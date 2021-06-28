Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби. ФОТО

Український спортсмен Сергій Куліш здобув золоту медаль на Кубку світу зі стрільби, що проходив у хорватському Осієку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ISSF.Shooting.

Сергій Куліш із Черкас став найкращим у фіналі стрільби з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень. Він набрав 460 балів. Другим виявився росіянин Сергій Каменський (458,6), третім- словак Патрік Яни (447,6).

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Вчора, 27 червня, також срібні медалі взяли пара Микола Мільчев та Ірина Маловічко в стрільбі змішаних пар (мікст). У фіналі вони поступилися представникам Чилі 34:35.

Всього на Кубку світу зі стрільби, який проходить в Осієку, в України вже три медалі. Раніше "бронзу" взяла Юлія Коростильова у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, пише "РБК-Україна".