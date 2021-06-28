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В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ

В Індійському океані сталася пожежа на судні MSС MESSINA, яке здійснювало рейс зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На борту були українські моряки. Один з них - 20-річний моряк з Одеси-загинув.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє морський портал Seafarers Journal.

"Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалося займання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загинув 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

За інформацією порталу, інші члени екіпажу перебувають на аварійному судні.

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Надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж без зв'язку.

В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ 01
В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ 02
В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ 03
В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ 04

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моряки (927) пожежа (4322) смерть (6746)


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Ровно месяц назад, как сообщал Seafarers Journal, примерно в том же районе загорелся контейнеровоз.
Подробнее в материале https://www.seafarersjournal.com/incidents/vosmye-sutki-gorit-novejshee-sudno-spasennyj-ekipazh-uspel-zabolet-covid-19/ ВОСЬМЫЕ СУТКИ ГОРИТ НОВЕЙШЕЕ СУДНО: СПАСЕННЫЙ ЭКИПАЖ УСПЕЛ ЗАБОЛЕТЬ COVID-19
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28.06.2021 17:09 Відповісти
///
Как уточняет Fleetmon, пожар возник в машинном отделении (где и находился погибший) в Индийском океане на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом. Судно оказалось изолированным от внешнего мира из-за отсутствия связи. Кораблю ничего не оставалось, как дрейфовать в море.
То, насколько катастрофичной была ситуация, можно судить из поста в Telegram-канале Одесса как она есть.
"25.06 MCS MESSINA горел при выходе из Коломбо-Цейлон. На судне 20 одесситов, один угорел. Погибшего не забрали. Оставшиеся спят на палубе. Питаются сухпайком, проблемы с пресной водой. Очень нуждаются в помощи"
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28.06.2021 17:15 Відповісти
В этой ситуации жалко парня которому было 20 лет.
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28.06.2021 18:35 Відповісти
Співчуття рідним та близьким,це велике горе..Зараз щоб піти в рейс ,то великі гроші, дитину вивчили ,вклали гроші щоб пішов у рейс, це тяжкий шмат хліба, і такий страшний кінець молодого життя... Господи..
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28.06.2021 19:08 Відповісти
 
 