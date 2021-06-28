Пенсійний фонд за роки окупації ОРДЛО не отримав 141 млрд гривень, - Лазебна

Пенсійний фонд унаслідок окупації окремих районів Донецької та Луганської областей зазнає втрат.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей за період із серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні", - сказала Лазебна.

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