Саміт із Путіним міг би бути корисним щодо низки питань, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними щодо низки питань. Вона вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є основою для продуктивних відносин.

Про це Меркель заявила 28 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тут я вважаю, що краще не лише поговорити між собою, а й поставити перед російським президентом ці речі і сказати" на такій основі плідна співпраця не може відбуватися", - сказала Меркель німецьким і французьким законодавцям.

У п'ятницю лідери Європейського Союзу відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт із Росією після того, як Польща і країни Балтії виступили проти.

Меркель заявила, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам ознайомитися з форматами та умовами, за яких можуть відбуватися переговори з Москвою.

"Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети", - сказала вона.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.