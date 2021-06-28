"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Слави Баранського і заявили про намір бойкотувати магазини торгової мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сторінках "Сільпо" і Fozzy Group у соцмережах з'явилися сотні коментарів користувачів із критикою Баранського й обіцянками не купувати більше нічого в магазинах мережі.

Було також створено хештег #бойкотfozzy

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"



























Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.