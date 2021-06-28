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Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка
Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не прийшов сьогодні на урочисте засідання Верховної Ради, яке було присвячене 25-річчю ухвалення Конституції України, через поганий стан здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це його прессекретарка Оксана Сибірцева розповіла в коментарі Громадському.
За її словами, наразі стан здоров‘я Леоніда Кравчука не дозволяє працювати та відвідувати будь-які заходи.
"Крім того, лікарі заборонили йому будь-які навантаження", - йдеться в матеріалі каналу.
Топ коментарі
+5 Nikolay Kutsv
показати весь коментар28.06.2021 15:47
+4 Диды Выпивали
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+4 Злий Грицько
показати весь коментар28.06.2021 15:45
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🤣
А може срачка на діда напала, все може бути