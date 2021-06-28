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Саміт із Путіним міг би бути корисним щодо низки питань, - Меркель

Саміт із Путіним міг би бути корисним щодо низки питань, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними щодо низки питань. Вона вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є основою для продуктивних відносин.

Про це Меркель заявила 28 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Тут я вважаю, що краще не лише поговорити між собою, а й поставити перед російським президентом ці речі і сказати" на такій основі плідна співпраця не може відбуватися", - сказала Меркель німецьким і французьким законодавцям.

У п'ятницю лідери Європейського Союзу відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт із Росією після того, як Польща і країни Балтії виступили проти.

Меркель заявила, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам ознайомитися з форматами та умовами, за яких можуть відбуватися переговори з Москвою.

"Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети", - сказала вона.

Читайте: Меркель "трохи сумно", що партнери по ЄС не підтримали ідею саміту з Путіним

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23803) саміт (764)


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Топ коментарі
+37
"...мог бы быть полезен по ряду вопросов", например обеспечения безбедной старости одной престарелой проститутки комсомолки
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28.06.2021 14:54
+22
шредера подсиживает
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28.06.2021 14:56
+17
Да понятно. Пенсия от газпрома сама себя не заработает!
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28.06.2021 14:56
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"...мог бы быть полезен по ряду вопросов", например обеспечения безбедной старости одной престарелой проститутки комсомолки
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28.06.2021 14:54 Відповісти
шредера подсиживает
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28.06.2021 14:56 Відповісти
Шредер уже устал жевать ценные бумаги Газпрома...
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28.06.2021 16:06 Відповісти
)))) та да бабка метит в наблюдательный совет пердёжпрома))) вся европейская шваль мечтает (понаблюдать) на пенсии
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28.06.2021 16:18 Відповісти
Бабушка, иди уже на пенсию, к дедушке
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28.06.2021 16:39 Відповісти
Не, у России ещё Роснефть есть...места всем хватит.
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28.06.2021 19:17 Відповісти
делай с ним сама свой саммит один на один. Вы оба никому не нужны
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28.06.2021 14:56 Відповісти
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель

===============================
так усамітнюйся з )(уйлом і рєшай ряди вапросов.
Згадався анекдот...
Кума,у мене до тебе два питання....
-кажу зразу-в дупу не дам...
Ну...тоді одне...
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28.06.2021 18:16 Відповісти
ну и что для этого встречаться с этим ублюдком ? он им свои майские указы зачитает...
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28.06.2021 14:56 Відповісти
По жодному питанню, цей саміт не повинен був даже розмовляти з цим ублюдком!!!!!
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28.06.2021 14:56 Відповісти
навіть
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28.06.2021 16:47 Відповісти
Да понятно. Пенсия от газпрома сама себя не заработает!
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28.06.2021 14:56 Відповісти
Фрау Риббентроп никак успокоится не может.
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28.06.2021 14:57 Відповісти
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель - Цензор.НЕТ 4552
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28.06.2021 14:57 Відповісти
Шоб сказать ху-лу шо воно ху-ло необов'язково його запрошувати, можна по телефону сказати, або лист написати. Але із-за того що на футболі за ла-ла-ла-ла був великий кіпіш, то значить ху-ло сповістили що воно ху-ло.
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28.06.2021 14:58 Відповісти
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель

Так есть телефон, вайбер, скайп, зоом.
Связывайся и саммитируй с ху№лом сколько хочешь.
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28.06.2021 15:00 Відповісти
G-3
ФРГ, северная корея, московия.
я бы еще дал статус наблюдателя Зимбабве
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28.06.2021 15:01 Відповісти
Камсосомолка...
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28.06.2021 15:04 Відповісти
А мог бы быть бесполезен. И очень вероятно вреден. И даже катастрофичен.
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28.06.2021 15:07 Відповісти
Это ее когда-то у пуйла на даче собака укусила? Наверное заразной оказалась.
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28.06.2021 15:08 Відповісти
" Пенсія близенько, "газпром" пАмАгі", - меркель.
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28.06.2021 15:09 Відповісти
Предварительными условиями встречи с Путиным должны быть 1) прекращение оккупации Крыма, Севастополя , ОРДЛО акватории Азовского и Черного морей, с полной передачей под военно- политический и экономический контроль Украины 2) прекращение оккупации Абхазии и Юж. Осетии с передачей их Грузии 3) прекращение оккупации Приднестровья с передачей его Молдове. 4) возвращение не законно отторгнутых у Японии Курильских островов ( всех) Японии 5) возвращение незаконно отторгнутых в результате агрессии в 1939 году территорий Латвии, Эстонии и Финляндии.6) вывод войск из Карабаха и передача его под контроль Азербайджана. После этого можно встречаться и решать вопросу о компенсации за понесенный ущерб, наказание военных преступников, выдача изменников и предателей.. Ну и прочие текущие вопросы.
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28.06.2021 15:10 Відповісти
Цивилизованному сообществу уже пора забить на бредни старой ЖАБЫ, так как уже и ленивому понятно, что старая дойчен-шлюхен облизывается с ****** и сидит на его бабках
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28.06.2021 15:12 Відповісти
Главный вопрос это газпромовская пенсия бабушке Меркель.
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28.06.2021 15:13 Відповісти
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель - Цензор.НЕТ 4663

