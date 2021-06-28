У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров, який нещодавно ввійшов до першої п'ятірки списку "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми, опублікував у газеті "Коммерсант" і на сайті МЗС статтю "Про право, права і правила". У ній він піддав критиці США і країни ЄС, звинувативши їх у бажанні нав'язати свою волю іншим державам, особливо Росії та Китаю, а також представив свою країну як "захисника традиційних цінностей".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як пише Лавров, країни Заходу на нещодавніх самітах ЄС і НАТО, очевидно, узгодили позиції і хочуть переконати інші країни в тому, що Захід "як ніколи єдиний і буде робити в міжнародних справах тільки те, що вважає правильним, а інших - насамперед Росію і Китай - змушувати слідувати заданим ним курсом". Російський міністр розкритикував концепцію "світоустрою, заснованого на правилах", заявивши, що вона нібито суперечить принципам міжнародного права. При цьому Лавров вдався до лінгвістичних міркувань - за його словами, в російській мові слова "право" і "правила" - однокореневі, а в англійській ні.
На думку Лаврова, спроби "нав'язати" всьому світу цінності ліберальної демократії безперспективні - не можна "ставити на чільне місце питання про те, чиї цінності кращі або гірші, треба просто визнати наявність інших - в порівнянні із західними - форм організації суспільства, прийняти як даність, поважати їх".
Росію міністр представив як країну-берегиню традиційних цінностей, які, як він стверджує, зневажаються на Заході. "У школах низки західних країн дітей у межах навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом. Спроби осудних політиків захистити дітей від агресивної пропаганди ЛГБТ наштовхуються на войовничі протести в "освіченій Європі". Йде атака на основи всіх світових релігій, на генетичний код ключових цивілізацій планети" - пише Лавров. Російську опозицію, на яку, за його словами, робить ставку Захід, він називає "маргінальним сегментом нашого суспільства". При цьому, за словами Лаврова, Росія у відносинах із Заходом не прагне до конфронтації, а готова "до пошуку балансу інтересів".
Лавров, за опитуваннями, один з найбільш відомих і популярних міністрів. Цього року він вперше балотується в Держдуму - за пропозицією Володимира Путіна, з'їзд "Єдиної Росії" вніс його до першої п'ятірки списку партії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НЕЩАСНА ІСТОТА...
Нажаль ця дурість це вже на все життя. Уродців на землі вистачає.
Тому власний колір шкіри не подобався, цьому створінню, - власна стать...
І чимось між собою невловимо схожі. Фріки...
я тоже думал шо он по приколу йухнул миллиончик шоб не быть нигером - оказалось шо ниче. так и ты - давай не будем - дал бы кто-то ссылку на клип его, пару клипо видел - он крут.го подобного - я свои слова, да и так не говорил, просто думал, но
взял взадотказался дал бы кто ссылку на кллип, пару видел - он крут.
Можливо, дитяча травма, після того, як його батік гвалтував у дитинстві, разом з іншими братами і сестрами.
Спати в барокамері, протирати ручки дверей спиртом і загнутися від передозу якихось таблеток, - то тільки хвороба.
далі шо скажеш? хай буде що типу хворий - хто довів та апрєділіл?
третє - шо він особисто для тебе зробив тупого?
для мене - ну я бачив 2-3 кліпи, круто.
так шо ти мужик, вибачаюсь, обгадився - тобі там написали шо він дурень та педофл = ти і знаєш написсане.
була коли війна в Грузіїі - я теж думав шо грузини напали, аа русня захищала.
соррі.. визнав помилку.
був я віруном, грекопітеком - тепер атеїст - соррі, визнав шо був дебілом.
так і тут - почитай шо на Майкла тупо насирали, я не кажу шо він там мать терезка, але блін - по фактах - він норм нігер, ой, мужчинка)))
Але радіти вар'яції що твориться в "західній цивілізації" тоже не можу.
кожен взмозі сам зробити висновок.
Не было у него ни с кем секса, вот он и занимался общественной деятельностью, чтобы это компенсировать. И умер молодым, т.к. все равно не мог никому дать жизнь. Имхо.
А вам отвечу...Иисус Христос в муках умер на кресте, чтобы мы были спасены, Он умер
за наши грехи. Иисус Спаситель наш дал ЖИЗНЬ миллиарду людей! И я среди них!
