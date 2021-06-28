ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко
Іноземні інвестори після введення акцизу на "зелений" струм одразу закидають Україну позовами в міжнародні арбітражі.
Європейський банк реконструкції та розвитку і інші міжнародні фінансові установи зупинили процес надання коштів на розвиток "зеленої" енергетики в Україні через значні політичні ризики, борги та посилення фіскального впливу для галузі шляхом введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це заявив член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко, повідомляє Цензор.НЕТ
"Ні ЄБРР, ні будь-які інші серйозні міжнародні інституції вже під зеленотарифні енергетичні проєкти в Україні не дають кредитів у принципі. Корпоративні юристи великих міжнародних інвесторів розуміють, що їм насправді в арбітражах це введення акцизу – це ще один додатковий аргумент на тему того, що уряд порушує свої зобов’язання", - сказав Зінченко.
Він нагадав, що підписаний рік тому "зелений" меморандум між Кабміном та іноземними інвесторами передбачав незмінність умов ведення бізнесу в галузі ВДЕ, у тому числі податкових умов.
"Це буде дуже сильним аргументом в наступних тих, які будуть власне арбітражах проти України. Деякі арбітражі вже готуються початися восени", - додав експерт.
Він підкреслив, що представники Міністерства юстиції, які розуміють перспективи таких міжнародних арбітражів, будуть показово боротися проти інвесторів, однак, в решті решт, поступово будуть здавати позиції, оскільки реальних обґрунтувань для виграшу в таких справах немає.
"На сьогодні ті, хто розказують, що, мовляв, це дозволить вирішити проблему з боргами перед інвесторами у ВДЕ, насправді лукавлять і маніпулюють. Тому що акциз збирається до бюджету, а потім завернути його назад в ринок електроенергії – це дуже складно", - пояснив Зінченко.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
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Ах какая грустная новость - вся Украина плачет!
Не знал?
Кричали "у нас война" и покупали уголь у Парашки и сепаров...
и почему это крупные иностранные инвесторы перестали при зеленском вкладывать средства в развитии экономики Украины..?
наверное мало им инвестнянь, нужно приставить еще и инвест-бабушек... с кофе..)
исключение само зе.
" Здобули разом !!! "
Вообще нахер нам энти инвестиции, ну не придёт больше в Украину ни один инвестор, и хрен с ними.
Продавайте ту зелёную только рошену.
Покупай по пять, но зелёную.
А ты пока подготовься и запиши себе, сколько агромагнат петюня вывез подсолнуха за границу.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
http://www.energoatom.com.ua/uploads/2021/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%9F%20%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9A%20%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
( 50*0.12 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.265
И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555
Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
Чекаю два "Узі" ..по сценарію...
Початок подивився і "кінця"..
Провження чекаю.
Але, наші бажання, не співпадають..трошки..
😁
Тай наступники..
Обоих!!
🤗
воровинвесторов-кормильцев.