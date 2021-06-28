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Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський

Чинний президент України Володимир Зеленський далеко не перший, хто хоче змінити Основний Закон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський написав на сторінці в Facebook.

"Абсурдно виходить. Але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від того, хто мав би гарантувати її непохитне дотримання.

Звісно, Зеленський не перший. Змінити основний закон хотів кожен президент. Але в Зе вдається найзухваліше. І слава Богу, вдається далеко не все задумане.

Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп Голосу Лозинський 01

Про те, як шостий президент другий рік поспіль атакує Конституцію - читайте в новій колонці для Цензор.НЕТ.

P.S. В кінці - інструкція для Володимира Олександровича, як дійсно стати Гарантом. Зрозумілою для нього мовою", - написав Лозинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков: Вносити зміни до Конституції на референдумі - це популізм

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Конституція (548) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+16
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Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA


Як юрист-конституціоналіст можу сказати, що навіть серед юристів є думка, що Конституція - це вода/казка/декларація. Що дуже хибно, звісно. Мені дуже хочеться, аби українці вірили у неї та завжди добивалися її виконання. Адже це наш шлях до суспільства, де пануватиме свобода. А також демократія, права людини та правова рівність.
Конституція - це гордість народу. Особливо наша, ліберальна. Є трохи моментів, які необхідно переосмислити у ній, але загалом - пишаюся Конституцією України. У ній - тисячі років нашої боротьби за цінності.
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28.06.2021 18:35
+12
Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7688
Україно, Україно....! в твоїй хаті сидить
ворог лютий, і як з повії з тебе сміється.
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28.06.2021 18:58
+11
Ага, це ще нашому "мудрому наріду" референдум не запропонували... це зелене стадо зараз "накерує" новий совецький союз з Колимою і Магаданом ...
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28.06.2021 18:37
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Завжди так і було...
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28.06.2021 18:33 Відповісти
Но если шо, вы его "смитёте" ?
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28.06.2021 23:26 Відповісти
хотьяемуиневерюнополоманныечасыпоказываютточноевремя18:31...
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28.06.2021 18:35 Відповісти
https://twitter.com/ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA

Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA


Як юрист-конституціоналіст можу сказати, що навіть серед юристів є думка, що Конституція - це вода/казка/декларація. Що дуже хибно, звісно. Мені дуже хочеться, аби українці вірили у неї та завжди добивалися її виконання. Адже це наш шлях до суспільства, де пануватиме свобода. А також демократія, права людини та правова рівність.
Конституція - це гордість народу. Особливо наша, ліберальна. Є трохи моментів, які необхідно переосмислити у ній, але загалом - пишаюся Конституцією України. У ній - тисячі років нашої боротьби за цінності.
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28.06.2021 18:35 Відповісти
Ви як юрист-конституціаналіст поясніть мені та народу чи являється порушенням Конституції України продаж без згоди народу землі та чи має громадянин країни платити за видобуте із надр землі як що по Конституції України земля та її надра являються власністю Громадян України.Я не маю на увазі затрати на видобуток та транспортування.
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28.06.2021 19:11 Відповісти
1. За видобуток ренту отримують місцеві органи влади. І державний бюджет. Щоб Ви знали.
Інша справа, наскільки справедлива ця рента.
2. Про продаж землі Ви "трохи" запізнилися. Приватизація всього розпочалася у 1993 р.
І йде до цих пір.
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28.06.2021 19:26 Відповісти
Як що по першому питанню все зрозуміло то по другому ні,де наш КСУ чому мовчить коли прийняття закону про продаж землі без всеукраїнського референдуму являється грубим порушенням Конституції України.Адже через рік чи два вони же виявили порушення Конституції про декларації та і тепер при прийнятті закону про продаж землі закон мав бути одобрений КСУ як і інщі закони.
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28.06.2021 19:37 Відповісти
"Паї" люди коли почали отримувати ?
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28.06.2021 20:39 Відповісти
Пай це тільки оренда.
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28.06.2021 21:27 Відповісти
До 1 січня 2025 року всі власники земельних паїв повинні оформити на них право власності, інакше землю передадуть у комунальну власність територіальної громади. Роз'яснення з цього приводу підготував юрист http://legalspace.org/ua/odeska-oblast/odeska-oblasna-organizatsiya-vseukrajinskoji-gromadskoji-organizatsiji-komitet-vibortsiv-ukrajini Татарбунарського офісу Мережі правового розвитку при https://ldn.org.ua/office/ Одеській обласній організації ВГО «Комітет виборців України» Павло Головатий.

