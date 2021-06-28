"Зе! Вбивця Конституції": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали на знак протесту під час виступу Зеленського в Раді. ФОТО
Автори Конституції, колишній народний депутат Степан Хмара і перший генпрокурор Віктор Шишкін, прийшли до Верховної Ради на виступ президента України Володимира Зеленського у футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції".
Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію веде Rada TV Channel.
Топ коментарі
+104 саша паламарчук
показати весь коментар28.06.2021 12:03
+79 olele
показати весь коментар28.06.2021 11:59
+68 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар28.06.2021 12:16
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Скажу так - обидва . Але на відміну від Хмари Левко ніколи публічно не сварився з лідеркою "Батьківщини" . Як й Яворівський , Можливо й були якесь різне бачення , але про це ми вже ніколи ну будьмо знати . А ось Степан вийшов з БЮТу в 2006 році (на рік раніше ніж Броцький й його товарищ - Данілов) в знак протесту проти включення до лав БЮТу гнуса Фельдмана .
... Як правозахістник мав право , але ось Левко його в цьому не підтримав , бо може зрозумів мотивацію лідерки , що партійні структури требо якось підтримувати .
Але , що характерно , вже в 2017, 2018 Хмара багато разів висловлювався , що Юля зі всіх верогідних й реальних кандидатів на Банкову найбільш гідна .
Дякую, ви зробили це РАЗОМ!
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шмарклю иплом в лайно
в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу
підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули
в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином
це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та
прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що
в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу
підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Наверное нет, скорее всего до этого их ВСЕ устраивало.
Зате ВР і громадяни Украіни послухали пафосний виступ найвеличнішого порушника нашоі Конституціі , Зеомансь4ого 😀
Зеля , пора сушити сухарики 😂
Вот это и дико бесит - такая безответственность известный людей, которые рекламировали недомерка.