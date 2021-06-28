Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби. ФОТО
Український спортсмен Сергій Куліш здобув золоту медаль на Кубку світу зі стрільби, що проходив у хорватському Осієку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ISSF.Shooting.
Сергій Куліш із Черкас став найкращим у фіналі стрільби з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень. Він набрав 460 балів. Другим виявився росіянин Сергій Каменський (458,6), третім- словак Патрік Яни (447,6).
Вчора, 27 червня, також срібні медалі взяли пара Микола Мільчев та Ірина Маловічко в стрільбі змішаних пар (мікст). У фіналі вони поступилися представникам Чилі 34:35.
Всього на Кубку світу зі стрільби, який проходить в Осієку, в України вже три медалі. Раніше "бронзу" взяла Юлія Коростильова у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, пише "РБК-Україна".
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Ленин, такой молодой....
Вот как надо подавать новость!
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Ну і де фото як він застрілив москаля?
Висновок. Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /