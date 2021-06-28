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Єврорада схвалила підписання угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною

Єврорада схвалила підписання угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною

Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, зокрема Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

Про це йдеться в офіційній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Сьогодні Рада дала "зелене світло" для підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоду щодо повітряного транспорту з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - йдеться в заяві.

Угоди усувають ринкові обмеження та поєднують ці країни з внутрішнім авіаринком ЄС, оскільки передбачається, що вони перейдуть на європейські стандарти і правила у сфері авіаперевезень.

"Підписання усіх чотирьох угод очікується восени 2021 року. Кожна угода після цього має бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною", - додають у комюніке.

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Зазначається, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяє попереднє застосування угод до того, як будуть завершені всі необхідні процедури для набуття ними чинності.

"Дуже радий у зв’язку із затвердженням Радою ЄС Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яку так довго очікували і, сподіваюся, скоро підпишуть. Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіаринок Європи, гарантує високі стандарти безпеки та створить переваги і для мандрівників, і для авіаіндустрії", - прокоментував посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС мали підписати 11 лютого в Брюсселі. На початку лютого в Офісі Президента України заявили, що підписання зірвалося.

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Угода була парафована ще в 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанський спір про належність Гібралтару.

Шанс на якнайшвидше підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, однак на жовтневому саміті Україна-ЄС Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.

Угода про спільний авіаційний простір має на меті зрівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, і як наслідок - знизити ціни на квитки.

Автор: 

авіація (4120) Рада Європи (460) авіасполучення (3070) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+5
Точно так же думали и покойники из СССР!! Кто пойдёт сраться в военном отношении с Союзом!? Никто и не пошёл... А пациент сдох!! Сам взял и сдох... назло всем!!))) Так то был сильный.. здоровый...и не совсем дурноватый. Тоже себя обманывал...и думал что сильнее.. умнее и что вечен.
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28.06.2021 14:53
+4
Вы зря драматизируете. Даже в современной истории есть примеры, когда кацапы без всяких военных действий отдавали свои территории соседним государствам, всего лишь нужно поставить па-рашку в соответствующею позу...
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28.06.2021 14:27
+4
тактика у вора всегда проще и эффективнее, чем у нормального человека... но стратегически вор всегда в итоге проиграет...
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28.06.2021 14:27
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Ну а хотя бы чуток бульбостана или мокшании включите в это пространство для адреналина...Истребители у братьев готовы ежесекундно садить все борта с тЭрорЫстамЫ
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28.06.2021 14:05 Відповісти
https://biz.liga.net/all/transport/novosti/vozdushnoe-prostranstvo-nad-krymom-ostaetsya-ukrainskim-ikao Воздушное пространство над Крымом остается украинским - ИКАО .
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28.06.2021 14:10 Відповісти
да и пусть - за стока лет на Бельбеке не приземлился ни один истребитель - на словах они Лвы Толстые, а на деле, вы понял
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28.06.2021 14:19 Відповісти
В этом есть и другая интрига. Вслед за морским "Дефендером", может появиться и воздушный, а там и сухопутный... Тактика кацапов, повёрнутая против кацапов.
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28.06.2021 14:20 Відповісти
Тактика касапов гораздо проще и к сожалению эффективнее украинской: они захватили и властвуют а мы географические карты изучает и открываем уголовные дела Крымской прокуратурой в Киеве...Никто вместо Украины не ********* сраться в военном отношении с рашкой и вы все это прекрасно знаете и не обманывайте себя
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28.06.2021 14:25 Відповісти
Вы зря драматизируете. Даже в современной истории есть примеры, когда кацапы без всяких военных действий отдавали свои территории соседним государствам, всего лишь нужно поставить па-рашку в соответствующею позу...
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28.06.2021 14:27 Відповісти
тактика у вора всегда проще и эффективнее, чем у нормального человека... но стратегически вор всегда в итоге проиграет...
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28.06.2021 14:27 Відповісти
ну да Рашка так проигрывала шо посмореть в Гугл планета - тупо спрашиваю - ну шо, прииграли, или ждать пока Попа Римская не подохнет?
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28.06.2021 14:29 Відповісти
Быстрые методы чаще всего не самые эффективные.
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28.06.2021 14:30 Відповісти
ну да, просто смотря по вирусу и упражнениям Путина, как ни как мона прийти к мысли о "масонах". ну блин - такого беспредела шо устроил лысый шнырь кто бы допустил то?
рвавым говном и хакерами полмира засрал и еще угрожает шо если его не поймут - засрат вообще всех
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28.06.2021 14:39 Відповісти
Примерно так вёл себя СССР. И, примерно как сейчас, им отвечал Запад. Результат мы видим.
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28.06.2021 14:42 Відповісти
Ждите. Запад с нами. Ваш Остап Бендер.
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28.06.2021 14:39 Відповісти
Забордюрник, шло бы ты отсюда
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28.06.2021 16:36 Відповісти
Каждый слышит то, что готов услышать...
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28.06.2021 14:34 Відповісти
Ну тогда пой в украинском Крыму "Червону калину" и чекай на визволителя з НАТО бо вони мріють своєю кров"ю подарувати Крим корумпованій Україні, уррря!!!
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28.06.2021 14:41 Відповісти
Вы бредите. Или истерите. А, скорее всего, и то, и другое одновременно.
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28.06.2021 14:42 Відповісти
Точно так же думали и покойники из СССР!! Кто пойдёт сраться в военном отношении с Союзом!? Никто и не пошёл... А пациент сдох!! Сам взял и сдох... назло всем!!))) Так то был сильный.. здоровый...и не совсем дурноватый. Тоже себя обманывал...и думал что сильнее.. умнее и что вечен.
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28.06.2021 14:53 Відповісти
ниже ответили
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28.06.2021 14:27 Відповісти
Аналогично.
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28.06.2021 14:29 Відповісти
Не, ну вот это уже точно зрада.
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28.06.2021 14:12 Відповісти
Всi на майдан !!!
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28.06.2021 16:36 Відповісти
хорошо
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28.06.2021 14:13 Відповісти
Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Источник: https://censor.net/ru/n3273828\\\\\\\

