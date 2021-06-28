За добу в Києві виявлено 116 хворих на коронавірус, летальних випадків немає, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 116 хворих на коронавірус. Летальних випадків за добу в столиці немає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"116 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 486", – повідомив Кличко.

Захворіли 67 жінок віком від 20 до 83 років, 39 чоловіків віком від 21 до 78 років. А також 7 дівчаток від 5 до 17 років і 3 хлопчиків від 9 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 1 хворого на коронавірус. А також 45 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 120 людей. Загалом коронавірус подолали 204 359 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 36, в Оболонському – 21 та в Солом’янському районі – 19 випадків", – зазначив Кличко.

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