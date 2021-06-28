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Fozzy Group: Ми не поділяємо висловлювань Баранського. Він склав повноваження на період службового розслідування

Fozzy Group: Ми не поділяємо висловлювань Баранського. Він склав повноваження на період службового розслідування

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань одного з менеджерів групи Слави Баранського, який розкритикував заборону в'їзду до України російському реперу Басті і зробив низку антиукраїнських висловлювань.

Цензор.НЕТ має у розпорядженні текст заяви компанії Fozzy Group.

У ній зазначається: "Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни.

У публікаціях, поширених у соцмережах, є звинувачення в непатріотичності одного з наших співробітників. По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання.

По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава долучився як маркетинг-директор одного зі стартапів групи 4 місяці тому".

У компанії вважають, що сталася помилка у визначенні ролі Слави Баранського в групі компаній. Також у Fozzy Group зазначили, що хочуть уникнути помилок зі свого боку.

У заяві наголошується: "Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо ухвалювати після детального вивчення всіх фактів. На цей момент Слава склав свої повноваження на період службового розслідування".

"Хочемо ще раз наголосити: як група компаній ми діємо в інтересах України і лише України. Ми дбаємо про екологію нашої країни, першими зробили відкриті курси для співробітників ритейлу з вивчення української мови, впроваджуємо світові стандарти сервісу для українців", - резюмується в заяві компанії.

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"

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Топ коментарі
+99
в сильпо деньги не трачу, пока не уволят
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28.06.2021 10:32
+79
Непереконливо. Звільнення і вибачення. До того - ані гривні в Сільпо і Форі
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28.06.2021 10:33
+47
пусть едет на свою московию искать работу. ведь там так не хватает "талантливых" менеджеров.
вопрос в том, кто взял его на работу да еще на такую должность.
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28.06.2021 10:34
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гнати в шию українофобів. баста.
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28.06.2021 11:41 Відповісти
Могут "провести расследование" и по результатам премировать или повысить.А могут выгнать.Или перевести на другую должность.Лучшую.Хотя,учитывая национальность,умственную несостоятельность и откровенное украинофобство, такому кадру место в офисе президента.Но,в любом случае,до результатов проверки покупать что-то у них ---- не уважать себя.Это ведь может каждый-просто обойти их магазин стороной!
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28.06.2021 11:42 Відповісти
Геній маркетінга! Який виборець-такий і президент.
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28.06.2021 11:49 Відповісти
"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов" Я уже изучил-гоните этого кАзла вонючего за поребрик
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28.06.2021 11:49 Відповісти
З барана і взяти нема шо.
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28.06.2021 11:52 Відповісти
Убогая попытка оправдания. Обходить все их рассадники ватаголовых дегенератов стороной и все дела...
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28.06.2021 11:52 Відповісти
Что там разбираться?! Этот ватный упырь давно должен быть уволен!
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28.06.2021 11:56 Відповісти
Брешут.
В магазинах Фоззи процветает паРашинский язык.
На замечания - не реагируют.
Чему удивляться - бизнес хитрожопых.
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28.06.2021 12:01 Відповісти
...и сосиски у них ..овно, со вчерашнего дня
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28.06.2021 13:32 Відповісти
цю Фоззю геть з Україні!
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28.06.2021 12:03 Відповісти
Сильпо работает в Крыму

адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1

Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!

все заверения Фоззи в своем патриотизме - брехня !
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28.06.2021 13:33 Відповісти
Барани при квартальних ублюдках підняли свої роги, і як під трафарет висирають свої смердючі "думки".
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28.06.2021 12:06 Відповісти
А те , що це монополісти , і завдяки їм закриваються невеликі магазини ніхто не бачить ? І ціни ростуть завдяки цим сєпарам - з ними ніхто не може конкурувати , задавлять .
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28.06.2021 12:20 Відповісти
Поки ви там "розбираєтесь", я прогуляюсь на 50м далі повз Сільпо в інший, не зашкварений, супермаркет...
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28.06.2021 12:32 Відповісти
а вот и денешки запахли чемто жыдким детской неожыданностью в народе называемым
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28.06.2021 12:40 Відповісти
Меня поражают такие имбицылы как "слава", это ж каким куринным мозгом надо бладать, чтоб на весь инет такое постить. Даю правую или левую руку, что через день-два, "слава" будет с опечаленный фейсом извинться на камеру и говорить что его не так поняли, что оно больше так не будет и т.д. Вся срана поржет с дурачка, а оно пойдет искать работу, а с такой черной меткой, это будет не так просто.
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28.06.2021 13:10 Відповісти
Сильпо работает в Крыму

адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1

Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!
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28.06.2021 13:26 Відповісти
"Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны Источник: https://censor.net/ru/n3273801

"Fozzy Group - ..овнюки и сосиски у них ..овняные !

это только мне так кажется ?
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28.06.2021 13:29 Відповісти
Ваш Баранчик хорошо раскрутил клубочек продажности Fozzy Group


поздравляю !
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28.06.2021 13:30 Відповісти
Fozzy Group: Ми не поділяємо висловлювань Баранського. Він склав повноваження на період службового розслідування - Цензор.НЕТ 8093
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28.06.2021 13:40 Відповісти
БОЙКОТ fozzy cilpo fora!!! Щоб знало ПАДЛО. Лють розриває!!!
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28.06.2021 13:51 Відповісти
Не торопитесь гнать на всю сеть. завтра его уволят и появится информация, что это чмо приехало покорять Киев из какого-то ватного города юго-востока страны.
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28.06.2021 13:53 Відповісти
Так хай цей менєджер перейменує Сільпо у якийсь там Ретроград,некомільфо такому гламурщику в такій сільській хвірмі рааботать.
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28.06.2021 13:53 Відповісти
Мне нравится саморазблокировка усердной ваты.ОНИ такие милые в своей искренности. Жаль ,что кроме поселян цензора ни одна госструктура Украины не оценит такое художество.
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28.06.2021 14:25 Відповісти
Славко взяв за щоку в селян
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28.06.2021 14:35 Відповісти
в сєльском потрєбобщєствє
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28.06.2021 15:36 Відповісти
Бойкот Сільпу
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28.06.2021 16:12 Відповісти
Как может работать менеджером (я понял даже высшего звена) такой уважаемой сети , человек с таким низкопробным вкусом и такими убеждениями ?Надо серьезней относится к отбору персонала высшего звена .*А он нам сумел на собеседовании продать тухлую рыбу .....*
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28.06.2021 17:33 Відповісти
"Он сложил полномочия на период служебного расследования"

не сложил полномочия, а заявление на выход в студию...ну а пока его нет, в фоззи ни ногой
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28.06.2021 21:05 Відповісти
перед тим як брати людину у керівництво компанії,
варто поцікавитися наскільки вона дотримується етичних норм..
бо може буди невдобно..

Випадок підтверджує відсутність етичної політики у роботі з співробітниками у фірмі..

Але варто відмітити, що продавці і касири Сільпо одні з перших перейшли на українську
у нашому місті..
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28.06.2021 22:55 Відповісти
Пока дурак не будет покаран, в "Сильпо" ни ногой!
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29.06.2021 02:38 Відповісти
Того, кто его на работу принял тоже надо кибенезировать.
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29.06.2021 08:06 Відповісти
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