Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч "какаяразніц", відкривають і такі консерви

Концерти популярних російських виконавців дозволяють дізнатися про "консерви", що обіймають високі посади в українських компаніях.

Про це у Facebook пише журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.

"Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, можуть відкрити і такі консерви.

Ось, наприклад, головний директор з маркетингу "Сільпо", "Фора" і решти компаній Fozzy Group - Слава Баранський", - зазначає він.

На думку Андріюка, із заміток маркетолога видно, що він ненавидить Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"

"Як такі люди можуть обіймати такі позиції - велике питання до торгово-промислової групи Fozzy Group", - упевнений журналіст.







Нагадаємо, головний директор з маркетингу Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.