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ВМС (1364) Сі-Бриз (87) військові навчання (2761) Чорне море (1621)

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі

У понеділок, 28 червня, в акваторії Чорного моря стартують великі американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze 2021.

Про це повідомляють ВМС США у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

У них будуть задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і 5 тис. військовослужбовців із 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових із 32 країн.

"У навчаннях цього року буде задіяно найбільшу кількість країн-учасниць за всю історію навчань за участю 32 країн із шести континентів, які направили 5 тис. військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів та 18 загонів спеціальних і водолазних операцій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У навчаннях Sea Breeze-2021 задіють приблизно 3 тис. осіб, 30 кораблів і 30 повітряних суден, - ВМС ЗСУ

Раніше в пресслужбі командування ВМС України повідомили, що навчання проходитимуть з метою підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.

"Цього року передбачається значне збільшення складу сил і засобів берегового компонента, зокрема зі складу морської піхоти України і США, велика кількість броньованої техніки та артилерії. До повітряного компонента планується залучити літаки і вертольоти з американського боку і з боку української морської авіації, Повітряних сил ЗС України, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси", - зазначили в пресслужбі командування ВМС України.

Як повідомлялося, 26 червня американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море, для участі у щорічних міжнародних навчаннях Сі-Бриз.

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Топ коментарі
+20
Не в тему но приятно: "Ни в одном из регионов представители партии Макрона не были избраны, как и представители партии Марин Ле Пен."
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28.06.2021 09:01
+19
Американо-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море - Цензор.НЕТ 960
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28.06.2021 08:58
+17
https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО . Дивіться, як один британський есмінець Defender поставив раком весь скрепоносний флот параші.

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7625
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28.06.2021 10:59
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Семь футов под килем
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28.06.2021 08:58 Відповісти
Американо-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море - Цензор.НЕТ 960
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28.06.2021 08:58 Відповісти
Американо-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море - Цензор.НЕТ 9067
Вот видишь, Ваня с Ухрюпинска, фошисты из НАТО хотят у тя отжать твой сортир!!!!11
Их только гамбургерами не корми, а дай уединиться среди гор говна в уютной кабинке твоего сортира, это же фошизм!!!!11(пропел ватникам Писелев и те сглотнули, как всегда(чеченцы научили ))
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28.06.2021 09:01 Відповісти
Не в тему но приятно: "Ни в одном из регионов представители партии Макрона не были избраны, как и представители партии Марин Ле Пен."
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28.06.2021 09:01 Відповісти
Все просто.Остались гены от тех кто брал Бастилию и придумал гильотину)))Одни слова Марсельезы чего стоят....про поля)))
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28.06.2021 12:23 Відповісти
ну у этих точно есть какойто магицкий портал..... но одноразовый.... видать и зелупу нам
через него портанули
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28.06.2021 12:43 Відповісти
У кацапских седалищ тоже предстартовая подготовка.
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28.06.2021 09:05 Відповісти
Да там уже зарево , пожар)))
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28.06.2021 09:27 Відповісти
Та нехай не турбуються, скотовоз "Ашот" участі в навчаннях не приймає, він і так "натасканий".
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28.06.2021 13:55 Відповісти
Let,s go guys !
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28.06.2021 09:09 Відповісти
а пуйло так просил не проводить...
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28.06.2021 09:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450893 - не пуйло, а *****. Вата, когда же вы будете правильно называть своего царя ?
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28.06.2021 09:31 Відповісти
цензор модерирует истинное имя россоссийских холопов, вот и приходится изголяться
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28.06.2021 10:24 Відповісти
<******* оно и есть *****. Цензор не модерирует
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28.06.2021 10:34 Відповісти
я бы не был так в этом уверен:
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3181
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28.06.2021 10:38 Відповісти
Так это не Цензор модерирует, а твой сраный браузер. Перейди на Мозилу и будет тебе счастье. Дальше сидишь в Хроме или Експлоурере ?
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28.06.2021 11:53 Відповісти
ну вот тебе скрипшот из "сраного браузера"
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6797
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28.06.2021 12:21 Відповісти
прикинь, да?
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6153
может таки цензор цензирирует имя всероссоссийского царя холопов?!
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28.06.2021 12:27 Відповісти
Не выдумывайте басни
Вот лови скрин
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5141
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28.06.2021 15:31 Відповісти
а ты разлогинься и увидишь "басни"
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28.06.2021 21:09 Відповісти
+47Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 8794 https://censor.net/ru/user/368772
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fahttps://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
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28.06.2021 16:49 Відповісти
Навіть Encyclopædia Britannica(Британіка) його знає
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28.06.2021 11:28 Відповісти
Не царя, а сцаря)) ну или просто ласкательно окурок
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28.06.2021 11:17 Відповісти
А пуй тому *****! Хотеть,конечно,не вредно,но очко у него жимает здорово!
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28.06.2021 09:57 Відповісти
Лаптеногие апять будут струшивать ржавчину со своих корыт, еще совковых времен?
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28.06.2021 09:29 Відповісти
Я тоже так думал. Но реальность другая. Только керченский "Залив" уже построил 3 новейших корабля для ЧФ, и еще около пяти в процессе строительства. Что нашим мешает, непонятно.
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28.06.2021 12:56 Відповісти
надіюсь вони закінчаться потопленням всього коритного флоту в "раДнОй гОвЄні"....
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28.06.2021 09:33 Відповісти
Они наше Чёрное море загрязнят. Пусть сначала в Ледовитый океан отчалят.
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28.06.2021 14:10 Відповісти
Знову мокші будуть напружувати свої дупи...
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28.06.2021 09:41 Відповісти
Для них это дело привычное. Постоянные тренировки на бутылках и всё такое...
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28.06.2021 10:00 Відповісти
Ми викопали Чорне море (кацапи підтвердять) і це наша справа з ким проводити навчання.
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28.06.2021 09:42 Відповісти
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5981
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28.06.2021 10:00 Відповісти
Яка це краса -
Ukraine - USA !
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28.06.2021 10:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО . Дивіться, як один британський есмінець Defender поставив раком весь скрепоносний флот параші.

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7625
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28.06.2021 10:59 Відповісти
Они наверное слишком юные ))) я бы ещё Iron Maiden включил по радио)))) смотри как троллили янки ))))
https://www.youtube.com/watch?v=N4jQhnXrWbg
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28.06.2021 12:28 Відповісти
Витренко(мама)-уже там?
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28.06.2021 10:59 Відповісти
Ага янки го хоме
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28.06.2021 12:28 Відповісти
Ждем, пока Эрдоган прокопает свой канал и превратит ЧФ РФ в недвижимость. Нам еще эти корыта на патроны переплавлять.
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28.06.2021 11:20 Відповісти
тоже не вопрос - черноморско-балтийский канал я понимаю что не для всего и бабок будет
стоить но время железных монстров и громадин проходит в приоритете скорость точность и
манёвр..... ну и маскировка конечно тоже.
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28.06.2021 12:49 Відповісти
чекаємо що згараву від вибухів скрепних пердаків буде видно аж в Кейптауні.
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28.06.2021 11:44 Відповісти
сегодня стартуют пуканы ваты
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28.06.2021 11:48 Відповісти
но самое интересное не сами учения а транзит..... через территориальные воды Украины........
отчего и происходит самовозгорание ордынских пердаков
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28.06.2021 12:45 Відповісти
Вот это захватывающе - это вам не футбол.
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28.06.2021 12:58 Відповісти
Сім футів під кілем!
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28.06.2021 14:28 Відповісти

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9576
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28.06.2021 14:41 Відповісти
 
 