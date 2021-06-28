Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації, - Разумков
Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації Російською Федерацією частини території України
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В умовах анексії та окупації частини території України найважливішим завданням є поширення дії Основного закону на всю територію нашої держави, забезпечення його цілісності й недоторканності в межах існуючих міжнародно визнаних кордонів", - сказав Разумков на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 25-річчю ухвалення Конституції України в понеділок у Києві.
У засіданні парламенту беруть участь чинний та експрезиденти України Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.
У понеділок вперше з весни минулого року, від часу запровадження карантину у зв'язку з COVID-19, представникам ЗМІ дозволили працювати на балконі в залі засідань (до сьогодні там могли перебувати лише фотографи й оператори).
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Так, активисты пришли с плакатами 25 июня, на которых они написали требования к Лорак об уплате налогов. В результате чего предстоящий концерт певицы был сорван.
Как сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов). Кроме того, цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.
Саме за підготовку Лорак до Євробачення у 2008 Кіркоров отримав званння в Україні -
если конституция только для простых грешных, то засуньте ее себе в очько.
Адалі воно само піде...