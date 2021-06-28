У концтаборах і застінках РФ на окупованих територіях перебуває 405 громадян України, - Денісова
На тимчасово окупованих російськими найманцями територіях Донецької та Луганської областей утримуються 405 громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала на засіданні парламенту в понеділок, 28 червня.
"На жаль, держава не може гарантувати дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного добору держави-агресора, який викорінює не тільки українське, а й людську гідність. 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовців і 30 жінок, перебуває в концтаборах і застінках Російської Федерації на окупованих територіях. Ми знаємо ім'я кожного", - сказала Денісова.
Топ коментарі
+8 olele
показати весь коментар28.06.2021 16:21
+5 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар28.06.2021 16:23
+4 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар28.06.2021 16:16
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https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 25 мин
Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?
https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1409473629914599425 1 ч
Ждем скана приказа об увольнения мрази!
Вы хреново нас знаете. Мы с вас не слезем до тех пор, пока не уволите!..
б*же, ну нету уже "зла" на то шо "делают" эти деятели - тебе дали власть, ..... у меня самок собак не было, но все же - работай - мать твою бать твой .... встретил - рабооооотай, работай, работай!!! и отчитывайся только - Мы сделали - а б в, или мы сделали не только лишь все... задолбали просто
https://twitter.com/magnat107557910 Скажений Оскар @magnat107557910
https://twitter.com/magnat107557910 https://twitter.com/magnat107557910
Щойно прийшло привітання від колеги з окупованої зі святом.
Я тут, вона там. Вона чекає.
Я знаю. І теж чекаю на зустріч. Щоб вона прийшла до мене в гості там, в мій дім