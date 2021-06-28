Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"
Головний маркетолог Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Баранський хвалить Басту і зазначає, що "сільську тупість переможе лише гордий, який кладе болт на цінності села". Крім того, пише: "Радує, що з року в рік #банута звичка натягати вишиванки на людях йде в минуле".
На такі коментарі в соцмережах співробітника, зокрема, звернув увагу одеський активіст Сергій Стерненко.
На цей момент сторінки В'ячеслава Баранського недоступні, коментарів Fozzy Group поки немає. Водночас під останнім дописом на сторінці компанії вже понад 144 коментарі. Користувачі закликають звільнити маркетолога і навіть запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Серед інших, написав юрист Роман Маселко.
Багато коментарів і під останнім дописом на сторінці "Сільпо".
Дехто набагато жорсткіше, але незмінно користувачі закликають звільнити Баранського.
Також є повідомлення про відмову користуватися послугами і купувати в магазинах і заклики не чистити коментарі.
Будь ласка, зачекайте...
адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1
дегенерат баранчик хорошо раскрутил клубочек продажности Fozzy Group
Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Состоявшийся концерт Басты в Киеве -это показатель ватности,инертности,безразличия,трусости населения Украины. Это диагноз,увы.
Так що діагноз мимо тєми.
и профессию данного говноеда называйте как положено, - бездарь, дармоед, фуфло...
Треба закон про анулювання громадянства України в обмін на дозвіл на
проживання в Україні за сепаратистські заклики у соцсетях. Це по суті
заклик до зневаги Незалежності України і це за день до Дня Конституції.
Славік точно БАРАНСЬКИЙ З СІЛЬПО ))
Сільпо - назва магазину має СІЛЬСКУ СПЕЦИФІКУ
І після цього цей баран каже що Українське село це погано.
Імбіцил найвищого гатунку - це той хто пиляє гілку на якої він сидить
Будеш різати ножем на вулиці?
На те що б не було ватного сеапаратизму створені спеціальні силові структури і
існують закони. А взагалі все починається з дитячого саду і школи, як що там
вчителі кажуть що немає ніякої України, то появленню баранових з Сільпо
дивутатись нічого.
в новостях это должно выглядеть как " 3 сторона"
при власти.
Нам еще десятилетия избавляться от этих идиотов . И гарант нашей конституции-это негодяй -ГОВНОКОМАНДУЮЩИ -одним словом-засранец !