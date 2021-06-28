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Велика Британія (5338) Міноборони (7021) секретні документи (91) витік (62)

"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування", - Міноборони Британії про витік секретних документів щодо есмінця Defender

Міністерство оборони Великої Британії проведе розслідування у зв'язку із втратою секретних документів про есмінець Defender, який зайшов в окуповані РФ територіальні води України в Чорному морі.

Про це відомство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Міністерство оборони було поінформовано про інцидент, коли конфіденційні документи були виявлені представниками громадськості. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування. Співробітник тоді повідомив про втрату. Подальші коментарі недоречні", - йдеться в повідомленні.

MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.

We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 27, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC. ФОТО

Як повідомлялося раніше, у Великій Британії, у графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.

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Топ коментарі
+14
Тролляки=)
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28.06.2021 08:39
+9
Секретні документи не виносяться за межі штабу, тощо. Вони на суворому обліку. Тим паче у бритів, які специ в цій справі. Так я і повірив.
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28.06.2021 08:38
+9
"Мудрят" англичане. Как- то уж "своевременно потерялись" эти документы, сразу же после "шумихи" по эсминцу. Сомнительно, чтобы разрешалось выносить секретные документы за пределы учреждения, разве, что было позволено "вынести".
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28.06.2021 08:43
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Секретні документи не виносяться за межі штабу, тощо. Вони на суворому обліку. Тим паче у бритів, які специ в цій справі. Так я і повірив.
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28.06.2021 08:38 Відповісти
Тролляки=)
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28.06.2021 08:39 Відповісти
Опять проделки Петрова и Баширова?
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28.06.2021 08:39 Відповісти
Нет, те специалисты по "шпилям". Не их профиль.
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28.06.2021 08:45 Відповісти
Мы очень серьезно относимся к безопасности

==
Угу. Оно и видно.."Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование", - Минобороны Британии об утечке секретных документов о эсминце Defender - Цензор.НЕТ 8505
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28.06.2021 08:41 Відповісти
"Мудрят" англичане. Как- то уж "своевременно потерялись" эти документы, сразу же после "шумихи" по эсминцу. Сомнительно, чтобы разрешалось выносить секретные документы за пределы учреждения, разве, что было позволено "вынести".
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28.06.2021 08:43 Відповісти
Представляю.какой сердечный удар получили руководители разведок РФ и Китая,потратившие огромные деньги,силы и время на внедрение агентов,вместо того.чтобы просто с утреца прошариться по мусорным бачкам на остановках )))
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28.06.2021 08:44 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Любопытный факт. Депеши из Российского посольства в Аргентине, направленные в Москву, в Твиттер-аккаунте МИДа РФ попадают не в "Сообщения", а сразу в "Закладки".
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28.06.2021 08:54 Відповісти
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28.06.2021 09:18 Відповісти
Документов оБ эсминце
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28.06.2021 09:15 Відповісти
До многоходовочок мі6 ху@лу як до раю)
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28.06.2021 09:26 Відповісти
Над ними вся Британия смеется, в английском стиле.
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28.06.2021 10:41 Відповісти
Так, над кацапами всі сміються.
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28.06.2021 10:56 Відповісти
У Зє спитайте - чи він не брав.
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28.06.2021 10:46 Відповісти
следующий раз "теряйте" документы сразу возле дверей кремля. чтобы уже никаких сомнений у ***** не было.
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28.06.2021 12:10 Відповісти
может долбо....ам с адмиралтейства стоит перечитать Конан Дойля Чертежи Брюса-Партингтона....? уже ж было такое. феерические *********
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28.06.2021 12:30 Відповісти
в экранизации немецкого шпийона играл Куравлев. мосфильм замешан.!
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28.06.2021 12:51 Відповісти
Лапоть, успакойси. Британцы не теряли никаких документов
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28.06.2021 12:54 Відповісти
"Англичаны туману напущают!". Вопрос лишь в том - смогут ли воспользоваться этими секретами папуасы?
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28.06.2021 15:41 Відповісти
 
 