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вислання (97) росія (63594) США (21024)

Вислання американських дипломатів з РФ: із 1 серпня росіянам припинять видавати візи у США

Вислання американських дипломатів з РФ: із 1 серпня росіянам припинять видавати візи у США

Із серпня США припинять надавати консульські послуги в Росії. Причина такого рішення - скорочення кількості співробітників американських консульств.

Про це повідомив Дождю посол США в Росії Джон Салліван, передає Цензор.НЕТ.

"Після 1 серпня в нас тут працюватиме дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств - як американських, так і російських", - сказав Салліван.

Він додав, що через скорочення кількості співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ

Нагадаємо, 15 квітня США запровадили щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає серед іншого вислання з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори.

У квітні влада Росії оголосила про вислання 10 дипломатів США і заборону американським дипломатичним місіям наймати на роботу росіян і громадян третіх країн.

До 2017 року в американських дипломатичних представництвах у Росії працювало понад тисячу росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротив їхню кількість до 450 осіб.

У середині червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про повернення послів, які перебували в своїх країнах із весни. Їх відкликали для консультацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вишле дипломата РФ за принципом взаємності, - МЗС

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся до США 20 червня, посол США Джон Салліван - 24 червня.

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Топ коментарі
+47
Высылка американский дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 6347
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28.06.2021 05:37
+33
Это наглядный пример, как Беня и ЗЕля поймали 13 млн. лохов на сказки о барыге, о слуге урода и прочим высерам дебил-шоу 95 квартала.
Зьйобнутое быдло, бубочка вытер свою жопу вашими тупыми рылами.
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28.06.2021 07:55
+26
Вот и чудненько.
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28.06.2021 03:27
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Единственное для чего имеет смысл оставить дипорганизации - защита прав своих граждан.
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28.06.2021 02:30 Відповісти
Нужно вообще всем закрыть все посольства и консульства и сосредоточиться на соблюдении социальной дистанции и масочном режиме перед лицом угрозы смертельного коронавируса. И прививаться, прививаться, прививаться чем придется...
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28.06.2021 02:43 Відповісти
Достаточно хорошего презерватива 😬
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28.06.2021 06:23 Відповісти
На голове у "доктора" Фаучи
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28.06.2021 10:42 Відповісти
На пісюнці у старшого зеленского, але вже запізно
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28.06.2021 12:55 Відповісти
Старичок байдун щас подсуетица и поможет своим братушкам росиянским...наверняка для ватного старичка это такое горе что рабсияне не смогут ездить в США..надо бы ещё раз предложить..даже я бы сказал выпросить ещё одну встречу с ****** что бы решить эту вопиющую несправедливость
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28.06.2021 02:57 Відповісти
Українцям до цього всього було б діло, але нажаль вони всі на концертах Басти, Марув, Моргенштерна і Кіркорова
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28.06.2021 05:58 Відповісти
Не всі а 72%
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28.06.2021 08:58 Відповісти
Скорее всего так и будет. Бидон же сицилист-либераст, для него, как примерного лицемера, главное люди, которых часто трудно людьми назвать по их поступкам. И неважно какого государства. Да хоть такого откровенно фашистского, как Пидоросия.
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28.06.2021 08:34 Відповісти
Звери должны быть за забором в зверинце.
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28.06.2021 03:25 Відповісти
Высылка американский дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 6347
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28.06.2021 05:37 Відповісти
Это наглядный пример, как Беня и ЗЕля поймали 13 млн. лохов на сказки о барыге, о слуге урода и прочим высерам дебил-шоу 95 квартала.
Зьйобнутое быдло, бубочка вытер свою жопу вашими тупыми рылами.
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28.06.2021 07:55 Відповісти
Alex Ziland Та ні з Українцями так не вийде. То кацапов ***** загоняє у стойло, як вони *******.
Українці при тому що відбиваються від зовнішнього ворога - рашисстов федерастов(фашистів **********) так ще й владу 'трусять' переодично. Так що помилилися Ви Alex Ziland.
P. S.
путин-*****.
Крим-Україна.
РФ-Ворог.
