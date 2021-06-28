У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, який нещодавно ввійшов до першої п'ятірки списку "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми, опублікував у газеті "Коммерсант" і на сайті МЗС статтю "Про право, права і правила". У ній він піддав критиці США і країни ЄС, звинувативши їх у бажанні нав'язати свою волю іншим державам, особливо Росії та Китаю, а також представив свою країну як "захисника традиційних цінностей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як пише Лавров, країни Заходу на нещодавніх самітах ЄС і НАТО, очевидно, узгодили позиції і хочуть переконати інші країни в тому, що Захід "як ніколи єдиний і буде робити в міжнародних справах тільки те, що вважає правильним, а інших - насамперед Росію і Китай - змушувати слідувати заданим ним курсом". Російський міністр розкритикував концепцію "світоустрою, заснованого на правилах", заявивши, що вона нібито суперечить принципам міжнародного права. При цьому Лавров вдався до лінгвістичних міркувань - за його словами, в російській мові слова "право" і "правила" - однокореневі, а в англійській ні.

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На думку Лаврова, спроби "нав'язати" всьому світу цінності ліберальної демократії безперспективні - не можна "ставити на чільне місце питання про те, чиї цінності кращі або гірші, треба просто визнати наявність інших - в порівнянні із західними - форм організації суспільства, прийняти як даність, поважати їх".

Росію міністр представив як країну-берегиню традиційних цінностей, які, як він стверджує, зневажаються на Заході. "У школах низки західних країн дітей у межах навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом. Спроби осудних політиків захистити дітей від агресивної пропаганди ЛГБТ наштовхуються на войовничі протести в "освіченій Європі". Йде атака на основи всіх світових релігій, на генетичний код ключових цивілізацій планети" - пише Лавров. Російську опозицію, на яку, за його словами, робить ставку Захід, він називає "маргінальним сегментом нашого суспільства". При цьому, за словами Лаврова, Росія у відносинах із Заходом не прагне до конфронтації, а готова "до пошуку балансу інтересів".

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Лавров, за опитуваннями, один з найбільш відомих і популярних міністрів. Цього року він вперше балотується в Держдуму - за пропозицією Володимира Путіна, з'їзд "Єдиної Росії" вніс його до першої п'ятірки списку партії.