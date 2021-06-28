"Зе! Вбивця Конституції": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали на знак протесту під час виступу Зеленського в Раді. ФОТО

Автори Конституції, колишній народний депутат Степан Хмара і перший генпрокурор Віктор Шишкін, прийшли до Верховної Ради на виступ президента України Володимира Зеленського у футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції".

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію веде Rada TV Channel.









Також читайте: Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра"