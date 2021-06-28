УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11383 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
2 899 22
Пенсійний фонд (643) Лазебна Марина (167)

Пенсійний фонд за роки окупації ОРДЛО не отримав 141 млрд гривень, - Лазебна

Пенсійний фонд за роки окупації ОРДЛО не отримав 141 млрд гривень, - Лазебна

Пенсійний фонд унаслідок окупації окремих районів Донецької та Луганської областей зазнає втрат.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей за період із серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні", - сказала Лазебна.

Також читайте: Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
А пенсии им надо платить? Л - логика...
показати весь коментар
28.06.2021 02:11
+5
за то ордловцы получают пособия пенсии регресы и детские от нас регулярно ...
показати весь коментар
28.06.2021 06:48
+2
Головне, що *нахлєбнікі* із ОРДЛО по дві пенсії отримують...вони ж *особєнниє*, в них во лбу *путін ввєді* горить...
показати весь коментар
28.06.2021 08:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
покрали.
показати весь коментар
28.06.2021 01:49 Відповісти
А пенсии им надо платить? Л - логика...
показати весь коментар
28.06.2021 02:11 Відповісти
Сайт ВР. Ляшко.
Проект Постанови № 4183а від 27.06.2014
«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
© Верховна Рада України 1994-2020
Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликано
16.09.2014 Вручено подання Комітету про відхилення
02.07.2014 Надано для ознайомлення
01.07.2014 Направлено на розгляд Комітету
27.06.2014 Передано на розгляд керівництву
27.06.2014 Одержано Верховною РадоюА чому ви все про лугандонію, та про лугандонію, а про окупацію українського Криму - ні чи-чирк?
показати весь коментар
28.06.2021 05:12 Відповісти
Ось де гроші. Цей злочин не має терміну давності.
Директору Національного антикорупційного
бюро України
Ситнику А.С.
Борця за незалежність України у ХХ ст..,
потерпілого від політичних репресій,
Борківського Віктора Вікторовича
«Щодо порушення кримінального провадження
за ст.. 364 ККУ стосовно працівників СБУ Волкова
та Наливайченка за зловживання
службовим становищем шляхом ухилення від
розслідування моєї заяви щодо порушення кримінальної
справи стосовно Президента РВ Путіна за війну проти
України, що завдало державі величезних збитків та
потягло за собою страшні людські жертви»
Заява
13 березня 2014 року я подав до ГПУ заяву про притягнення до кримінальної відповідальності Президента РФ В Путіна до кримінальної відповідальності за війну РФ проти України.
ГПУ переадресувало мою заяву до СБУ та дало вказівку начальнику слідчого управління Вовку чітку вказівку, яка є обов'язковою для виконання, але він не виконав вказівки.
Після сплину часу, визначеного КПКУ для проведення розслідування, я подав відповідну скаргу начальнику СБУ Наливайченку, але справу так і не було порушено.
За науковими висновками - вартість майна Криму становить до 30 трильйонів гривень станом на 2014 рік. Тобто,РФ воює з Україною державними коштами України.
Я робив усе, щоб захистити Україну та її громадян від страшних наслідків, але корупціонери у владі мали вигоду від війни. Я роками, як це доводять документи, воював за Крим, знаючи, що РФ зробить усе, щоб відібрати його в України.
Я довго чекав створення НАБУ, на яке покладаю великі на дії. Адже у Путіна та інших фігурантів справи є сотні мільярдів доларів, на які, у межах кримінальної справи, легко накласти арешт через суд.
В. Борківський
23.03.2018
показати весь коментар
28.06.2021 05:16 Відповісти
У ***** на кожного з них вагон компромату, тому і не наважились на це.
показати весь коментар
28.06.2021 07:23 Відповісти
за то ордловцы получают пособия пенсии регресы и детские от нас регулярно ...
показати весь коментар
28.06.2021 06:48 Відповісти
Особенно регрессы,но предприятия из ОРДЛО не платят в в Соцстрах Украины взносы за своих регрессников..а регресы есть до 18 к грн ежемесячно..Это то что я знаю..потому как там есть дальние ,,родственички"..купившие регресс
показати весь коментар
28.06.2021 09:18 Відповісти
Я ще в 14 році запитував чи переказує ДЬІРА кошти в ПФ, "а в ответ - тишина".
показати весь коментар
28.06.2021 07:25 Відповісти
Що, Захарченко на запити не відповідає? Вийдіть опівночі на кладовище Мотороли, і не забудьте прихопити чорного кота.
показати весь коментар
28.06.2021 09:20 Відповісти
Так в чому річ,ті міліони недоплатити пенсіонерам з окупованих територій хай питають із свої так званої ,,влади,,.
показати весь коментар
28.06.2021 07:43 Відповісти
От туда не прибыло, а, от нас - убыло. А, как же дружба дебета с кредитом?
показати весь коментар
28.06.2021 07:50 Відповісти
Головне, що *нахлєбнікі* із ОРДЛО по дві пенсії отримують...вони ж *особєнниє*, в них во лбу *путін ввєді* горить...
показати весь коментар
28.06.2021 08:03 Відповісти
Это же как нужно ненавидеть своих пенсионеров проживающих на подконтрольной территории? Позор!
показати весь коментар
28.06.2021 09:14 Відповісти
а разве ж только пенсионеров?
показати весь коментар
28.06.2021 09:34 Відповісти
На какой подконтрольной?Кому подконтрольной,Хуйлу?Так те пенсионеры привели к власти Янудрила,а Янудрил привел ***** на нашу землю.
показати весь коментар
28.06.2021 09:44 Відповісти
Ну не все пенсионеры, хотя и большинство((
показати весь коментар
28.06.2021 16:22 Відповісти
Население должно отдавать отчёт, что жители ОРДЛО это будущие приверженцы власти олигархов в Украине. Остальным населением страны отечественные олигархи довольны не в такой мере.
показати весь коментар
28.06.2021 10:56 Відповісти
Хотелось бы узнать, сколько мы туда выплатили пенсий за это время...
показати весь коментар
28.06.2021 11:10 Відповісти
Меньше воровать нужно, уроды.
показати весь коментар
28.06.2021 11:38 Відповісти
Україна недоотримала ? А в ОРДІЛО всі пенсії виплачують ,ще й нав'язують виплати, а вони в тих шахтарів найвищі по Україні!!! Питання: "За чий рахунок цей банкет?" . Де податки звідти в Державний бюджет Держави ? Бо Україна має ту ,ще радянську солідарну систему : не має податків з працюючих - не має і пенсій!
показати весь коментар
28.06.2021 11:53 Відповісти
значит не всем сепарам пенсия положена
показати весь коментар
28.06.2021 13:25 Відповісти
 
 