Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не прийшов сьогодні на урочисте засідання Верховної Ради, яке було присвячене 25-річчю ухвалення Конституції України, через поганий стан здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це його прессекретарка Оксана Сибірцева розповіла в коментарі Громадському.

За її словами, наразі стан здоров‘я Леоніда Кравчука не дозволяє працювати та відвідувати будь-які заходи.

"Крім того, лікарі заборонили йому будь-які навантаження", - йдеться в матеріалі каналу.

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