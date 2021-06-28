"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування", - Міноборони Британії про витік секретних документів щодо есмінця Defender

Міністерство оборони Великої Британії проведе розслідування у зв'язку із втратою секретних документів про есмінець Defender, який зайшов в окуповані РФ територіальні води України в Чорному морі.

Про це відомство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Міністерство оборони було поінформовано про інцидент, коли конфіденційні документи були виявлені представниками громадськості. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і почали розслідування. Співробітник тоді повідомив про втрату. Подальші коментарі недоречні", - йдеться в повідомленні.

MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.



We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 27, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC. ФОТО

Як повідомлялося раніше, у Великій Британії, у графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.