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Конституція - це не "шведський стіл" для Зеленського, не можна вибрати одну статтю, а ту, де обмежені права президента, не читати, - Порошенко

Конституція - це не

Конституція - це не "шведський стіл", вона працює як цілісний законодавчий організм. І ніякі "вищі інтереси" не можуть бути виправданням для її порушення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам сказав п'ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції.

"Ювілей Конституції – це для народу, а для влади це означає тільки одне – час звітувати", – процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.

"На жаль, влада не вважає потрібним звітувати, і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада гвалтує і порушує Конституцію", – переконаний Порошенко.

"Те, що ми бачимо зараз, наприклад коли "відосики" і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, парламент – це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107-й статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції". ФОТО

П’ятий Президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: "юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд – яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?"

"Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність – або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні", – зазначив Порошенко.

"Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції – це захист прав і свобод громадян", – наголошує лідер "ЄС".

"Конституція – це не "шведський стіл", де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. Цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше – що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс", – резюмує Порошенко.

Також читайте: Наша Конституція - одна з найкращих у Європі, - Разумков

Автор: 

Конституція (548) Порошенко Петро (15171) День Конституції (76) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+39
Погоджуюсь з Президентом України.
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28.06.2021 14:23
+35
Конституция - это не "шведский стол" для Зеленского, нельзя выбрать одну статью, а ту, где ограничены права президента, не читать, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8868
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28.06.2021 14:27
+25
бедное зеленое чмо...всегда его в собственное дерьмо макают
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28.06.2021 14:20
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П.С. "объяснить электорату голосовавшему за Зелю ,в чем он не прав" - ничего НЕ реально.. бо думать (критично мыслить) - вы не способны, как и ватники в рашке.. только там их 87%, а здесь 73%
А вот был бы у тебя разум и ты мог его использовать - то не велся бы на "подсказки", а думал бы сам.. легко отделяя зерна от плевел пополузма.. реальность от обещаний зомбоящика.
Так что - жри то, за что наголосовал - вы привели к власти еще более тупых чем являетесь сами..
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28.06.2021 15:54 Відповісти
зебил, до тебя таки дошло, что "любые ***** способны впарить" тебе ВСЁ что угодно...
Так в чем проблема, в госдепе США или в том что ты настолько идиот в свои 60+ лет?

Почему нам никто и ничего НЕ впаривает, мы голосуем осознанно, и лишь долпоепы из 73% бегают и скулят что их "снова апманули и впарили"?
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28.06.2021 16:23 Відповісти
дурбецало, ты само призналося что твоя "гражданская позиция" - это на коленях голосовать за тех, кого "подсказывают ***** 30 лет подряд"


п.с. зебил, которое ноет и само написало что голосует "30 лет по подсказке ******" - вдруг заверещало о "гражданской позиции" и "выборе".. шедеврально!)))
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28.06.2021 16:43 Відповісти
гражданская ПОЗА от https://censor.net/ru/user/452140

"Я реальный избиратель ,которому ***** 30 лет впаривали гнусные формулы...."
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28.06.2021 16:48 Відповісти
п.с... ууу, как тебе моСх-то промылиу шмария у бойко...
особенно про "Пороха и Беларусь".. - в контексте того, что именно при Порохе впервые за 30 лет НЕ испаользовался админ ресурс..
впро чем, зебилам это осознать невозможно - вам по зомбоящику от коломойши/медведчука ВПАРИВАЮТ совсем другое
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28.06.2021 16:28 Відповісти
87% ватников рашки тоже ведут себя как "граждане расеи".. и голо-СУЮТ за все, что им "подсказывают и впаривают" по зомбоящику!
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28.06.2021 16:29 Відповісти
п.с. твой "выбор" - заЦЕНИ в счетах по комуналке и в магазинах, вместе с отменой повышения пенсий и отменой субсидий..
А потом - еще раз за ЦЕНИ в счетах в ноябре.. вместе с повышением комуналки на 40-50%.. заодно и поной о своем идиотизме, когда будешь платить по счетам))
Конституція - це не "шведський стіл" для Зеленського, не можна вибрати одну статтю, а ту, де обмежені права президента, не читати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4451
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28.06.2021 16:34 Відповісти
Ги-ги-ги
Ну чия б корова мичала...
Як відомо, по Конституції Україна є "...незалежна, демократична, соціальна, правова держава" (ст.1)

"В Україні діє і визнається принцип верховенства права. Конституція в Україні має найвищу юридичну силу. Закони і правові акти повинні відповідати їй" (ст.8).

"Усі люди є вільні і рівності в своєї гідності і правах" (ст.21).

"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом". (Ст.24)

А тепер порівняємо ці засадничі статті Конституції зі статтями Законів про "Судоустрій і Статус суддів" і "Про Конституційний Суд"... Угу, та сама суддівська реформа Порошенка від 2016 і 2017 років, яка зруйнувала Конституцію і де-юре перетворила державу з демократичної (ст.1) в тоталітарну мафіозно-феодальну. Бо порушила головний принцип державотворення (рівноправ'я) і поділила суспільство на нерівноправні касти, які живуть по окремим законам.

Розділ ХІІ, ст.24. Посадовий оклад судді становить:
- для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів працездатних осіб
- для судді апеляційного та вищого спеціалізованого судів - 50 прожиткових мінімумів
- для судді Верховного (і Конституційного) Суду - 75 прожиткових мінімумів
Що разом з доплатами за стаж, посаду, ступінь і т.п. приводить до офіційних зарплат суддів понад 400тис.грн на місяць, тобто більше ніж в 40 разів більше, ніж середня зарплата в Україні. Та зарплата, з податків на яку і платяться ці "рівноправні" зарплати "слуг народу" всіх мастей.

