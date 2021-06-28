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Зеленський подякував Єврораді за затвердження Угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною

Зеленський подякував Єврораді за затвердження Угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною

Президент Володимир Зеленський подякував Європейській раді за затвердження Угоди про спільний авіапростір між Україною і Євросоюзом.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Європейській Раді та головуючій у Раді ЄС Португалії за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження в єдиний європейський простір", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Єврорада схвалила підписання угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною

Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, Єврорада дала згоду на підписання Угоди про спільний авіаційний простір між ЄС і Україною. Угода скасовує ринкові обмеження й об'єднує Україну з внутрішнім авіаринком ЄС, оскільки передбачається, що країна перейде на європейські стандарти і правила у сфері авіаперевезень.

Автор: 

авіація (4120) Зеленський Володимир (23810) Рада Європи (460) угода (646) авіасполучення (3070) Євросоюз (13399)


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Зеленский поблагодарил Евросовет за утверждение Соглашения о совместном авиапространстве между ЕС и Украиной - Цензор.НЕТ 863
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28.06.2021 14:22 Відповісти
Из Вены можно долететь до Лиссабона за 10 евро. Если заказать билет заранее
В Украине Беня монополизировал авиапростир и дерёт за билет Киев- Днепр невероятные суммы
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28.06.2021 14:25 Відповісти
Илон Маск утвердил Зеленского командиром космического корабля для полета на Марс
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28.06.2021 14:28 Відповісти
Это единсвенное в чём шмаркля согласился с Западом.
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28.06.2021 14:52 Відповісти
 
 