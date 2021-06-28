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скандал (617) Fozzy Group (29)

Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч "какаяразніц", відкривають і такі консерви

Концерти популярних російських виконавців дозволяють дізнатися про "консерви", що обіймають високі посади в українських компаніях.

Про це у Facebook пише журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.

"Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, можуть відкрити і такі консерви.

Ось, наприклад, головний директор з маркетингу "Сільпо", "Фора" і решти компаній Fozzy Group - Слава Баранський", - зазначає він.

На думку Андріюка, із заміток маркетолога видно, що він ненавидить Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"

"Як такі люди можуть обіймати такі позиції - велике питання до торгово-промислової групи Fozzy Group", - упевнений журналіст.

Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 01

Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 02
Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 03
Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, відкривають і такі консерви 04

Нагадаємо, головний директор з маркетингу Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.

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Топ коментарі
+59
извинений ждем от его работодателей,
после увольнения Баранчика.

а иначе наша дорожка мимо Сильпа
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28.06.2021 02:39
+42
Маркетолог Сильпо пытается высмеивать село.Реально баран
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28.06.2021 03:38
+35
Явная спецоперация кацапни. Потому что это уже приобретает массовый характер. Слава баранский может и дебил,но не до такой степени,чтобы не просчитать реакцию. А так,пара десятков тысяч баксов упали на счёт-и можна высраться в интернете. А потом затереть,типа покаяться и спустить дело "по тихой воде". Всё равно же ничего не будет. А вот если бы пришли,забрали,впаяли трёшник и кинули на нары у параши-вот здесь славы баранские уже трижды подумают,подписываться ли на провокации свинорусов.
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28.06.2021 04:39
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Безпроблемное житие ,это ребята Великий Народный миф.Который слабые люди создали подсмотрев у щелку возможности людей с большими способностями.Не ведитесь на эту чушь. Стоит вам сделать усилие и что то незначительное ! получить...... и Гарантированно! вы столкнетесь с геометрически правильной нарастающей всевозможных проблем.
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28.06.2021 12:38 Відповісти
Правильно. Але якщо у людини грошей нема - вона у повній дупі.
Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" ...
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28.06.2021 13:39 Відповісти
Но вам ,городским интеллектуалам, .виднее.
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28.06.2021 12:39 Відповісти
Весь украинский народ без исключения пока поклоняется своей смерти. Т.е- абсолютной бесполезности ,крайней тормознутости ,полной беспроблемности .,исключительной самоуспокоенности и т.д и т.п.Ваши посты почитать ,такое ощущение-что украинцы поклоняются и славословят самого дьявола. Вас парящая под небесами Европа просто очаровала! Но как ей дались эти современные 20 лет ! парения!
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28.06.2021 12:48 Відповісти
Не треба переживати за Європу. Для того, щоб щось казати за Європу, треба туди поїхати, пожити. а потім щось коментувати. А не придумувати небилиці, зі слів російських ЗМІ. Переживайте краще за Росію, країну без майбутнього.
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28.06.2021 13:18 Відповісти
А я

за нее -Европу.,крайне спокоен. Есть формула которой. я не могу не доверять.Пока англо саксы сильны ,нет никакой иной силы. И да ,мне не надо ехать в Европу . Я вижу чрезвычайно серьезные недостатки своей страны. Я чувствительный к любому безобразию.Если честно .то Европа будущего ,это Литва ,Латвия и отчасти Эстония по моему не далекому мнению. Но кто ж вам не дает сказать и свое крайне умное и значимое мнение.
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28.06.2021 13:41 Відповісти
Проблема все ж існує. Що то кацапський непотріб, то так і є. Але як воно опиняється в Україні на доволі немалих посадах? Хтось же ж підтягує сюди всю цю москальську наволоч?
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28.06.2021 15:08 Відповісти
Але якщо у людини грошей нема - вона у повній дупі.
Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" .
Это твои мозги в полной жопе. Свободный человек .это и не забаганки и не полная дупа. Для свободы свободному человеку хватит ....,да хоть Солнца. А поточные проблемы ,кто их может отменить? Смерть.
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28.06.2021 14:17 Відповісти
Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях. Источник: https://censor.net/ru/n3273788

У "Миротворці" поповнення )
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28.06.2021 17:56 Відповісти
шо заважає позбавити цю тварину громадянства і вивезти нахрін на кордон з ДиНиРи???
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28.06.2021 19:34 Відповісти
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