*****&РФ- ПНХ!
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28.06.2021 11:34 Відповісти
Какая **** так издевается над животными? Шоб ему каждое утро так завтракать - только кофе пригубил, а тут звонок в дверь от участкового с обыском самогонного аппарата по звонку друзей...
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28.06.2021 08:43 Відповісти
Пруф? Лично я получил ее (ам.визу) без всяких проблем
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28.06.2021 07:43 Відповісти
Багатьох з дир та Криму завертають, а вони ж подають як українці.
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28.06.2021 07:50 Відповісти
Ти на набутилкіно-скалєнвставанії отримав візу?
Скоро не буде віз там.
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28.06.2021 11:36 Відповісти
Иди нах, дурачок
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28.06.2021 23:59 Відповісти
Я вижу что сути большинство не поняли. Сейчас судовладельцы нанимают на свои суда моряков с американскими визами. Это значит. что в ближайшее время нишу занимаемую российским моряками займут моряки из других стран.
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28.06.2021 07:57 Відповісти
Вот и чудненько.
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28.06.2021 03:27 Відповісти
Лаптеобразным визы на Колыму максимум.
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28.06.2021 04:44 Відповісти
Вот если бы и на жителей Крыма это распространялось было бы чудненько!!!А то они так с воодушевлением вернулись в родную гавань ..но вот посему то загранпаспорта ломанулись получать в Херсон а не в Ростов
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28.06.2021 09:12 Відповісти
Шакали продажні. Вони й скалєнвставанію продадуть при нагоді.
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28.06.2021 11:37 Відповісти
США остаили за собой право кормить срань РАБссиянскую тушонкой Рузвельта,ножками Буша и кукурузой Хрущева начала 60-х годов.Американская кукуруза тогда давала 500 тонн с гектара...,обожрались Крысы Мавзолейные,как говорят от ПУЗА....
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28.06.2021 06:05 Відповісти
Высылка американский дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 3266
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28.06.2021 06:08 Відповісти
Рідкозубий. Брехун.
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28.06.2021 07:16 Відповісти
Прекрасное решение.Давно пора было оградить болотных балалаечников от цивилизованного мира.... Украина обязана была перекрыть границу с паРашей ещё в 2014 году.... Но к нам до сих пор таскаются всякие мокшанские уроды, и наши любят посещать клоаку путинскую...
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28.06.2021 06:10 Відповісти
Была бы еще в Украине нормальная власть - сделали бы местом выдачи американских виз для русских посольство США в Украине. И приехали бы за визой Гиркин с Пушилиным...
Но ведь при ынешней приехали бы, получили и еще и уехали бы с тортиком "Вечерний Киев"...
Это Руина!
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28.06.2021 08:47 Відповісти
Высылка американский дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 9624 стадо баранов
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28.06.2021 06:10 Відповісти
Коряки и корячки! Кукурузу будем сеять или саджать? Коряки, когда услыхали слово "саджать", дружно проголосовали, чтобы сеять.
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28.06.2021 06:51 Відповісти
Каралєва палєй.
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28.06.2021 07:17 Відповісти
Дипломитические отношения сраный дохлый СССр установил с США в 1933 году,и то благодаря таланту бывшего вора и разбойгика, соратника Йоси Сралина по набегам на Банки РАБссии типа немца Николашки II?Литвинова...,но Молотов после Литвинова все просрал...
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28.06.2021 06:16 Відповісти
да никуда этих орков нельзя из оркостана выпускать !
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28.06.2021 06:45 Відповісти
Высылка американский дипломатов - ?
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28.06.2021 07:01 Відповісти
лапти, не понимают, что поддерживая царя, разрушают свою страну, где поездки для лаптей в Северную Корею на работу в общеобразовательных целях?
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28.06.2021 07:21 Відповісти
Их и так сдают в рабство России на стройки, а деньги забирает себе их царь.
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28.06.2021 07:43 Відповісти
ООН: КНДР продает своих граждан в рабство за границу
По данным ООН, власти КНДР отправили 50 тыс своих граждан за рубеж, в том числе в РФ, где они вынуждены трудиться в подневольных условиях. DW поговорила с бывшим таким работником.
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https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/a-18818127# Высылка американский дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 3715