...
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28.06.2021 15:19 Відповісти
Шото исчо на коленках напісять??
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28.06.2021 15:20 Відповісти
Это было только этого и ждет. Оно обожает, когда его упрашивают о встрече. А тем более, если это саммит, где оно будет себя считать равным среди равных. Ну и понты, конечно. Приехать с самым длинным лимузином, прилететь с самым большим количеством челяди, остановиться в самом дорогом отеле и т.д. и т.п. А, ну и потом с важным видом порассуждать о сокращении ядерных вооружений. Оно от этого просто оргазм получает

А вы, евродурики, зазывайте, зазывайте его в гости. Может еще добазаритесь до СП3?
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28.06.2021 15:20 Відповісти
До WW3
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28.06.2021 15:25 Відповісти
Грёбная путлеровская консерва всё не уймётся!
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28.06.2021 15:21 Відповісти
А вона йому цього сама в віччі заявити не може? Чи хоча би по телефону?
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28.06.2021 15:25 Відповісти
Фрау Риббентроп,иди уже на пенЗию,не волнуйся тебе выдадут секатор,лейку и будешь вместе со шРЁДЕРОМ и этой австрийской лошадью с которой пУТИН танцевал(не помню как там её)за цветочками ухаживать в хасссспромовском садике за несколько млн.евро!!!
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28.06.2021 15:49 Відповісти
..."комсомольский "югенд" штази"-боком вылазит....Особенно-сейчас..
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28.06.2021 16:04 Відповісти
похоже расейский сутенер Меркель ,принуждает ее во что бы то не стало организовать его встречу с гейропейскими толерастами ,для обсуждени не оккупации Украины и войны ,которую ведет рашист ,а по3,14стякать о кибер угроза.Отрежте на,,уй рашиста от платежных мировых систем .перестаньте членососить строительством газовых труб ,предоставте Украине оружи и ПДЧ и все обязательно станет на то место на котором ,раго или поздно , но так будет .Лучше рано ,ибо война убивает украинский народ
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28.06.2021 16:15 Відповісти
Та йди вже на пенсію,стара калоша!
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28.06.2021 16:16 Відповісти
Старуха шапокляк старается нагадить Украине и Европе по максимуму.
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28.06.2021 16:50 Відповісти
>|<опа ты анхела
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28.06.2021 17:32 Відповісти
если это полезно для Германии и Франции,то есть индивидуальные "гостевые визиты".меркель настойчиво продолжает подменять понятия 2выгодно ЕС " и "выгодно Германии". сама пусть туда к путину хоть с ночёвками ездит и так же индивидуально приглашет его.а ЕС втягивать ей не дают и это хорошо
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28.06.2021 18:17 Відповісти
Сотрудничество в какой сфере? Пакостничество по всему миру?
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28.06.2021 19:13 Відповісти
"... Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений." - ув. канцлер Меркель очень умудренная политическим (и не только) опытом и видела, слышала, "получала отклик" на многие свои инициативы от многих визави и вряд ли, думается, может надеяться, что подобные вопросы и в такой форме могут иметь положительное влияние на того, который воспринимает только собственный вариант решения. Или есть симметричный ответ недавнему путинскому (возможно, ложному) аргументу? Есть мнение неслучайных в политике людей, которые считают, что "санитарная временная" изоляция подобных миротворцев более эффективна, чем лезть "нарожон" с фразами, не имеющие свойства и силу рашпиля. Ваш г-н Боррель, вероятно, не полюбил специфический "русский юмор" (типовую уважительную, в духе взаимопонимания манеру поведения представителя русского мира), способный нормальное представление мира сделать перевернутым надолго..- мысли дилетанта, пардон, не сдержался, не имея сравнимого с Вашим дипломатического опыта..
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28.06.2021 19:29 Відповісти
"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - сказала Меркель

------------
Плодотворное сотрудничество между агентом Штази и подполковником КГБ .

..
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28.06.2021 20:24 Відповісти
Она считает, что президенту России Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.(c)
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Байден тоже привез путину список американских организаций корорые нельзя киберотаковать. Вы там чем все болеете в верхах? Прогрессирующей деменцией или идиотией ?
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28.06.2021 20:30 Відповісти
дайте это старой дешевке - селёдку....
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29.06.2021 12:48 Відповісти
 
 