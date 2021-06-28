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Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин

Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин

Німеччина внесла Росію і Португалію до регіонів поширення мутаційного варіанта коронавірусу.

Про це повідомив інститут Роберта Коха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Розпорядження діє із 29 червня, воно означає, що після приїзду до Німеччини з такого регіону необхідний карантин тривалістю 14 днів, скоротити його, здавши тест, неможливо.

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Глава інституту Лотар Вілер заявив того ж дня, що небезпечний "дельта-варіант" вірусу стане в Німеччині домінуючим, це питання часу.

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После посещения параши надо вообще дустом обрабатывать.
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28.06.2021 09:57 Відповісти
Новичком! И сразу сжигать в крематории!
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28.06.2021 09:58 Відповісти
Сама цель посещения лаптестана - обработка этой территории дустом. Больше там нечего делать.
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28.06.2021 09:59 Відповісти
Дустом парашу лучше с воздуха. И не только дустом...
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28.06.2021 10:15 Відповісти
Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин - Цензор.НЕТ 2731Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин - Цензор.НЕТ 2038
показати весь коментар
28.06.2021 10:02 Відповісти
 
 