До того как я принял Иисуса в свое сердце, я не жил, а существовал. Мне жаль людей,
которые этого не поняли.🙏🙏🙏
А Христос, - це грецький переклад єврейського слова "мошіах", яке також відоме серед гоїв, як "месія". Прямий переклад слова "мошіах", - "спаситель".
Тобто, Ісуса Христа треба називати так, як він того сам хотів, і як його звали одноплемінці-євреї, - Єшуа Мошіах.
7.сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода."
Библия Исход Гл.34
то тогда поймете зачем я написал цитаты из библии...
Ін 2, 13-25
Крім Білії потрібно ще прочитати Коран, Трипітак, Тору, Веди, а вже потім формувати власну думку.
"6.И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
7.сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода."
Библия Исход Гл.34
Один із постулатів: Творцю не потрібні матеріальні пожертви - йому потрібне твоє духовне зростання і твоя правильна поведінка. Так назван жертва духовна, коли відмовляєшся від ннегідних вчинків і шкідливих звичаїв. Зрозуміло, що зарізати жертвенного барана чи кабана значно легше ніж кожен день контролювати свої думки і прагнення.
У Сина Божого дітей - більше мільярда. Не всі слухняні та старанні. Більшість засмучує його постійно. Але все ж називають його отцем (на противагу рідному батькові - папі, тату). А він любить навіть тих, хто його засмучує. адже ви теж любите своїх дітей, якими вони б не були?
Хто ж його діти? - Ті що в це вірять. ви, як я зрозумів, не належите до таких. ну і пуйло з вами
1.Какие ваши даказателства!? Кокаинум??
2. Какого ряда эти страны? У стран названия есть? Города, названия улиц где расположены эти школы, названия или номера этих школ есть?
3. Если посмотреть из Сент Майкла(штат Аляска), то какое государство будет на западе?
Собчак родил Путина и умер, Путин родил Лаврова, Лавров родил Машку, Киселева, Соловьева и Скабееву ... теперь эта группа лиц, по предварительному сговору, противоестественным способом (в мозг) бисексуально трахают российское население ...
Самооплодотворение Марии показывает еще и то что она была способна к Партеногенезу (кстати, при таком размножении потомок имеет тот-же пол, что и его родитель). Такой вид размножения не встречается у людей, зато бывает у рептилий. Так что получается что Мария была Рептилоидом. Это, кстати, объясняет способность Иисуса ходить по воде.
Суммируя : Иисус трансвестит, родившийся в результате Партеногенеза у Рептилоида.
Знову ж: рептилії по воді не ходять, вони плавають. Ходять окремі комахи використовуючи досить потужний поверхневий натяг.
Єдиносутність трійці по різному трактується в грецькій і римській школах. це (як я вважаю тільки зовнішній привід) - призвело до розєднання католиків і ортодоксів. У православних дух святий від сина не йде, лише від отця. Тож ігорьок - мимо.
До речі (може ще хто читатиме мій комент): Творця нерозумні зображують із величезною бородою і лисим чи досить старим. Забуваючи, що він - вічний. І є володарем і часу і простору. А отже може виглядіти як старим, так і юним. Навіть дитям. Все одно мудрість його і всезнайство ніяким порівнянням із старими людьми не відобразити.
"А ты докажи".©
НА ВОРАХ І ШАПКА ГОРИТЬ - МОСКОВІЯ (РАСІЯ) ЦЕ КРАЇНА ГОМОСЕКСУАЛІСТІВ,
бо по кримінальним зводкам тільки у еРеФії регулярно бувають чоловічі згвалтування
у всіх областях і краях, а Моїсєєв це заслужений артист Росії
Отакі у них цінності, головна цінність Руцкого міра це БРЕХНЯ
Та понимаешь ли Лавров,западные ценности не аннексируют чужие территории.Вот в чём фишка.Твои ценности и делай с ними,шо хочешь на своей территории.Рашка же пытается силой навязывать свои ценности там, где их ценности не воспринимают.Проще говоря со своим уставом в чужой монастырь не ходят
К сожалению Сократ и Архимед не исключение....
А вот уже в эпоху Хайама этого не было ибо казнь...скорее всего кол
А в какие страны самые *****ские исторически, там где педики стоят в подворотнях и предлагают себя? Это тоже не Нидерланды...Это суперправославная Греция, это супер-пупер католическая Италия (правда там дегенератов немного поджарила инквизиция)...
А в бывшем ссср это республики Кавказа, особо отличилась христианская Армения
И почему одним из первых декретов был декрет об отмене уголовной ответственности за гомосекуализм