УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5882 відвідувача онлайн
Новини
11 937 182

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, який нещодавно ввійшов до першої п'ятірки списку "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми, опублікував у газеті "Коммерсант" і на сайті МЗС статтю "Про право, права і правила". У ній він піддав критиці США і країни ЄС, звинувативши їх у бажанні нав'язати свою волю іншим державам, особливо Росії та Китаю, а також представив свою країну як "захисника традиційних цінностей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як пише Лавров, країни Заходу на нещодавніх самітах ЄС і НАТО, очевидно, узгодили позиції і хочуть переконати інші країни в тому, що Захід "як ніколи єдиний і буде робити в міжнародних справах тільки те, що вважає правильним, а інших - насамперед Росію і Китай - змушувати слідувати заданим ним курсом". Російський міністр розкритикував концепцію "світоустрою, заснованого на правилах", заявивши, що вона нібито суперечить принципам міжнародного права. При цьому Лавров вдався до лінгвістичних міркувань - за його словами, в російській мові слова "право" і "правила" - однокореневі, а в англійській ні.

Також читайте: НАТО ввижаються агресивні дії Росії, - Лавров

На думку Лаврова, спроби "нав'язати" всьому світу цінності ліберальної демократії безперспективні - не можна "ставити на чільне місце питання про те, чиї цінності кращі або гірші, треба просто визнати наявність інших - в порівнянні із західними - форм організації суспільства, прийняти як даність, поважати їх".

Росію міністр представив як країну-берегиню традиційних цінностей, які, як він стверджує, зневажаються на Заході. "У школах низки західних країн дітей у межах навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом. Спроби осудних політиків захистити дітей від агресивної пропаганди ЛГБТ наштовхуються на войовничі протести в "освіченій Європі". Йде атака на основи всіх світових релігій, на генетичний код ключових цивілізацій планети" - пише Лавров. Російську опозицію, на яку, за його словами, робить ставку Захід, він називає "маргінальним сегментом нашого суспільства". При цьому, за словами Лаврова, Росія у відносинах із Заходом не прагне до конфронтації, а готова "до пошуку балансу інтересів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"

Лавров, за опитуваннями, один з найбільш відомих і популярних міністрів. Цього року він вперше балотується в Держдуму - за пропозицією Володимира Путіна, з'їзд "Єдиної Росії" вніс його до першої п'ятірки списку партії.

Автор: 

діти (5064) Лавров Сергій (1581) МЗС рф (961) США (22778) школа (2208) Євросоюз (13399) гомофобія (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
В школах бензоколонки убеждают, что ***** не *****.
Вот где беда настоящая.
показати весь коментар
28.06.2021 14:42
+29
У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 2052
показати весь коментар
28.06.2021 15:12
+26
гомофобия - признак латентной **********
показати весь коментар
28.06.2021 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мало того, в тих школах стверджують, що є така дика країна росссія, де міністром закордонних справ поставили коняку, в минулому комуніста-атеїста !
показати весь коментар
28.06.2021 15:50 Відповісти
Не знаю чи ця новина правда, але те ,що "захід" вже повністю збожеволів і займається самознищенням то точно. Чого варта чорношкірий транс в ролі феї в "Попелюшці" і нові закони про привілеї для трансгендерів та інших психів та збоченців
показати весь коментар
28.06.2021 15:58 Відповісти
Та капець. Випадково ось дізнався, що ця мила дівчинка відчикрижила собі цицьки і пришила чоловічого пісюна. Елен Пейдж. Грала ролі в "Людях Ікс", "Джуно".
НЕЩАСНА ІСТОТА...

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 1741
показати весь коментар
28.06.2021 16:20 Відповісти
А в голову не приходило що вона звичайна дура і не знайшла собі хлопця?
Нажаль ця дурість це вже на все життя. Уродців на землі вистачає.
показати весь коментар
28.06.2021 18:15 Відповісти
Так вона ніколи й не шукала собі хлопця. Ще до цицькоектомії вона зійшлася (одружилася) з дівчиною.