Мучения северокорейца Кима (свою настоящую фамилию мужчина отказался называть) продолжались два года. Не вынеся тяжелых условий, он бежал из российской тайги, где работал на лесозаготовках. Трудиться приходилось за мизерное вознаграждение, без перерывов и нормального питания, иногда по 20 часов в сутки, вспоминает он в беседе с DW.
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28.06.2021 07:47 Відповісти
Їм навіть не треба пропонувати, достатньо відкрити кордони і так нікого не залишиться, крім Романів Троянів.
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28.06.2021 07:49 Відповісти
Не уважаете? Свободны!
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28.06.2021 07:47 Відповісти
Гуд бай Амеика. о....(с)
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28.06.2021 08:07 Відповісти
Нехрен шастать!
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28.06.2021 08:13 Відповісти
Не дивись Alesya срашка ТВ бо зовсім розум втратиш.
Амереканці може й їздять, хоча то не точно, але вони не залишаються а кацапи тікають/ли по 350к за рік з срашки. От ***** їх й притримав трохи, а буде ще.
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28.06.2021 11:42 Відповісти
Высылка американских дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 3589..
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28.06.2021 08:35 Відповісти
Где обычно, писю у Куйла пососешь.
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28.06.2021 11:53 Відповісти
Высылка американских дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США - Цензор.НЕТ 3829
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28.06.2021 08:37 Відповісти
закройте границу с московией!
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28.06.2021 09:20 Відповісти
Вислання американських дипломатів з РФ: із 1 серпня росіянам припинять видавати візи у США - Цензор.НЕТ 9425
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28.06.2021 09:37 Відповісти
Клас 👍
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28.06.2021 11:44 Відповісти
Хочу нагадати , що як такого , залізної завіси не було в совдєпії від перевороту краснодупого аж до десь так 1928 року й багато хто майже вільно пересувався через кордони (в кого були грошенятко) . Але й в Маяковського вони були , в Максима Горького - тим більш . Та й геніальний юнак Сергій Єсенін їздив туди-сюди . Саме перебуваючи в США він таке зварганив :
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!" -
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".
Й повернувся на свою хвору голову в Совдєп й там й помер всього в якись там 28 років . Й дуже подозріло помер . Й кому від цього було добре - тільки Сраліну й НКВДістам . При таких же невідомих обставинах й Горький помер , й Купрін (хоча він вже був в маразмі , коли повернуся) . Але Марина Цветаєва повренулась з чоловіком , який був агентом розвітки й його розтріляли , а поетеса вмерла від голоду . В неї вже не було вибору . Тай причина смерті Булгакова було хронічне недоїдання .
Але були й Набоков , й Бунін , й Сікорський , й Стравінський . Навіть Керенський прожив чудове повноцінне життя в еміграції , хоч й політик ...
Ось я й питаю , що там досі роблять Биков й Шендерович ?! Чого чекає Невзоров та Панасєнков ?! Поки йще нема залізної завіси й поки саджають тільки політиків . Але Дмитру Бикову що не ясно ? Чи сподобався йому "новічок" ?
Чекає наступної дози ?!
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28.06.2021 09:41 Відповісти
Украина должна ввести с паРашей визовый режим и сразу же прекратить выдачу виз !
Все цивилизованные страны должны поступить так, как США!
ДАВИ РАШИСТСКОГО ГАДА ПОВСЕМЕСТНО !

