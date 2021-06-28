У концтаборах і застінках РФ на окупованих територіях перебуває 405 громадян України, - Денісова

На тимчасово окупованих російськими найманцями територіях Донецької та Луганської областей утримуються 405 громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала на засіданні парламенту в понеділок, 28 червня.

"На жаль, держава не може гарантувати дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного добору держави-агресора, який викорінює не тільки українське, а й людську гідність. 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовців і 30 жінок, перебуває в концтаборах і застінках Російської Федерації на окупованих територіях. Ми знаємо ім'я кожного", - сказала Денісова.

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