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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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У концтаборах і застінках РФ на окупованих територіях перебуває 405 громадян України, - Денісова

У концтаборах і застінках РФ на окупованих територіях перебуває 405 громадян України, - Денісова

На тимчасово окупованих російськими найманцями територіях Донецької та Луганської областей утримуються 405 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала на засіданні парламенту в понеділок, 28 червня.

"На жаль, держава не може гарантувати дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного добору держави-агресора, який викорінює не тільки українське, а й людську гідність. 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовців і 30 жінок, перебуває в концтаборах і застінках Російської Федерації на окупованих територіях. Ми знаємо ім'я кожного", - сказала Денісова.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) полон (1558) катування (598) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+8
https://twitter.com/GlorytoUkraine9

https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 25 мин

Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?

В концлагерях и застенках РФ на оккупированных территориях находятся 405 граждан Украины, - Денисова - Цензор.НЕТ 5298
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28.06.2021 16:21
+5
рашка это и есть один сплошной концлагерь-
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28.06.2021 16:23
+4
Хватайте этих дружков Зеленского, Басту и Киркорова, и поменяйте потом на всех. Сначала выгоните с концерта всех сотрудников СБУ и 95-й квартал, и тогда хватайте фигурантов в пустом зале.
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28.06.2021 16:16
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Хватайте этих дружков Зеленского, Басту и Киркорова, и поменяйте потом на всех. Сначала выгоните с концерта всех сотрудников СБУ и 95-й квартал, и тогда хватайте фигурантов в пустом зале.
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28.06.2021 16:16 Відповісти
за исключением военнослужащих, у остальных уже есть вторые паспорта рефии?
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28.06.2021 16:21 Відповісти
https://twitter.com/GlorytoUkraine9

https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 25 мин

Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?

В концлагерях и застенках РФ на оккупированных территориях находятся 405 граждан Украины, - Денисова - Цензор.НЕТ 5298
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28.06.2021 16:21 Відповісти
Киркоров едет в Украину с 20 концертами,будет трындеть Путлер не убийца,а Хмырь из Питерской подворотни....
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28.06.2021 16:21 Відповісти
рашка это и есть один сплошной концлагерь-
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28.06.2021 16:23 Відповісти
Вже два роки найвєличнішому ***** на всіх "удерживаемых"...він не тільки, не прагне звільнити бранців Кремля, а й відпустив на прохання Ху#ла усіх причасних до злочинів, які вже були засуджені на території України і відбували покарання по законам України... слово "справедливість" для Клоуна - порожнє слово...як і для того зеленорогого стада, яке його витягнуло з Шапіто...
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28.06.2021 16:23 Відповісти
Пора эту мразь рашистскую закрыть... а потом обменять, на наших военных. В рашистами только так. И тут без вариантов. Будешь с рашистами по людски, они тебе на шею сядут и ноги свесят...

В концлагерях и застенках РФ на оккупированных территориях находятся 405 граждан Украины, - Денисова - Цензор.НЕТ 1983
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28.06.2021 16:26 Відповісти
https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1409473629914599425 1 ч

Ждем скана приказа об увольнения мрази!
Вы хреново нас знаете. Мы с вас не слезем до тех пор, пока не уволите!..
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28.06.2021 16:28 Відповісти
и че ты сделал то? Пенисова - просто хотя бы бигборд размести напротив консульства рашки - отдайте наших людей.
б*же, ну нету уже "зла" на то шо "делают" эти деятели - тебе дали власть, ..... у меня самок собак не было, но все же - работай - мать твою бать твой .... встретил - рабооооотай, работай, работай!!! и отчитывайся только - Мы сделали - а б в, или мы сделали не только лишь все... задолбали просто
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28.06.2021 16:26 Відповісти
Хан Батый в 1235 году основал сраную Мацковию и приказал внукам своим своим беречь дерьмо сие до потери Пульса,больше всех старался Хан Менгу-Тимур,кажись самый младший из внуков Батыя,построил 3 хищины и мусульманскую Тюркскую церковь,чтобы быдло бородато-немытое молилось за всех тюрьков..., Сейчас читаю главы из книги В.В.Похлебкина под названием "Две Сакмы Батыя"...,Самое интересное что дальше Волго-Окского коридора Хан не ходил за Забордюрье....
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28.06.2021 16:30 Відповісти
44 із 405?Так ті 361 мали вибір і вони його зробили.Чому Денисова мовчить про те скільки із 361-го крінні жителі окупованих територій а скільки із них шастало на окуповану територію?
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28.06.2021 16:40 Відповісти
Фіноугорські ординці живуть поннятями Улуса Джучі (Московії) - чим більше заручників, тим краще
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28.06.2021 16:54 Відповісти
Плохо у Денисовой с математикой....Подскажите барышне ,что в фактическом плену у ордынцев сотни тысяч украинских граждан.
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28.06.2021 16:56 Відповісти
https://twitter.com/magnat107557910

https://twitter.com/magnat107557910 Скажений Оскар @magnat107557910

https://twitter.com/magnat107557910 https://twitter.com/magnat107557910



Щойно прийшло привітання від колеги з окупованої зі святом.
Я тут, вона там. Вона чекає.

Я знаю. І теж чекаю на зустріч. Щоб вона прийшла до мене в гості там, в мій дім
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28.06.2021 17:40 Відповісти
чекай 7 липня я поіду на збори і там зустрінусь з побратимами і підпишу контракт. Знову ***** бо ви чекаєте. Мене доця не пізнає а ви чекайте. Я 4.5 роки воюю ви чекаєте я сєпарні завалив більше чим у вас знаємих ви *** чекайте. Вам всі щось винні а ви самі? Баста виступає де активісти? де активісти? де активісти? Державу будуємо ми всі і ***** чєкати на Мєркель Макрона і інших Пішов у воєнкомат взяв автомат і пішов до падругі. Воєнкомат набирає до 55 но я бачив і 65 літніх не воюют обслуга але ми маленьки мурашки всі разом робим одну велуку справу Вільну по справжньому Украіну тепер можна в бан за мати
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28.06.2021 22:26 Відповісти
 
 