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 3880
показати весь коментар
28.06.2021 18:23 Відповісти
Тепер ВОНО виглядає так:

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 7333
показати весь коментар
28.06.2021 16:22 Відповісти
Все думав, - кого воно мені нагадує? Згадав, - Майкла Джексона.
Тому власний колір шкіри не подобався, цьому створінню, - власна стать...
І чимось між собою невловимо схожі. Фріки...
показати весь коментар
28.06.2021 18:36 Відповісти
бред, мужик, я посмотрел - у Майкла была болезнь оказывается, а потом докторасы его поимели. он в интервью так и сказал шо болен то.
я тоже думал шо он по приколу йухнул миллиончик шоб не быть нигером - оказалось шо ниче. так и ты - давай не будем - дал бы кто-то ссылку на клип его, пару клипо видел - он крут.го подобного - я свои слова, да и так не говорил, просто думал, но взял взад отказался дал бы кто ссылку на кллип, пару видел - он крут.
показати весь коментар
28.06.2021 19:02 Відповісти
Так я те ж саме кажу, - хворим був Місько, хворим. Хворим на голову.
Можливо, дитяча травма, після того, як його батік гвалтував у дитинстві, разом з іншими братами і сестрами.
Спати в барокамері, протирати ручки дверей спиртом і загнутися від передозу якихось таблеток, - то тільки хвороба.
показати весь коментар
28.06.2021 19:09 Відповісти
барокамера - фейк, то була реклама.
далі шо скажеш? хай буде що типу хворий - хто довів та апрєділіл?
третє - шо він особисто для тебе зробив тупого?
для мене - ну я бачив 2-3 кліпи, круто.
так шо ти мужик, вибачаюсь, обгадився - тобі там написали шо він дурень та педофл = ти і знаєш написсане.
була коли війна в Грузіїі - я теж думав шо грузини напали, аа русня захищала.
соррі.. визнав помилку.
був я віруном, грекопітеком - тепер атеїст - соррі, визнав шо був дебілом.
так і тут - почитай шо на Майкла тупо насирали, я не кажу шо він там мать терезка, але блін - по фактах - він норм нігер, ой, мужчинка)))
показати весь коментар
28.06.2021 19:19 Відповісти
А Расія процвітає моральним світом
показати весь коментар
28.06.2021 17:09 Відповісти
Що відбувається "за поребриком" мені пофіг, я навряд чи вже поїду колись туди,хоча до війни планував турпоїздку в Пітер і на Байкал.
Але радіти вар'яції що твориться в "західній цивілізації" тоже не можу.
показати весь коментар
28.06.2021 18:05 Відповісти
Є такий вислів - як що не ********* алкоголь, то не ходи по барах,
кожен взмозі сам зробити висновок.
показати весь коментар
28.06.2021 18:13 Відповісти
я хотів Байкал побачити тепер не побачу в тюрму не хочеться
показати весь коментар
28.06.2021 19:32 Відповісти
Ну чого? Цілком можливо, що ми застанемо "Сибірсьску народну республіку", з іншим політичним устроєм,дружню Україні, куди можна бути поїхати
показати весь коментар
28.06.2021 21:00 Відповісти
Лошадь раздухарилась, Бога за "бороду хватает". Так и копыта можна откинуть преждевременно. Хотя и пора.
показати весь коментар
28.06.2021 16:03 Відповісти
А в того борода - нижче пояса. Не знаєш, за що і вхопишся.
показати весь коментар
28.06.2021 16:34 Відповісти
Так спасай свою дочку! Забирай её скорее из США в скрепную расиюшку!
показати весь коментар
28.06.2021 16:03 Відповісти
Я конечно не богослов, но Христос по Библии явный асексуал, скорее даже импотент. Разве у него была жена и дети? Или он вообще занимался сексом хоть с кем-то? Хоть с женщинами, хоть с мужчинами, хоть с овцами?
Не было у него ни с кем секса, вот он и занимался общественной деятельностью, чтобы это компенсировать. И умер молодым, т.к. все равно не мог никому дать жизнь. Имхо.
показати весь коментар
28.06.2021 16:03 Відповісти
А вот это уже ст.282 УК РФ! берегись, женщина!
показати весь коментар
28.06.2021 16:17 Відповісти
Самое мерзкое, что в этих обсуждеиях смеют упоминать Святое имя Христа!
А вам отвечу...Иисус Христос в муках умер на кресте, чтобы мы были спасены, Он умер
за наши грехи. Иисус Спаситель наш дал ЖИЗНЬ миллиарду людей! И я среди них!
До того как я принял Иисуса в свое сердце, я не жил, а существовал. Мне жаль людей,
которые этого не поняли.🙏🙏🙏
показати весь коментар
28.06.2021 16:40 Відповісти
Між іншим, "Христос", - це не ім'я. Христа по паспорту, якщо можна так сказати, звали Єшуа бен Ноцрі.
А Христос, - це грецький переклад єврейського слова "мошіах", яке також відоме серед гоїв, як "месія". Прямий переклад слова "мошіах", - "спаситель".
Тобто, Ісуса Христа треба називати так, як він того сам хотів, і як його звали одноплемінці-євреї, - Єшуа Мошіах.
показати весь коментар
28.06.2021 18:16 Відповісти
Ну, я сподіваюсь, після всього прочитаного ти комп в святій воді замочиш?
показати весь коментар
28.06.2021 20:55 Відповісти
"6.И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,

