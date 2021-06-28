Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі
У понеділок, 28 червня, в акваторії Чорного моря стартують великі американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze 2021.
Про це повідомляють ВМС США у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
У них будуть задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців із 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових із 32 країн.
"У навчаннях цього року буде задіяно найбільшу кількість країн-учасниць за всю історію навчань за участю 32 країн із шести континентів, які направили 5 тис. військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів та 18 загонів спеціальних і водолазних операцій", - йдеться в повідомленні.
Раніше в пресслужбі командування ВМС України повідомили, що навчання проходитимуть з метою підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.
"Цього року передбачається значне збільшення складу сил і засобів берегового компонента, зокрема зі складу морської піхоти України і США, велика кількість броньованої техніки та артилерії. До повітряного компонента планується залучити літаки і вертольоти з американського боку і з боку української морської авіації, Повітряних сил ЗС України, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси", - зазначили в пресслужбі командування ВМС України.
Як повідомлялося, 26 червня американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море, для участі у щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.
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Вот видишь, Ваня с Ухрюпинска, фошисты из НАТО хотят у тя отжать твой сортир!!!!11
Их только гамбургерами не корми, а дай уединиться среди гор говна в уютной кабинке твоего сортира, это же фошизм!!!!11(пропел ватникам Писелев и те сглотнули, как всегда(чеченцы научили ))
через него портанули
может таки цензор цензирирует имя всероссоссийского царя холопов?!
Вот лови скрин
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fahttps://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
Ukraine - USA !
https://www.youtube.com/watch?v=N4jQhnXrWbg
стоить но время железных монстров и громадин проходит в приоритете скорость точность и
манёвр..... ну и маскировка конечно тоже.
отчего и происходит самовозгорание ордынских пердаков