УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7878 відвідувачів онлайн
Новини
3 908 35
ВР (14832) Зеленський (22456) Конституція (547)

До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський

До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський

До 30-річчя незалежності України до Києва зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді на честь 25-річчя Конституції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Перед тим як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи.

Також читайте: Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції". ФОТО

Переважна більшість із нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І водночас переважна більшість із нас ніколи не бачила її наживо. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на його Батьківщині. Це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що в результаті діалогу, який декілька місяців вівся із владою Швеції, в Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика, оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше за 311 років потрапить до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра"

"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде в Офісі Президента. Третя – у Конституційному Суді України. Після його оновлення та перезавантаження. До 30-річчя нашої Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж відсутніх частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", - зазначив Зеленський.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 177
показати весь коментар
28.06.2021 12:07
+18
Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику

Ось мені цікаво, чи є навіть зедебіли котрі в це вірять...? Цей рік та два попередніх звісно не рахуються.
показати весь коментар
28.06.2021 12:07
+15
tZE inform
Парад на 30-летие Независимости будет принимать дезертир-уклонист обвиняемый в государственной измене.
показати весь коментар
28.06.2021 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3867
показати весь коментар
28.06.2021 12:05 Відповісти
пля.!!!
Не давайте в руки ублюдку!!
показати весь коментар
28.06.2021 12:05 Відповісти
Ей ЗЕ тоже публично зад вытрет?
показати весь коментар
28.06.2021 12:07 Відповісти
Так уже вытирает, два года уже.
показати весь коментар
28.06.2021 12:11 Відповісти
К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 177
показати весь коментар
28.06.2021 12:07 Відповісти
найбрудніша пляма поки що янукович, але нелох його може переплюнуть
показати весь коментар
28.06.2021 12:51 Відповісти
І за тих падлюк, хто за продаж Землі Неньки галасував!!
показати весь коментар
28.06.2021 13:20 Відповісти
Мне тоже стыдно за мой выбор в 14 м году выбирать было не из чего.
показати весь коментар
29.06.2021 04:00 Відповісти
Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику

Ось мені цікаво, чи є навіть зедебіли котрі в це вірять...? Цей рік та два попередніх звісно не рахуються.
показати весь коментар
28.06.2021 12:07 Відповісти
73% это "уставшие от войны". Сейчас 26% это откровенные враги Украины.
показати весь коментар
28.06.2021 12:13 Відповісти
бред, не кидайтесь процентами - это как Клюев, там его шестерка, высрали про 3 сорта типо.
показати весь коментар
28.06.2021 12:22 Відповісти
Ну да, зеледент президент МИРА! Как же я так неправильно написал-то.
показати весь коментар
28.06.2021 12:26 Відповісти
я о том шо даже рашников понимаю - большинство оболванить мона как два миллиарда об асфаль
показати весь коментар
28.06.2021 12:29 Відповісти
tZE inform
Парад на 30-летие Независимости будет принимать дезертир-уклонист обвиняемый в государственной измене.
показати весь коментар
28.06.2021 12:12 Відповісти
вчера искал там про вагнеровцев - не нашел. удивился
показати весь коментар
28.06.2021 12:20 Відповісти
почему мы ее еще не выкупили? или обменяйте на что-нибудь нужное шведам.
показати весь коментар
28.06.2021 12:18 Відповісти
беру свои буквы взад, Зеля таки любит и уважает "эту страну"(смешно, да)
Именно надо делать то шо он сказал. Хотя... ну не надо думать шо это там первое в Европе, таких писателей было много, как напр. Ян Гус.
просто веет это как вот дураки поклоняются сушенным кускам коров. ну написал - ну хорошо, тока не делай.те очередного топтания по флагу, как было на параде.
показати весь коментар
28.06.2021 12:20 Відповісти
«я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику

Цікаво побачити світлину, як ти кладеш квіти, до пам'ятника Пилипу Орлику, 28 червня 2014-го року...
показати весь коментар
28.06.2021 12:21 Відповісти
Пипел хавает . Нарид такой , что его можно дурет вечно .
показати весь коментар
28.06.2021 12:25 Відповісти
Сколько есть названо улиц в Украине в честь гетмана Украины Пилипа Орлика и русской вврварки, нацистки Терешковой ? Это все что надо знать об современной украинской нации .
показати весь коментар
28.06.2021 12:23 Відповісти
Лживая тварь.Три миллиона человек попав в реестр должников получили от власти ,,волчий билет,, Не имеют доступ к банковской системе и полностью поражены в правах на труд, что гарантировано Конституцией. Пишу это в Офис Омбудсмена Украины, реакции ни какой. А судебные исполнители советуют или воровать или сдохнуть. С Днем Конституции....
показати весь коментар
28.06.2021 12:35 Відповісти
УРА!
показати весь коментар
28.06.2021 12:37 Відповісти
До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2390
показати весь коментар
28.06.2021 12:38 Відповісти
Дебільні порохоботи дістали своїм примітивізмом. Малюночками ви точно не переможете.
показати весь коментар
28.06.2021 12:48 Відповісти
А мудрі "смєтуни" вже разів 20 (мінімум) винесли свого ідола з Банкової, щоб він виконав свою передвиборчу "обісцянку" - "якшо я порушу закон, то сам піду у відставку". Так? Причому винос ЗЕ з крісла Президента повинен був статися ще влітку 2019, після призначення Богдана Головою АПУ (порушення закону про люстрацію).
показати весь коментар
28.06.2021 14:20 Відповісти
До чого тут зелений блазень?
Мені щиро похер на зеленського та його кагал. Я ніколи не підтримував ні баригу, ні блазня. Мова за дебільних порохоботів з їх малюнками. Так ви точно переможете.
показати весь коментар
28.06.2021 17:11 Відповісти
. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж відсутніх частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", - зазначив Зеленський

^^^
Так, коріння нашої державності у 882 році, то про які 30 років мова?
У 1991 році сталося відновлення нашої державності, а не її початок.
показати весь коментар
28.06.2021 12:46 Відповісти
Чекаємо на золото Полуботька з англійських банків...
PR only...
показати весь коментар
28.06.2021 13:17 Відповісти
Незалежність юридично оформили як розлучення з совком, щоб потім , наче за законом продати країну...Це початок кінця нашої державності! Якусь бумаженцію нам не повертають назавжди, не кажучи про злато Полуботько! Єгипєт та інші блек мети лив своє повертають з США та Великобританіі....
показати весь коментар
28.06.2021 14:04 Відповісти
Піар і шоу! Шоу і піар! Більше нічого - його виборцям й того достатньо, бо "па пріколу", "хужє нє будєт" та й взагалі "какая разніца"!
Але оце:
"традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику" Источник: https://censor.net/ru/n3273809

просто шедевральний фонтан сечі "мудрому наріду"!

Кожен рік, на свята, "квартал" давав концерти... Чи в наркотичному тумані зелебобіної макітри "традиція" - це коли другий рік поспіль його змушують кудись їхати, класти квіти біля якоїсь статуї і вчити новий текст для постиків і хриплосиків????
Якщо на московії Вова - "он просто *********", то в Україні Вова - просто брехло, зрадник і невіглас.
показати весь коментар
28.06.2021 14:15 Відповісти
Собственноручная подпись Филиппа Орлика и войсковая печать есть только на оригинале "конституции", который в Москве и написан на староукраинской мове, которую и сейчас любой москвич понимает, а на латинском "оригинале" из Швеции ничего того нет, но Зеленскому пофиг, как и всем профессиональным патриотам.
показати весь коментар
28.06.2021 15:37 Відповісти
Та да. Не Пилипа, а Филиппа, не конституция, а "договоры и постановления" между козацкой старшиной и гетьманом и написана на языке почти русском. То есть вассальный договор. И Карлу послали на утверждение и подпись латинский вариант. Правду надо говорить.
показати весь коментар
28.06.2021 17:17 Відповісти
Помнится, прибалты дарили зеленскому велосипед, намекая, как мне думается, на его представления (сценические) об Украине - не понял, похоже. Теперь - более сильный аргумент (наверное, как слабопонимающему) в виде Конституции! Похоже, снова не понял, потому что четырехкратные попытки с "Большим Гербом" ничему не научили, имея ввиду аргументацию отсутствия необходимости и даже натеперь необоснованности, потому что объявил, "як невiдкладний". В общем, зе готовит себе солидную базу, чтобы в словесном экстазе, восхваления "величайшего деятеля современности" слиться зi надбаннями i досягненнями, яких ще нiколи не бачили (i не чули, звiсно). Кстати, опять же "СКОЛЬКО СТОИТ и источники покрытия программы "ПОДАРУНОК украинцам ОТ НАЦИИ" - памятная медаль, упаковка и многомесячная реклама на нескольких ТВ-каналах? Почему исключены патриотичные представители дальнего зарубежья (как минимум)? Или они делают МАЛО для своей исторической родины?
показати весь коментар
28.06.2021 19:06 Відповісти
 
 