https://ldn.org.ua/consultations/zemel-ni-pai-pravo-vlasnosti-slid-oformyty-do-2025-roku/
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29.06.2021 08:51 Відповісти
P.S.Та тільки чомусь не бачу ні одного багатого регіону від ренти де видобуваються міліарди кубометрів газу.А податок за газ в бюджет ми платимо у виді ПДВ.
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28.06.2021 21:44 Відповісти
"Ти хорвачка у полі бачиш ? А він є ! "
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29.06.2021 08:52 Відповісти
Ага, це ще нашому "мудрому наріду" референдум не запропонували... це зелене стадо зараз "накерує" новий совецький союз з Колимою і Магаданом ...
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28.06.2021 18:37 Відповісти
Панравілось -"Ми"....
А на кому шапка горить??
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28.06.2021 18:40 Відповісти
все ви, добродію, чудово розумієте:
що одним на чолі свобода й відповідальність - то іншим афтарітєт і контроль...

https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1409181871653724167 23 ч

Читаю я ваші твіти, і ставлю перед собою філософське питання: чому люди у Києві у 2к21 хочуть бути руснею? Мова не про мову, є ж люди, які ще не перейшли на українську до кінця, але вони точно не русня. Мова про соціальну русню. Оте вип'ячення. Бо вони - русня? Чи аби що?
Ці люди працюють в Україні, живуть в Україні, знають, що і як, що йде війна, що люди гинуть, що територія окупована і т.д. Типу як той чувак з Сільпо чи звідки там. Подивився сторінки - а там якась ментальна москва. І я такий думаю: ну нахіба? Та за що?
Я не вірю у виховання, в оте все. Навіть питання не про «Руки вверх», фіг з ними. Це ж люди свідомо хочуть, як у РФ. Вони у цьому бачать якусь естетику (та етику). Типу що Баста несе сенси, яких нема в Україні. Але ж Альона Альона - та сама Баста. Нічого не розумію.
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28.06.2021 18:42 Відповісти
+100
Не розумію вже 30 років.
Але є послідовні. Вони виїзджають у РФ. Або в інші країни світу. Їх певною мірою і поважати можна.
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28.06.2021 19:28 Відповісти
Москаль вірно сказав поки не зроблять з Києва те що з Грозним, сс.ки будуть мичати до останнього , мотивуя міжє братья. Їх виннити...виглядає якось також па дєбільнаму нємножка... Сьогодні Києво-Печерська Лавра та десятки тисяч українських храмів захвачено московською церквою та відставними вояками фсб та гру .....частина яких родом з України(виродки однм словом)також прихожани які не розуміють що творять ....
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28.06.2021 19:32 Відповісти
Та тільки ті ,,естетичні та етичні,, люди чомусь не ідуть відпочивати на курорти естетичної мокшандії а в їм ненависну Европу та і дітей своїх хто в змозі,а хто невзмозі не посилає в мокшандію а навчаються в Україні, посилають навчатися туди а не культурі та естетичні кацапії.Відповіч чи не так?Якщо мені доведеш чому не в мокшандію то я вибачусь за свій твіт на весь інтернет.
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28.06.2021 21:38 Відповісти
А Голос за продаж Землі Неньки не галасував??
Захисник, мля...
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28.06.2021 18:42 Відповісти
https://racurs.ua/ua/n156714-potujnyy-vybuh-progrymiv-u-centri-londona-video.html Потужний вибух прогримів у центрі Лондона
_Вполне может быть что это ответ путлеровцев на Дефендер у Крыма. Это вполне в их крысином духе кгбшников.
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28.06.2021 18:43 Відповісти
и место для взрыва слил мацкалям
поцЗедент
адназначно
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28.06.2021 21:28 Відповісти
А представителю Пинчуковских голосят так и хочется сказать.--

"Так ведь "абынепорошенко", да? Чем теперь недовольны? Вас же вменяемые люди предупреждали, что именно так и будет. Вы ведь сами так этого хотели и за шуршащие бумажки Пинчука все сделали именно для этого. Тож кушайте теперь свое родное "абынепорошенко" полной ложкой и до дна. Смачного."
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28.06.2021 18:48 Відповісти
Вакарчук - «совесть нации», поющая на свадьбах???
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28.06.2021 18:53 Відповісти
Это только у таких дегенератов,как ты,совестью нации может называться пропуйловский стукач ,который звонит в кэгэбе,чтоб спасти убийц своих граждан
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28.06.2021 19:02 Відповісти
ВОно i видно - хто дегенерат....
Вже б не світилаля - глибоке горло...))
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28.06.2021 19:09 Відповісти
Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7688
Україно, Україно....! в твоїй хаті сидить
ворог лютий, і як з повії з тебе сміється.
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28.06.2021 18:58 Відповісти
Нема лайно куди прибрати»: Вакарчук написал новый стих об украинцах.

