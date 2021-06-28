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За добу в Україні від COVID-19 померли 9 осіб, зафіксовано 285 нових випадків зараження, 384 людини госпіталізовано

За добу в Україні від COVID-19 померли 9 осіб, зафіксовано 285 нових випадків зараження, 384 людини госпіталізовано

За добу 27 червня в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 19, медпрацівників - 3).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 384 особи;
◾ летальних випадків – 9;
◾ одужали – 723 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть почати COVID-вакцинацію неповнолітніх: "дельта"-штам може швидко уражати молодь, - МОЗ

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 12 098 осіб,
◾ методом ІФА – 2442 особи,
◾ експрес-тестами – 4937 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 2 234 281 особа;
◾ одужали – 2 163 792 особи;
◾ летальних випадків – 52 295;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Також читайте: AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19

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Топ коментарі
+1
285 новый случая, из них 384 госпитализировано. Бывает...
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28.06.2021 08:48
+1
Блин, как это госпитализированых на 35% больше, чем заболевших...
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28.06.2021 09:12
+1
А не доходить, що мова про госпіталізацію тих, хто захворів раніше?
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28.06.2021 09:31
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285 новый случая, из них 384 госпитализировано. Бывает...
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28.06.2021 08:48 Відповісти
А не доходить, що мова про госпіталізацію тих, хто захворів раніше?
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28.06.2021 09:31 Відповісти
Наверное, госпитализировали с подозрением на ковид 384, а подтвердился ковид только у 285, тк не у всех действительно ковид, либо стадия такая, что ПЦР уже мазкок из носоглотки не эффективен, либо не у всех еще пришли результаы анализов.
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28.06.2021 09:31 Відповісти
мне каж*дся шо это специально такая дикая статистика. это сродни того шо: Эээ, а че мы еще не в НАТО, тов. Байден?(не понял, че за дела, фраерок?)
у всех все переболели, а тут Ляшко(кстати молодец, не вписывается в эту дурь) может сказать - а у нас - в 80 раз меньше заболевших за сборную вирусом, чем было осенью))
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28.06.2021 08:57 Відповісти
Блин, как это госпитализированых на 35% больше, чем заболевших...
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28.06.2021 09:12 Відповісти
Наверное, госпитализировали с подозрением на ковид 384, а подтвердился ковид только у 285, тк не у всех действительно ковид, либо стадия такая, что ПЦР уже мазкок из носоглотки не эффективен, либо не у всех еще пришли результаы анализов.
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28.06.2021 09:30 Відповісти
Очень трудно догнать: болевшим дома стало совсем плохо, больные стали задыхаться. Вызвали скорую, их госпитализировали. Чтобы до этого додуматься не надо специального образования.
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28.06.2021 11:58 Відповісти
Тоже вариант.
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28.06.2021 12:01 Відповісти
вся правда о пандемии в одном отчете )))
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28.06.2021 09:21 Відповісти
Не ссы. Осенью очередной локдаун.
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28.06.2021 09:46 Відповісти
Смертність 9 чоловік?!?...що надоїло бути лідерами в Европі, ЗЕбіли!!! НЕ ВІРЮ
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28.06.2021 10:31 Відповісти
 
 