УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5882 відвідувача онлайн
Новини День Конституції
3 809 28

Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка

Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не прийшов сьогодні на урочисте засідання Верховної Ради, яке було присвячене 25-річчю ухвалення Конституції України, через поганий стан здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це його прессекретарка Оксана Сибірцева розповіла в коментарі Громадському.

За її словами, наразі стан здоров‘я Леоніда Кравчука не дозволяє працювати та відвідувати будь-які заходи.

"Крім того, лікарі заборонили йому будь-які навантаження", - йдеться в матеріалі каналу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції". ФОТО

Автор: 

Кравчук Леонід (546) День Конституції (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Мог бы Фокина вместо себя послать
показати весь коментар
28.06.2021 15:47
+4
Поработал на Ишака, вот вам результат.
показати весь коментар
28.06.2021 15:43
+4
Між крапильками
показати весь коментар
28.06.2021 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось не віриться шо Макарич захворав...
показати весь коментар
28.06.2021 15:38 Відповісти
Предлагаете этот момент пропустить?
показати весь коментар
28.06.2021 15:43 Відповісти
А шо так можна?
показати весь коментар
28.06.2021 15:45 Відповісти
Нужна!
показати весь коментар
28.06.2021 15:47 Відповісти
поехал интервью давать скабеевой
показати весь коментар
28.06.2021 17:29 Відповісти
Там звісно є куди дати, але він вже старий для цього...
показати весь коментар
28.06.2021 18:10 Відповісти
Поработал на Ишака, вот вам результат.
показати весь коментар
28.06.2021 15:43 Відповісти
Попросили третим быть в футболке, потому и решил отпетлять.
показати весь коментар
28.06.2021 15:44 Відповісти
Між крапильками
показати весь коментар
28.06.2021 15:45 Відповісти
Мог бы Фокина вместо себя послать
показати весь коментар
28.06.2021 15:47 Відповісти
Та воно пора б уже сидіть на печі і їсти калачі!
показати весь коментар
28.06.2021 15:52 Відповісти
А він шо робить? А отим балаганом не хоче псувати собі апетит .
показати весь коментар
28.06.2021 16:06 Відповісти
Вчиться, довбоклюви...
🤣
показати весь коментар
28.06.2021 15:55 Відповісти
пережидает дед процесс выселения с госдачи.....не хочет съезжать ни за что...
показати весь коментар
28.06.2021 16:02 Відповісти
Этот клоунский цирк - не его уровень.
показати весь коментар
28.06.2021 16:05 Відповісти
очень даже его и при любой власти... 300 ядерных боеголовок утилизировать и вагоны боеприпасов за 2 года это вам не хухры - мухры....есть о чем беспкооиться и семья не привыклв от зп до зп жить....
показати весь коментар
28.06.2021 18:26 Відповісти
Вистарчило блювотної пики мороза, дяка)))
показати весь коментар
28.06.2021 16:17 Відповісти
этот знает, когда ветер меняет направление
показати весь коментар
28.06.2021 16:25 Відповісти
А чи існує Конституція України?Є брошура із такою назвою в якій права Громадянина України вміщуються на одній сторінці печатного тексту а все друге його обовязки.Основу країни кожна влада передруковує під себе і безкарно недотримується що самі понапринимали.В США Конституція країни на одній строні пергаментного папер і незмінна майже 200 років а друге у них закони.
показати весь коментар
28.06.2021 16:33 Відповісти
Підірвав здоров*я в ТКГ? Тепер що, черга Ющенка ідти в ТКГ?
показати весь коментар
28.06.2021 16:44 Відповісти
Не вгадав! Януковича...
показати весь коментар
28.06.2021 17:16 Відповісти
Ні! Він наступний, а далі - пятий,шостий. Може хоч на десятому зупиниться цей"процес". Втім шостого можна пропускати, щоби не "начудив".
показати весь коментар
28.06.2021 17:49 Відповісти
Комуняці нащо Конституція Незалежної України, йому ближче радянська.
А може срачка на діда напала, все може бути
показати весь коментар
28.06.2021 16:55 Відповісти
Ружжо з під подушки не може витягти...)))
показати весь коментар
28.06.2021 17:09 Відповісти
Мудрый дядька!!!!! Здоровья!!!!!!
показати весь коментар
28.06.2021 17:16 Відповісти
Правильно. Тільки от якого милого в такому стані і віці він робить в тристоронній контактній группі??? Він майже кожен день в телевізорі сидить на всіх ефірах. А от тільки урочисте засідання , так дідуля старенький, прийти не може. То хай би для цього персонально організували онлайн присутність.
показати весь коментар
28.06.2021 17:18 Відповісти
 
 