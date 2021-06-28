Саміт із Путіним міг би бути корисним щодо низки питань, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними щодо низки питань. Вона вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є основою для продуктивних відносин.
Про це Меркель заявила 28 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Тут я вважаю, що краще не лише поговорити між собою, а й поставити перед російським президентом ці речі і сказати" на такій основі плідна співпраця не може відбуватися", - сказала Меркель німецьким і французьким законодавцям.
У п'ятницю лідери Європейського Союзу відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт із Росією після того, як Польща і країни Балтії виступили проти.
Меркель заявила, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам ознайомитися з форматами та умовами, за яких можуть відбуватися переговори з Москвою.
"Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.
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проституткикомсомолки
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так усамітнюйся з )(уйлом і рєшай ряди вапросов.
Згадався анекдот...
Кума,у мене до тебе два питання....
-кажу зразу-в дупу не дам...
Ну...тоді одне...
Так есть телефон, вайбер, скайп, зоом.
Связывайся и саммитируй с ху№лом сколько хочешь.
ФРГ, северная корея, московия.
я бы еще дал статус наблюдателя Зимбабве
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А вы, евродурики, зазывайте, зазывайте его в гости. Может еще добазаритесь до СП3?
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Плодотворное сотрудничество между агентом Штази и подполковником КГБ .
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Байден тоже привез путину список американских организаций корорые нельзя киберотаковать. Вы там чем все болеете в верхах? Прогрессирующей деменцией или идиотией ?