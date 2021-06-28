Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський
Чинний президент України Володимир Зеленський далеко не перший, хто хоче змінити Основний Закон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський написав на сторінці в Facebook.
"Абсурдно виходить. Але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від того, хто мав би гарантувати її непохитне дотримання.
Звісно, Зеленський не перший. Змінити основний закон хотів кожен президент. Але в Зе вдається найзухваліше. І слава Богу, вдається далеко не все задумане.
Про те, як шостий президент другий рік поспіль атакує Конституцію - читайте в новій колонці для Цензор.НЕТ.
P.S. В кінці - інструкція для Володимира Олександровича, як дійсно стати Гарантом. Зрозумілою для нього мовою", - написав Лозинський.
Будь ласка, зачекайте...
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Arthur Kharytonov
@ArthurKei_UA
Як юрист-конституціоналіст можу сказати, що навіть серед юристів є думка, що Конституція - це вода/казка/декларація. Що дуже хибно, звісно. Мені дуже хочеться, аби українці вірили у неї та завжди добивалися її виконання. Адже це наш шлях до суспільства, де пануватиме свобода. А також демократія, права людини та правова рівність.
Конституція - це гордість народу. Особливо наша, ліберальна. Є трохи моментів, які необхідно переосмислити у ній, але загалом - пишаюся Конституцією України. У ній - тисячі років нашої боротьби за цінності.
Інша справа, наскільки справедлива ця рента.
2. Про продаж землі Ви "трохи" запізнилися. Приватизація всього розпочалася у 1993 р.
І йде до цих пір.
https://ldn.org.ua/consultations/zemel-ni-pai-pravo-vlasnosti-slid-oformyty-do-2025-roku/
А на кому шапка горить??
що одним на чолі свобода й відповідальність - то іншим афтарітєт і контроль...
https://twitter.com/ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1409181871653724167 23 ч
Читаю я ваші твіти, і ставлю перед собою філософське питання: чому люди у Києві у 2к21 хочуть бути руснею? Мова не про мову, є ж люди, які ще не перейшли на українську до кінця, але вони точно не русня. Мова про соціальну русню. Оте вип'ячення. Бо вони - русня? Чи аби що?
Ці люди працюють в Україні, живуть в Україні, знають, що і як, що йде війна, що люди гинуть, що територія окупована і т.д. Типу як той чувак з Сільпо чи звідки там. Подивився сторінки - а там якась ментальна москва. І я такий думаю: ну нахіба? Та за що?
Я не вірю у виховання, в оте все. Навіть питання не про «Руки вверх», фіг з ними. Це ж люди свідомо хочуть, як у РФ. Вони у цьому бачать якусь естетику (та етику). Типу що Баста несе сенси, яких нема в Україні. Але ж Альона Альона - та сама Баста. Нічого не розумію.
Не розумію вже 30 років.
Але є послідовні. Вони виїзджають у РФ. Або в інші країни світу. Їх певною мірою і поважати можна.
Захисник, мля...
_Вполне может быть что это ответ путлеровцев на Дефендер у Крыма. Это вполне в их крысином духе кгбшников.
поцЗедент
адназначно
"Так ведь "абынепорошенко", да? Чем теперь недовольны? Вас же вменяемые люди предупреждали, что именно так и будет. Вы ведь сами так этого хотели и за шуршащие бумажки Пинчука все сделали именно для этого. Тож кушайте теперь свое родное "абынепорошенко" полной ложкой и до дна. Смачного."
Вже б не світилаля - глибоке горло...))
Україно, Україно....! в твоїй хаті сидить
ворог лютий, і як з повії з тебе сміється.
«Одного дня прокинеться народ -
А голова болить, і в душах пересохло.
І вивітриться хміль бананових пригод,
І прийде післясмак трагедії Софокла.
І гостре відчуття невпинної туги
Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,
І містечковий страх затопить береги
Від того, що настав підступний понеділок.
Від того, що ніхто насправді не поміг.
Від того, що нема лайно куди прибрати.
Настане тихий сум від зношених доріг
Від того, що нема на душу взяти.
А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,
За тих, хто прагне жити.
Одна лиш радість є - коли вже всіх знесе
За власний упокій не треба буде пити».
??
Продав всіх другий раз!!
Падлюка, НЄ??
Фарисей??
Неньку продав....
ГОЛОСував!!
Вчив в Українській школі в 60-ті роки..
😁
Це були 60_ті роки....
Не всі твори/вірші навіть Т.Г.ШЕВЧЕНКА публіковали..
А дозволено було Сосюри та Тичини(звісно які, та і що їм було робити в ті часи - "трактор в полі дир-дир-дир= ми за Мир")...
Так що не треба Мене звинувачувати....
😁
А Ваше, шановний Пане??
🤗
з приводу 2 туру виборів президента України:
У час, коли Український Народ підійшов до критичної межи втрати державності та подальшого наступу на його права і свободи, звертаємось до розуму й совісті активних та відповідальних українців:
- Ми вважаємо, що спроби Порошенка залишитися на посту Президента України на ще один термін є загрозою для існування Української Держави.
- Без усунення Порошенка від влади неможливо провести вільні та демократичні вибори до Верховної Ради України. Новообрана Верховна Рада має відновити справжню незалежну правову Українську Державу.
Бачу мозок вже вмер.
и не снимать