив операции по вагнеровцам, а там и США работали...
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28.06.2021 11:08 Відповісти
ти забув ЦАРНАЄВА!!! про цього москальського хача взагалі НІДЕ НІ СЛОВА! хач реально вбив американців на американській землі по москальській наводці і за їх допомоги і... АБСОЛЮТНО НІЧОГО!
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28.06.2021 12:46 Відповісти
просто потому, что никакого штурма не было
куча видеодоказательств, что полиция сама впустила "штурмующих", а потом выпустила
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28.06.2021 14:42 Відповісти
Рудий додік таки не втримався та спалив кремлівську контору. Кагебешна школа по фальсифікації виборів в Україні пройшла, але ж Америка - це не наша дупа світу, там такі номери не проходять. І як би не вищали трампістки разом зі своїм кремлівським кловуном, що Байден виграв незаконно, головне для усього світу, що він таки виграв, а руда білка програла з ганьбою та з розгромом Капітолію. Шкода, що цю потвору не посадили за спробу захопити владу.
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28.06.2021 10:16 Відповісти
чула щось про аудит в Аризоні, пустоголова? ще більше перевірок в найближчому майбутньому
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28.06.2021 14:43 Відповісти
Валотька Гарбатька! Ти сьогодні Пашка Вільний Дальнойоб? Я так і знала, шо Паша Дальнойоб - це ти! Упорота прокацапська гидота, ти відрікся від України заради Трампакса, тому сиди та не гуди.
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28.06.2021 14:55 Відповісти
Мені подобається тонкий британський гумор. Особливо у виконанні сера Вінстона Черчиля.
Про США в нього є такий афоризм, - "Америка все робить правильно! Але перед цим вона перепробує всі неправильні варіанти..." )))
Коли дивлюсь на Байдена, чомусь пригадую цей вислів британського політика. Байден, зрештою, зробить вірні висновки щодо Росії. Але поки що він буде робити те, про що сказав Черчиль.
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28.06.2021 17:55 Відповісти
Пффф, я теж люблю тонкий англійський гумор Вінстона Черчилля. Він дуже чітко сказав про майбутнього президента Америки Трампа: «Когда молчат орлы, болтают попугаи».

Трампон наче папуга болтаєт єрундой, замість того, щоб грати у гольф, проводити конкурси краси та обирати собі та Джуліані найгарніших ципочок.
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28.06.2021 19:18 Відповісти
«Когда молчат орлы, болтают попугаи».

Гарний афоризм.
Але в мене є інший, шановна https://censor.net/ru/user/442467
Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут - Цензор.НЕТ 8588

Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут - Цензор.НЕТ 4111
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28.06.2021 20:00 Відповісти

Я так зрозуміла, що ви по півням.
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28.06.2021 22:10 Відповісти
Взагалі не люблю курятину.
Не сприймаю Трампа за його хамовитий нарцисизм.
З осторогою ставлюся до Байдена. Вважаю його політичним імпотентом (ІМХО).
Поважаю Рональда Рейгана. Значною мірою саме він дав поштовх розвалу совіцького ГУЛАГу.

Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут - Цензор.НЕТ 9826
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28.06.2021 22:31 Відповісти
Подивився інтерв'ю пана Трампа.
Він ЖОДНОГО слова не сказав, що вибори президента України у 2004 відбулися на користь Януковича. Натомість, він прирівняв фальсификації збоку партії Регіонів проти опозиції, до фальсифікації результатів "демократами" проти республіканця - пана Трампа. Іншими словами, він підтримав Ющенка й осудив Яника.

Кому цікаво: https://www.youtube.com/watch?v=jTZbiEklXNU&ab_channel=FOX32Chicago
Про Україну з 2:03:30

Ті хто написав цю новину, сподіваюся вам гарно платять, бо якщо ви брешете безкоштовно - ви комуняцька наволоч, що заслуговує на місце під деревом.
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28.06.2021 11:03 Відповісти
Можно сколько угодно критиковать Трампа, но но давал оружие и ввел санкции против Северного потока, а Байден эти санкции отменил и оружия давать не собирается. Байден как и его предшественник-соросовец Обама разменял Украину на перезагрузку отошений с Рашкой. про НАТО вообще при Байдене можно забыть. что касается выборов в США то никогда по почте не присылали столько голосов сколько на этих выборах. Большинство из них были за Байдена и ничего невозможно проверить. Голоса тупо приходили еще неделю именно в тех штатах. где был небольшой перевес у Трампа. Что это если не наглая фальсификация по предлогом ковида?
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28.06.2021 11:35 Відповісти
 
 