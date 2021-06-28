До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський
До 30-річчя незалежності України до Києва зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді на честь 25-річчя Конституції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Перед тим як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи.
Переважна більшість із нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І водночас переважна більшість із нас ніколи не бачила її наживо. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на його Батьківщині. Це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що в результаті діалогу, який декілька місяців вівся із владою Швеції, в Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика, оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше за 311 років потрапить до України.
"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде в Офісі Президента. Третя – у Конституційному Суді України. Після його оновлення та перезавантаження. До 30-річчя нашої Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж відсутніх частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Не давайте в руки ублюдку!!
Ось мені цікаво, чи є навіть зедебіли котрі в це вірять...? Цей рік та два попередніх звісно не рахуються.
Парад на 30-летие Независимости будет принимать дезертир-уклонист обвиняемый в государственной измене.
Именно надо делать то шо он сказал. Хотя... ну не надо думать шо это там первое в Европе, таких писателей было много, как напр. Ян Гус.
просто веет это как вот дураки поклоняются сушенным кускам коров. ну написал - ну хорошо, тока не делай.те очередного топтания по флагу, как было на параде.
Цікаво побачити світлину, як ти кладеш квіти, до пам'ятника Пилипу Орлику, 28 червня 2014-го року...
Мені щиро похер на зеленського та його кагал. Я ніколи не підтримував ні баригу, ні блазня. Мова за дебільних порохоботів з їх малюнками. Так ви точно переможете.
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Так, коріння нашої державності у 882 році, то про які 30 років мова?
У 1991 році сталося відновлення нашої державності, а не її початок.
PR only...
Але оце:
"традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику" Источник: https://censor.net/ru/n3273809
просто шедевральний фонтан сечі "мудрому наріду"!
Кожен рік, на свята, "квартал" давав концерти... Чи в наркотичному тумані зелебобіної макітри "традиція" - це коли другий рік поспіль його змушують кудись їхати, класти квіти біля якоїсь статуї і вчити новий текст для постиків і хриплосиків????
Якщо на московії Вова - "он просто *********", то в Україні Вова - просто брехло, зрадник і невіглас.