"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Слави Баранського і заявили про намір бойкотувати магазини торгової мережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На сторінках "Сільпо" і Fozzy Group у соцмережах з'явилися сотні коментарів користувачів із критикою Баранського й обіцянками не купувати більше нічого в магазинах мережі.
Було також створено хештег #бойкотfozzy
Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.
Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"
Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.
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чи ви тільки мєлких разбойніков гоняєте?
"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" ..."
Не "гнати в шию", а повісити за шию!
«Очень хочу пояснить своё видение инцидента с моими сторизами (закрытыми только для друзей). Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания - грубые и циничные - для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперёд нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой.
Я был потрясён скольких людей это обидело и мне крайне жаль.
Касаемо сомнений в моей гражданской позиции. В 2014-м году я потерял любимую работу из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и Донбасса - это есть и будут наши территории. Мне действительно было сложно работать на прежней должности главного редактора, когда член семьи ушёл добровольцем с Майдана. Вообще не понимаю КАК украинец может думать иначе после всего… С того самого года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наёмный сотрудник. Можно 7 лет создавать не имея вдохновения от мира вокруг? Нет.»
Каже, що він насправді патріот
Які ж вони жалюгідні, треба продовжувати його травлю
От гауно убогое
К сожалению у нас нет выбора = куда не пойди, везде мы платим россии.
С подачи наших "властей".
Однозначно БОЙКОТ !!!
Мережа супермаркетів, яка підтримує сєпарів і ненавидить Україну і українців !
Ось і переконався.