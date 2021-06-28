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Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації, - Разумков

Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації, - Разумков

Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації Російською Федерацією частини території України

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В умовах анексії та окупації частини території України найважливішим завданням є поширення дії Основного закону на всю територію нашої держави, забезпечення його цілісності й недоторканності в межах існуючих міжнародно визнаних кордонів", - сказав Разумков на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 25-річчю ухвалення Конституції України в понеділок у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції". ФОТО

У засіданні парламенту беруть участь чинний та експрезиденти України Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

У понеділок вперше з весни минулого року, від часу запровадження карантину у зв'язку з COVID-19, представникам ЗМІ дозволили працювати на балконі в залі засідань (до сьогодні там могли перебувати лише фотографи й оператори).

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Топ коментарі
+6
Не плохо бы начать распространение действия Конституции с ОП и ВР.
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28.06.2021 12:21
+5
ОП и ВР забили на Конституцию. А делают такие заявы как будто они за. Даже "гарант Конституции" борется с Конституционным Судом, чтобы ему было удобно торговать украинской землёй.
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28.06.2021 12:32
+5
Поясніть хтось цьому довбню значення терміну "окупація"...
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28.06.2021 12:36
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Не плохо бы начать распространение действия Конституции с ОП и ВР.
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28.06.2021 12:21 Відповісти
І навіщо такі "звучні" фрази, коли таке можливо лише після повного звільнення цих територій.
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28.06.2021 12:23 Відповісти
А вона на підконтрольних територіях діє?
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28.06.2021 12:25 Відповісти
ОП и ВР забили на Конституцию. А делают такие заявы как будто они за. Даже "гарант Конституции" борется с Конституционным Судом, чтобы ему было удобно торговать украинской землёй.
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28.06.2021 12:32 Відповісти
Я горда тим, що читаю що треба- Букви, dsnews та цензор дати фото та інфу з Шишкіним та Хмарою у ВР . УП-0, ДТ-0
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28.06.2021 12:32 Відповісти
С каких пор председатель Верховной Рады стал гарантом Конституции?
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28.06.2021 12:33 Відповісти
Лживые твари.Три миллиона человек попав в реестр должников получили от власти ,,волчий билет,, Не имеют доступ к банковской системе и полностью поражены в правах на труд, что гарантировано Конституцией. Пишу это в Офис Омбудсмена Украины, реакции ни какой. А судебные исполнители советуют или воровать или сдохнуть. С Днем Конституции....
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28.06.2021 12:33 Відповісти
Начиная с ОПачки?
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28.06.2021 12:34 Відповісти
Что оно несёт? Оккупированные территории обеспечивает оккупант, а не Украина согласно прав, записанных в Конституции.
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28.06.2021 12:35 Відповісти
Поясніть хтось цьому довбню значення терміну "окупація"...
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28.06.2021 12:36 Відповісти
Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації, - Разумков - Цензор.НЕТ 706
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28.06.2021 12:37 Відповісти
Распространение действия Конституции на всех граждан Украины включая поцЗедента - важная задача . Но оно как гадюка под каблукам -извивается и норовит укусить, - Разумков
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28.06.2021 12:38 Відповісти
В Москве был сорван концерт Ани Лорак. Перед началом концерта митингующие требовали, чтобы артистка начала платить налоги за свои выступления в России.
Так, активисты пришли с плакатами 25 июня, на которых они написали требования к Лорак об уплате налогов. В результате чего предстоящий концерт певицы был сорван.
Как сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов). Кроме того, цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.

Саме за підготовку Лорак до Євробачення у 2008 Кіркоров отримав званння в Україні -
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28.06.2021 12:47 Відповісти
Любят звучные фразы ляпать и пиариться на этом. А почему ВР во главе с тобой проголосовала за антконституционный дерибан земли? И твой лично голос был в поддержку.
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28.06.2021 12:50 Відповісти
Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации/ А почему бы и нет. Может-любимое слово кодлана Коломойского. Главарь ДНР может стать гарантом украинской Конституции. Суды, органы правопорядка ДНР могут возлюбить украинскую Конституцию. И тогда освобождать никого не надо, и барыга Разумков может вернуться к любимому делу. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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28.06.2021 12:50 Відповісти
Ну хоть на 3 году у власти зеленые научились слову "оккупация". А каким чайником по мордочке надо зеледента научить фразе "российские захватчики украинской земли"?
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28.06.2021 12:51 Відповісти
После Загальных Зборив громад местная власть становится легетимной ст.142.143, которых как не было так и нет. О какой конституции этот ушлепок и землепродавец говорит.
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28.06.2021 12:53 Відповісти
распространите конституцию сначала в ВР , ОП. и на президента лично. землю продаете? нарушив конституцию, без референдума. през назначает руководителей набу, сап и тд, в нарушение конст. ОП руководит страной, а они фактичесски НИКТО. рнбо увольняет таможенников, в нарушение конст. и так по всем направлениям. а самое главное, през лично, один, без никого сливает врагам секретные данные.
если конституция только для простых грешных, то засуньте ее себе в очько.
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28.06.2021 13:02 Відповісти
Возвращался бы ЗЕ лучше в квартал 95, а разумков в управление своими ломбардами.
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28.06.2021 13:02 Відповісти
как известно у него сеть ломбардов про100кредит.
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28.06.2021 13:05 Відповісти
Распространіть її дію, спочатку, на верхівку влади...
Адалі воно само піде...
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28.06.2021 13:43 Відповісти
Врато б йому нагадати, що дія Конституції перш за все повинна почати діяти у Верховній Раді.
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28.06.2021 14:42 Відповісти
Разумков виявляється не тільки "пупс Тігіпка" а дійсно справжній зе-дурень...
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28.06.2021 14:51 Відповісти
 
 