УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5882 відвідувача онлайн
Новини
33 696 200

Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов

Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов

Люди, які дозволили в'їзд до України порушнику законів і пособнику російських окупантів Філіпу Кіркорову, скоїли кримінальний злочин.

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Філіпу Кіркорову заборонено в'їзд до Литви через його відвідування Криму - а в Україну в'їзд дозволили! Президент Зеленський і лейтенант СБУ Баканов просто виставили всю нашу країну на посміховисько. Дозвіл пособникам окупантів Кіркорову і Басті в'їжджати і заробляти гроші в Україні напередодні Дня Конституції наочно показує, що сам гарант Конституції нахабно перекручує основний закон країни і справедливість.

Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України порушнику наших законів і пособнику окупантів Філіпу Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, за який рано чи пізно їм також доведеться відповідати.

Також читайте: Кіркорова вилучили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці, через наявність "судових прецедентів", - СБУ

Закон забороняє відвідування Криму поза українською юрисдикцією, і санкції діють проти всіх російських громадян. І оскільки Кіркоров і Баста там були - жодних винятків бути не може. Правила для всіх! Це і є справедливість. Але для друзів і партнерів президента Зеленського і "95 кварталу" закони не діють, вони можуть в'їжджати в Україну, бо їм треба влітку заробити грошей на українцях, дати концерти, а потім вони знову поїдуть робити гроші на концертах у Криму. Адже Зеленський "відмаже", свої люди. Божевільні, навіщо ви це зробили? Невже "квартал" розраховує відновити концерти в Москві?

Концерти Басти і Кіркорова в Україні треба зривати, якщо президент не захищає закони країни. Значить, громадяни мусять показати, що змова з окупантами під час війни навіть друзям президента з рук не зійде.

Як пророчо сказано у кінофільмі "Любов у великому місті-3" (вийшов у РФ у 2014 році, виробництво "95 кварталу"), Зеленський разом із Кіркоровим скидаються на "збоченців"".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Кіркоров Філіп (34) Бутусов Юрій (3589)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+74
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ ! РАЗДАВИТЬ КАК ГАДИНУ !!!
показати весь коментар
28.06.2021 15:21
+67
100%
показати весь коментар
28.06.2021 14:58
+59
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1893
показати весь коментар
28.06.2021 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Таваріщ Путєн поставіл задачу - рассоріться с Западом. Виполнєніє ідьот успєшно.
показати весь коментар
28.06.2021 16:08 Відповісти
Мавзолейные Хмыри косят под православных ,называя себя не вяликароссами,а рюсскими,типа РАБссиянцы обосранцы... Йося Сралин наградил в 1932 году,...рюсские блин удмурто-чудо-веси и прочие Чукчи.... Угораю с вас Мавзолейных... славяне блин
показати весь коментар
28.06.2021 16:09 Відповісти
Я один хочу над этой сворой трибунала?
показати весь коментар
28.06.2021 16:10 Відповісти
Возможно у маленького пианиста Зеленского ностальгия по мощному и активному самцу Киркорову. Шоу-бизнес, там оно в ходу. Ну а СБУ они просто пи.., или пе... по жизни.
показати весь коментар
28.06.2021 16:12 Відповісти
Да всё может быть проще, Киркоров мог пригрозить, что пожалуется "верному пехотинцу" Путина, который уже заставлял ЗЕ извиняться. А тот и так "сильно потерпевший" от Маруси и Федыны, зачем ему ещё "наезд" сына гор.
показати весь коментар
28.06.2021 16:26 Відповісти
Вы абсолютно правы - без бородатой свиной жопы кабздыра здесь не обошлось...
показати весь коментар
28.06.2021 19:05 Відповісти
Зелені уроди... А почалось все з клятви Додіка на Біблії ...чи багато зебілів розуміли, що це стьоб над самою державою і над вірою ?
показати весь коментар
28.06.2021 16:16 Відповісти
Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 689
показати весь коментар
28.06.2021 16:17 Відповісти
Надеюсь преступники ответят за все, когда выберем достойного человека!
показати весь коментар
28.06.2021 16:20 Відповісти
73-е против.
показати весь коментар
28.06.2021 16:32 Відповісти
час лікує і тебе вилікують від порохоботства.
показати весь коментар
28.06.2021 16:47 Відповісти
... ну а тебя видно что лечить бесполезно
показати весь коментар
28.06.2021 17:07 Відповісти
А у реальності все навпаки. Як кажуть, коли зеленобот дорослішає та розумнішає він стає порохоботом, адже порохоботи це по суті інтелігенція.
Ти можеш заперечувати, але спробуй назвати хоч одного представника інтелігенції, який є палким прихильником зеленського ? Таких нема
показати весь коментар
28.06.2021 17:38 Відповісти
Кримінальний кодекс України. Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
{Кодекс доповнено статтею 332-2 згідно із Законом № 2599-VIII від 18.10.2018}
показати весь коментар
28.06.2021 18:30 Відповісти
А д'ерьмак чистенький? Отлично. У клована вообще есть хоть какая-то извилина в голове? Неужели не понятно ,что его просто пользуют? И все косяки на нём. Мосейчучка на второй срок не затянет,как бы не старалась. А на нары и без пиара загремит.
показати весь коментар
28.06.2021 16:43 Відповісти
ето фсё
показати весь коментар
28.06.2021 16:43 Відповісти
Слів нема - одна латинь.
показати весь коментар
28.06.2021 16:45 Відповісти
как то после агитационной статьи главного редактора за избрание Зеленского президентом, я в комментах у него спросил: неужели он из тех, кто сначала создает себе трудности что бы потом героически их преодолевать ? Не знаю видел ли автор тот мой коммент, но вся дальнейшая история показала,что я был недалек от истины.
показати весь коментар
28.06.2021 16:53 Відповісти
Когда был анализ действий кандидатов-анализировался ТОЛЬКО Порошенко и ТОЛЬКО в черном свете. На робкие попытки вопросов-а что же нас ждет в случае избрания молодого, незаангажированного и оочень продвинутого Зеленского-обычно следовало молчание.
показати весь коментар
28.06.2021 20:30 Відповісти
Органы государственной власти, начиная с самого верха, оккупированы врагом и/или мафией его пособников, включая оборотней в погонах Авакова, Баканова и пр.
показати весь коментар
28.06.2021 16:54 Відповісти
Зеленский мог сказать, чтобы ЛДНР отдали наших пленных, тогда пустит Киркорова с концертами. Пусть не всех, хотя бы 10 человек. Но он даже не попытался, просто так пустил!
показати весь коментар
28.06.2021 16:55 Відповісти
как говорят в народе не ставте свою голову на чужие плечи..... и наоборот тоже не
желательно
показати весь коментар
28.06.2021 16:58 Відповісти
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны. Значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт. Источник: https://censor.net/ru/n3273834

