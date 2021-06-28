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"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Слави Баранського і заявили про намір бойкотувати магазини торгової мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сторінках "Сільпо" і Fozzy Group у соцмережах з'явилися сотні коментарів користувачів із критикою Баранського й обіцянками не купувати більше нічого в магазинах мережі.

Було також створено хештег #бойкотfozzy

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"


Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 01
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 02
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 03
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 04
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 05
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 06
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 07
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 08
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 09
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 10

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.

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Топ коментарі
+39
Зачем гнать, просто перестать делать покупки в сети этих маркетов.
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28.06.2021 11:41
+39
Ібаста недарма приїздив. Він нам «рузкій мір» привіз і почалася колотнеча серед українців. Зачекайте, що буде, коли корєш Янелоха по гейським тусовкам Пилип Підарасович приїде. А він обов'язково приїде, іБасту вони у розвідку засилали.
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28.06.2021 11:48
+33
Что-то зачастили пiд-рашки с каминг аутами.
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28.06.2021 11:41
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в Украине такой же президент как все басты
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28.06.2021 13:42 Відповісти
Если сеть "Сельпо" присутствует в оккупированном Крыму - с этим надо разобраться.
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28.06.2021 13:48 Відповісти
ЗЕля, Радбез, ау !!!!!
чи ви тільки мєлких разбойніков гоняєте?
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28.06.2021 14:29 Відповісти
Соцсети- отличная штука. раньше о том, что человек идиот знали только его родственники, а теперь об этом знают все )))
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28.06.2021 13:51 Відповісти
бачу Сільпо - аж нудить від смороду із нього
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28.06.2021 14:04 Відповісти
Больше и я не ходок в Сильпо… пока эту свинью не выгонят.
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28.06.2021 19:14 Відповісти
Чий ти син?? -....
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28.06.2021 14:14 Відповісти
"
"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" ..."

Не "гнати в шию", а повісити за шию!
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28.06.2021 14:23 Відповісти
А ось його пояснення:
«Очень хочу пояснить своё видение инцидента с моими сторизами (закрытыми только для друзей). Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания - грубые и циничные - для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперёд нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой.
Я был потрясён скольких людей это обидело и мне крайне жаль.
Касаемо сомнений в моей гражданской позиции. В 2014-м году я потерял любимую работу из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и Донбасса - это есть и будут наши территории. Мне действительно было сложно работать на прежней должности главного редактора, когда член семьи ушёл добровольцем с Майдана. Вообще не понимаю КАК украинец может думать иначе после всего… С того самого года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наёмный сотрудник. Можно 7 лет создавать не имея вдохновения от мира вокруг? Нет.»

Каже, що він насправді патріот
Які ж вони жалюгідні, треба продовжувати його травлю
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28.06.2021 14:31 Відповісти
******.. и этого из контекста вырвали..
От гауно убогое
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28.06.2021 15:16 Відповісти
😆
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28.06.2021 17:59 Відповісти
Цю тварюку тільки за "плине кача..." треба каструвати!
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28.06.2021 17:12 Відповісти
уволят этого барана или нет мне все равно, в сильпо больше ни ногой
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28.06.2021 15:20 Відповісти
Найкраще рішення це ДТП...
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28.06.2021 15:22 Відповісти
Найкраще рішення це позбавлення громадянства України за явні сепаратистські вислови
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28.06.2021 17:25 Відповісти
Якщо поміркувати над цим питанням то напрошується ідея створення "сільськогосподарських виховних колоній" для ідіотів які вважають містян "вищою расою". І змушувати таких "чортів" працювати саме на сільгоспроботах. Переконаний що навіть рік роботи на полях та фермах повністю змінить їх уявлення про "городську винятковість" та "обраність". Таке ставлення до праці селян характерно для кацапів та міських дегенератів які не розуміють що основою будь якої держави є забезпечення населення продуктами власного виробництва. І само собою це запровадження для таких сепаратистів окремого "аусвайсу" який дає право на проживання але не дає право голосувати.
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28.06.2021 19:02 Відповісти
Никогда не был постоянным клиентом сильпо,но иногда заходил выпечка у них не плохая,но теперь даже если буду умирать от жажды,не зайду.
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28.06.2021 16:07 Відповісти
Бойкот Сільпу,тепер ходитиму в АШАН,
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28.06.2021 16:15 Відповісти
лучше в "Метро"...
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29.06.2021 11:40 Відповісти
Ноги не будет в гребаном Сильпе, пусть ватопитеки и имбецилы туда ходят
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28.06.2021 16:23 Відповісти
Поскольку ты один, а ватопитеков много то Сильпу на тебя смачно насрать.
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28.06.2021 18:27 Відповісти
Что сильпо, что атб, что копейка = это одного поля ягоды.
К сожалению у нас нет выбора = куда не пойди, везде мы платим россии.
С подачи наших "властей".
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28.06.2021 16:45 Відповісти
Славік Баранський з Сільпо ))) Читаєш і смієшься з цього чудіка, який маючи сільську фамілію і працюючи у маркеті с СІЛЬСКОЮ НАЗВОЮ щось гоне на Українське село
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28.06.2021 17:24 Відповісти
Прівзвище кацапи отримали під час реформи 1861 року. Цар-батюшка звільняв селян з кріпацтва і давав 6 десятин землі кожному для ведення господарства (це, до речі, більше ніж дали жиди українцям). І цю землю потрібно було на когось записати але прізвищ у кацапів не було - ванька, манька і різні принизливі прозвиська. Тому поміщик самовільно визначав кому яке прізвище дати і люто мстив вигадуючи прізвища які б відразу вказували на походження з бидла. І що саме цікаве то це те що пройшло 160 років іц маючи змогу змінити прізвище на "людське" кацапське бидло цього не робить. "Баранскій" залишається "Баранскім"...
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28.06.2021 19:09 Відповісти
Супермаркети Сільпо - антиукраїнські бариги, які підтримують сєпарів !


Однозначно БОЙКОТ !!!
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28.06.2021 18:24 Відповісти
"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського - Цензор.НЕТ 9787

Мережа супермаркетів, яка підтримує сєпарів і ненавидить Україну і українців !
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28.06.2021 18:40 Відповісти
цей покидьок не має права працювати на посаді головного маркетолога. Крім того що він покидьок, він ще й дурень в кубі. Як можна образити біля 30% клієнтів і в нагрузку образити 60% (вишиванки). Крім того поглумитися над смертями 10000 патріотів. Це лайно не мають взяти ні в одну мережу навіть прибиральником
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28.06.2021 21:11 Відповісти
Він десь прочитав, що погана реклама - теж реклама.
Ось і переконався.
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28.06.2021 22:27 Відповісти
Саме смішне те що Баранському слабо поїхати жити на Расєю, а от любити Расєю здалеку і обсирати свою рідну Україну - це скільки хочеш
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28.06.2021 22:42 Відповісти
Хай би що але я в Сільпо не хожу давно, А тепер взагалі не буду. Ти мбільше що ціни там на все на 10-20 % вищі за АТБ. І вищі навть за АШАН
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29.06.2021 02:09 Відповісти
****** Сільпо!
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29.06.2021 09:15 Відповісти
иПальник набейте этой гниде....
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29.06.2021 11:25 Відповісти
жаль что штрейкбрехеры были всегда и сейчас есть... "Сильпо" вообще надо игнорировать, там цены - для простого человека зайти посмотреть и поплеваться...
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29.06.2021 11:35 Відповісти
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