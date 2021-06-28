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Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"

Головний маркетолог Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 01
Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 02

Зокрема, Баранський хвалить Басту і зазначає, що "сільську тупість переможе лише гордий, який кладе болт на цінності села". Крім того, пише: "Радує, що з року в рік #банута звичка натягати вишиванки на людях йде в минуле".

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 03
Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 04

На такі коментарі в соцмережах співробітника, зокрема, звернув увагу одеський активіст Сергій Стерненко.

На цей момент сторінки В'ячеслава Баранського недоступні, коментарів Fozzy Group поки немає. Водночас під останнім дописом на сторінці компанії вже понад 144 коментарі. Користувачі закликають звільнити маркетолога і навіть запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Серед інших, написав юрист Роман Маселко.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 05

Багато коментарів і під останнім дописом на сторінці "Сільпо".

Дехто набагато жорсткіше, але незмінно користувачі закликають звільнити Баранського.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 06

Також є повідомлення про відмову користуватися послугами і купувати в магазинах і заклики не чистити коментарі.

Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова гідність 07 

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Топ коментарі
+112
а за "Плине кача" этот подонок ответит отдельно !
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28.06.2021 02:00
+84
Владелец этой компашки Fozzy Group известен своими пророссийскими взглядами. Украина для него - место для заработка, а настоящая жизнь - в Европе.
Да и кто бы смеялся над "СЕЛЬСКИМИ взглядами", как не владелец и менеджеры магазинов СИЛЬПО.
Сильпо - оно и в Африке Сильпо.
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28.06.2021 01:27
+81
Привет Костельману генеральный директору и совладелецу Fozzy Group !

сегодня ты лишился большого числа клиентов.

пока этот засранец Баранский будет у тебя работать, лично я буду проходить мимо Сільпа
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28.06.2021 01:57
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Якщо цього ублюдка щось не влаштовує в Україні,то якого біса він тут робить? Чемадан-вакзал-расея нах...
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28.06.2021 13:58 Відповісти
УКРАИНЦЫ!!! Вы посмотрите на фото этого маланца, это же лицо дегенерата. Ну а по фоззи байкот однозначно. Тратил в месяц не менее 5-6 к грн в этих магазинах. Теперь ***** сосите ****** коня
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28.06.2021 14:04 Відповісти
При чём тут Фоззи до одного дегенерата? Да и уволили его ))))
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28.06.2021 14:24 Відповісти
Сильпо работает в Крыму

адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1

дегенерат баранчик хорошо раскрутил клубочек продажности Fozzy Group


Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!
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28.06.2021 18:52 Відповісти
Судя по ценам в супермаркетах Сильпо и остальных с их группы главный маркетолог очень хорошо получает на лапу и полностью оправдывает свою фамилию! Скоро туда уже никто ходить не будет! А качество продуктов - вообще без комментариев! Собрал всю дешевку и продаёт втридорога, якобы суперкачество!
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28.06.2021 14:16 Відповісти
Он не маркетолог Фоззи, а маркетолог одного из филиалов. БЫЛ. Фоззи этого БАРАНА уже уволили. Весело теперь ему с такой говорящей фамилией будет работу искать: "Баранский? Тот самый? Проходите мимо!!!"
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28.06.2021 14:22 Відповісти
кроме баранчика Сильпо работает в Крыму
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28.06.2021 18:53 Відповісти
Баран, що працює в сільпо, що розказує є про село. Нонсенс))))
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28.06.2021 14:32 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Состоявшийся концерт Басты в Киеве -это показатель ватности,инертности,безразличия,трусости населения Украины. Это диагноз,увы.
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28.06.2021 14:41 Відповісти
Все населення України не ходило на концерт лоха басти, хто ходив, той і вата сєпарна.
Так що діагноз мимо тєми.
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28.06.2021 16:52 Відповісти
75% на виборах та мінімум 30% по рейтингах ЗЕленського (і це мінімум !)
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28.06.2021 18:55 Відповісти
баранский-ты просто баран...
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28.06.2021 14:43 Відповісти
да,там всё его нутро в фамилии отображено,главные буквы Баран,а окончание уже не имеет значения
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28.06.2021 15:13 Відповісти
нечего ходить в подобные торговые сети, где работают шлюхи...
и профессию данного говноеда называйте как положено, - бездарь, дармоед, фуфло...
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28.06.2021 14:55 Відповісти
Сильпо работает в Крыму
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28.06.2021 18:55 Відповісти
Суку, відправити копати шанці на передову!
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28.06.2021 16:04 Відповісти
Типичная РАБссиянская Мразь из Мавзолейного ГУЛАГа Джугашвили вылезла СкреПОНОСное дерьмо...
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28.06.2021 16:12 Відповісти
****!
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28.06.2021 16:13 Відповісти
Я не знаю кто этот маркетолог но удивляюсь людям которые до сих пор скупаются в этих гадюшниках.Это ж совковый универсам замаскированый под современный маркет. Хуже только АТБ , но там скидок больше, этим и берут. Теперь понятно почему, с такими то маркетологами.))
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28.06.2021 16:23 Відповісти
Вопрос даже не во взглядах. Если чел которому больше 15 лет тащиться от басты и моргенштерна , то это в принципе уже диагноз сам по себе. Ватность это наименьшая его проблема
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28.06.2021 16:27 Відповісти
СЛАВА БАРАНСЬКИЙ З СІЛЬПО
Треба закон про анулювання громадянства України в обмін на дозвіл на
проживання в Україні за сепаратистські заклики у соцсетях. Це по суті
заклик до зневаги Незалежності України і це за день до Дня Конституції.
Славік точно БАРАНСЬКИЙ З СІЛЬПО ))
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28.06.2021 16:50 Відповісти
Как Квартал-95 потерял много симпатиков из-за антиккраинского идиота при власти так и Фоззи потеряет патриотически настроенных клиентов СЛАВА УКРАИНЕ-СМЕРТЬ ВРАГАМ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.06.2021 17:25 Відповісти
Особо ничего не потеряет. у нас три магазина и все ФОРА. Идти некуда.
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28.06.2021 19:13 Відповісти
Одна фамилия чего стоит,производное от слова баран и этим все сказано.
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28.06.2021 17:28 Відповісти
Баранський - прізвище має СІЛЬСКУ СПЕЦИФІКУ
Сільпо - назва магазину має СІЛЬСКУ СПЕЦИФІКУ
І після цього цей баран каже що Українське село це погано.
Імбіцил найвищого гатунку - це той хто пиляє гілку на якої він сидить
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28.06.2021 17:28 Відповісти
імбіцили те ті хто в своїй країні терплять ось таких ублюдків!
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28.06.2021 19:12 Відповісти
І що ти з ватою зробиш?
Будеш різати ножем на вулиці?
На те що б не було ватного сеапаратизму створені спеціальні силові структури і
існують закони. А взагалі все починається з дитячого саду і школи, як що там
вчителі кажуть що немає ніякої України, то появленню баранових з Сільпо
дивутатись нічого.
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28.06.2021 22:37 Відповісти
Басту даффай казёл! Нам ни мовы ни языки не нужны! Чтобы жрать нужны зубы язык и глотка!
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28.06.2021 18:03 Відповісти
каким надо быть идиотом чтобы нести подобную чушь публично ?
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28.06.2021 18:40 Відповісти
Он не идиот,он просто как и Путин и Россияне не считает что существует государство Украина. И поскольку он до сих пор живой и на свободе-он прав
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28.06.2021 19:04 Відповісти
Та ні - він імбіцил, бо після цихсєпарних заяв про кар єрний зріст в Україні він може забути.
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28.06.2021 22:38 Відповісти
вычислить пдра,и сделать бобо.
в новостях это должно выглядеть как " 3 сторона"
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28.06.2021 18:49 Відповісти
Почему этот Баранский до сих пор живой?
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28.06.2021 19:02 Відповісти
Потому что ты и тебе подобные конченые сцикуны!
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28.06.2021 19:11 Відповісти
Скоро це фуфло буде ізвіняцца, і гаваріть што єво нє так понялі. Треба на державному рівні щось робити з такими підорасами.
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28.06.2021 19:10 Відповісти
Слышал мнение одного гебиста, что слюнтяи- горожане очень легко, быстро и в большом проценте колятся на допросе, в сравнении з сiльськими хлопцями. Да, шмыгло З`**********/
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28.06.2021 19:32 Відповісти
Какие всëже фамилии ,- Тупицкий ,Баранский,может Дебильный.И ведь всеже
при власти.
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28.06.2021 20:08 Відповісти
А шо тут Америку открывать , зебилы и в Африке -зебилы.
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28.06.2021 20:34 Відповісти
Не знаю кто это такой -Баранский -но это ВРАГ-!
Нам еще десятилетия избавляться от этих идиотов . И гарант нашей конституции-это негодяй -ГОВНОКОМАНДУЮЩИ -одним словом-засранец !
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28.06.2021 20:29 Відповісти
Баран ський - кацап , уродженець Ульяновська ,, колишній головний редактор кацапського сайту Lifehacker. . Цим і пояснюються його відверто шовіністські висловлювання на адресу України . . .
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29.06.2021 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TbvfWpYT6FQ Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність" - Цензор.НЕТ 8651Орест Лютий. "Гаспада Малороси"
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28.06.2021 23:51 Відповісти
Да Фоззи груп всегда была рассадником сепаров. Хватит удивляться. Тоже самое постили и партнеры чле...грая.
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29.06.2021 01:11 Відповісти
Во гандон. Теперь сильпо буду обходить стороной.
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29.06.2021 05:17 Відповісти
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