Чим скоріше клоун залишить посаду президента України, тим краще для самої України - це факт
показати весь коментар
28.06.2021 16:58 Відповісти
нагальна потреба
показати весь коментар
28.06.2021 17:00 Відповісти
Яким шляхом пропонуєш відсторонити Зєлю від влади?
Я бачу лише Майдан.
показати весь коментар
28.06.2021 17:04 Відповісти
Як Бог дасть, краще у законий спосіб, щоб потім не казали що хунта прийшла до влади, бо з хунтою ніхто у світі позмовляти не буде.
показати весь коментар
28.06.2021 17:19 Відповісти
Вірю що Порох стане президентом
показати весь коментар
28.06.2021 17:20 Відповісти
Боюсь вы недооцениваете тупость нарида
показати весь коментар
28.06.2021 17:42 Відповісти
Люди вчаться на своїх помилках, і подвійних тарифах на газ і електрику.
показати весь коментар
28.06.2021 17:54 Відповісти
Пообщайтесь с имбицилом сулимой.Вы измените свое мнение.Они вообще необучаемы от природы.Но я за то,что бы голосовавшие за зеленского срали кровавым поносом только при упоминании его имени.До икоты
показати весь коментар
28.06.2021 18:45 Відповісти
І я такої ж думки. "Зелену" шпану не для того пропихнули до влади, щоб вони так легко здались. Непокаране зло повертається сильнішим. Отож реально тільки треба виходити на Майдан. До речі, це як раз законний метод - пряме народне управління державою, бо єдине джерело влади в Україні є український народ. Якщо державні інституції не працюють, якщо Конституція порушується самим гарантом, а судді продають правосуддя за хабарі, то іншого виходу просто нема.
показати весь коментар
28.06.2021 17:32 Відповісти
Необходимы цивилизованные протесты без насилия. С участием сотен тысяч людей. Тогда все бы получилось. Но необходимы активисты, которые бы объявили выход. Но похоже все активисты продались кодомойскому. Поэтому сидят и молчат.
показати весь коментар
28.06.2021 18:03 Відповісти
При Порохе такого ******** не было.Выбрали клоуна -жрите.
показати весь коментар
28.06.2021 16:59 Відповісти
Чем Порошенко не угодил,тем что восстановил армию,тем что на голову бомбы не падают,восстановил Международную антипутинскую коалицию,стабилизировал экономику в стране и еще многое что П.Порошенко сделал для страны чем вписал свое имя в историю Украины?
показати весь коментар
28.06.2021 17:14 Відповісти
Иди на концерт Педросовича и пососи ему висячего
показати весь коментар
28.06.2021 17:18 Відповісти
Завдяки таким Зе філам як ти ми і маємо те що маємо
показати весь коментар
28.06.2021 17:20 Відповісти
Мелкий гавнюк с дружками стока беды уже принес Украине,что судить его надо на площади! А сколько еще принесет???
показати весь коментар
28.06.2021 17:08 Відповісти
Особенно тупость нарида
показати весь коментар
28.06.2021 17:43 Відповісти
Желаем шоб ти свой руль авто,отдал в управление пятилетнему сопляку.Будь уж пооригинальней и избери уже доярку так как повар и паликмакхер уже избранниками являются, остальное треп халявщика или пристосуванця .Самим своим Порохоботи уже озарил вселенную своим культуро-цивілізаційним світоглядом .
показати весь коментар
28.06.2021 17:34 Відповісти
...сейчас прихлебатаи зеленорогих начнут збоченца болгарского по концертам таскать,народ будоражить,нацгвардия за госбабло будет его от толпы защищать...Если не загоним эту шоблу беспредельщиков досрочно в их сраный квартал,быть беде...
показати весь коментар
28.06.2021 17:16 Відповісти
Філя :"вова ти если не дашь мне заработать в своей стране, я выставлю счет не менее значимый за один ПОКА ТОЛЬКО ОДИН!!![ пикантный видосик "
показати весь коментар
28.06.2021 17:18 Відповісти
Клейма ніде ставити буде до закінчення терміну преЗезеденства від порушень.
показати весь коментар
28.06.2021 17:22 Відповісти
Слуги оккупантов.
показати весь коментар
28.06.2021 17:22 Відповісти
Ой ., а хто це зробив???? Ай-я-я....Порошенко...точно Порошенко!!!
показати весь коментар
28.06.2021 17:34 Відповісти
просто гарант проституции - за деньги "кум" всем засланцам кремля..
безродным же существам - кака без разницы - да, зебилы?