7.сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода."
Библия Исход Гл.34
показати весь коментар
29.06.2021 12:15 Відповісти
І-і-і? Ти не відповів на питання стосовне себе. І ти не Господь-Бог.
показати весь коментар
30.06.2021 08:05 Відповісти
Я не собираюсь вступать в полемику. Вера есть или ее нет. Если вы не глупый человек,
то тогда поймете зачем я написал цитаты из библии...
показати весь коментар
30.06.2021 09:05 Відповісти
С матерью своей он совокуплялся, причем в какой-то извращённой форме, так, что та понесла от него "непорочно". Вы же не станете отрицать что и в ветхом и в новом заветеиречь идёт об одном и том же божестве.
показати весь коментар
28.06.2021 18:54 Відповісти
вопрос о том, существовал ли он до своего рождения как человек, не слишком прост. И учение о Троице не очень понятно.
показати весь коментар
28.06.2021 20:50 Відповісти
Ні, і ще раз ні! Непорочне зачаття! Скоріш нагадує штучне запліднення.
показати весь коментар
28.06.2021 20:57 Відповісти
В вопросах бога принято считать что большей компетенцией обладает церковь. А вот она как раз, в вопросах штучного оплодотворения выступает против. По крайней мере раньше, так очень сильно, сейчас ее немного пропустило.
показати весь коментар
28.06.2021 21:33 Відповісти
Взагалі то церква, до віри, має таке ж відношення, як морська свинка до моря. Церква - то бізнес, торговці релігією, і їхні золоті сутани, Мерседеси та яхти тому підтвердженя, а Христос прогнав торговців з Храму, на скільки я памятаю.
Ін 2, 13-25
показати весь коментар
28.06.2021 21:45 Відповісти
Да ладно вам! Кто как не церковь рассказала вам эту историю? Вы же читаете Библию, а ее текст переводила, переписывала и редактировала именно церковь. Именно церковь определила те четыре Евангелия которые в нее вошли. У разных христианских церквей своя Библия, где-то больше, где-то меньше. И после этого вы можете утверждать что можете знать что-то о вере в отрыве от церкви? Ну это все равно, как сказать что ваши биологические родители к вам не имеют никакого отношения и у вас с ними нет ни одного общего гена.
показати весь коментар
28.06.2021 22:01 Відповісти
Історія одна, інтерпритації різні. Для того і існує логіка та філософія, щоб з крупинок знань, взятих з різних джерел, скласти більш-менш повну картину історії.
Крім Білії потрібно ще прочитати Коран, Трипітак, Тору, Веди, а вже потім формувати власну думку.
показати весь коментар
28.06.2021 22:14 Відповісти
Как вы смогли прочитать Коран, чтобы сформировать собственное мнение? Вы владеете арабским? Переводить его нельзя, теряется вся святость написанного.
показати весь коментар
28.06.2021 22:18 Відповісти
Я ж не святості шукав, а інфрмації, тому читав саме переклад Корану.
показати весь коментар
30.06.2021 08:08 Відповісти
***********!!!

