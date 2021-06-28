Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов
Люди, які дозволили в'їзд до України порушнику законів і пособнику російських окупантів Філіпу Кіркорову, скоїли кримінальний злочин.
Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Філіпу Кіркорову заборонено в'їзд до Литви через його відвідування Криму - а в Україну в'їзд дозволили! Президент Зеленський і лейтенант СБУ Баканов просто виставили всю нашу країну на посміховисько. Дозвіл пособникам окупантів Кіркорову і Басті в'їжджати і заробляти гроші в Україні напередодні Дня Конституції наочно показує, що сам гарант Конституції нахабно перекручує основний закон країни і справедливість.
Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України порушнику наших законів і пособнику окупантів Філіпу Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, за який рано чи пізно їм також доведеться відповідати.
Закон забороняє відвідування Криму поза українською юрисдикцією, і санкції діють проти всіх російських громадян. І оскільки Кіркоров і Баста там були - жодних винятків бути не може. Правила для всіх! Це і є справедливість. Але для друзів і партнерів президента Зеленського і "95 кварталу" закони не діють, вони можуть в'їжджати в Україну, бо їм треба влітку заробити грошей на українцях, дати концерти, а потім вони знову поїдуть робити гроші на концертах у Криму. Адже Зеленський "відмаже", свої люди. Божевільні, навіщо ви це зробили? Невже "квартал" розраховує відновити концерти в Москві?
Концерти Басти і Кіркорова в Україні треба зривати, якщо президент не захищає закони країни. Значить, громадяни мусять показати, що змова з окупантами під час війни навіть друзям президента з рук не зійде.
Як пророчо сказано у кінофільмі "Любов у великому місті-3" (вийшов у РФ у 2014 році, виробництво "95 кварталу"), Зеленський разом із Кіркоровим скидаються на "збоченців"".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.
Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.
Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"
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Ти можеш заперечувати, але спробуй назвати хоч одного представника інтелігенції, який є палким прихильником зеленського ? Таких нема
1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
{Кодекс доповнено статтею 332-2 згідно із Законом № 2599-VIII від 18.10.2018}
желательно
Чим скоріше клоун залишить посаду президента України, тим краще для самої України - це факт
Я бачу лише Майдан.
безродным же существам - кака без разницы - да, зебилы?
Позитив в том что если Украине все-же удасься пережить Зеленского,то Украина прееживет все что угодно. А пока только мне стыдно. Не за Зеленского,за аферистов не может быть стыдно. Мне стыдно за 72% украинцев которые его выбрали
Олігархи і у содистості беня змели Порошенкатому що він їх Почав щемити. Більш того щимив міждержавні укржидмоскальські корПораціїт які власно і вчинили заколот і який Призвів власне до неочікуваних результатів.
Проект "буратино" теж не Призвів до очікуваного...... ПаПа Карло буратино сПалить
пломбіркримінальний кодекс. В Америці б кожна крадіжка - окремий строк і за 100 крадіжок крадій отримає у 20 разів більший строк ніж за 5
Ехе-хе, Юра. Дарма ти поспішив https://censor.net/ru/blogs/3249091/zelenskiyi_stal_gosudarstvennym_deyatelem, що ЗЕлений ************ "став державним діячем" України. Схоже, що він вже давно є державником, але не нашої, а сусідньої держави.
І так, Квартал розраховує на поновлення гастролей на паРаші. Очільники Кварталу ніколи цього не приховували: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется." (Борис Нахманович Шефір, https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho інтерв'ю 30.05.2019 )
Два роки минуло якраз місяць тому...