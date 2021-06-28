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Новини
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Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби. ФОТО

Український спортсмен Сергій Куліш здобув золоту медаль на Кубку світу зі стрільби, що проходив у хорватському Осієку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ISSF.Shooting.

Сергій Куліш із Черкас став найкращим у фіналі стрільби з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень. Він набрав 460 балів. Другим виявився росіянин Сергій Каменський (458,6), третім- словак Патрік Яни (447,6).

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Вчора, 27 червня, також срібні медалі взяли пара Микола Мільчев та Ірина Маловічко в стрільбі змішаних пар (мікст). У фіналі вони поступилися представникам Чилі 34:35.

Всього на Кубку світу зі стрільби, який проходить в Осієку, в України вже три медалі. Раніше "бронзу" взяла Юлія Коростильова у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, пише "РБК-Україна".

Автор: 

перемога (488) спорт (1619) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+50
Какой то заголовок на Цензоре неправильный...
Вот как надо подавать новость!
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4618
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28.06.2021 17:46
+25
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4391
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28.06.2021 17:46
+23
Наверное, на мишени было фото другого, самого известного россиянина, воспетого в песнях футбольными болельщиками.
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28.06.2021 17:44
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Наверное, на мишени было фото другого, самого известного россиянина, воспетого в песнях футбольными болельщиками.
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28.06.2021 17:44 Відповісти
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4391
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28.06.2021 17:46 Відповісти
Молодой он какой-то. Как в песне: и Ленин, такой молодой....
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28.06.2021 17:51 Відповісти
Какой то заголовок на Цензоре неправильный...
Вот как надо подавать новость!
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4618
показати весь коментар
28.06.2021 17:46 Відповісти
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 3327Супер, и не победил, а победил значит застрелил.
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28.06.2021 18:26 Відповісти
🤣
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28.06.2021 19:47 Відповісти
Украинец Кулиш застрелил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе. ФОТО
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28.06.2021 17:46 Відповісти
Победил - это убил или только ранил? Это принципиально!. Если ранил то это ляп! Почему не было контрольного в голову?
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28.06.2021 17:46 Відповісти
Голови не було.
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28.06.2021 17:47 Відповісти
Пристрелив першим?)
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28.06.2021 17:53 Відповісти
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 1691
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28.06.2021 18:10 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 466

.
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28.06.2021 18:20 Відповісти
Красавчик!
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28.06.2021 18:42 Відповісти
Он ему что в глаз попал...как белке, что бы шкурку не попортить...
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28.06.2021 18:50 Відповісти
"Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе. ФОТО..."

Ну і де фото як він застрілив москаля?
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28.06.2021 19:45 Відповісти
Гарний москаль - мертвий москаль...
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28.06.2021 20:23 Відповісти
Приємна новина: "Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль нКубку світу зі стрільби". Бачимо, що це українець, красивий парубок в національній формі... А от інший спортсмен, боксер, який проживає в Україні, який переміг в Лас-Вегасі японського боксера Накатані не підняв, як це прийнято, український прапор, не мав жодного символу нашої держави. І не дивно. Адже прихожанину церкви московського патріархату, який знімався у документальному фільмі російської православної церкви та московського патріархата. У стрічці він з Усиком розповідають про свою віру та заявляють, що українці й росіяни є єдиним народом. Ось чому він нехтує українською символікою.

Висновок. Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
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28.06.2021 20:27 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 4817
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28.06.2021 20:31 Відповісти
молоток! От ще б москаля вальнув )))) Ціни б не було!!!
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28.06.2021 23:01 Відповісти
Это просто праздник какой-то.
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29.06.2021 12:44 Відповісти
 
 