показати весь коментар
28.06.2021 18:02 Відповісти
А чого іншого чекати від жида? Жид з москалем у всі часи знаходили спільну мову , грабуючи украінців.
показати весь коментар
28.06.2021 18:09 Відповісти
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу (навіть Крим), проглосували за незалежність України. Значить вміли правильно голосувати. От цікаво, хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару", яка проглосувала за кловуна олігарха.
показати весь коментар
28.06.2021 18:10 Відповісти
Порошенко, своїм ліцемірством та жадобою до грошей
показати весь коментар
28.06.2021 22:43 Відповісти
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!!!! ТОЛЬКО ОНО - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА! как говаривал такой же недомерок - ленин - "Главнейшее исскуство для нас - Кино"..........
показати весь коментар
29.06.2021 02:55 Відповісти
Огромнейшее значение имеет скупка мест в бюллетенях на выборах президента ставленниками олигархии, криминалитета, коррупционерами, через невиданного нигде в мире размера избирательный залог. Его ввел еще Кучма при строительстве олигархии (теперь он главная база устойчивости олигрхии), но ни один гарант конституции его не убрал. Это притом что он абсолютно не конституционен. Например в Польше нет никакого залога, там саме избиратели формируют содержимое бюллетеня подписями в поддержку претендентов. А у нас телевидение это только борьба между уродами, которые скупили места в бюллетенях.
показати весь коментар
29.06.2021 10:32 Відповісти
Первый этап это скупка бюллетеней негодяями, второй этап (который добивает) это телевидение и интернет.
показати весь коментар
29.06.2021 10:41 Відповісти
Еще добавлю. На первом этапе и дурить никого не надо. Скупили негодяи места в бюллетенях и все. Обдуриванием здесь есть то что они навязали такой порядок, а общество терпит это.
показати весь коментар
29.06.2021 10:49 Відповісти
Зельонка- ти не забувай що голосували не За тебе а Проти Пороха!!!
показати весь коментар
28.06.2021 18:20 Відповісти
Голосовать,,против,, могли только лоботомированные поклонники халявы.
показати весь коментар
28.06.2021 18:47 Відповісти
Назло Пороху убить свою Родину? Это могли делать только недоумки.И судьба у них очень плохая
показати весь коментар
28.06.2021 18:54 Відповісти
Наголосовал, молодчинка?
показати весь коментар
28.06.2021 18:56 Відповісти
Для Зеленского Украина-это просто место где можно наварить денег и власти. Как 72% дебилов этого не понимают? Сделать слугу царем-худшего нельзя придумать.
Позитив в том что если Украине все-же удасься пережить Зеленского,то Украина прееживет все что угодно. А пока только мне стыдно. Не за Зеленского,за аферистов не может быть стыдно. Мне стыдно за 72% украинцев которые его выбрали
показати весь коментар
28.06.2021 18:52 Відповісти
72% доползших до кабинок. Это порядка 10 млн. какая разница и 3,5 млн. совков-прокацапов средней упоротости.
показати весь коментар
28.06.2021 19:00 Відповісти
На дурака не нужен нож...
показати весь коментар
28.06.2021 19:10 Відповісти
вот вам и "какая разница"
показати весь коментар
28.06.2021 18:55 Відповісти
Поведение гундосого свидетельствует о том, что на него у кремля и ФСБ есть очень существенные компроматы, способные уничтожить его .... Поэтому, зелёная марионетка спешить услужить всем мокшанским ...
показати весь коментар
28.06.2021 19:20 Відповісти
Вибори зелебені оплатили 5 олігархів і що .Боротьба з олігархами є чи буде.
Олігархи і у содистості беня змели Порошенкатому що він їх Почав щемити. Більш того щимив міждержавні укржидмоскальські корПораціїт які власно і вчинили заколот і який Призвів власне до неочікуваних результатів.
Проект "буратино" теж не Призвів до очікуваного...... ПаПа Карло буратино сПалить
показати весь коментар
28.06.2021 19:22 Відповісти
только вот вместо того, чтобы срывать эти "концерты", стадо покупает билеты на них.
показати весь коментар
28.06.2021 19:54 Відповісти