"6.И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,

7.сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода."
Библия Исход Гл.34
показати весь коментар
29.06.2021 14:00 Відповісти
Продолжайте верить в староеврейские сказки и молиться злому еврейскому божеству, постоянно издевавшемся над несчастными синайским скотоводами.
показати весь коментар
29.06.2021 15:33 Відповісти
звичайні люди народжені з метою створити сімью і дати потомство. Незвичайна людина, Син Божий, народжений з метою принести у світ Слово, яке спасе землян від самознищення.
Один із постулатів: Творцю не потрібні матеріальні пожертви - йому потрібне твоє духовне зростання і твоя правильна поведінка. Так назван жертва духовна, коли відмовляєшся від ннегідних вчинків і шкідливих звичаїв. Зрозуміло, що зарізати жертвенного барана чи кабана значно легше ніж кожен день контролювати свої думки і прагнення.
У Сина Божого дітей - більше мільярда. Не всі слухняні та старанні. Більшість засмучує його постійно. Але все ж називають його отцем (на противагу рідному батькові - папі, тату). А він любить навіть тих, хто його засмучує. адже ви теж любите своїх дітей, якими вони б не були?
Хто ж його діти? - Ті що в це вірять. ви, як я зрозумів, не належите до таких. ну і пуйло з вами
показати весь коментар
28.06.2021 19:20 Відповісти
Неправда. Оскільки Бог, створив світ навкруг та людей "по образу та подобию", то ми всі його діти, і ті хто вірить, і ті хто ні, і навіть мусульмани, буддисти та інші язичники.
показати весь коментар
28.06.2021 21:02 Відповісти
Дякую Вам!!! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
29.06.2021 14:04 Відповісти
В школе тебя унылая лошадь учили что бога нет! Если бога нет то нету и Исуса Христа. А если его нет то тебе не похрену кем он был? То-ли мужчиной толи женщиной толи бисексуалом! Главное он не был пассивным гомосексуалистом как ты лавруша!
показати весь коментар
28.06.2021 16:04 Відповісти
Это изучают на факультативе "Бред сивого мерина"...
показати весь коментар
28.06.2021 16:09 Відповісти
В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом.Источник: https://censor.net/ru/n3273831

1.Какие ваши даказателства!? Кокаинум??
2. Какого ряда эти страны? У стран названия есть? Города, названия улиц где расположены эти школы, названия или номера этих школ есть?
3. Если посмотреть из Сент Майкла(штат Аляска), то какое государство будет на западе?

