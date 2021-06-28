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ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко

ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати

Іноземні інвестори після введення акцизу на "зелений" струм одразу закидають Україну позовами в міжнародні арбітражі.

Європейський банк реконструкції та розвитку і інші міжнародні фінансові установи зупинили процес надання коштів на розвиток "зеленої" енергетики в Україні через значні політичні ризики, борги та посилення фіскального впливу для галузі шляхом введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це заявив член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко, повідомляє Цензор.НЕТ

"Ні ЄБРР, ні будь-які інші серйозні міжнародні інституції вже під зеленотарифні енергетичні проєкти в Україні не дають кредитів у принципі. Корпоративні юристи великих міжнародних інвесторів розуміють, що їм насправді в арбітражах це введення акцизу – це ще один додатковий аргумент на тему того, що уряд порушує свої зобов’язання", - сказав Зінченко.

Він нагадав, що підписаний рік тому "зелений" меморандум між Кабміном та іноземними інвесторами передбачав незмінність умов ведення бізнесу в галузі ВДЕ, у тому числі податкових умов.

"Це буде дуже сильним аргументом в наступних тих, які будуть власне арбітражах проти України. Деякі арбітражі вже готуються початися восени", - додав експерт.

Він підкреслив, що представники Міністерства юстиції, які розуміють перспективи таких міжнародних арбітражів, будуть показово боротися проти інвесторів, однак, в решті решт, поступово будуть здавати позиції, оскільки реальних обґрунтувань для виграшу в таких справах немає.

"На сьогодні ті, хто розказують, що, мовляв, це дозволить вирішити проблему з боргами перед інвесторами у ВДЕ, насправді лукавлять і маніпулюють. Тому що акциз збирається до бюджету, а потім завернути його назад в ринок електроенергії – це дуже складно", - пояснив Зінченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Автор: 

інвестиції (2059) інвестори (445) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+20
У-у-у, Порошенко... Правда, зебобіки? ЧИ ви за нього не голосували?
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28.06.2021 17:26
+20
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 8623
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28.06.2021 17:39
+18
инвестняни - рулят!
и почему это крупные иностранные инвесторы перестали при зеленском вкладывать средства в развитии экономики Украины..?
наверное мало им инвестнянь, нужно приставить еще и инвест-бабушек... с кофе..)
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28.06.2021 17:26
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У-у-у, Порошенко... Правда, зебобіки? ЧИ ви за нього не голосували?
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28.06.2021 17:26 Відповісти
Фирташ с Ахметовым перестали строить солнечные станции и требовать с украинцев платить за "зеленое" электричество в 5 раз дороже????
Ах какая грустная новость - вся Украина плачет!
Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 9150
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28.06.2021 18:05 Відповісти
Особливо українців "радує" зупинка АЕС.
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28.06.2021 18:09 Відповісти
Так АЕС и останавливали рыго-жоппоблоковые энергетики... Чтоб им в 5 раз дороже платили за их сраную зеленую энергию.
Не знал?
ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко - Цензор.НЕТ 9085
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28.06.2021 20:16 Відповісти
І тішиться покупці електроенергії у країни-агресора, правда?
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28.06.2021 18:22 Відповісти
Так рыго-жоппоблоку - самое то, то у Парашки покупать электроэнергию, то уголь у ЛДНР - "тамжешьнашилюди", помнишь?
Кричали "у нас война" и покупали уголь у Парашки и сепаров...
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28.06.2021 20:21 Відповісти
инвестняни - рулят!
и почему это крупные иностранные инвесторы перестали при зеленском вкладывать средства в развитии экономики Украины..?
наверное мало им инвестнянь, нужно приставить еще и инвест-бабушек... с кофе..)
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28.06.2021 17:26 Відповісти
извините, но кроме "анал табу" никаких ассоциаций с инвестнянями.
исключение само зе.
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28.06.2021 18:01 Відповісти
Дупа (бажана фуйлом- бенею- зеленською пліснявою ізоляція) вже близенько.
" Здобули разом !!! "
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28.06.2021 17:29 Відповісти
Ну мешают атомные Бене и Ахметке барыжить на энергии. А лохам нужна жвачка, что во всем виновата "зеленая" энергия.



Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 3572
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28.06.2021 17:30 Відповісти
Акциз собирается в бюджет, а потом завернуть его обратно в рынок - это очень сложно. Потому что бюджет проедания, распила, отката и заноса, а не развития.
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28.06.2021 17:30 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Володічка, зробив своїм виборцям черговий подарунок! Дякуємо наше зеленолике сонечко!
Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 564
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28.06.2021 18:00 Відповісти
Вообще нахер нам такую ЗЕленую энергетику,народу за нее приходится платить больше чем за традиционную тем более что установки финансируются из-за бугра затрат на топливо ноль а прибыль того кому принадлежат эти установки 500 и выше процентов.
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28.06.2021 17:30 Відповісти
P.S А другая бесконечная прибыль идет на акциз,возвращение средств инвестору и на обслуживание энергоустановок.Вобщем прибыль из ничего да еще и из обязательной уплатой за нее народом.
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28.06.2021 17:34 Відповісти
Я вас поправлю.
Вообще нахер нам энти инвестиции, ну не придёт больше в Украину ни один инвестор, и хрен с ними.
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28.06.2021 17:34 Відповісти
Да ситуация еще интересней,заводовладельцы и фирмачи всю свою прибыль выводят из Украины а правительство заманивает иностранных инвесторов которые в наочию видят что если свои-же не вкладываются в расширение и строительство заводов и фабрик значит из такой страной не то что рисковано иметь дело но и надо бежать пока не потеряли все вложеное.
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28.06.2021 17:39 Відповісти
Так о том и речь. Зачистка территории для масковских партнёров
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28.06.2021 17:45 Відповісти
Это экономическое уничтожение страны.При избытке генерирующих електрических мощностей мы ее закупаем из за бугра,при добыче газа в Украине большей чем потребляет страна мы его закупаем из-за бугра,к стати за прошедший год по оф данным добыча газа составила 17 миллиардов кубов а потребила только 13 так куда девался осальной тае молее что мы его гакупали еще и из за бугра.В этом году придется сворачивать ряд предприятий по газодобыче.АЭС работают на минималке и останавливают генераторы при том что наша енергия не востребована но востребована забугорнная,а о сельском хозяйстве уже и неговорю слов просто нету.Так что нас и страну уничтожают намерено и планомерно.
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28.06.2021 18:04 Відповісти
Именно. Но теперь не видать инвестиций вообще. Хотя нет, с параши через нужных персонажей зайдут.
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28.06.2021 23:19 Відповісти
ruskij , tak tebe i nenada kushatj i mitsa , mozhna sazhoi pomazatsa i CO2 ponjuhatj
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28.06.2021 17:42 Відповісти
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 366
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28.06.2021 17:30 Відповісти
Спасибо.
Продавайте ту зелёную только рошену.
