В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ

В Індійському океані сталася пожежа на судні MSС MESSINA, яке здійснювало рейс зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На борту були українські моряки. Один з них - 20-річний моряк з Одеси-загинув.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє морський портал Seafarers Journal.

"Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалося займання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загинув 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

За інформацією порталу, інші члени екіпажу перебувають на аварійному судні.

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Надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж без зв'язку.