паРаша - это не страна,
паРаша - низший сорт говна !
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28.06.2021 09:46 Відповісти
А как же теперь Лавров и олигархи будут ездить к своим детям в США и Европу? Впрочем, для них сделают исключение, пропустят без очереди...
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28.06.2021 10:16 Відповісти
Илья
Дмитриевич МедведевЕкатерина
Сергеевна ЛавроваАнастасия
Витальевна ЧуркинаАлександр
Викторович ВексельбергСветлана
Васильевна Хоркина

Анастасия Вячеславовна Фетисова

+ сын и внук Мизулиной и много еще...
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28.06.2021 11:09 Відповісти
Репоед обосранный, ты-то чего тут разкукарекался, ******* лаптекопытное? Водки нет, дрыщ, вали к своим, ******* все тусуются на раувесна.сру.
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28.06.2021 13:08 Відповісти
Кажу ж Alesya не дивись срашка ТВ.... доч лаврова навіть на русскам язикє не розмовляє.... прикінь.... уявляю як скрепи за хрустілі у твоїй голові.
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28.06.2021 11:48 Відповісти
Тоже мне секрет. Она и на телячьем лапотном наречии говорит с акцентом.
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28.06.2021 11:50 Відповісти
Дрыщ обосранный, я написал специально для лаптекопытного быдла, такого как ты, потому что вы, репоеды обосранные, наукам и языкам не обучены. Могу подтвердить твое происхождение, быдло, козломордое. Зря ты, говноед лапотный приперся на бандеровский сайт через прокси, тебя, кацапа козломордого видно под любым флагом. И так, ******* лапотное, читай статью из академического издания "Вестник РАН" :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
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28.06.2021 13:06 Відповісти
Так і українцям відсоток відмов при отриманні візи у США наближається до 100% . Просто на росіянах посольство США тепер не зможе заробляти дурні гроші , а на українцях продовжуватимуть гріти руки , беручи 160$ і відмовляючи у візі практично всім . Дивіться статистику кількості відмов .
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28.06.2021 10:42 Відповісти
А где можно посмотреть статистику по отказам?
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28.06.2021 11:58 Відповісти
Виталий, вы забыли перелогиниться
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28.06.2021 14:31 Відповісти
Я буду звать тебя "северным оленем" .
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28.06.2021 14:49 Відповісти
Какие жалостливые нонче олени пошли
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28.06.2021 14:52 Відповісти
Я ссылки от винторогих не открываю. Так априори ничего умного быть не может.
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28.06.2021 15:40 Відповісти
Тебе ягель несвежий попался? Не злись, парнокопытное
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28.06.2021 18:41 Відповісти
Я не специалист по ягелям Это вы его там под бояру глушите
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28.06.2021 19:08 Відповісти
Так і українцям відсоток відмов при отриманні візи у США наближається до 100% . Просто на росіянах посольство США тепер не зможе заробляти дурні гроші , а на українцях продовжуватимуть гріти руки , беручи 160$ і відмовляючи у візі практично всім . Дивіться статистику кількості відмов .
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28.06.2021 10:44 Відповісти
Хоча , український паспорт значно вартніший ніж російський . З ним відкривається така величезна кількість цікавих , безвізових країн , що можна наплювати на ті країни , які досі вимагають візу і просто їх не розглядати . Слава Богу і так є куди їздити світом , не заморочуючись дурними візами . Навіщо платити гроші країнам , які створюють штучні перепони подорожам людей ? Ну це ж логічно .
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28.06.2021 10:57 Відповісти
Понимаешь, паспорта стран которые выдают любому дибилу как правило нужны только дибилам, а ты попробуй получи гражданство США или Швейцарии, или Британии? А паспорт с двуглавой курицей мутантом любому дибилу дают не глядя..что как бы намекает на уровень этой помойки...
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28.06.2021 13:59 Відповісти
Мене цілком влаштовує українське громадянство . Справжнє а не куплене . Адже всі перечислені вами країни - продають своє громадянство . Дорого? Так . А хіба всі повії дешеві ? Є й дорогі .
Я взагалі говорив про перепони , які створюють ці зарозумілі країни-повії для звичайних людей , тупо заробляючи мутні гроші на цих візах .І раджу просто ігнорити їх , адже справді дружніх країн з безвізом для українця існує дуже багато . Не буде попиту , зникнуть і візи . Приємніше ж поїхати до людей , які не вимагають візи , не чинять перепон і які тобі справді раді , а не потирають руки обдираючи вже на старті.
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28.06.2021 14:28 Відповісти
 
 