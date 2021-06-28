За добу в Києві виявлено 116 хворих на коронавірус, летальних випадків немає, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 116 хворих на коронавірус. Летальних випадків за добу в столиці немає.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"116 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 486", – повідомив Кличко.
Захворіли 67 жінок віком від 20 до 83 років, 39 чоловіків віком від 21 до 78 років. А також 7 дівчаток від 5 до 17 років і 3 хлопчиків від 9 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 1 хворого на коронавірус. А також 45 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 120 людей. Загалом коронавірус подолали 204 359 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 36, в Оболонському – 21 та в Солом’янському районі – 19 випадків", – зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Слухи о страшном..жутко смертельном и заразном вирусе оказались сильно преувеличенными...
Кто должен был заболеть...тот заболел...кто должен быть умереть...тот умер...и пандемия пошла на спад...
Все так как было с испанкой...
А вакцинация то так...пук в лужу...
Но факт есть факт...количество вакцинировпнных о общему числу населения мизерное...а пандемия идет на спад...
Испанкой за два года заболело 550 миллионов человек...ковидом за теже два года 160 миллионов..
Испанка закоечилась безо всяких вакцин...закончится и ковид....ну разве что этот весь зоопарк вакцин дает вирусу вощсожность мутировать...
Ео я в отличии от вас кацапов и зебилов не читаю..
В Украине 40 миллионов населения...вакцинировпно чуть более миллиона..
Полгода назад забрлевало болен 10 тысяч в день...сейчас менее тысячи....неужели вы думаете что это следствие вакцинации??
Масочный режим...античептики..и прочее..
Я тодько за...
Но вот зоопарк вакцин созданный оперативно ..за полгода...лично мне не нравится..
Я буду благодарен..
На этом форуме всегда так...когда нечего сказать...отправляют в Гугл..😁
Но если чел утверждает..что ему что то известно...то ему нет проблем об этом написать..
А если он просто свестит...то сращу ничинаются оисыли в гугл...и закидоны про школу..
А то о яем вы шепчете...то явно что то секретное..😁
А что известно вам ..неведомо...вы молчите как брянский рартищан на допросе..
Это что проблема написать?? Или вам ищвестно все то де что и мне...и добавить нечего??
Вам позволит ваша религия это сделать??
Будет что написать о "комплексе мер"...пишите...с удовольствием почитаю...
А свист не надо...то пустое...
Хочешь?? Колись...Чем угодно колись...
Я против ущемления прав тех кто не хочет колоться всяким разным шмурляком..
Завтра введут какие то паспорта..справки...и ограничет мне дрступ куда нить..
Я об этом...а не о прививках как таковых...
Хотя я вижу что привики это как мертвому припарка...но выбор за вами...
Но ведь еще не вечер не так ли?? И завтра может соучится все что угодно...учитывая тот факт что у власти зеленые идиоты..
Паспорта вакцинации вот вот введут в ЕС..
Геужели вы думаете что Украина в этом вопросе оствнется в стороне??
А для чего??
Или это ояередной большой ваш секрет ??😁
Так ведь??
Зачем тогда нужен этот паспопт??
А теперь вопрос...мне как не вакцинировпну такой пасплрт далут?? Нет...
Следовательно предьявить мне будет нечего...
Значит это дискриминация...
И не нужно тут приплетать гражлан и не граждан...права на вождение авто и прочее..это все из разных опер...
Но тут самое смешное заключается в том...что и впкцинированные деляться на сорта...одни получат паспорт впкцинации который признается ЕС...а другие нет..😁
И не имея оного...я не смогу туда попасть...
Или же я должен буду потратить деньги на тест к примеру...а это и есть та самая дискриминация факт которой вы уже признали...
Но вы меня уже утомили и без нее...
Удачи вам в каждом 180-ти дневном прививавании...😁
Но ваш пост показателен...
Обвинить в том что оппонент постит из паРаши..это второй после отсылки в гугл показатель того что клиент обосрался..
Что в принципе меня не удивило..
Владимир Маяковский
Долг Украине
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно́,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро́
по проволокам-усам
электричеством
течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьёт ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Ду́гласа
галстух краплен…
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрёпанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, -
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
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1926 г.
Она когда говорила ..
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Наверное о впс думала...
"Долг Украине"?? Ну если вам нравится что Украина описана там как старая бабка без будущего...то мне нет..
Уровень маяковскго...это уровень дворового поэта...
Не будь тогда Есенина...возможно он бы где то там во дворах и остался..
Что еще из тврчества этого алкоголика вас возбуждает??
😷
Чечетов..😁