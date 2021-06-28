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"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи"

Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), член регламентного комітету Верховної Ради має намір ініціювати міжфракційне депутатське об'єднання для проведення конституційної реформи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Фролов написав на сторінці у Facebook.

"Напередодні 25-ї річниці ухвалення Основного Закону України із однодумцями починаємо процес Конституційної реформи для виправлення фундаментальних помилок, закладених у чинній Конституції нашої держави. Вже на наступному пленарному тижні створюю міжфракційне депутатське об’єднання і запрошую до його лав усіх, хто прагне процвітання України" , - написав він.

При цьому він зазначив, що вже давно, після відвідування курсу з інституціоналізму в Рахунковій палаті Польщі, переконався в необхідності "значно посилювати" незалежність і повноваження Рахункової палати.

Фролов також має намір відзначити призом найкращу пропозицію щодо назви міжфракційного депутатського об'єднання.

Також читайте: Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра"

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Топ коментарі
+30
Не трожь Конституцию зеленый скот саоими грязными лапами..
Ошибки оно нашло.. Это ты ошибка Природы...и твой патрон...осел оманский..
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28.06.2021 12:14
+30
"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы" - Цензор.НЕТ 7789
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28.06.2021 12:17
+17
придумали таки как обозвать коалицию с опзж, не называя ее коалицией
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28.06.2021 12:12
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придумали таки как обозвать коалицию с опзж, не называя ее коалицией
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28.06.2021 12:12 Відповісти
Не трожь Конституцию зеленый скот саоими грязными лапами..
Ошибки оно нашло.. Это ты ошибка Природы...и твой патрон...осел оманский..
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28.06.2021 12:14 Відповісти
Там, скорее всего, будут уши портняжки торчать... Это же "мечта лаптеногих" внести изменения в Конституцию Украины....
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28.06.2021 13:05 Відповісти
Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения.
На жаль ніхто не в змозі тут бути оригінальним. Найправдивіша назва: Зедегенерати!
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28.06.2021 12:16 Відповісти
_Ну если так, то гораздо лучше звучит "зегенераты". Так же подходит ЗЕОП, или - точней всего! - ЗеПутаты.
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28.06.2021 12:25 Відповісти
"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи" - Цензор.НЕТ 691 Зепутаны!
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28.06.2021 12:32 Відповісти
я предлагаю упразднить институт президенства, ввести двухпалатный парламент с промежуточными выборами каждые два год и институт гетманата с представительскими функциями.
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28.06.2021 12:16 Відповісти
так 73 дупоголовых сумеют такое дерьмо в парламент избрать... будет целых 2 палаты зеленское!
сначала надо упразднить институт идиотов на выборах.
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28.06.2021 12:36 Відповісти
"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы" - Цензор.НЕТ 7789
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28.06.2021 12:17 Відповісти
То все клятий Порошенко!
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28.06.2021 12:19 Відповісти
І воно теж....))
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28.06.2021 12:25 Відповісти
Я дійсно пишаюся тобою та твоїми однодумцями! Ви здатні жерти власне зелене лайно, та ще й намагаєтесь жартувати з цього приводу!
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28.06.2021 12:34 Відповісти
Но это говно заложил мерзавец барыга. А мы рады топить в этом дерьме друг друга. С Днем Конституции.
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28.06.2021 12:41 Відповісти
Тобою також пишаюся!
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28.06.2021 12:42 Відповісти
👍🏻👍🏻
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28.06.2021 12:55 Відповісти
З чим Вас і поздоровляю!))
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28.06.2021 12:53 Відповісти
Підсмажити намащене забули...
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28.06.2021 12:46 Відповісти
а епальничек чётко мураевский..... совпадэнье???
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28.06.2021 12:18 Відповісти
"Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения." - сказочные дегенераты.
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28.06.2021 12:19 Відповісти
"Законча"! - Закончим плевать на основной закон и уедем к Крвчуку на КОНЦА - заспу)
дед шашлыки жарит, хочет гостей
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28.06.2021 12:27 Відповісти
А "трускавецькі курси" він проходив? Бо курси в Польші не рахуються.Йому є шанс створити міжфракційне об*єднання "Любителі буфета".
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28.06.2021 12:20 Відповісти
проходив, відмінник він, https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/475047/sortby/date...
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28.06.2021 12:42 Відповісти
Тоді схоже, що "переучився", раз таку "ідею" виношує. Незабаром канікули, нехай відпочине.
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28.06.2021 13:22 Відповісти
Ви зелень як не гніздитеся, а в патріоти не годитеся. Ви зелений вонючий мох,який росте на болоті і якого треба просто висушити,щоб ви зникли.
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28.06.2021 12:22 Відповісти
Напевно з Земелькою та надрами Неньки пов'язано!
Дерибан...
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28.06.2021 12:24 Відповісти
І з подвійним громадянствоим, і з федералізацією. І крим, зеленому кодлану, потрібно визнати кацапським.
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28.06.2021 12:33 Відповісти
Клован сів не на свій "златий унітаз"...
Це стосується і всіх впопуредників..😁
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28.06.2021 12:59 Відповісти
Зеленский продолжил *********** традиции «папередников»..))
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28.06.2021 13:08 Відповісти
сколько можно насиловать конституцию? ее не менять надо, а просто соблюдать... скоты...
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28.06.2021 12:24 Відповісти
Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3273810\\\\\\\\

он ошибся - для процветания моей тещи и дворника Васи, у которого 5 джипов, но мало.вато будет.
а теща ваще швейцарка - 2 зАмка и прочее по мелочи, бедная ка тот архиепископ шо в Болгарии на трамваях ездил пока не отправился к Аллаху или че там
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28.06.2021 12:25 Відповісти
Ви. курви, антимідаси, до чого не доторкнетесь - все у лайно перетворюється.
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28.06.2021 12:25 Відповісти
"процесс конституционной реформы"/ Статья 13. Земля Украины, её природные ресурсы являются объектами права собственности Украинского народа. Кодлан Коломойского желает уточнить что под народом он подразумевает не всех граждан Украины , а только их часть с двойными и тройными гражданствами..
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28.06.2021 12:27 Відповісти
"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи" - Цензор.НЕТ 2497
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28.06.2021 12:31 Відповісти
Ця пліснява наволоч "нареформує".
Перетворять Конституцію на дишло, яким всяка колаборантська і кацапська сволота буде крутити, як захоче.
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28.06.2021 12:32 Відповісти
"Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения." - НА ПЕНЬКАХ! (название)
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28.06.2021 12:32 Відповісти
А зачем моносброду межфракционное объединение? Или у них уже нема большинства в Раде?
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28.06.2021 12:34 Відповісти
може, хтось йому дав команду валити цю монобільшість...
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28.06.2021 12:43 Відповісти
Валить на самом деле очень просто - любой олигарх даёт команду своей части моносброда выйти из фракции и ву-а-ля - перевыборы ВР.
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28.06.2021 12:47 Відповісти
Сказано же: бандиты готовятся взломать Конституцию.
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28.06.2021 12:44 Відповісти
Для этого требуется не менее 2/3 депутанов.
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28.06.2021 12:55 Відповісти
Если бы бандиты, то не так обидно, братва! А эти - мрази гламурные, петухи!
"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи" - Цензор.НЕТ 4705
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28.06.2021 12:55 Відповісти
Банду геть зелену...
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28.06.2021 13:02 Відповісти

Різні бувають Конституції ! Конституція (Основний Закон) УССР.
Документ 001_001, поточна редакція - від 19.11.1976 року.
Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР (окупаційна назва окупованої держави УНР) забезпечує за СРСР (кривава в'язниця народів) в особі його найвищих органів державної влади та органів державного управління права, визначені статтею 14 Конституції цього кривавого СРСР.
Навіть для своєї безправної колонії УРСР москва створила і дозволила нам Українцям мати свою але колоніальну Конституцію! -
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28.06.2021 13:15 Відповісти
Ще один русміровець лізе до Конституції.
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28.06.2021 13:26 Відповісти
Фролов Пашка - ещё один вундеркинд из Кривого Рога!
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28.06.2021 13:34 Відповісти
Начните млять с Судейской.
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28.06.2021 14:10 Відповісти
Из-за которой эти все проблемы и начались.
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28.06.2021 14:11 Відповісти
Жидобільшовикам ЗЕ не варто пхати своє рило в українську Конституцію.
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28.06.2021 14:58 Відповісти
"значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов в Государстве нет независимой счётной палаты.Это инструмент коррупции и давления,а не учёта и прогнозов.Независимый аудит могут предоставить только независимые мировые компании по аудиту.Тому нам тут москальскую шнягу в Украине строить не треба
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28.06.2021 16:19 Відповісти
... фролов если тебе не нравится страна не нравится украинська мова геть до ростова.И оставь Конституцию в покое,не таким как фролов что то переделывать в стране.
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28.06.2021 17:22 Відповісти
Кто ты такой и как тебя звать, упырь кремлевский? Вам Коституция Украины спать не дает , твари!
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28.06.2021 18:36 Відповісти
Меня не удивляет,что молодые люди иногда поддерживают совковую бодягу, кремлевских упырей и ватное сумашествие. В наше циничное время молодые там, где деньги, а Кремль для того, чтобы погубить украинское государство денег не жалеет.
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28.06.2021 18:42 Відповісти
 
 