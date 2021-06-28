Єврорада схвалила підписання угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною
Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, зокрема Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.
Про це йдеться в офіційній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Сьогодні Рада дала "зелене світло" для підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоду щодо повітряного транспорту з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - йдеться в заяві.
Угоди усувають ринкові обмеження та поєднують ці країни з внутрішнім авіаринком ЄС, оскільки передбачається, що вони перейдуть на європейські стандарти і правила у сфері авіаперевезень.
"Підписання усіх чотирьох угод очікується восени 2021 року. Кожна угода після цього має бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною", - додають у комюніке.
Зазначається, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяє попереднє застосування угод до того, як будуть завершені всі необхідні процедури для набуття ними чинності.
"Дуже радий у зв’язку із затвердженням Радою ЄС Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яку так довго очікували і, сподіваюся, скоро підпишуть. Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіаринок Європи, гарантує високі стандарти безпеки та створить переваги і для мандрівників, і для авіаіндустрії", - прокоментував посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС мали підписати 11 лютого в Брюсселі. На початку лютого в Офісі Президента України заявили, що підписання зірвалося.
Угода була парафована ще в 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанський спір про належність Гібралтару.
Шанс на якнайшвидше підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, однак на жовтневому саміті Україна-ЄС Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.
Угода про спільний авіаційний простір має на меті зрівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, і як наслідок - знизити ціни на квитки.
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рвавым говном и хакерами полмира засрал и еще угрожает шо если его не поймут - засрат вообще всех
ну ка бы мы парафинили на солгашение о провозе тюльки между Крижополем и Китаем
хорошо шо приняли
🤔
В этом указе все размывчато, но если это привлечет европейских лоукостеров, то выиграют только Украинцы. А если МАУ зажралось, значит досвидос с конкурентного рынка.
Чивакуня решил отжать у Бени Аэросвит в свое время. Беня прибыльную компанию превратил в дырку от бублика (правильно сделал) и чивакуне достался хрен.
Порохе решил отжать Приват. Беня уже знал что делать) Вывел бабки. Соевые кричали давай пеця! давай гецьман! мочи самый успешный банк в Украине. Пеця дал, соевые оплатили, вытерли губы от протеина и живут дальше.
И вот опять?