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28.06.2021 17:32 Відповісти
Ужо усьо украдено до нас!!©
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28.06.2021 17:35 Відповісти
Пожалуйста. Попрощайтесь с любыми инвестициями вообще. Зебилы
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28.06.2021 17:35 Відповісти
Так покупай ту электрику по 5 грн и радуйся
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28.06.2021 17:38 Відповісти
Сколько торговые партнёры снарасеи скажут, столько и заплатим, ведь их энергия дешевше чем зелёная. Ну и поддержать надо экономику подельников Моники
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28.06.2021 17:43 Відповісти
Так Лолита все для этого сделал.
Покупай по пять, но зелёную.
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28.06.2021 17:51 Відповісти
Що саме зробив, детальніше, будь ласка.
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28.06.2021 18:01 Відповісти
Скоро, ты дебил будешь покупать парашкинскую, за 5 грн киловатт
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28.06.2021 20:19 Відповісти
Вы о страшном еврее Вальцмане?
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28.06.2021 23:21 Відповісти
Ну ти багатий, олію по 60 гривень купляєш, то і електрику потягнеш.ю
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28.06.2021 17:51 Відповісти
Про олию поговорим в теме про олию.
А ты пока подготовься и запиши себе, сколько агромагнат петюня вывез подсолнуха за границу.
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28.06.2021 18:26 Відповісти
Порох весь подсолнух вывез - не ври ЗЕбилл...!
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28.06.2021 18:30 Відповісти
А также гречку, рис, крупы, сахар, яйца, зерновые и остатки ваших мозгов.
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28.06.2021 18:37 Відповісти
и кохфе тоже вывез...(
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28.06.2021 18:39 Відповісти
то скинь хоч якийсь пруф чи, що..
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28.06.2021 18:42 Відповісти
Нема що скидать-Порошенко і пруфи поцупив.
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28.06.2021 19:12 Відповісти
Моторний таки Порошенко!
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28.06.2021 19:14 Відповісти
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28.06.2021 19:19 Відповісти
"Тариф на електроенергію 1,68 гривні проіснує до липня 2021 року, а потім відбудеться 30% подорожчання. "
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28.06.2021 18:03 Відповісти
Тариф в 0.78 грн просуществовал до 2015, а потом вырос на 1000%.
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28.06.2021 18:34 Відповісти
Т.е ты платил в 2016 по 8 грн./квт.? Что ты нюхаешь такое забористое, нарик?
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28.06.2021 18:45 Відповісти
Ну не дружат зеленоиды с арифметикой. Это же порода троечников, от которых с радостью сдыхивались учителя.
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28.06.2021 19:05 Відповісти
Вранье. Зеленая энергия у нас в среднем стоит 3.6-3.8 грн./квт. А Ахметка продает свою энергию с ТЭС и ТЭЦ в среднем уже по 2.2 грн./квт. При этом "зеленки" на рынке 6-7% максимум, а Ахметки от 35% до 50%.

