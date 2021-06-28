"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи"
Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), член регламентного комітету Верховної Ради має намір ініціювати міжфракційне депутатське об'єднання для проведення конституційної реформи в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Фролов написав на сторінці у Facebook.
"Напередодні 25-ї річниці ухвалення Основного Закону України із однодумцями починаємо процес Конституційної реформи для виправлення фундаментальних помилок, закладених у чинній Конституції нашої держави. Вже на наступному пленарному тижні створюю міжфракційне депутатське об’єднання і запрошую до його лав усіх, хто прагне процвітання України" , - написав він.
При цьому він зазначив, що вже давно, після відвідування курсу з інституціоналізму в Рахунковій палаті Польщі, переконався в необхідності "значно посилювати" незалежність і повноваження Рахункової палати.
Фролов також має намір відзначити призом найкращу пропозицію щодо назви міжфракційного депутатського об'єднання.
Будь ласка, зачекайте...
Ошибки оно нашло.. Это ты ошибка Природы...и твой патрон...осел оманский..
На жаль ніхто не в змозі тут бути оригінальним. Найправдивіша назва: Зедегенерати!
сначала надо упразднить институт идиотов на выборах.
дед шашлыки жарит, хочет гостей
Дерибан...
Це стосується і всіх впопуредників..😁
он ошибся - для процветания моей тещи и дворника Васи, у которого 5 джипов, но мало.вато будет.
а теща ваще швейцарка - 2 зАмка и прочее по мелочи, бедная ка тот архиепископ шо в Болгарии на трамваях ездил пока не отправился к Аллаху или че там
Перетворять Конституцію на дишло, яким всяка колаборантська і кацапська сволота буде крутити, як захоче.
Різні бувають Конституції ! Конституція (Основний Закон) УССР.
Документ 001_001, поточна редакція - від 19.11.1976 року.
Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР (окупаційна назва окупованої держави УНР) забезпечує за СРСР (кривава в'язниця народів) в особі його найвищих органів державної влади та органів державного управління права, визначені статтею 14 Конституції цього кривавого СРСР.
Навіть для своєї безправної колонії УРСР москва створила і дозволила нам Українцям мати свою але колоніальну Конституцію! -
Фролов в Государстве нет независимой счётной палаты.Это инструмент коррупции и давления,а не учёта и прогнозов.Независимый аудит могут предоставить только независимые мировые компании по аудиту.Тому нам тут москальскую шнягу в Украине строить не треба