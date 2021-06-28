Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський

Чинний президент України Володимир Зеленський далеко не перший, хто хоче змінити Основний Закон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський написав на сторінці в Facebook.

"Абсурдно виходить. Але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від того, хто мав би гарантувати її непохитне дотримання.

Звісно, Зеленський не перший. Змінити основний закон хотів кожен президент. Але в Зе вдається найзухваліше. І слава Богу, вдається далеко не все задумане.







Про те, як шостий президент другий рік поспіль атакує Конституцію - читайте в новій колонці для Цензор.НЕТ.

P.S. В кінці - інструкція для Володимира Олександровича, як дійсно стати Гарантом. Зрозумілою для нього мовою", - написав Лозинський.

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