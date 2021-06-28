За добу в Україні від COVID-19 померли 9 осіб, зафіксовано 285 нових випадків зараження, 384 людини госпіталізовано
За добу 27 червня в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 19, медпрацівників - 3).
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 384 особи;
◾ летальних випадків – 9;
◾ одужали – 723 особи.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 12 098 осіб,
◾ методом ІФА – 2442 особи,
◾ експрес-тестами – 4937 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли – 2 234 281 особа;
◾ одужали – 2 163 792 особи;
◾ летальних випадків – 52 295;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
Будь ласка, зачекайте...
у всех все переболели, а тут Ляшко(кстати молодец, не вписывается в эту дурь) может сказать - а у нас - в 80 раз меньше заболевших
за сборнуювирусом, чем было осенью))