Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов

Люди, які дозволили в'їзд до України порушнику законів і пособнику російських окупантів Філіпу Кіркорову, скоїли кримінальний злочин.

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Філіпу Кіркорову заборонено в'їзд до Литви через його відвідування Криму - а в Україну в'їзд дозволили! Президент Зеленський і лейтенант СБУ Баканов просто виставили всю нашу країну на посміховисько. Дозвіл пособникам окупантів Кіркорову і Басті в'їжджати і заробляти гроші в Україні напередодні Дня Конституції наочно показує, що сам гарант Конституції нахабно перекручує основний закон країни і справедливість.

Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України порушнику наших законів і пособнику окупантів Філіпу Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, за який рано чи пізно їм також доведеться відповідати.

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Закон забороняє відвідування Криму поза українською юрисдикцією, і санкції діють проти всіх російських громадян. І оскільки Кіркоров і Баста там були - жодних винятків бути не може. Правила для всіх! Це і є справедливість. Але для друзів і партнерів президента Зеленського і "95 кварталу" закони не діють, вони можуть в'їжджати в Україну, бо їм треба влітку заробити грошей на українцях, дати концерти, а потім вони знову поїдуть робити гроші на концертах у Криму. Адже Зеленський "відмаже", свої люди. Божевільні, навіщо ви це зробили? Невже "квартал" розраховує відновити концерти в Москві?

Концерти Басти і Кіркорова в Україні треба зривати, якщо президент не захищає закони країни. Значить, громадяни мусять показати, що змова з окупантами під час війни навіть друзям президента з рук не зійде.

Як пророчо сказано у кінофільмі "Любов у великому місті-3" (вийшов у РФ у 2014 році, виробництво "95 кварталу"), Зеленський разом із Кіркоровим скидаються на "збоченців"".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"