Собчак родил Путина и умер, Путин родил Лаврова, Лавров родил Машку, Киселева, Соловьева и Скабееву ... теперь эта группа лиц, по предварительному сговору, противоестественным способом (в мозг) бисексуально трахают российское население ...
показати весь коментар
28.06.2021 16:13 Відповісти
прямо в мозок
показати весь коментар
28.06.2021 19:22 Відповісти
Дайте ему овса
показати весь коментар
28.06.2021 16:13 Відповісти
А ще за царя Соломона коней педальних гвалтували.
показати весь коментар
28.06.2021 16:17 Відповісти
Щ👍😂
показати весь коментар
28.06.2021 18:43 Відповісти
пора в мировых школах учеников убеждать, что логового лукавого мировое зло и его дух покоится в рабсее , на красной площади в мавзолее , а рашистская власть - есть его духовная суть
показати весь коментар
28.06.2021 16:20 Відповісти
А міг би просто самого себе процитувати: - " Дебіл,***..."
показати весь коментар
28.06.2021 16:20 Відповісти
Итак, Иисус родился у девственницы, не так ли? Это означает, что яйцеклетке, которая стала в процессе Иисусом, пришлось обойтись без У-хромосомы. Так как у Марии были только Х-хромосомы, получается Иисус должен быть женщиной. Учитывая что всю его жизнь его считали мужчиной, хотя на хромосомном уровне он был женщиной, делаем вывод что Иисус - трансвестит.
Самооплодотворение Марии показывает еще и то что она была способна к Партеногенезу (кстати, при таком размножении потомок имеет тот-же пол, что и его родитель). Такой вид размножения не встречается у людей, зато бывает у рептилий. Так что получается что Мария была Рептилоидом. Это, кстати, объясняет способность Иисуса ходить по воде.
Суммируя : Иисус трансвестит, родившийся в результате Партеногенеза у Рептилоида.
показати весь коментар
28.06.2021 16:23 Відповісти
адійот ти невиліковний: У Творця безліч методів вродити у дівчини і чоловічу хромосому. Вже всякі вчені пройдиствіти пробують влізти в генетику людини. А то - сам Творець!
Знову ж: рептилії по воді не ходять, вони плавають. Ходять окремі комахи використовуючи досить потужний поверхневий натяг.
показати весь коментар
28.06.2021 18:58 Відповісти
тоді взагалі афігєй Іісус був батьком самому собі, Марія завагітніла від духа святого щьо є одним і триєдиним
показати весь коментар
28.06.2021 19:13 Відповісти
християнська філософія наполягає, що Творець силою духа створив цей світ. Але перше родив (тобто відділив менше із себе) Сина свого аби той міг вміститися всередені творення. Сам же перебуває понад творенням, контролюючи процеси своїм Святим Духом.
Єдиносутність трійці по різному трактується в грецькій і римській школах. це (як я вважаю тільки зовнішній привід) - призвело до розєднання католиків і ортодоксів. У православних дух святий від сина не йде, лише від отця. Тож ігорьок - мимо.
До речі (може ще хто читатиме мій комент): Творця нерозумні зображують із величезною бородою і лисим чи досить старим. Забуваючи, що він - вічний. І є володарем і часу і простору. А отже може виглядіти як старим, так і юним. Навіть дитям. Все одно мудрість його і всезнайство ніяким порівнянням із старими людьми не відобразити.
показати весь коментар
28.06.2021 19:34 Відповісти
Ісус народився як звичайний малюк, і лише потім, після земної смерті, вознесся.
показати весь коментар
28.06.2021 20:53 Відповісти
Ось тут погоджусь. Найбільше мені подобається Творець в виконанні Моргана Фрімена та Євгена Косенко (Секунда до...).
показати весь коментар
28.06.2021 21:14 Відповісти
Пусть это Гундяеву расскажет на его яхте с проститутками 😁😁😮😮
показати весь коментар
28.06.2021 16:24 Відповісти
И что? Гундяев естественно оскорбится на школьную программу ряда западных стран, он же с проститутками, а не с проститутками и проститутами
показати весь коментар
28.06.2021 16:30 Відповісти
Не с проститутками, а молоденькими послушниками...всё руководство российской церкви говномесы...
показати весь коментар
28.06.2021 19:17 Відповісти
Итак, идем от противного. Можно подумать что у этого расейского ******** есть доказательства что Иисус им не был.
"А ты докажи".©
показати весь коментар
28.06.2021 16:40 Відповісти
Фраза о "принципам международного права" из уст этого расеянского метиса-******* звучит как минимум смешно. Когда это нарасейка придерживалась принцив междунароного права??? И еще, мужеложество или **********, столь древняя забава расеянских мужиков, неоднократно описанная различными путешественниками по расеянским просторам, что уже почти невозможно определить когда когда о ней впервые упоминается.
показати весь коментар
28.06.2021 16:52 Відповісти
Россию министр представил как страну-хранительницу традиционных ценностей, которые, как он утверждает, попираются на Западе. "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что ..... был бисексуалом. Источник: https://censor.net/ru/n3273831

НА ВОРАХ І ШАПКА ГОРИТЬ - МОСКОВІЯ (РАСІЯ) ЦЕ КРАЇНА ГОМОСЕКСУАЛІСТІВ,
бо по кримінальним зводкам тільки у еРеФії регулярно бувають чоловічі згвалтування
у всіх областях і краях, а Моїсєєв це заслужений артист Росії
Отакі у них цінності, головна цінність Руцкого міра це БРЕХНЯ
показати весь коментар
28.06.2021 17:05 Відповісти
нельзя "ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других - по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их".

