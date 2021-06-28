За добу ворог 4 рази порушив перемир'я: поранено одного українського воїна, - штаб ООС

За минулу добу, 27 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь із мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один військовий зазнав осколкового поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

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На півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 28 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.