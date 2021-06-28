В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ
В Індійському океані сталася пожежа на судні MSС MESSINA, яке здійснювало рейс зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На борту були українські моряки. Один з них - 20-річний моряк з Одеси-загинув.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє морський портал Seafarers Journal.
"Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалося займання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загинув 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.
За інформацією порталу, інші члени екіпажу перебувають на аварійному судні.
Надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж без зв'язку.
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Подробнее в материале https://www.seafarersjournal.com/incidents/vosmye-sutki-gorit-novejshee-sudno-spasennyj-ekipazh-uspel-zabolet-covid-19/ ВОСЬМЫЕ СУТКИ ГОРИТ НОВЕЙШЕЕ СУДНО: СПАСЕННЫЙ ЭКИПАЖ УСПЕЛ ЗАБОЛЕТЬ COVID-19
Как уточняет Fleetmon, пожар возник в машинном отделении (где и находился погибший) в Индийском океане на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом. Судно оказалось изолированным от внешнего мира из-за отсутствия связи. Кораблю ничего не оставалось, как дрейфовать в море.
То, насколько катастрофичной была ситуация, можно судить из поста в Telegram-канале Одесса как она есть.
"25.06 MCS MESSINA горел при выходе из Коломбо-Цейлон. На судне 20 одесситов, один угорел. Погибшего не забрали. Оставшиеся спят на палубе. Питаются сухпайком, проблемы с пресной водой. Очень нуждаются в помощи"