Та понимаешь ли Лавров,западные ценности не аннексируют чужие территории.Вот в чём фишка.Твои ценности и делай с ними,шо хочешь на своей территории.Рашка же пытается силой навязывать свои ценности там, где их ценности не воспринимают.Проще говоря со своим уставом в чужой монастырь не ходят
показати весь коментар
28.06.2021 17:20 Відповісти
A u nas v shkolah uchat sho Lavrusha , eta konnij podvid asla
показати весь коментар
28.06.2021 17:47 Відповісти
эта хто там квакает на болоте? лошадь? да ладно!?
показати весь коментар
28.06.2021 17:54 Відповісти
Грустная Лошадь срочно нуждается в осмотре ветеринаром !!!!
показати весь коментар
28.06.2021 18:19 Відповісти
все верно. в Германии 27 видов геев. Там один гей спал за день с 2 тысячами других геев. И потом умер. А в Швеции девочка вышла замуж за коня, вся семья и друзья были рады, но она потом умерла. А в Голландии цэлому классу 5 тикласников в школе предложили стать трансвеститами и трансгендерами. Они согласились, и потом все умерли....
показати весь коментар
28.06.2021 18:23 Відповісти
А если исус таки существовал то он был таки *****...ибо в те времена все учителя средиземноморья своих учеников имели в жопу...это стандарт...
К сожалению Сократ и Архимед не исключение....
А вот уже в эпоху Хайама этого не было ибо казнь...скорее всего кол
показати весь коментар
28.06.2021 19:21 Відповісти
Это Вы уж перегнули... На момент рождения Христа жиды уже имели Тору и 10 заповедей более 1000 лет. Почитайте Ветхий Завет и там весьма однозначно гомосексуализм признан грехом за который, кстати, Бог уничтожил Содом и Гомору...
показати весь коментар
28.06.2021 19:34 Відповісти
Кстати о птичках а где самый большой ***** парад проходит регулярно? Нет это не Нидерланды и не Германия где христианство ослаблено демократией..самый большой *****-парад в Сан-Пауло в стране консервативных и ярых католиков Бразилии...
А в какие страны самые *****ские исторически, там где педики стоят в подворотнях и предлагают себя? Это тоже не Нидерланды...Это суперправославная Греция, это супер-пупер католическая Италия (правда там дегенератов немного поджарила инквизиция)...
А в бывшем ссср это республики Кавказа, особо отличилась христианская Армения
показати весь коментар
28.06.2021 19:31 Відповісти
В Армении, как и в прочих кавказских странах, весьма строгие требования к невесте. В первую браную ночь чуть ли не с лупой все должны убедиться в ее непорочности до брака и не дай Бог если не девственница - "убийство чести"! - забивают насмерть сразу. Это привело к распространению анального и орального секса среди пар до брака. Все остальное на Кавказе ("****** стоят в подворотнях и предлагают себя") это вымыслы кацапья. А вот у кацапье ********** развита до запредельных уровней исторически и как явление описана послами в дипломатических донесениях из ********** начиная с 15 века...
показати весь коментар
28.06.2021 19:41 Відповісти
!986 год...отец находится в зале ожидания рейса МинВоды-Ашхабад...подходит тетка лет 45 и спрашивает: " Мужчина вам мальчик не нужен...такой молоденький молоденький...." ...вот тебе и все выдумки
показати весь коментар
28.06.2021 20:18 Відповісти
Украина. Мукачево. Мне 14. Захотелось в туалет после экскурсии по замку. Зашел и там ко мне пристал какой то ублюдок с требованием дать ему пососать. Ну я и дал ... со всей силы в морду. Он в крик "убивают". Забегает какой то мужик и я успеваю крикнуть "він ******"... А далі ми в вдвох люто дубасимо падло ногами... В будь якій країні світу гомосексуалісти складають 4% населення, але легалізоване це генетичне відхилення (інвалідність) лише в небагатьох країнах...
показати весь коментар
28.06.2021 23:28 Відповісти
В России вообще глава МИД - лошадь, возможно, бисексуальная.
показати весь коментар
28.06.2021 19:58 Відповісти
Найшов що саме головне на сьогодні.
показати весь коментар
28.06.2021 20:09 Відповісти
Дебил ***.
показати весь коментар
28.06.2021 20:56 Відповісти
а ленин ваш, ильич, каким сексуалом был?
показати весь коментар
28.06.2021 20:56 Відповісти
Это спроси у исследователя архивов Мариэтты Шагинян Про марксисткую попочку
И почему одним из первых декретов был декрет об отмене уголовной ответственности за гомосекуализм
показати весь коментар
28.06.2021 21:06 Відповісти
Фашистом не был?
показати весь коментар
28.06.2021 21:58 Відповісти
кому нужна такая новость... может они знают больше....? Зато убеждение, что пуйло передаст даже доказывать не нужно, про это все знают..
показати весь коментар
28.06.2021 22:42 Відповісти
О Лавров , в России , всё знает, как и путин ! Ведь Лавров наверное держал Иисуса, его за детородный орган!?? Или Лавров, спал вместе с Иисусом....2000 лет назад!
показати весь коментар
29.06.2021 13:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 