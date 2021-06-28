Процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим, - Разумков
Історичний процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час урочистого засідання парламенту, присвяченого 25-річчю ухвалення Конституції України в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні реформа децентралізації поки що не завершена. Щоб довести її до логічного кінця і реалізувати в повному обсязі, нам необхідно буде внести зміни до Конституції. Це буде непростий, але історичний процес", - сказав Разумков.
За його словами, внесення змін до Основного закону в частині децентралізації дасть змогу місцевим органам влади отримати більше повноважень і більше відповідальності для розвитку своїх регіонів.
Разумков зазначив, що вдосконалення та модернізація Конституції залишаються актуальними для парламенту, відзначивши при цьому, що будь-які зміни до Конституції мають бути "обережними та обдуманими".
"Тому що будь-яка, навіть маленька помилка може призвести до глобальних наслідків, іноді катастрофічних", - підсумував Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
Совок никуда из голов не делся, да и восточный ё%%утый сосед свою лепту вносит.
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Пожалуйста излагайте ваши мысли так чтобы поняли все.
Поруч з головою СБУ Бакановим сидить співголова Партії Регіонів Януковича Володимир Рибак, який голосував за диктаторські закони.
Степан Хмара і Віктор Шишкін, які топили за Зе так, що дим йшов, прийшли у футболках "Зе - вбивця Конституції". Видайте їм ще одну футболку з написом "Зробили себе разом" і спитайте у Хмари: "Скільки аеропортів і вокзалів він взяв під контроль, щоб Порошенко не втік з країни?"
Олександр Мороз, який назвав антикорупційні органи основним джерелом корупції і висказався проти ринку землі. Видайте йому краплі від зовнішнього управління і спитайте: "Скільки у нього земельних ділянок?"
Прикро, що деякі люди, які дотичні до історичної події, прийняття Конституції, перетворились на таке, навіть не знаю, як толерантно назвати...
«Я ще раз підкреслюю - не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція «Європейської солідарності», яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли «Європейська Солідарність» підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державноі землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка «Європейської солідарності», і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу», - зазначив Порошенко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/poroshenko-poyasniv-chomu-jes-pidtrimala-rinok-zemli--669796.html
Пам'ятайте це !
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу (навіть Крим), проголосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції відповів на запитання журналістів. Зокрема, він сказав:
«Ювілей Конституції - це для народу, а для влади це означає тільки одне - час звітувати», - процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.
«На жаль, влада не вважає потрібним звітувати і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада гвалтує і порушує Конституцію», - переконаний Порошенко.
«Те, що ми бачмо зараз, наприклад коли «відосики» і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, порламент - це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107 статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян», - наголосив Порошенко.
П'ятий Президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: «юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд - яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?»
«Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність - або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, у якої є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні», - зазначив Петро Порошенко.
«Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції - це захист прав і свобод громадян. Права і свободи», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
«Конституція - це не «шведський стіл», де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше - це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс», - резюмує п'ятий Президент.