«Одного дня прокинеться народ -

А голова болить, і в душах пересохло.

І вивітриться хміль бананових пригод,

І прийде післясмак трагедії Софокла.

І гостре відчуття невпинної туги

Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,

І містечковий страх затопить береги

Від того, що настав підступний понеділок.

Від того, що ніхто насправді не поміг.

Від того, що нема лайно куди прибрати.

Настане тихий сум від зношених доріг

Від того, що нема на душу взяти.

А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,

За тих, хто прагне жити.

Одна лиш радість є - коли вже всіх знесе

За власний упокій не треба буде пити».

??
Продав всіх другий раз!!
Падлюка, НЄ??
Фарисей??
Неньку продав....
ГОЛОСував!!
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28.06.2021 19:01 Відповісти
Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 5086
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28.06.2021 19:11 Відповісти
Все небо засосюрилось а земля затичинилась..
Вчив в Українській школі в 60-ті роки..
😁
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28.06.2021 19:19 Відповісти
Відносно цього вірша Сосюри - несмішно якось.
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28.06.2021 19:31 Відповісти
Згоден...
Це були 60_ті роки....
Не всі твори/вірші навіть Т.Г.ШЕВЧЕНКА публіковали..
А дозволено було Сосюри та Тичини(звісно які, та і що їм було робити в ті часи - "трактор в полі дир-дир-дир= ми за Мир")...
Так що не треба Мене звинувачувати....
😁
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28.06.2021 19:42 Відповісти
"Гарант Конституції " , у випадку з ВАЗеленським, краще брати в лапки.
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28.06.2021 19:06 Відповісти
Всіх презів на кічу з цим!!))
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28.06.2021 19:22 Відповісти
З якого переляку?
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28.06.2021 19:27 Відповісти
Таке Моє ІМХО!!
А Ваше, шановний Пане??
🤗
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28.06.2021 19:31 Відповісти
Степан Хмара з однодумцями оприлюднили звернення
з приводу 2 туру виборів президента України:
У час, коли Український Народ підійшов до критичної межи втрати державності та подальшого наступу на його права і свободи, звертаємось до розуму й совісті активних та відповідальних українців:
- Ми вважаємо, що спроби Порошенка залишитися на посту Президента України на ще один термін є загрозою для існування Української Держави.
- Без усунення Порошенка від влади неможливо провести вільні та демократичні вибори до Верховної Ради України. Новообрана Верховна Рада має відновити справжню незалежну правову Українську Державу.
Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 1067
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28.06.2021 19:23 Відповісти
Він ще живий?
Бачу мозок вже вмер.
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28.06.2021 19:50 Відповісти
Люцифер !! добре тобі що в тебе мозок не вмер бо в тебе його ніколи не було !! Так розпорядилася природа а з нею не поспориш !!!
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28.06.2021 20:53 Відповісти
Вы такого себе Солженицына знаете? Так вот, ярый борец с комми, на старости лет топил за путинизм. Какую часть его биографии предлагаете вычеркнуть?
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28.06.2021 23:37 Відповісти
Считаю Р.Лозинского очень яркой и перспективной политической личностью. Вместе с тем, хочется акцентировать, что "... Изменить основной закон хотел каждый президент." не содержит криминала, а признание добровольности (возможно и с хороших побуждений, что, как и не знание закона юристом зе не освобождает от ответственности) принятие на себя обязанностей, соответствующих ПРЕЗИДЕНТСКО-парламентской республики и хочет отвечать ЗА ВСЕ, хотя положенные ему Конституцией, Оборонная сфера и Внешние сношения пребывают в плачевном состоянии , хотя бы потому, что профессионалов МЗС вытеснили БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ лица ОП и по его на то согласие (указание, что более вероятно), а в ОБОРОНКЕ ...!! Продолжать можно много, что в совокупности представляет огромнейший деструктивный порыв, могущий снести сами основы, заложенные до него, но, похоже, есу так хочтся войти в историю, что все должно быть "зе" и не важно, что это может быть последним, что задержится на кусках бетона и арматуры, которые еще были строгой конструкцией, под обстрелами путинских доброжелателей, а креатив 95-кв не удалось выдержать.
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28.06.2021 20:46 Відповісти
Гарант должен сесть лет на 12.
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28.06.2021 20:47 Відповісти
на кол
и не снимать
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28.06.2021 21:30 Відповісти
А хмара таке ж лайно як і клоун.
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28.06.2021 20:48 Відповісти
 
 