Розділ Х, ст.142 Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці.
п.3. "Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді".

Тобто при зарплаті 400тис.грн на місяць пенсія є 200тис.грн на місяць + 2% за кожен рік стажу понад 20років і, в принципі може бути і 300тис. і більше грн на місяць. Без податків, з ПФУ, тобто з того самого ЄСВ звичайних платників податків, пенсія яких обмежена 15 тис.грн на місяць згідно закону "Про пенсійне страхування".

Так перед яким законом рівні українці (Конституція України, ст.24)? Перед законом по судоустрій (і інши закони і підзаконні акти для номенклатури) чи про пенсійне страхування (законом для пересічних)?
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28.06.2021 15:27 Відповісти
тільки ж не тупому зебілу з совковим антиринковим менталітетом розмірковувати про положення цивилізованих демократичних Конституцій...
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28.06.2021 16:10 Відповісти
Пацсталом
На перший раз вчу
https://nv.ua/world/countries/tramp-zayavil-ob-otkaze-ot-godovoy-zarplaty-v-razmere-400-tysyach-50011535.html

Пояснюю. $400тис. брутт на рік - це найвища зарплата держслужбовця (президента) в США. Вона визначається згідно списку посадових оплат бджетників в США. Всі інши пропорційно менше її і знаходяться в діапазоні вилки 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на час прийняття закону про цей перелік.

До речі, зарплати 9 (!) суддів Верховного Суду в США є $250...$258тис. брутто на рік.

Не переплутайте. Це зарплати на рік і брутт. Тобто до сплати податків. Причому інши доходи бюджетникам мати не дозволено окрім пасивних за попередні (до держслужби) вкладення.

Зі свої зарплати держслужбовці ще сплачують податки по одній для всіх громадян США прогресивній шкалі (в діапазоні приблизно 0...30%) в залежності від доходів на члена родини.

І так во всіх країнах (з непринциповими варіаціями), які є демократичними. Тобто держслужба в демократичних державах недарма називається СЛУЖБОЮ. Це не засіб грабування держави і життя в 40разів краще середнього громадянина держави, а служба на благо держави і всього її народу. Повторюю, ВСЬОГО народу держави. А не виключно своєму патрону.
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28.06.2021 16:46 Відповісти
5й Президент Украины прав. полшестого оно и в Африке полшестого.
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28.06.2021 15:48 Відповісти
ах, как сильна его обида. уже такое понёс....
и стадия отрицания поражения на выборах затянулась.
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28.06.2021 16:21 Відповісти
То есть тебя,дегенерат,не трогает,что это ты, подонок,привел к власти преза,который стучит в кэгэбе...было с самого начала понятно ,что зеголосилки -это враги Украины,которых надо просто утилизировать и лишать всяческих прав
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28.06.2021 18:03 Відповісти
Слава герою!
Конституція - це не "шведський стіл" для Зеленського, не можна вибрати одну статтю, а ту, де обмежені права президента, не читати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5480
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28.06.2021 16:21 Відповісти
Скоро Зеленський зрівняється з Людовіком XIV - держава це Я.
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28.06.2021 16:26 Відповісти
это точно шо в ВР шо в ОПУ абсолютные падлюки, только в ОПУ еще и с ПР Яныка
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28.06.2021 17:24 Відповісти
ну так пойди и подмойся - раз тебе там воняет "срусью"
для особо тупых зебилов поясню (сами вы понять не способны):
интернет не умеет передавать запахи, и если тебе воняет - то только от тебя самого))
Так что почаще подмывайся, особенно перед (и, главное - после!) чтения новостей на Цензоре! особенно о твоем бесноватом клоуне-ссыкуне))
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28.06.2021 16:40 Відповісти
снова тебе воняет?)) так читай внимательно - иди, https://censor.net/ru/user/452140, и подмойся.. интернет не умеет передавать запахи))
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28.06.2021 16:52 Відповісти
Для 73% эти разъяснения недоступны для понимания.
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28.06.2021 16:39 Відповісти
становись в позицию и жди очередных подсказок из зомбоящика))

напомню кто ты и какова твоя гражданская ПОЗА: "Я реальный избиратель ,которому ***** 30 лет впаривали гнусные формулы....." (с)https://censor.net/ru/user/452140
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28.06.2021 16:51 Відповісти
тобто, висновок - https://censor.net/ru/user/452140 хоче повернутися до московії... браво!
п.с. незабудь всіх своїх туди забрати, усім кодлом валіть до рашки - там у вас "велике майбутне".. й саме у твоїй улюбленій позиціії - на колінах слухати підсказки від "****** как голосовать"(с))
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28.06.2021 17:06 Відповісти
Да ты задолбал)твой "выбор" стучит в кэгэбе,спасая убийц украинцев +ты не имеешь теперь никакого морального права называть себя гражданином Украины...так что пнх на Ростов
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28.06.2021 18:11 Відповісти
зеля с пороха пример и берет
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28.06.2021 17:49 Відповісти
С тебя оно пример берет -такой же дегенерат и прокацапский стукач,как и те ,кто это выбирал
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28.06.2021 18:21 Відповісти
Судя по количеству крестиков в теме, зебуинов опять несло жиденьким?
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28.06.2021 18:37 Відповісти
Лучше сраз на ,,комсомольскую правду,,. Там его больше вашего ненавидят
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29.06.2021 02:24 Відповісти
Свиночолий зрадник видав у 2018 роціТимура Тумгоєва Московії на розправу фсб.«Там його затримали, обманули його адвоката - сказали, що Тумгоєва везуть до ДМС. Він передав речі адвокатові, а його взяли і зрадницьки вивезли до РФ. Це перший випадок, коли Україна видає державі-агресору свого бійця», - розповідає Захаров.
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29.06.2021 08:40 Відповісти
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