А может Зеленского, как обычно "неправильно информировали"? Так же было в статье про передачу Зеленским секретной информации про захват вагнеровцев.
показати весь коментар
28.06.2021 19:58 Відповісти
ага "срывать": зелений пі@арьониш іще "альфу" дасть кіркору в охорону...
показати весь коментар
28.06.2021 19:58 Відповісти
Просто додайте цей злочин до списка...
показати весь коментар
28.06.2021 20:32 Відповісти
Ничего не имею против евреев-но этот ***** достал конкретно! И это ****** хочет второй срок президенства. 2 года эта падла при власти,привел в парламент кучу дегенератов-МНЕ СТЫДНО ЗА СВОЮ УКРАИНУ !
показати весь коментар
28.06.2021 20:46 Відповісти
ДА ОНИ ПРОСТО ТРОЕ ПДРОВ !!! ЭТО ПОЛИГРАФ ПОДТВЕРДИТ !) ПРОСТО НЕОБХОДИМО ИХ ПРОВЕРИТЬ НА ПОЛИГРАФЕ !)
показати весь коментар
28.06.2021 20:51 Відповісти
вони і є ізвращенци і циніки, що він може гарантувати мені своєм дозволом кацапському бидлу пересуватися Україною
показати весь коментар
28.06.2021 21:00 Відповісти
пацан устроил из страны продюсерскую контору...
показати весь коментар
28.06.2021 21:11 Відповісти
Для кого той придурошний - президент, для того кіркоров - нормальний артист
показати весь коментар
28.06.2021 21:21 Відповісти
В усьому зрада інтересів держави - де наші патріоти, які так перли проти Порошенка
показати весь коментар
28.06.2021 21:57 Відповісти
Когда то очень давно , теперь в другой жизни , я опером был УР , так когда мы задержали квартирного вора , на котором было больше сотни краж по Киеву , так он сказал золотые слова : Если я взял больше пяти хат , то не имеет значения сколько их ,срок все равно одинаковый , что за 5 , что за 100. Вот так и с Ослом , на нем столько статей висит , что ; КАКАЯ РАЗНИЦА , одной больше , одной меньше
показати весь коментар
28.06.2021 22:53 Відповісти
це наш найкращій у світі пломбір кримінальний кодекс. В Америці б кожна крадіжка - окремий строк і за 100 крадіжок крадій отримає у 20 разів більший строк ніж за 5
показати весь коментар
29.06.2021 04:20 Відповісти
за таке потрібно відповідати.......гопників пускати в країну не можна
показати весь коментар
28.06.2021 23:17 Відповісти
Ну так что "уважаемые" избиратели 73%, довольны своим выбором, а идиоты? Хватило вам ума выбрать клоуна президентом, который навешал вам лапшу перед выборами, ну что ж, - радуйтесь своему выбору, вы это хотели.
показати весь коментар
28.06.2021 23:43 Відповісти
Тупий клоун повинен сидіти. Або зніматися у своїх серіальчиках, але вдома, в Росії. Баканов йому на допомогу. Касиром...
показати весь коментар
28.06.2021 23:45 Відповісти
ЗеБанду во главе с гауляйтером Украины то руSSкого мира ермаком-Козырем под трибунал и к расстрелу за гос. измену в военное время.
показати весь коментар
29.06.2021 00:20 Відповісти
111 статья плачет за Зеленским !
показати весь коментар
29.06.2021 01:40 Відповісти
Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели "квартал" рассчитывает возобновить концерты в Москве? © Юрій Бутусов
Ехе-хе, Юра. Дарма ти поспішив https://censor.net/ru/blogs/3249091/zelenskiyi_stal_gosudarstvennym_deyatelem, що ЗЕлений ************ "став державним діячем" України. Схоже, що він вже давно є державником, але не нашої, а сусідньої держави.
І так, Квартал розраховує на поновлення гастролей на паРаші. Очільники Кварталу ніколи цього не приховували: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется." (Борис Нахманович Шефір, https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho інтерв'ю 30.05.2019 )
Два роки минуло якраз місяць тому...

Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9348
показати весь коментар
29.06.2021 02:20 Відповісти
ну что, как насчет денег на крови?
показати весь коментар
29.06.2021 06:32 Відповісти
Почитал я, почитал и возник у меня вопрос. А какой у нас существующий строй? Типа того ."..с целью изменения существующего строя..." это меня в ступор вводит.
показати весь коментар
29.06.2021 07:04 Відповісти
сбу кончилось с уходом Порошенко......
показати весь коментар
29.06.2021 12:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 