Зеленський подякував Єврораді за затвердження Угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною

Президент Володимир Зеленський подякував Європейській раді за затвердження Угоди про спільний авіапростір між Україною і Євросоюзом.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Європейській Раді та головуючій у Раді ЄС Португалії за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження в єдиний європейський простір", - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, сьогодні, 28 червня, Єврорада дала згоду на підписання Угоди про спільний авіаційний простір між ЄС і Україною. Угода скасовує ринкові обмеження й об'єднує Україну з внутрішнім авіаринком ЄС, оскільки передбачається, що країна перейде на європейські стандарти і правила у сфері авіаперевезень.