Конституція - це не "шведський стіл" для Зеленського, не можна вибрати одну статтю, а ту, де обмежені права президента, не читати, - Порошенко
Конституція - це не "шведський стіл", вона працює як цілісний законодавчий організм. І ніякі "вищі інтереси" не можуть бути виправданням для її порушення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це журналістам сказав п'ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції.
"Ювілей Конституції – це для народу, а для влади це означає тільки одне – час звітувати", – процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.
"На жаль, влада не вважає потрібним звітувати, і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада гвалтує і порушує Конституцію", – переконаний Порошенко.
"Те, що ми бачимо зараз, наприклад коли "відосики" і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, парламент – це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107-й статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян", – наголосив Порошенко.
П’ятий Президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: "юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд – яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?"
"Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність – або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні", – зазначив Порошенко.
"Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції – це захист прав і свобод громадян", – наголошує лідер "ЄС".
"Конституція – це не "шведський стіл", де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. Цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше – що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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А вот был бы у тебя разум и ты мог его использовать - то не велся бы на "подсказки", а думал бы сам.. легко отделяя зерна от плевел пополузма.. реальность от обещаний зомбоящика.
Так что - жри то, за что наголосовал - вы привели к власти еще более тупых чем являетесь сами..
Так в чем проблема, в госдепе США или в том что ты настолько идиот в свои 60+ лет?
Почему нам никто и ничего НЕ впаривает, мы голосуем осознанно, и лишь долпоепы из 73% бегают и скулят что их "снова апманули и впарили"?
п.с. зебил, которое ноет и само написало что голосует "30 лет по подсказке ******" - вдруг заверещало о "гражданской позиции" и "выборе".. шедеврально!)))
"Я реальный избиратель ,которому ***** 30 лет впаривали гнусные формулы...."
особенно про "Пороха и Беларусь".. - в контексте того, что именно при Порохе впервые за 30 лет НЕ испаользовался админ ресурс..
впро чем, зебилам это осознать невозможно - вам по зомбоящику от коломойши/медведчука ВПАРИВАЮТ совсем другое
А потом - еще раз за ЦЕНИ в счетах в ноябре.. вместе с повышением комуналки на 40-50%.. заодно и поной о своем идиотизме, когда будешь платить по счетам))
Ну чия б корова мичала...
Як відомо, по Конституції Україна є "...незалежна, демократична, соціальна, правова держава" (ст.1)
"В Україні діє і визнається принцип верховенства права. Конституція в Україні має найвищу юридичну силу. Закони і правові акти повинні відповідати їй" (ст.8).
"Усі люди є вільні і рівності в своєї гідності і правах" (ст.21).
"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом". (Ст.24)
А тепер порівняємо ці засадничі статті Конституції зі статтями Законів про "Судоустрій і Статус суддів" і "Про Конституційний Суд"... Угу, та сама суддівська реформа Порошенка від 2016 і 2017 років, яка зруйнувала Конституцію і де-юре перетворила державу з демократичної (ст.1) в тоталітарну мафіозно-феодальну. Бо порушила головний принцип державотворення (рівноправ'я) і поділила суспільство на нерівноправні касти, які живуть по окремим законам.
Розділ ХІІ, ст.24. Посадовий оклад судді становить:
- для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів працездатних осіб
- для судді апеляційного та вищого спеціалізованого судів - 50 прожиткових мінімумів
- для судді Верховного (і Конституційного) Суду - 75 прожиткових мінімумів
Що разом з доплатами за стаж, посаду, ступінь і т.п. приводить до офіційних зарплат суддів понад 400тис.грн на місяць, тобто більше ніж в 40 разів більше, ніж середня зарплата в Україні. Та зарплата, з податків на яку і платяться ці "рівноправні" зарплати "слуг народу" всіх мастей.
Розділ Х, ст.142 Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці.
п.3. "Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді".
Тобто при зарплаті 400тис.грн на місяць пенсія є 200тис.грн на місяць + 2% за кожен рік стажу понад 20років і, в принципі може бути і 300тис. і більше грн на місяць. Без податків, з ПФУ, тобто з того самого ЄСВ звичайних платників податків, пенсія яких обмежена 15 тис.грн на місяць згідно закону "Про пенсійне страхування".
Так перед яким законом рівні українці (Конституція України, ст.24)? Перед законом по судоустрій (і інши закони і підзаконні акти для номенклатури) чи про пенсійне страхування (законом для пересічних)?
На перший раз вчу
https://nv.ua/world/countries/tramp-zayavil-ob-otkaze-ot-godovoy-zarplaty-v-razmere-400-tysyach-50011535.html
Пояснюю. $400тис. брутт на рік - це найвища зарплата держслужбовця (президента) в США. Вона визначається згідно списку посадових оплат бджетників в США. Всі інши пропорційно менше її і знаходяться в діапазоні вилки 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на час прийняття закону про цей перелік.
До речі, зарплати 9 (!) суддів Верховного Суду в США є $250...$258тис. брутто на рік.
Не переплутайте. Це зарплати на рік і брутт. Тобто до сплати податків. Причому інши доходи бюджетникам мати не дозволено окрім пасивних за попередні (до держслужби) вкладення.
Зі свої зарплати держслужбовці ще сплачують податки по одній для всіх громадян США прогресивній шкалі (в діапазоні приблизно 0...30%) в залежності від доходів на члена родини.
І так во всіх країнах (з непринциповими варіаціями), які є демократичними. Тобто держслужба в демократичних державах недарма називається СЛУЖБОЮ. Це не засіб грабування держави і життя в 40разів краще середнього громадянина держави, а служба на благо держави і всього її народу. Повторюю, ВСЬОГО народу держави. А не виключно своєму патрону.
и стадия отрицания поражения на выборах затянулась.
для особо тупых зебилов поясню (сами вы понять не способны):
интернет не умеет передавать запахи, и если тебе воняет - то только от тебя самого))
Так что почаще подмывайся, особенно перед (и, главное - после!) чтения новостей на Цензоре! особенно о твоем бесноватом клоуне-ссыкуне))
напомню кто ты и какова твоя гражданская ПОЗА: "Я реальный избиратель ,которому ***** 30 лет впаривали гнусные формулы....." (с)https://censor.net/ru/user/452140
п.с. незабудь всіх своїх туди забрати, усім кодлом валіть до рашки - там у вас "велике майбутне".. й саме у твоїй улюбленій позиціії - на колінах слухати підсказки від "****** как голосовать"(с))