Журналіст Андріюк про дописи маркетолога Fozzy Group Баранського: Концерти Басти, окрім перепису тисяч "какаяразніц", відкривають і такі консерви
Концерти популярних російських виконавців дозволяють дізнатися про "консерви", що обіймають високі посади в українських компаніях.
Про це у Facebook пише журналіст Костянтин Андріюк, передає Цензор.НЕТ.
"Концерти Басти, окрім перепису тисяч какаяразніц, можуть відкрити і такі консерви.
Ось, наприклад, головний директор з маркетингу "Сільпо", "Фора" і решти компаній Fozzy Group - Слава Баранський", - зазначає він.
На думку Андріюка, із заміток маркетолога видно, що він ненавидить Україну.
"Як такі люди можуть обіймати такі позиції - велике питання до торгово-промислової групи Fozzy Group", - упевнений журналіст.
Нагадаємо, головний директор з маркетингу Fozzy Group В'ячеслав Баранський засуджує українців, які виступають проти концертів Басти і носять вишиванки.
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Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" ...
за нее -Европу.,крайне спокоен. Есть формула которой. я не могу не доверять.Пока англо саксы сильны ,нет никакой иной силы. И да ,мне не надо ехать в Европу . Я вижу чрезвычайно серьезные недостатки своей страны. Я чувствительный к любому безобразию.Если честно .то Европа будущего ,это Литва ,Латвия и отчасти Эстония по моему не далекому мнению. Но кто ж вам не дает сказать и свое крайне умное и значимое мнение.
Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" .
Это твои мозги в полной жопе. Свободный человек .это и не забаганки и не полная дупа. Для свободы свободному человеку хватит ....,да хоть Солнца. А поточные проблемы ,кто их может отменить? Смерть.
У "Миротворці" поповнення )