ну ка бы мы парафинили на солгашение о провозе тюльки между Крижополем и Китаем
хорошо шо приняли
Єврорада схвалила підписання угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною - Цензор.НЕТ 2644
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28.06.2021 14:17 Відповісти
Тююю... А до цього " гіперлупом" чи "зоряними воротами" користувалися??
🤔
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28.06.2021 14:21 Відповісти
..ну как теперь МАУ прикажете проталкивать на жирные направления? Что творится..что творится!! Видимо скоро МАУ наберётся долгов по самое нехочу..и пойдёт путём АэроСвита. А государство долги простит... Нормальный коломое-зеленский еврейский гешефт!!!
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28.06.2021 14:48 Відповісти
Ваше сообщение ровно на столько эмоциональное, на сколько и глупое. Коломойский гешефт против МАУ? Против своей же компании?
В этом указе все размывчато, но если это привлечет европейских лоукостеров, то выиграют только Украинцы. А если МАУ зажралось, значит досвидос с конкурентного рынка.
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28.06.2021 17:21 Відповісти
..А Вы реально научились читать... но не научились понимать , что написано. Ну такое бывает. Таких людей достаточно много. Кто идёт голосовать за Зе, руководствуясь животными привычками, кто за ОПЗЖ... с тоской по рахе, ну а Вы просто не понимаете смысла. Попытаюсь жестами и на пальцах!!! Именно это и привлечёт лоукостеры и компании с нормальными ценами и качеством обслуживания. Именно это не даст нашей Госавиаслужбе лоббировать МАУ в угоду Коломойскому и отдавать ей жирные направления. Именно это сейчас подтолкнёт Коломойского к накапливанию долгов и невозврат этих долгов, что повлечёт за собой государственные расходы на их покрытие. Что уже раз проделал Коломойский с АэроСвитом. Обанеротил компанию и списал многомиллиардные долги за счёт государства, создав МАУ. И сейчас МАУ УЖЕ НЕ КОНКУРЕНТ в Украине, а с принятием этого решения исчезновение МАУ в совсем недалёком будущем. Не будет Коломой летать на тех условиях, что летают другие компании. И гешефт Коломойского ..это невозврат огромнейших долгов и кредитов. Дальнейшая деятельность убыточна и МАУ уже никогда не покроет расходы. Постарайтесь понять что такое ГЕШЕФТ и с чем его едят!!! И в этом случае также!!
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28.06.2021 17:47 Відповісти
так может уже пора определиться зрада или нет? При зеле заходят лоукостеры, но блин и тут все плохо.
Чивакуня решил отжать у Бени Аэросвит в свое время. Беня прибыльную компанию превратил в дырку от бублика (правильно сделал) и чивакуне достался хрен.
Порохе решил отжать Приват. Беня уже знал что делать) Вывел бабки. Соевые кричали давай пеця! давай гецьман! мочи самый успешный банк в Украине. Пеця дал, соевые оплатили, вытерли губы от протеина и живут дальше.
И вот опять?
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28.06.2021 17:55 Відповісти
..ну вот и сомнений никаких нет.. ))) Явно выраженные животные привычки.. Как у собаки Павлова слюна на команду...так у поклонников Зеидиота истерика на фамилию Порошенко.. Что...дурачёк... понял с трудом что такое Гешефт и как Коломой поступит с МАУ.? Но ты более туп..чем казалось на самом деле..))) Думать то так и не сподобился. В 2013 году всё началось... и если бы не Испано-Гибралтаский вопрос...то всё утряслось бы и при Порохе. Но ты основательно туп..как и большинство поклонников Зеидиота..чтобы что то понять! Ты ведь наверняка даже на МАУ никогда не летал..и не знаешь..что это самая дорогая компашка в Украине и самая плохая по качеству обслуживания.Ты наверняка не знаешь..что долг МАУ перед Евроконтролем гасит государство.... т.е с твоего кармана... АэроСвит был точно в таком же положении и держался на госдотациях ..и когда суммы перевалили за разумные Беня просто обанкротил компашку ..а пострадало ГОСУДАРСТВО!! Картина с МАУ повторяется один в один!!! И хорошо..что заходят иностранные компании... чему твой ЗЕ противится явно... потому что к договору Госавиаслужба пытается прилепить приоритет в направлениях ОТЕЧЕСТВЕННЫХ авиакомпаний..а не получается. Написанное тобой ярко продемонстрировало тупость и недалёкость поклонников Зе!! Ничего не зная... не понимая... выступаем!!??? Просто зелёная тупая дурашка....да ..Сашок!???
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28.06.2021 20:00 Відповісти
 
 