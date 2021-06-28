Пенсійний фонд за роки окупації ОРДЛО не отримав 141 млрд гривень, - Лазебна
Пенсійний фонд унаслідок окупації окремих районів Донецької та Луганської областей зазнає втрат.
Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"Втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей за період із серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні", - сказала Лазебна.
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Проект Постанови № 4183а від 27.06.2014
«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
© Верховна Рада України 1994-2020
Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликано
16.09.2014 Вручено подання Комітету про відхилення
02.07.2014 Надано для ознайомлення
01.07.2014 Направлено на розгляд Комітету
27.06.2014 Передано на розгляд керівництву
27.06.2014 Одержано Верховною РадоюА чому ви все про лугандонію, та про лугандонію, а про окупацію українського Криму - ні чи-чирк?
Директору Національного антикорупційного
бюро України
Ситнику А.С.
Борця за незалежність України у ХХ ст..,
потерпілого від політичних репресій,
Борківського Віктора Вікторовича
«Щодо порушення кримінального провадження
за ст.. 364 ККУ стосовно працівників СБУ Волкова
та Наливайченка за зловживання
службовим становищем шляхом ухилення від
розслідування моєї заяви щодо порушення кримінальної
справи стосовно Президента РВ Путіна за війну проти
України, що завдало державі величезних збитків та
потягло за собою страшні людські жертви»
Заява
13 березня 2014 року я подав до ГПУ заяву про притягнення до кримінальної відповідальності Президента РФ В Путіна до кримінальної відповідальності за війну РФ проти України.
ГПУ переадресувало мою заяву до СБУ та дало вказівку начальнику слідчого управління Вовку чітку вказівку, яка є обов'язковою для виконання, але він не виконав вказівки.
Після сплину часу, визначеного КПКУ для проведення розслідування, я подав відповідну скаргу начальнику СБУ Наливайченку, але справу так і не було порушено.
За науковими висновками - вартість майна Криму становить до 30 трильйонів гривень станом на 2014 рік. Тобто,РФ воює з Україною державними коштами України.
Я робив усе, щоб захистити Україну та її громадян від страшних наслідків, але корупціонери у владі мали вигоду від війни. Я роками, як це доводять документи, воював за Крим, знаючи, що РФ зробить усе, щоб відібрати його в України.
Я довго чекав створення НАБУ, на яке покладаю великі на дії. Адже у Путіна та інших фігурантів справи є сотні мільярдів доларів, на які, у межах кримінальної справи, легко накласти арешт через суд.
В. Борківський
23.03.2018