Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"

Головний маркетолог Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.





Зокрема, Баранський хвалить Басту і зазначає, що "сільську тупість переможе лише гордий, який кладе болт на цінності села". Крім того, пише: "Радує, що з року в рік #банута звичка натягати вишиванки на людях йде в минуле".





На такі коментарі в соцмережах співробітника, зокрема, звернув увагу одеський активіст Сергій Стерненко.

На цей момент сторінки В'ячеслава Баранського недоступні, коментарів Fozzy Group поки немає. Водночас під останнім дописом на сторінці компанії вже понад 144 коментарі. Користувачі закликають звільнити маркетолога і навіть запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Серед інших, написав юрист Роман Маселко.

Багато коментарів і під останнім дописом на сторінці "Сільпо".

Дехто набагато жорсткіше, але незмінно користувачі закликають звільнити Баранського.

Також є повідомлення про відмову користуватися послугами і купувати в магазинах і заклики не чистити коментарі.