Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати президентських виборів у 2020 році "були підтасовані", як в Україні в 2004 році. Тоді нібито переміг Віктор Янукович.
Про це Трамп сказав, виступаючи на своєму першому мітингу відтоді як пішов з Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він знову заявив, що доведе "фальсифікацію" виборів.
"Подібні речі, кажуть, трапилися в Україні у 2004 році. Тепер більшою мірою вони трапилися тут. Ми це доведемо", - сказав він.
За словами Трампа, у Філадельфії, наприклад, "голосів підрахували більше, ніж там було виборців".
Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джо Байдену в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з посади в день інавгурації Байдена.
Після чого Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024 році. Але прямо про це не заявив.
31 жовтня 2004 року відбувся перший тур президентських виборів. У західних і центральних областях перевага була на боці Віктора Ющенка, у південних і східних - відповідно Віктора Януковича. Перед другим туром Ющенко очолив коаліцію, до якої увійшли кандидати з першого туру - Юлія Тимошенко, Олександр Мороз і Анатолій Кінах. Янукович же зробив ставку на максимальну явку свого потенційного електорату в східних областях і не без застосування адмінресурсу. Чинний президент Леонід Кучма не підтримав кандидатуру прем'єр-міністра, і за два дні до другого туру визнав передвиборчу кампанію брудною. Другий тур виборів відбувся 21 листопада 2004 року. Віктор Янукович для перемоги використав весь можливий адміністративний ресурс, у результаті чого сфальсифікована явка на Донбасі зросла до 89,5% в Луганській та до 96,7% у Донецькій областях.
Ще 21 листопада прихильники партії Ющенка "Наша Україна" почали облаштовувати на площі Незалежності в Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників сягала 100 тисяч осіб.
24 листопада Центральна виборча комісія затвердила офіційний протокол другого туру виборів - Янукович отримав 49,42%, а Ющенко - 46,69% голосів виборців. Результати суттєво відрізнялися від даних Національного екзитполу.
27 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати висловили недовіру Центральній виборчій комісії. Остаточний вердикт очікувався від Верховного Суду України. Той постановив провести повторне голосування.
8 грудня у результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. А 26 грудня в результаті перевиборів новим президентом було обрано Віктора Ющенка.
Будь ласка, зачекайте...
_Ясно: это не вопрос веры. Это вопрос чувства.
Причому "животворящий" всія України сказав, що буде йти на 2-й термін.
https://blockclubchicago.org/2018/10/24/chicago-and-rigged-elections-the-history-is-even-crazier-than-youve-heard/
https://www.chicagotribune.com/opinion/editorials/ct-edit-illinois-corruption-ethics-madigan-gonzales-20210310-cvipslhnafbbtljebivpmrbwxm-story.html
https://www.salon.com/2016/02/14/election_fraud_chicago_style_illinois_decades_old_notoriety_for_election_corruption_is_legendary/
https://www.heritage.org/election-integrity/report/where-theres-smoke-theres-fire-100000-stolen-votes-chicago
Так що все ви правильно сказали. Без участі влади масштабні фальсифікації неможливі.
А если серьезно,то избиратель если хочет стать таковым должен сдать хоть какой-то тест на адекватность на умение выявлять причинно-следственные связи в экономике и политике на умение выявлять пропоганду и фейки. А у нас и у них получаеться что тупизна правит балл! Садись за штурвал самолёта или корабля в процессе научишься-философия водителя гужевого транспорта. О каком прогрессе может идти речь если кухарки правят государством. Вспомните последние годы в школе или институте сколько человек действительно учились и любили учиться Что их было 73%? Большевизм это мировое зло! Нас больше и мы выбираем! Это как средняя температура по больнице!
Думаете, на кой хрен самолеты МИД Московии тоннами кокс в Европу таскают? Травят европейцев, заодно поднимают нереальное баблище на содержание экстремистских групп и партий в Европе. Оттуда и миллионы для скупки оптом и в розницу еврошлюх, журналистов, политиков, топ-менеджеров. И майор Трампов такая же купленная ****** кукла. Шантажом ли, бабками - пофиг как, но ***** давно держало в кармане Трампушку. Не даром же они в Маацкве шампанское лупашили, когда это чмо выборы выиграло. И не даром Лахта воем выла, когда Байден вдул этому под*****внику по самое не могу.
_Байден, правда, оказался полезным идиотом и пустозвоном вполне под стать обаме, "миротворцу" всратому.
Есть, разумеется, еще и Китай, и масса вопросов с ЕС, где чуть не треть политикума хорошо прикормлена *********** деньгами.
_Именно. Говорил. Но это и всё, а дела - прямо противоположны. Так что на слова - плевать.
куча видеодоказательств, что полиция сама впустила "штурмующих", а потом выпустила
Про США в нього є такий афоризм, - "Америка все робить правильно! Але перед цим вона перепробує всі неправильні варіанти..." )))
Коли дивлюсь на Байдена, чомусь пригадую цей вислів британського політика. Байден, зрештою, зробить вірні висновки щодо Росії. Але поки що він буде робити те, про що сказав Черчиль.
Трампон наче папуга болтаєт єрундой, замість того, щоб грати у гольф, проводити конкурси краси та обирати собі та Джуліані найгарніших ципочок.
Гарний афоризм.
Але в мене є інший, шановна https://censor.net/ru/user/442467
Я так зрозуміла, що ви по півням.
Не сприймаю Трампа за його хамовитий нарцисизм.
З осторогою ставлюся до Байдена. Вважаю його політичним імпотентом (ІМХО).
Поважаю Рональда Рейгана. Значною мірою саме він дав поштовх розвалу совіцького ГУЛАГу.
Він ЖОДНОГО слова не сказав, що вибори президента України у 2004 відбулися на користь Януковича. Натомість, він прирівняв фальсификації збоку партії Регіонів проти опозиції, до фальсифікації результатів "демократами" проти республіканця - пана Трампа. Іншими словами, він підтримав Ющенка й осудив Яника.
Кому цікаво: https://www.youtube.com/watch?v=jTZbiEklXNU&ab_channel=FOX32Chicago
Про Україну з 2:03:30
Ті хто написав цю новину, сподіваюся вам гарно платять, бо якщо ви брешете безкоштовно - ви комуняцька наволоч, що заслуговує на місце під деревом.