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
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28.06.2021 18:17 Відповісти
Пусть "зеленки" на рынке будет хоть 1%, но в итоге за 2020 год выплаты за "зеленку" 40 млрд, а за 2021 года планируются выплаты на уровне 50 млрд. Для сравнения, доход Энергоатома за 2020 год 47,7 млрд грн. Кстати Ахметка как и Порошенко в теме "зеленки".
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28.06.2021 20:01 Відповісти
Вранье и манипуляции, абсолютно, включая и мнимый доход "Энергоатома" в 2020 году

ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко - Цензор.НЕТ 5147
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28.06.2021 20:35 Відповісти
Мне трудно спорить с человеком, который не понимает значение слова "доход". Почитайте для общего развития, что такое доход, прибыль и убыток. Ссылка на фин отчет Энергоатома за 2020 год, Страница 3, "чистий дохід від реалізації продукції" - 45 648 563 грн.

http://www.energoatom.com.ua/uploads/2021/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%9F%20%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9A%20%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
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28.06.2021 20:53 Відповісти
Ну если тело видит только "чистый доход от реализации" и не видит, например "совокупный доход" или "отложенный доход" и т.д. и путает хрен с пальцем, то мне действительно трудно спорить с таким человеком.
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29.06.2021 00:30 Відповісти
Я так понимаю, по сути сказать нечего, кроме где то прочитанных умных слов ? В писульке об этом ничего не сказано ?
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29.06.2021 04:37 Відповісти
Если в твоей писульке ничего не сказано -- твои проблемы. Как аукнулось -- точно также и откликнулось. Один к одному.
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29.06.2021 12:28 Відповісти
По сути есть что сказать ? Цифры вроде привел в первоисточнике ? Или шаг влево, шаг вправо и аргументы сдулись ? На бумажке такое не написано ?
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29.06.2021 13:49 Відповісти
Что там в твоей бумажке написано -- мне абсолютно фиолетово. Какие аргументы? Что суммарный доход "Энергоатома" около 47.7 млрд.грн.? Так это чистое вранье. Что выплаты за 2021 год в 50 млрд.? И это чистое вранье. Что и требовалось доказать.
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29.06.2021 14:01 Відповісти
Перефразируем, какой был доход "Энергоатома" за 2020 год и какая сумма выплат за зеленку была в 2020 году и планируется в 2021 ? Просто цифры.
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29.06.2021 15:02 Відповісти
Ага. Ну так давай вернемся с нашим баранам, к началу. Раз так хочешь. Какая из частей формулы добавляет большую часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии?
( 50*0.12 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.265
И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
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29.06.2021 17:02 Відповісти
Это словоблудие, а не формула. 2.20 это стоимость с распределением, НДС у конечного пользователя, 3.7 примерная цена покупки от условного производителя. 50 умножить на 0.7, а не 0.12. Нужно учитывать небалансы и их покрытие. Так что цифра 1.265 грубо говоря с потолка. И даже в вашей формуле, что видно затраты на закупку атомной и зеленой энергии примерно одинаковы. Только атомная 50%, а зеленая 7% .И о баранах, есть простые цифры, доход "Энергоатома" и выплаты по вэ. Хочу от вас услышать абсолютные цифры с источником данных.
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29.06.2021 20:07 Відповісти
Ага. Чукча "математик", однако Без проблем, как изволите

( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555

Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
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29.06.2021 20:16 Відповісти
Данная формула выводит что то типа средней цены, но никак ни рассчитывает долю. Еще забыли добавить ГЭС, картина вообще будет другая.
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29.06.2021 20:57 Відповісти
Она не оказывает существенного влияния на понимание сути процесса.
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29.06.2021 22:35 Відповісти
Ладно, Вася, не мучайтесь. Контрольный вопрос. Почему у нас весной 2020 г. впервые за все время уровень генерации ТЭС превысил уровень генерации АЭС? А суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины при этом являются самыми большими в Европе.


ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко - Цензор.НЕТ 8949
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29.06.2021 20:23 Відповісти
Угольная энергетика - это проблема номер 2 после зеленой. Угольная тема, это больше социальная проблема, которую надо было решать лет 15 назад. Но возвращаясь к баранам, через зеленые темы, вымывается в разы больше бабла, а в результате кроме вывода валюты, мы ничего не получаем.
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29.06.2021 21:06 Відповісти
Не петляйте. Этот график и письмо "Энергоатома" ниже вполне однозначно указывают на истинную причину кризиса в энергетике. А не на тупые мантры Бениных и Ахметкиных холуев. Могу добавить еще для полноты картины и скупку Беней с Ахметкой в это время "ночной" энергии по тарифу 0.65 в тот момент когда она даже с дисконтом стоила минимум 0.92. И этот праздник невиданной щедрости кто-то должен платить.
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29.06.2021 22:33 Відповісти
Агга...Набралися "блохов" як ***** при случці..
Чекаю два "Узі" ..по сценарію...
Початок подивився і "кінця"..
Провження чекаю.
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28.06.2021 17:33 Відповісти
Шоб ты понимал, ему таки достанется УЗИ... с одним патроном...
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28.06.2021 17:35 Відповісти
"Шоб ты панимал" бєз проблєм...
Але, наші бажання, не співпадають..трошки..
😁
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28.06.2021 17:39 Відповісти
Это логика жизни. потерпевший вiслюк не та персона, которую будут спасать. Он поставлен на эту табуретку с целью сделать дело (янукович-2) и собрать на себя "всех собак". Дальше "скрипач не нужен".
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28.06.2021 17:41 Відповісти
_Т. н. зелёная энергетика - это грабёж Украины, украинского народа циничными, напрочь лишёнными совести бандитами, требующими исключительного, привилегированного - вне конкуренции! - положения на "рынке". Т. е. когда их электричество по их ценам не конкурентно и никому нахер не нужно, но бандиты просто насильно заставляют народ покупать никому не нужный по такой цене товар. Это и есть разбой и грабёж в чистом виде!
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28.06.2021 17:35 Відповісти
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 5209
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28.06.2021 17:35 Відповісти
Впопуредники "ніпрічьом"!
Тай наступники..
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28.06.2021 17:41 Відповісти
_Причём всегда только народ, который бандиты завзято (не могу руски слово подобрать) грабят.
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28.06.2021 17:52 Відповісти
Честно кажучи, задовбали вже ці експерди від рудого Рината.
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28.06.2021 17:35 Відповісти
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 8623
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28.06.2021 17:39 Відповісти
Какая мерзская жо..рожа©
Обоих!!
🤗
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28.06.2021 17:44 Відповісти
Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 6252
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28.06.2021 17:52 Відповісти
твоячтолилучшеЗЕбуин...?
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28.06.2021 18:31 Відповісти
Дєвушка, сєльодки тєбє нє хватаєт??
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28.06.2021 22:32 Відповісти
выпрашиваешь кацап...?\рожа твоя лучше...? - тебя об этом спросил, селёдку я тебе в прошлый раз предлагал...\память у тебя кацапа слабая...!\
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28.06.2021 22:37 Відповісти
Гонять бабки из офшоров туда сюда, это мягко говоря не инвестиции. После введения BEPS в 2020 году гонять бабки под видом инвестиций стало опасно.
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28.06.2021 20:07 Відповісти
Котлеты отдельно-мухи отдельно. Дороговизна зелёной энергетики Украины это одно, а кризис в энергетике это другое. Искусственный кризис в энергетики страны был вызван не сбалансированными и предательскими дйствиями команды Коломойского. Дороговизна зелёной энергетики- монополизм и преступный лоббизм интересов группы олигархов, когда им дали тот завышенный тариф, который можнобыло дать только частным домовладениям, чтобы сам народ спонсировал энергетику страны. Корни этогоо явления ещё лежат в правлении президентов Януковича и Порошенко. Свернуть вину за предательские действия команды Коломойского на зелёную энергетику не получится, потому что доля её в общих обёмах совесем маленькая 3-4%. 20 лишних копеек не делает погоды в общей стоимости киловатта энергии. Условием для приёма государств в ЕС было наличие 15% зелёной в энергетике страны.
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28.06.2021 17:40 Відповісти
Есть такое.

Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 8489
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28.06.2021 17:43 Відповісти
Зачем Украине какая-то зеленая энергетика если есть надежная и проверенная десятилетиями энергетика основанная на братской нефти и газе северного соседа?! Вы ломаете государственные устои, АСТАНАВИТЕСЬ!
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28.06.2021 17:43 Відповісти
Остановил, так как фантастические прибыли заканчиваются. Может атомную не будут душить в их угоду!
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28.06.2021 17:46 Відповісти
Ага. Вот график в угоду кому душили.

Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 6496
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28.06.2021 17:55 Відповісти
Правительство должно ввести налог 90% от прибыли таких инвесторов-паразитов. Хотят получать сверхприбыли продавая воздух, пусть и сверхналоги платят, еще и акциз с них взять.
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28.06.2021 17:54 Відповісти
Наконец то аферистам потроха сказали давай до свидания.
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28.06.2021 18:04 Відповісти
тупо привязать киловатт к ВВП = если растишка = оу е....., если полшестого = Shit, ****, podnimausya, padla!
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28.06.2021 18:11 Відповісти
Єто уже конец эпохи бедности или полный конец?
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28.06.2021 18:11 Відповісти
А я и думаю, электричества стало меньше в розетке, было 220 стало 219😁😁😁😁
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28.06.2021 18:11 Відповісти
Иван Петрович Сидоров от зелёной энергетики страдает вдвойне.Вначале -как все. Затем от незнания стоимости своих страданий. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику не знает. Может 300 грн , может 30 грн, может 3 грн. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , бухгалтера-счетовода по призванию, хуже всего.
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28.06.2021 18:13 Відповісти
Зеленая цель достигнута- зеленая энергетика уничтожена во славу всяких бабломойских.
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28.06.2021 18:23 Відповісти
я тебе открою маленький секрет - за эту зеленую энергетику платим мы , маленький пример , был у нас заказчик у него солнечные батареи но энергию на свои нужды не брал совсем а все отдавал в сеть а сам использовал обычные сети а теперь подумай кто ему разницу оплачивал - фрау меркель с макроном - сомнительно
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28.06.2021 19:35 Відповісти
Та у него заказчик из числа "инвесторов".
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28.06.2021 20:41 Відповісти
Открою тябє сєкрєт, він і не міг брати собі нічого з того що виробляв бо не поклав акумулятори, а вони дорощі за його станцію)) ще відкрию тобі сєкрет, та сеть де він скидав вироблену енергію це та обычная сеть де він її потім забирав але вже дешевше як скидав))) але у тебе недоумка чомусь усе це закрутилося на меркель з макроном))) просто ты серёга тарасов, каряной расэянин,..)))
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28.06.2021 23:02 Відповісти
Пацаны уже присмотрели острова, замки, яхты, церкви себе построить,может кто в космос слетать хотел....а им говорят хлебало поменьше открывать, какая то русофобия с геноцидом начинается в отношении воров инвесторов-кормильцев.
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28.06.2021 18:40 Відповісти
Ну і слава богу що не вкладають гроші в зелену енергетику нехай забираються з України а то зробили собі суперприбутковий бізнес як в срср
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28.06.2021 18:57 Відповісти
Підтримую, пішли вони з такими інвестиціями звідки прийшли, нах нам інвестиції від яких електрика має коштувати 6.50 грн...
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28.06.2021 22:51 Відповісти
витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому (!) режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400грамм это не просто много. Это о…..о (очень) много. Несколько десятилетий назад на ТЭС с блоками 300 МВт висели соцобязательства : Достичь расхода 320 грамм .И достигали. Витрата умовного палива на європейських ТЕС 280 г у.п./кВт год. В РФ в 2017 г. было 310 г. 400 грамм это признак старости блоков, частых ремонтов, частых пусков и остановов, работе на пониженных нагрузках-чтобы блок не рассыпался-ставших базовыми. Стратегия кодлана Коломойского в этих условиях -закупка электроэнергии в Беларуси.
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28.06.2021 19:00 Відповісти
"Привлечение инвестиций" в Украину Зеленским идет полным ходом.
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28.06.2021 19:07 Відповісти
Законы по Зеленой энергетике написаны под диктовку Ахметова,братьев Клювых и иже с ними.Они грабили,Грабят и будут Грабить Украину и украинцев.Пиаркомпашка не стоит выеденого яйца.
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28.06.2021 19:11 Відповісти
Яценюк как-то в начале своего премьерства,когда бsла прекращена подача газа из мокшандии,по ТВ проговорился что в Украине предостаточно електричества чтобы обойтись вообще без газа но его по видимому поставили на место и он по этому поводу уже и не заикался,видимо затронул интересы газовых магнатов.Да и за 30 лет незалежности ничего не сделано ни правительством и не владельцами енергосетей для увеличения пропускной способности ЛЕП а обласные и раенные РЕМы для обеспечения наращивания пропускной мощности к жилым домам.В 21-вом веке наш народ ограничивают 100 кВт когда эти сто киловать только для обеспечения одной ,,лампочки иллича,,в 10-ть свечей а квартиры и дома в 90% на электричестве.
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28.06.2021 19:29 Відповісти
 
 