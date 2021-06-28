1 279 6
Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин
Німеччина внесла Росію і Португалію до регіонів поширення мутаційного варіанта коронавірусу.
Про це повідомив інститут Роберта Коха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Розпорядження діє із 29 червня, воно означає, що після приїзду до Німеччини з такого регіону необхідний карантин тривалістю 14 днів, скоротити його, здавши тест, неможливо.
Глава інституту Лотар Вілер заявив того ж дня, що небезпечний "дельта-варіант" вірусу стане в Німеччині домінуючим, це питання часу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zelya Vsyo
показати весь коментар28.06.2021 09:57 Відповісти Мені подобається 3
Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар28.06.2021 09:58 Відповісти Мені подобається 2
Valery Greff
показати весь коментар28.06.2021 09:59 Відповісти Мені подобається 1
Zelya Vsyo
показати весь коментар28.06.2021 10:15 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар28.06.2021 10:02 Відповісти Мені подобається 5
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...